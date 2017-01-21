21:49 21 января

Дозаправка Т-50 в воздухе (видео)

Телеканал «Звезда» разместил в интернете видео дозаправки в воздухе российского самолета 5-го поколения ПАК ФА (Т-50).

Дозаправка Т-50 в воздухе (видео)


Как заявил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан, «характеристики самолета на этих режимах подтвердились», впрочем, по его словам, есть некоторые замечания, но они «незначительные».


Сообщается, что с учетом этих замечаний была доработана система управления истребителем.


Использованы фотографии: https://armata1.ru
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Комментарии 59
  1. Bradley Сегодня, 09:15
    Как заявил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан, «характеристики самолета на этих режимах подтвердились», впрочем, по его словам, есть некоторые замечания, но они «незначительные».

    Заинтриговал. laughing
    Bradley
    1. vovanpain Сегодня, 09:35
      Цитата: Bradley
      Заинтриговал.

      И в чем интрига?Для того и существуют испытания,что бы выявлять замечания и устранять их,так это у всех,кто выпускает и разрабатывают новые самолеты.И в чем интрига? request
      vovanpain
      1. Bradley Сегодня, 09:58
        И в чем интрига?Для того и существуют испытания,что бы выявлять замечания и устранять их,так это у всех,кто выпускает и разрабатывают новые самолеты.И в чем интрига? request

        Интрига в том, что интересно что за "замечания".
        Bradley
      2. vanek77 Сегодня, 12:27
        В "Военном паритете" прочитал, что АФАР не готова, также как и движки второго этапа, поэтому на машинах ПФАР и движки как и у Су-35. На форумах, люди сведущие пишут, что двигатель это не планер, он должен в обязательном порядке для начала пройти стендовые испытания, а это время, через которое невозможно перепрыгнуть и поэтому только стендовые испытания должны закончиться в лучшем случае в 2018 году. Если все пройдет в штатном режиме, то потом на пару прототипов устанавливают новые изделия, которые должны в течение определенного времени проходить испытания и только потом должно выноситься решение ставить движки на машины, или они нуждаются в доводке. По этому люди пишут, что реально новые изделия должны появится на Т-50, не раньше 2020 года. Это если быть оптимистом. А так получается, что многие испытания проходят формально, а это не двигатель для Жигулей, это самолет, он должен летать и если что то что должно было вылезти еще на стенде, вылезет в полете, кто будет отвечать? По большому счету на моторостроителей давят с верху. По АФАР наверное проблемы есть, так как они есть на АФАР МиГ-35, но Т-50 машина сложнее. Вот такой компот. По этому на данный момент говорить о пятом поколении преждевременно. Машине мешает то, что ее сделали слишком многоцелевой, например, запихивать в Т-50, МиГ-31, было решением опрометчивым. Два больших люка и перегруженность машины механизмами и электроникой, повлекли за собой проблемы с прочностными характеристиками. Так что машина еще очень сырая, поэтому вызывает сомнение решение КБ сконцентрироваться на шестом поколении (куда они решили также запихать МиГ-41 и Т-50). Интересно было бы посмотреть на эту "Харибду", Так как скрещивать гиперзвук и стэлс, это все-равно, что скрещивать ежа и ужа, это даже научно не обосновано. Но видать бюджет штука завораживающая. В конце концов отвечать опять никто, ни за что не будет.
        vanek77
        1. Человек Человеков Сегодня, 16:33
          «В "Военном паритете" прочитал»...«На форумах, люди сведущие пишут»
          Далее читать этот бред, пустая трата времени.
          Человек Человеков
          1. Orionvit Сегодня, 18:49
            В чём бред? В том, что сконструировать современный двигатель в разы сложнее чем планер, даже прогрессивной конструкции? Или в том, что "технологии стелс" и высокие скорости полёта друг с другом не увязываются?
            Orionvit
            1. Человек Человеков Сегодня, 19:29
              В чем бред? Вы это серьезно?
              «В "Военном паритете" прочитал»...«На форумах, люди сведущие пишут». Вы считаете этого достаточно, чтобы делать выводы - на какой стадии находится разработка двигателя для Т-50 и. т. д.?
              Человек Человеков
              1. Orionvit Сегодня, 21:31
                Согласен, что бывают сомнительные источники, ну тогда назовите те, которым вы доверяете лично. В интернете 99% сомнительных источников, даже на уважаемом ВО. Не важно какими материалами пользовался форумчанин vanek77, он просто высказал своё мнение.
                Orionvit
        2. byxarik1 Сегодня, 21:15
          люди пишут возможно люди говорят что в России кур доят,
          но у нас в Рязани грибы с глазами.
          не глаз мы не видали, а вот как караси летали....
          это тебе не шушпансеры хохлятские городить, здесь люди думают а не скачут!
          byxarik1
    2. byxarik1 Сегодня, 21:02
      г-н Ррябинович сколько вам лет
      - не дождетесь
      хотя че вам остается
      byxarik1
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:18
    Интересно, ему сделают беспереплетный фонарь для кабины пилота или даже не планируется пока такой фонарь?
    Изгоняющий либероидов
    1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 09:27
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Интересно, ему сделают беспереплетный фонарь для кабины пилота или даже не планируется пока такой фонарь?

      Наверное прочностные характеристики не позволяют.
      ФАНТОМ-АС
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 10:48
        Цитата: ФАНТОМ-АС
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Интересно, ему сделают беспереплетный фонарь для кабины пилота или даже не планируется пока такой фонарь?

        Наверное прочностные характеристики не позволяют.

        Нет, у нас такого оборудования просто нет.
        Его планируют, но вот темпы небыстрые.
        Китайцы кстати уже давно делают, американцы по моему всегда делали...
        Ничего, скоро и мы научимся.
        Юрий из Волгограда
    2. teder Сегодня, 09:29
      А откуда у него заправочная штанга выдвигается ?
      Кстати
      Либероид

      Изгоняющий либероидов

      laughing - один за другим
      teder
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:42
        teder -плюсанул за наличие чувства юмора!! good
        Изгоняющий либероидов
        1. Комментарий был удален.
      2. Rus2012 Сегодня, 12:08
        Цитата: teder
        А откуда у него заправочная штанга выдвигается ?
        Кстати

        оттуда же откуда у всех Су выдвигается




        Rus2012
    3. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Интересно, ему сделают беспереплетный фонарь для кабины пилота или даже не планируется пока такой фонарь?

      Не думаю. Он же назад отъезжает, а не поднимается, это сколько всего перекраивать- то...
      Наблюдатель 33
    4. ЗВС Сегодня, 12:33
      А разве у F-35 фонарь без переплета? wink
      Думаю, что для катапультирования на сверхзвуковых фонарях лобовая часть фонаря должна оставаться.
      ЗВС
  3. Либероид- Сегодня, 09:22
    Сегодня прям одна новость ,лучше другой...Жива Россия и сосредотачивается!
    Либероид-
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:28
      Либероид -Виталий hi день только начался, всяко может быть-вдруг обама самоназначится призидентом укроины? am С него станется,за связку бананов он еще не такую гадость нам устроит,хоть он и б/у, но,связи старые остались,и гадости еще будут продолжаться против нас. belay
      Изгоняющий либероидов
      1. Либероид- Сегодня, 09:38
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Либероид -Виталий hi день только начался, всяко может быть-вдруг обама самоназначится призидентом укроины? am С него станется,за связку бананов он еще не такую гадость нам устроит,хоть он и б/у, но,связи старые остались,и гадости еще будут продолжаться против нас. belay

        Ничего,Россия умеет учить уму разуму...На не привыкать! Вот уже первые результаты ,пусть маленькие и все же...
        ВАШИНГТОН, 21 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата были удалены с официального сайта Белого дома 20 января, после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа. Обе эти темы занимали важное место в повестке бывшего главы государства Барака Обамы.
        Страница, посвященная лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, была предназначена для публикации законодательных инициатив и новостей о судебных решениях, призванных защитить права меньшинств. Именно в период президентства Обамы по всей территории страны были узаконены однополые браки. Теперь же аббревиатура ЛГБТ не упоминается на сайте Белого дома вообще

        Будем работать дальше , в адекватном уже режиме...
        Либероид-
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:45
          Либероид -Виталий hi будем смотреть,но,я не думаю что рыжий для России будет лучше обугленного sad одного поля ягоды,хоть и разного цвета.
          Изгоняющий либероидов
          1. 210окв Сегодня, 10:34
            Извините,не в тему...Но общение между Вами -Либероидом и Изгоняющим либероидов ...вызывает восхищение.. bully
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Либероид -Виталий hi будем смотреть,но,я не думаю что рыжий для России будет лучше обугленного sad одного поля ягоды,хоть и разного цвета.
            210окв
        2. Комментарий был удален.
  4. svp67 Сегодня, 09:40
    Летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан,
    Так понимаю, что он "шеф-пилот" "Сухого".
    svp67
    1. Громобой Сегодня, 19:16
      Заместитель начальника лётной службы компании «Сухой».
      Громобой
  5. bistrov. Сегодня, 09:44
    Долго,долго возятся. В 2010 был первый взлет, а сегодня уже 2017 на дворе. Не получится, что устареет, пока пойдет в серию?
    bistrov.
    1. Muvka Сегодня, 09:59
      А F-35 устарел? А F-22? У них разница между первым полетом и началом эксплуатации 15 и 16 лет соответственно.
      Muvka
      1. служивый. Сегодня, 15:10
        ф-22х уже выпустили 200шт ивыпуск прекратили,35 вовсю шлёпают,наверняка уже вперёд идут разрабатывая что то новое исходя из опыта эксплуатации 22 и 35го.У нас пока испытания и то без штатного двигателя и оборудования.....
        служивый.
        1. Muvka Сегодня, 15:11
          Ну так и от первого полета прошло всего 6,5 лет. Что не так то? До штатовских нормативов еще 8-9 лет есть в запасе.
          Muvka
          1. служивый. Сегодня, 15:15
            есть в запасе чтоб сравняться с 22 и 35! Где за это время будут американцы?
            служивый.
            1. Muvka Сегодня, 15:24
              Без обид, но 35 еще не доведен и при этом он объективно хуже Т-50. Просто по всем параметрам. Если назовете хоть один, по которому лучше, поспорим.
              Muvka
              1. служивый. Сегодня, 15:42
                ф-35 выпускают серийно! У нас пока испытания даже не в полной комплектации!лучше-хуже может показать только боевое столкновение,не дай то бог! Задавят колличеством....увы...
                служивый.
                1. Muvka Сегодня, 15:53
                  У нас в этом году тоже серия и что? Движки будут в 18. Никто не спорит, что только столкновение лоб в лоб расставит все точки, но все-таки, если вам нетрудно, назовите хотя бы несколько параметров, по которым F-35 лучше Т-50. Жду.
                  Muvka
                  1. служивый. Сегодня, 16:02
                    я где то утверждал что ф-35 лучше? Где покажите пожалуйста а то долго ждать будешь!Серия из 6 самолётов сколько лет уйдёт чтоб хотябы приблизится?Когда появятся движки нужно проводить испытания по новой.вы не знали?Когда приблизимся где будут уже америкосы? Вы думаете они тупо сделали ф-22 и ф-35 и сидят теперь ровно на попе?Мы пока на подходе по АФАР и двигателям по вооружению вообще инфы ноль(может и нет ещё) у них это криво-косо но в серии и работает,у нас криво-косо ещё впереди! Или вы думаете что в войска поступит уже доработанный вариант? Такого и при союзе не было!
                    служивый.
                    1. Muvka Сегодня, 16:14
                      Испытания движков на земле уже завершены. В этом году будут испытания в воздухе. А самолет делался в расчете под эти движки, так что проблем не будет. А 5 самолетов это только в этом году. Дальше быстрее будет. Это обычная практика. И получается F-35 хуже, значит США надо создавать новый самолет, чтобы достичь показателей Т-50. Получается мы впереди. Так в чем проблема то?
                      Muvka
                      1. служивый. Сегодня, 16:27
                        Ну тогда вопрос вам-в чём впереди? Двигателя нет,афар нет,с вооружением инфы нет.Серии пока тоже нет ! В чём преимущество?И что вы прицепились к ф-35,прямой конкурен у т-50 ф-22 вообще то! Их 200 штук и наверняка уже в разработке что то более совершенное мы пока не выпускаем серийно самолёт 5го поколения! А с учётом что 6 поколение как считается будет беспилотным то радоваться нам особо не чем!
                        служивый.
        2. Cat Man Null Сегодня, 15:17
          Цитата: служивый.
          35 вовсю шлёпают,наверняка уже вперёд идут разрабатывая что то новое исходя из опыта эксплуатации 22 и 35го

          - ща им Трамп покажет, как "шлепать" 35-е...

          Избранный президент США Дональд Трамп посетовал на то, что проект многоцелевого самолёта пятого поколения F-35 слишком дорого обходится бюджету. Трамп тогда же пообещал изрядно урезать финансирование программы и сэкономить 400 миллиардов долларов. После этого заявления акции компании «Локхид Мартин» полетели вниз///
          Cat Man Null
    2. PValery53 Сегодня, 10:20
      "Лучше поздно, чем никому"(из биографии одной особы)
      Чтобы самолёт стал лидером современной авиации в мире - лучше перебдеть, чем выпустить "сырую" вещь. Удачи нашим разработчикам.
      PValery53
    3. НЕКСУС Сегодня, 10:21
      Цитата: bistrov.
      Не получится, что устареет, пока пойдет в серию?

      Вы для начала гляньте сколько разрабатывался Ф-22(начало разработки середина 80-х годов) и сколько разрабатывается Ф-35...про Ф-35 промолчу,а вот ящер по сей день очень грозный истребитель,хоть и не без проблем.
      НЕКСУС
    4. evge-malyshev Сегодня, 11:22
      Цитата: bistrov.
      Не получится, что устареет, пока пойдет в серию?

      Не устареет. Устареют их 22-ые и 35-ые.
      evge-malyshev
  6. aleksandrs95 Сегодня, 09:45
    Все хорошо,облегчить управление при дозаправке необходимо максимально,очень велика ответственность за боевую единицу.Условия дозаправки могут сильно отличатся по многим факторам,потеря техники недопустимо.Что до фонаря беспереплетного,думаю решающий фактор цена и смысл соответственно.На поздних моделях думаю уже будет.
    aleksandrs95
  7. НЕКСУС Сегодня, 09:47
    Испытания идут и это радует. Но меня больше заботит вопрос арсенала ПАК ФА и применения новых ракет,созданных под платформу Т-50. Хорошо бы увидеть "стрельбы" новыми ракетами ,учитывая и внутренний отсек истребителя.
    НЕКСУС
    1. _Slavs Сегодня, 11:51
      И что увидешь? Там всё банально! Не игра же или эпизод из одиссеи Лукаса.
      _Slavs
    2. Удав КАА Сегодня, 12:56
      Цитата: НЕКСУС
      Хорошо бы увидеть "стрельбы" новыми ракетами ,учитывая и внутренний отсек истребителя.
      НЕКСУС hi
      У Т-50 размещение вооруженя исключительно во внутренних отсека, чтобы стэлс-картину не портить. Мне другое интересно: применение оружия на сверхзвуке...F-22 применял, но только КАБ, а не ракеты. А как у нас?
      Профи, кто в теме, -- проясните, плз!
      С уважением,
      Удав КАА
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:02
        Цитата: Удав КАА
        НЕКСУС

        Удав КАА hi
        Цитата: Удав КАА
        У Т-50 размещение вооруженя исключительно во внутренних отсека

        Вот тут как раз и порылась собака...неизвестно сколько ракет может нести ПАК ФА во внутренних отсеках...цифры есть разные от 4 до 12...
        НЕКСУС
        1. Удав КАА Сегодня, 15:00
          Цитата: НЕКСУС
          цифры есть разные от 4 до 12...

          Важно, сколько держателей в каждом отсеке. Лучше, конечно, чтобы было по 6 штук. (Хотя, я читал, что будет по 4 в каждом). А сколько и какого вооружения подвешивать - зависит от поставленной задачи.
          Удав КАА
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:23
            Цитата: Удав КАА
            Лучше, конечно, чтобы было по 6 штук.

            Есть мнение,что во внутренний отсек можно будет установить всего в общей сложности 4 ракеты...то есть по две с каждой стороны. Лично я полагаю,что во внутреннем отсеке ПАК ФА будет не менее 8 точек подвески,скорее 10,тк именно столько имеет прямой конкурент Ф-22.
            НЕКСУС
  8. Atlant-1164 Сегодня, 10:04
    отработка и проверка всех заявленных параметров.обычная рутинная работа летчика -испытателя. смотрится конечно красиво.
    Atlant-1164
  9. Сухой_Т-50 Сегодня, 13:16
    Хорошие новости с утра бодрят.Сначала 160,теперь ПАК ФА
    Сухой_Т-50
  10. служивый. Сегодня, 15:20
    Цитата: Cat Man Null

    - ща им Трамп покажет, как "шлепать" 35-е...


    ну ну ... лет 8 назад на обамку тоже надежды были...увы! А серии обещаной Зелиным к 15 году нет и не предвидится до сих пор....
    служивый.
  11. Жека40 Сегодня, 15:22
    автор тормоз
    Жека40
  12. Muvka Сегодня, 17:09
    служивый.,
    Всмысле АФАР нет? С чем же он летает? Движки на стадии летных испытаний. Вооружение тоже уже испытано и принято. Хотя и не все. И на замену Ф-22 идет Ф-35. У них планы на 2 или 3 тысячи таких самолетов.
    Muvka
  13. батиаль Сегодня, 17:11
    Т.е. дозаправка в воздухе Т-50 это серьёзное достижение и его нужно обсуждать и восхищаться? Буду знать.
    батиаль
    1. Muvka Сегодня, 17:27
      Нет. Просто если вы найдете кадры дозаправки Т-50 в воздухе до этого ролика, я признаю вашу правоту. Это первое видео. А я так же могу вспомнить новость об испытаниях пушки на F-35 на земле. Вы считаете ту новость более грандиозной?
      Muvka
    2. Muvka Сегодня, 17:38
      Вы считаете эту новость более значимой и важной?
      https://topwar.ru/79554-provedeny-pervye-nazemnye
      -ispytaniya-pushki-ustanovlennoy-na-f-35.html
      Muvka
  14. PValery53 Сегодня, 17:26
    Подкупает, как осторожно, чтобы не попасть в выхлопные струи заправщика, подбирается Т-50 к "живительному" шлангу "воздушной коровы"!
    PValery53
    1. pafegosoff Сегодня, 20:41
      Не в "выхлопные струи", а в спутную струю: два смерча, образующихся на законцовках крыла из-за перетекания уплотненного воздуха с нижней поверхности в зону разряжения сверху. По моему опыту: Ил 76-й может перевернуть Як-40, пересекающий его спутный след. По той же причине интервал посадок легких самолетов за средними и тяжелыми раньше оговаривался в НПП - 3 минуты; средний или тяжелый за тяжелым -2 минуты; за легкими или средними -1 минута.
      Теперь этот порядок определяется инструкцией по производству полетов в районе данного аэродрома и (или) аэронавигационным паспортом аэродрома.(ФАП)
      pafegosoff
  15. pafegosoff Сегодня, 19:29
    Одно то, что аэроплан производится, испытывается, совершенствуется,- куда лучше, чем просто обсуждение: насколько хороши F22 и F35...
    pafegosoff
  16. Ал.Пересвет Сегодня, 19:56
    Испытать,проверить,доделать,если нужно-и в армию! А там-усовершенствовать и сделать-новый-более лучший.
    Ал.Пересвет

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