Казанский завод готов к серийному производству Ту-160М2
Министр обороны Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Казанский авиационный завод им. Горбунова, где проверил выполнение Гособоронзаказа.
«Во время визита главе военного ведомства доложили, что предприятие готово к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика. Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов», – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее Шойгу отмечал, что эта задача находится на особом контроле с еженедельным докладом о ее реализации.
«Ознакомившись с новейшим оборудованием механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов, глава военного ведомства обратил внимание руководителей завода на то, что не только станочное оборудование, но и в целом производственные фонды предприятия должны обновляться и ремонтироваться, чтобы соответствовать уровню решаемых задач», – рассказали в пресс-службе.
Министру также доложили, что вскоре предприятие передаст военным второй Ту-214ОН, который будет задействоваться в выполнении миссий по договору «Открытое небо».
Справка пресс-службы: «Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова, история которого началась в 1934 году, сегодня осуществляет производство и техническое обслуживание авиалайнеров Ту-214 специального назначения. Здесь по спецзаказу управления делами Президента РФ были разработаны Ту-214СР (самолет-ретранслятор), Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СУС (самолет - узел связи), оборудованные специальными средствами связи.
Также на предприятии ведется капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160, а с 2011 года – дальних бомбардировщиков Ту-22М3».
«Во время визита главе военного ведомства доложили, что предприятие готово к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика. Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов», – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее Шойгу отмечал, что эта задача находится на особом контроле с еженедельным докладом о ее реализации.
«Ознакомившись с новейшим оборудованием механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов, глава военного ведомства обратил внимание руководителей завода на то, что не только станочное оборудование, но и в целом производственные фонды предприятия должны обновляться и ремонтироваться, чтобы соответствовать уровню решаемых задач», – рассказали в пресс-службе.
Министру также доложили, что вскоре предприятие передаст военным второй Ту-214ОН, который будет задействоваться в выполнении миссий по договору «Открытое небо».
Справка пресс-службы: «Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова, история которого началась в 1934 году, сегодня осуществляет производство и техническое обслуживание авиалайнеров Ту-214 специального назначения. Здесь по спецзаказу управления делами Президента РФ были разработаны Ту-214СР (самолет-ретранслятор), Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СУС (самолет - узел связи), оборудованные специальными средствами связи.
Также на предприятии ведется капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160, а с 2011 года – дальних бомбардировщиков Ту-22М3».
Использованы фотографии: Минобороны РФ