21:48 21 января

Казанский завод готов к серийному производству Ту-160М2

Министр обороны Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Казанский авиационный завод им. Горбунова, где проверил выполнение Гособоронзаказа.

Казанский завод готов к серийному производству Ту-160М2


«Во время визита главе военного ведомства доложили, что предприятие готово к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика. Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов», – говорится в сообщении Минобороны РФ.


Ранее Шойгу отмечал, что эта задача находится на особом контроле с еженедельным докладом о ее реализации.

«Ознакомившись с новейшим оборудованием механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов, глава военного ведомства обратил внимание руководителей завода на то, что не только станочное оборудование, но и в целом производственные фонды предприятия должны обновляться и ремонтироваться, чтобы соответствовать уровню решаемых задач», – рассказали в пресс-службе.

Казанский завод готов к серийному производству Ту-160М2


Министру также доложили, что вскоре предприятие передаст военным второй Ту-214ОН, который будет задействоваться в выполнении миссий по договору «Открытое небо».

Справка пресс-службы: «Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова, история которого началась в 1934 году, сегодня осуществляет производство и техническое обслуживание авиалайнеров Ту-214 специального назначения. Здесь по спецзаказу управления делами Президента РФ были разработаны Ту-214СР (самолет-ретранслятор), Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СУС (самолет - узел связи), оборудованные специальными средствами связи.

Также на предприятии ведется капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160, а с 2011 года – дальних бомбардировщиков Ту-22М3».

Казанский завод готов к серийному производству Ту-160М2

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 71
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:48
    Вот это очень хорошая новость,по настоящему рад такому событию, и,хоть первый самолет появится еще не скоро,главное-восстоновили производство! soldier
    Изгоняющий либероидов
    1. Zibelew Сегодня, 08:52
      Будут использовать заделы двух ту 160, оставшихся на заводе со времен СССР. Чтобы поднять их в воздух нужна кооперация огромного количества заводов. Еще бы нормально платили старым специалистам, которые могут еще работать и учить молодых.
      Zibelew
      1. DPN Сегодня, 08:56
        Да без СССР ни п ни Российкую Армию.
        DPN
      2. ФАНТОМ-АС Сегодня, 08:57
        Цитата: Zibelew
        Будут использовать заделы двух ту 160, оставшихся на заводе со времен СССР.

        Именно так, два скорее всего достроят, а вот что потом?
        Отрапортовать это одно, а вот дело это другая пестня.
        ФАНТОМ-АС
        1. Cook Сегодня, 09:15
          Из советского задела, ещё в 2008 году самолеты достроили.
          Cook
          1. Zibelew Сегодня, 09:35
            Цитата: Cook
            Из советского задела ещё в 2008 году самолеты достроили.

            После подписания ЕБНом указа в 1997 году о восстановлении производства ту 160 в 2000 и 2008 годах достроили два советских задела. Еще 2 "фюзеляжа" остались на заводе.
            Zibelew
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:47
              Тагерьян hi гляжу я народу на фото на сборке не густо...фигово это,если не сказать грубее. ..
              Изгоняющий либероидов
              1. Zibelew Сегодня, 09:55
                Цитата: Изгоняющий либероидов
                Тагерьян hi гляжу я народу на фото на сборке не густо...фигово это,если не сказать грубее. ..

                В цехах светло потому что Шойгу приехал. Обычно свет из экономии полностью не включают, специалисты с переносками работают. Новых кадров не хватает, нужна достойная оплата. Старые кадры уже на кладбище на Сухой реке. Как то так.
                Zibelew
                1. хрыч Сегодня, 21:05
                  Цитата: Zibelew
                  Обычно свет из экономии полностью не включают, специалисты с переносками работают.

                  Переноска нужна узлы и детали собирать, вам любой автомеханик самого задрипанного гаража скажет laughing
                  Цитата: Zibelew
                  Старые кадры уже на кладбище

                  Марк Твен, как-то сказал великую фразу в опровержение газетной статьи о его смерти laughing
                  хрыч
    2. himRa Сегодня, 08:54
      Да судя по новостям уже скоро,неожиданно скоро! good если готов это уже серия и станочный парк и вопросы технологии уже решены!
      МОЛОДЦЫ КАЗАНЦЫ! так держать! soldier
      himRa
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:38
        Цитата: himRa
        Да судя по новостям уже скоро,неожиданно скоро! good если готов это уже серия и станочный парк и вопросы технологии уже решены!
        МОЛОДЦЫ КАЗАНЦЫ! так держать! soldier

        Еще бы систему дозаправки на Ту- 22М3 возвращать начали, при ремонте и модернизации, вообще красота была бы. yes
        Наблюдатель 33
        1. evge-malyshev Сегодня, 11:41
          Цитата: Наблюдатель 33
          Еще бы систему дозаправки на Ту- 22М3 возвращать начали, при ремонте и модернизации, вообще красота была бы.

          Очень хорошее предложение. Горячо поддерживаю.
          evge-malyshev
  2. Либероид- Сегодня, 08:48
    Санкции России , явно на пользу пошли...Пока гром не грянет мужик не перекрестится ! Тушки серийные -это вещь...Хорошая новость !
    Либероид-
    1. антивирус Сегодня, 18:10
      их надо демострировать, как США свои авианосцы.
      антивирус
  3. злой партизан Сегодня, 08:48
    Я так понимаю, что завод будет загружен под завязку. А гражданские "тушки" вообще планируется выпускать? Кто в курсе? А то в Сети какая-то противоречивая информация попадалась на сей счёт...
    злой партизан
    1. himRa Сегодня, 08:56
      Приостановили полеты временно никто не выкинет на свалку самолеты 12/13 годов!!!
      himRa
      1. Тульский пряник Сегодня, 09:28
        Мне интересна судьба Ту-204 и Ту-214. Судя по статье Ту-214 выпускается единичными экземплярами в спецверсиях.
        Гайдар и Христенко загубили два таких самолета, которые сейчас могли бы составлять основу нашего авиапарка.
        Но видимо сейчас все силы брошены на МС-21.
        А новость про Ту-160 действительно хорошая, значит не все потеряно и усилия по реконструкци предприятий ОАК принесли свои результаты.
        Тульский пряник
        1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 09:36
          Цитата: Тульский пряник
          Мне интересна судьба Ту-204 и Ту-214. Судя по статье Ту-214 выпускается единичными экземплярами в спецверсиях.

          Именно так. Есть ещё сертифицированный Ту - 334 - 100 .
          Но всё это похерили, как ,впрочем и весь гражданский авиапром.
          ФАНТОМ-АС
    2. Zibelew Сегодня, 09:12
      Цитата: злой партизан
      Я так понимаю, что завод будет загружен под завязку. А гражданские "тушки" вообще планируется выпускать? Кто в курсе? А то в Сети какая-то противоречивая информация попадалась на сей счёт...

      На КАПО выпускают тушки спецназ начения. Выпуск Ту 214 налажен, однако нарастить выпуск в ближайшее время не получится нет мощностей и кадров.
      Zibelew
  4. Дмитрий Потапов Сегодня, 08:51
    Мед на сердце!!! 16 Ту-160 все же мало для такой страны как Россия. Надо 30 как минимум,а лучше 50. И тогда посмотрим на ЕвроПРО.
    Дмитрий Потапов
    1. Iline Сегодня, 14:25
      Цитата: Дмитрий Потапов
      16 Ту-160 все же мало для такой страны как Россия

      Вполне достаточно с учётом имеющихся в наличии Ту-95МС. А то сдуру и генеталии можно поломать, стоимость одного такого борта мама не горюй.
      Скорее всего их начинают клепать под новые гиперзвуковые ракеты в силу непонятных причин невозможности проведения доработок под это вооружения старых бортов. Хотелось бы видеть исправность этих самолётов хотя бы чуток повыше чем у просто Ту-160, а то придётся и сотню склепать для наличия в строю хотя бы пятнадцати.
      Iline
  5. svp67 Сегодня, 09:43
    Справка пресс-службы: «Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова, история которого началась в 1934 году, сегодня осуществляет производство и техническое обслуживание авиалайнеров Ту-214 специального назначения. Здесь по спецзаказу управления делами Президента РФ были разработаны Ту-214СР (самолет-ретранслятор), Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СУС (самолет - узел связи), оборудованные специальными средствами связи.
    а Ту-214 ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ПАССАЖИРОВ этот завод выпускать НАМЕРЕН?
    svp67
    1. Zibelew Сегодня, 09:50
      Цитата: svp67
      Справка пресс-службы: «Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова, история которого началась в 1934 году, сегодня осуществляет производство и техническое обслуживание авиалайнеров Ту-214 специального назначения. Здесь по спецзаказу управления делами Президента РФ были разработаны Ту-214СР (самолет-ретранслятор), Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СУС (самолет - узел связи), оборудованные специальными средствами связи.
      а Ту-214 ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ПАССАЖИРОВ этот завод выпускать НАМЕРЕН?

      НЕТ. Так распределили, что он делает борта спецназначения. Пассажирские борта ту 204 делают в Ульяновске.
      Zibelew
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:52
      svp67-Сергей hi на лицо нехватка кадров,если срочно не принять меры,то,производство само по себе станет.
      Изгоняющий либероидов
    3. evge-malyshev Сегодня, 12:18
      Цитата: svp67
      а Ту-214 ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ПАССАЖИРОВ этот завод выпускать НАМЕРЕН?

      Думаю, что юристы, манагеры и прочие мэрчендайзеры вряд ли осилят такую ношу. Для этого надо работать, а не языком трепать. А вот работников-спецов как раз и нет. Их в своё время вывели.
      evge-malyshev
  6. Fil743 Сегодня, 09:46
    С почином вас, товарищи! А новому кораблю светлого неба и высокого полета!
    Fil743
  7. Вояджер Сегодня, 09:51
    Порой и задаешься вопросом, а нужен ли сейчас ПАК ДА, учитывая какой потенциал может быть у свежего Ту-160 со всей современной электроникой. Быстрый, опасный. Красивая птица, конечно. Возможно даже самый красивый военный самолет за всю историю
    Вояджер
    1. Muvka Сегодня, 10:03
      А "сейчас" ПАК ДА и не будет. Это лет 10-15 до первых полетов. Плюс время на доводку.
      Muvka
  8. Португальский кораблик Сегодня, 10:00
    Так речь идет о модернизации имеющегося парка Ту-160,или о постройке с нуля нового самолета?!
    Португальский кораблик
    1. Muvka Сегодня, 10:09
      Полагаю нового.
      Muvka
      1. Португальский кораблик Сегодня, 10:09
        Хорошо бы,если бы вы оказались правы...
        Португальский кораблик
    2. novobranets Сегодня, 10:11
      Это будет постройка нового самолета. Ходили упорные слухи, что от старого Ту-160 останется корпус с небольшими изменениями, все остальное будет качественно новое.
      novobranets
      1. Португальский кораблик Сегодня, 10:15
        Это я слышал. Мне интересно другое. Ту-160М2 о котором упоминается в статье это одна из модернизированных машин из числа имевшихся Ту-160,или уже первая полностью построенная с нуля?!
        Португальский кораблик
        1. novobranets Сегодня, 10:18
          Так вот же написано.
          Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов»
          novobranets
          1. Португальский кораблик Сегодня, 10:20
            Это да,но у нас часто пытаются приукрасить и выдают модернизированную технику за новую,а для меня это большая разница...Вот и хотелось бы узнать - Точно ли эта машина новая,или это очередная машина проходящая модернизацию?!
            Португальский кораблик
            1. novobranets Сегодня, 10:32
              Вот тут я не знаю. Но если пишут, что "идет постройка", а не "скоро будет", или "почти готов", то я склонен думать, что речь о новом самолете. hi
              novobranets
        2. Чеширский Сегодня, 10:30
          Это будет машина, построенная на заделе советского времени(2 фюзеляжа), оборудование для сварки центроплана пока ещё доводится до ума.
          первая полностью построенная с нуля?!

          Это дело ближайшего будущего.
          hi
          Чеширский
          1. Португальский кораблик Сегодня, 10:32
            Спасибо за информацию. Это уже какой то сдвиг в сторону позитива...
            Португальский кораблик
        3. Muvka Сегодня, 11:48
          Модернизация старых Ту-160 называется Ту-160М, а построенные новые это Ту-160М2.
          Muvka
    3. evge-malyshev Сегодня, 12:29
      Цитата: Португальский кораблик
      Так речь идет о модернизации имеющегося парка Ту-160,или о постройке с нуля нового самолета?!

      А зачем Вам это знать? Вы не европейский шапиен?
      evge-malyshev
      1. Португальский кораблик Сегодня, 12:40
        Да хотелось бы знать,можно ли в этой стране спать спокойно?!
        Португальский кораблик
        1. olegyurjewitch Сегодня, 13:26
          Цитата: Португальский кораблик

          0
          Португальский кораблик Сегодня, 12:40 ↑ Новый
          Да хотелось бы знать,можно ли в этой стране спать спокойно?!

          В нашей стране можно спать спокойно,приезжай и спи!
          olegyurjewitch
    4. Вояджер Сегодня, 12:51
      И то и другое.
      Вояджер
    5. APASUS Сегодня, 21:44
      Цитата: Португальский кораблик
      Так речь идет о модернизации имеющегося парка Ту-160,или о постройке с нуля нового самолета?!

      Речь идет о постройке старого ту-160 в обновленном варианте М2 .На самом деле это будет совсем другой самолет,скорее всего у них будет похож только фюзеляж,но думаю не полностью.Совсем другое дело что для данной полной модернизации понадобятся долгие годы испытаний ,доводки ,сертификации ,слишком изменения критичны для конструкции
      APASUS
  9. валерьян Сегодня, 10:02
    по мне,так лучше гиперзвук,чтоб гарантировано,пуск минус польша(просто обобщил)
    валерьян
  10. novobranets Сегодня, 10:08
    Представляю, что сейчас у наших заклятых "друзей" творится. Хлопки взрывающихся пуканов и фекальный фейерверк.
    novobranets
  11. Atlant-1164 Сегодня, 10:09
    для меня Ту-160..это как увидеть и умереть . мечта жизни.
    Atlant-1164
    1. novobranets Сегодня, 10:15
      Ну поживите еще, что уж Вы так. smile Не для того их строят. Пусть враги умирают увидев.
      novobranets
    2. техник72 Сегодня, 10:36
      Однажды будучи на рыбалке:
      техник72
  12. Curt Сегодня, 10:15
    Цитата: novobranets
    Представляю, что сейчас у наших заклятых "друзей" творится. Хлопки взрывающихся пуканов и фекальный фейерверк.


    чтобы "пукан взрывался" нужно уметь делать ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 10 ту 160 в месяц. Т.е. 2 тушки из задела 20 летней давности с горем пополам это лучше чем ничего, но Производства (массового) у нас в самолетной отрасли кроме су-34 кот наплакал.

    Не понимаю таких комментариев, извините.
    Curt
    1. novobranets Сегодня, 10:29
      Цитата: Curt
      Не понимаю таких комментариев

      Поясняю. Американцы боятся этих самолетов.
      «Ту-160 - идеально боеспособный бомбардировщик-ракетоносец, который в условиях войны может сложить свои "лебединые крылья" и устремиться к цели со сверхзвуковой скоростью. Достигнув нужной точки, самолёт выпускает ядерные ракеты, которые проделают остаток своего пути, минуя зону вражеских радаров», — рассказал профессор по вопросам национальной безопасности американского Военно-морского колледжа Том Николс.
      Это говорит преподаватель военного учебного заведения. Когда свидомые порезали на металлолом свои Ту-160, в америке был чуть ли не национальный праздник. Там даже отслюнявили нехилую сумму, что бы это провернуть. Ту-160 амы расценивают, как реальную и серьезную угрозу для себя. И в каждом новом самолете видят гвоздь в крышке своего гроба. Так понятней?
      novobranets
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:14
        Цитата: novobranets
        Поясняю. Американцы боятся этих самолетов.

        Они боятся не Лебедей,а арсенала ,который они могут нести. Если при создании ТУ-160 придерживались концепции ПРОРЫВА вражеского ПВО (поэтому Лебедь сверхзвуковой с хорошим потолком),то теперь,при принятии на вооружение Х-101/102 ,нашему бомберу не надо входить в зону действия ПВО супостата. Достаточно выйти на дальность пуска КР ,а это 5500 км,при этом ТУ-160 может даже не выйти за границы страны.
        НЕКСУС
        1. novobranets Сегодня, 11:37
          Цитата: НЕКСУС
          Они боятся не Лебедей,а арсенала ,который они могут нести.

          На мой взгляд, это одно и то же. Кто станет боятся технику, все равно какую, без оружия.
          novobranets
    2. НЕКСУС Сегодня, 10:48
      Цитата: Curt
      чтобы "пукан взрывался" нужно уметь делать ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 10 ту 160 в месяц.

      Вы бы так сильно то шашкой то не махали бы...В СССР при полной кооперации,технологиях и тд производилось 4! ТУ-160 в год. Какие 10 штук в месяц ?О чем вы? При этом гляньте на стоимость этого бомбера. При СССР она была где-то 250 миллионов рублей.
      НЕКСУС
      1. teder Сегодня, 11:01
        Цитата: Curt
        жно уметь делать ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 10 ту 160 в месяц.

        Цитата: НЕКСУС
        Вы бы так сильно то шашкой то не махали бы.

        teder
  13. НЕКСУС Сегодня, 10:17
    Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

    То есть,я так понимаю,идет разговор о УЖЕ начавшейся постройки первого ТУ-160М2....верится с трудом,учитывая тот факт,что спецов на заводе не хватает. При этом интересен вопрос сварки титановых изделий. Освоены ли эти технологии заново?
    При этом ,сама постройка новых Лебедей давно назрела с учетом появления ракеты Х-101/102 с дальностью в 5500 км. Да и парк 95-х то уже далеко не молодой и менять его на что-то более современное давно пора.
    НЕКСУС
    1. техник72 Сегодня, 10:44
      А 95-е ещё полетают, фото того же дня в небе над Лозовкой:
      техник72
    2. Порох Сегодня, 10:47
      Работаю в сварочном производстве атомной энергетики.
      Технологические процессы , которые существовали ни куда не делись, они отработаны и существует.Предположительно обновляется сварочная техника, вводится автоматизация сварочных процессов. Практически переход на другой уровень производства.комплектующих сборочных единиц. О модернизации производственного парка сказано достаточно ясно.
      Думаю всё реально. Кадровый вопрос конечно болезнен, но решается. Сужу по своему производству. Все всё прекрасно понимают. Программы по кадровым вопросам существуют,я думаю на каждом серьёзном предприятии, и они ,думаю , успешно реализуются.Умных детишек в России , слава богу хватает.
      С уважением.
      Порох
      1. Genry Сегодня, 16:31
        Цитата: Порох
        Работаю в сварочном производстве атомной энергетики.
        Технологические процессы , которые существовали ни куда не делись, они отработаны и существует.Предположительно обновляется сварочная техника, вводится автоматизация сварочных процессов. Практически переход на другой уровень производства.комплектующих сборочных единиц. О модернизации производственного парка сказано достаточно ясно.

        Увы, но вы не в курсе о технологии изготовления Ту-160.
        Там есть несущая титановая балка (хребет). Для её сварки было сделана огромная уникальная вакуумная камера со специальным сварочным оборудованием с технологией ионной сварки. Подобное оборудование есть ещё на Севмаше - варят корпуса ПЛ. А атомщики на такое даже не облизываются.
        Genry
  14. Kapralwdw Сегодня, 10:52
    больше самолетов,хороших и разных!!
    Kapralwdw
  15. Старый26 Сегодня, 10:56
    Цитата: Zibelew
    На КАПО выпускают тушки спецназ начения. Выпуск Ту 214 налажен, однако нарастить выпуск в ближайшее время не получится нет мощностей и кадров.

    За уточнение - отдельное спасибо. Но кроме "задела" в количестве двух подвижки то какие-то наблюдаются? Хотя бы на перспективу. А то уже некоторые считают, что уже пойдет серия.

    Цитата: Curt
    нужно уметь делать ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 10 ту 160 в месяц.

    Увы, но даже во времена СССР делали по 4 машины в ГОД, а вы хотите по 10 в месяц. Чудес не бывает

    Цитата: НЕКСУС
    То есть,я так понимаю,идет разговор о УЖЕ начавшейся постройки первого ТУ-160М2....верится с трудом,учитывая тот факт,что спецов на заводе не хватает. При этом интересен вопрос сварки титановых изделий. Освоены ли эти технологии заново?
    При этом ,сама постройка новых Лебедей давно назрела с учетом появления ракеты Х-101/102 с дальностью в 5500 км. Да и парк 95-х то уже далеко не молодой и менять его на что-то более современное давно пора.

    Андрей! Камрад Zibelew ведь чуть выше говорил, что это постройка из бывшего задела. То есть еще не с нуля. КОгда начнется с нуля - наверно более известно тем, кто там работает или близок к этому.
    Ну а дальность Х-1хх - вы даже Шойгу "переплюнули". Он в одном из своих интервью назвал ее дальность -4500 км laughing
    Старый26
    1. НЕКСУС Сегодня, 11:19
      Цитата: Старый26
      Андрей! Камрад Zibelew ведь чуть выше говорил, что это постройка из бывшего задела. То есть еще не с нуля. КОгда начнется с нуля - наверно более известно тем, кто там работает или близок к этому.

      Владимир,приветствую!
      Читаем внимательно-
      «Во время визита главе военного ведомства доложили, что предприятие готово к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика. Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов»,

      И далее-
      Также на предприятии ведется капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160, а с 2011 года – дальних бомбардировщиков Ту-22М3».

      Цитата: Старый26
      Ну а дальность Х-1хх - вы даже Шойгу "переплюнули". Он в одном из своих интервью назвал ее дальность -4500 км

      Дальность заявляется разная,в этом вы правы.От 4500 до 5500 км...даже встречались цифры до 6000 км. Но тут ,я так понимаю,вопрос массы БЧ...чем меньше масса,тем дальность выше. hi
      НЕКСУС
  16. Curt Сегодня, 10:59
    Цитата: novobranets
    Цитата: Curt
    Не понимаю таких комментариев

    Поясняю. Американцы боятся этих самолетов.
    «Ту-160 - идеально боеспособный бомбардировщик-ракетоносец, который в условиях войны может сложить свои "лебединые крылья" и устремиться к цели со сверхзвуковой скоростью. Достигнув нужной точки, самолёт выпускает ядерные ракеты, которые проделают остаток своего пути, минуя зону вражеских радаров», — рассказал профессор по вопросам национальной безопасности американского Военно-морского колледжа Том Николс.
    Это говорит преподаватель военного учебного заведения. Когда свидомые порезали на металлолом свои Ту-160, в америке был чуть ли не национальный праздник. Там даже отслюнявили нехилую сумму, что бы это провернуть. Ту-160 амы расценивают, как реальную и серьезную угрозу для себя. И в каждом новом самолете видят гвоздь в крышке своего гроба. Так понятней?


    Я говорю о чрезмерной эмоциональности комментария , которая явно не соответствует текущему положению дел в нашей авиастроительной отрасли.Новость без сомннений позитивная, однако я уже назвал условие, при котором будет происходить тот самый взрыв о котором вы говорили. Дабы не быть голословным : цитата из вики про амерские боинги ( а ведь именно они , по вашему мнению наши заклятые друзья?) "В 2010 году компания поставила 462 гражданских самолёта, выполнив свой годовой план: 460 самолётов. Было получено 530 твёрдых заказов. Портфель заказов на гражданские самолёты Boeing увеличился до 3443 самолётов." Соответственно делим на кол-во месяцев в году и получаем что-то около 40 самолетов в месяц.Спишем на то, что это гражданские самолеты и армии в таком кол-ве они не нужны. Пусть военных бомберов будет в 4 раза меньше - и получаем те самые 10 самолетов в месяц о которых я говорил. Из чего следует, чтобы случился "тот самый взрыв пердака" Нужно как минимум быть на равных с нашими "партнерами", чего на данный момент нет, и не привидится еще лет 5, если не "прижмет". Соотвественно , ваша излишняя эмоциональность в данном случае не к месту, и я не понимаю к чему вы так написали.
    Curt
  17. seregatara1969 Сегодня, 15:10
    так быстро заново отстроить линию по изготовлению и сборке самолёта - подвиг. камера сварки титановых сплавов в инертной среде основной несущей балки это тоже уникальное оборудование
    seregatara1969
    1. Genry Сегодня, 16:53
      Цитата: seregatara1969
      так быстро заново отстроить линию по изготовлению и сборке

      Там не серийное производство.
      Цитата: seregatara1969
      камера сварки титановых сплавов в инертной среде основной несущей балки это тоже уникальное оборудование

      Камера с инертной средой (аргон высокой чистоты) используется для сварки небольших деталей ручным электродным способом (сварщики в костюмах).
      Для сварки балок, используется вакуумная камера с ионной сваркой и полной автоматизацией.
      Genry
  18. askort154 Сегодня, 16:44
    Про Ту, свеженькое !
    Сегодня, 6 шт. Ту-22М3 нанесли удар по базам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Только турки открыли нам свою воздушную зону, мы сразу же "отметились". Это - не "крюк" через Иран и Ирак. ...."Хорошо пошла первая" ! good
    askort154
    1. Громобой Сегодня, 18:49
      Иран очень ревностно относится к туркам.Им не нравится,что мы с ними проводим совместные мероприятия и т.д.
      Требует подтверждения,но поговаривают,что в Иране даже прошли антироссийские акции.Не исключено,что силы поддерживаемые Ираном могут в ближайшее время снизить свою активность и даже свернуть операции.Непростые они ребята,причём все.И надо обладать определённым искусством ,чтобы там эффективно жонглировать их противоречиями при этом добиваясь своей цели.
      Громобой
      1. Громобой Сегодня, 18:58
        Групповой авиационный удар по ИГ в провинции Дейр эз-Зор .
        Громобой
  19. PValery53 Сегодня, 18:11
    Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова - особо ценный оборонный объект Татарстана. Будем надеяться, что татары не подведут в обеспечении обороноспособности России. Бо иначе... Лучше и не говорить.
    PValery53
  20. Громобой Сегодня, 18:40
    вскоре предприятие передаст военным второй Ту-214ОН, который будет задействоваться в выполнении миссий по договору «Открытое небо».
    Новость не может не радовать.Только мне интересно,эти самолёты строго в "миссиях" задействованы или их привлекают всё же для разведки на той же нашей западной границе ,к примеру?
    Громобой
  21. Ал.Пересвет Сегодня, 19:59
    Как радуют такие новости! Удачи заводчанам,конструткорам во всём и самолётам в Русской армии и их Русским лётчикам.
    Ал.Пересвет

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