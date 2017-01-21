Казанский завод готов к серийному производству Ту-160М2

Министр обороны Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Казанский авиационный завод им. Горбунова, где проверил выполнение Гособоронзаказа.«Во время визита главе военного ведомства доложили, что предприятие готово к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика. Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов», – говорится в сообщении Минобороны РФ.Ранее Шойгу отмечал, что эта задача находится на особом контроле с еженедельным докладом о ее реализации.«Ознакомившись с новейшим оборудованием механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов, глава военного ведомства обратил внимание руководителей завода на то, что не только станочное оборудование, но и в целом производственные фонды предприятия должны обновляться и ремонтироваться, чтобы соответствовать уровню решаемых задач», – рассказали в пресс-службе.Министру также доложили, что вскоре предприятие передаст военным второй Ту-214ОН, который будет задействоваться в выполнении миссий по договору «Открытое небо».Справка пресс-службы: