Дозаправка Т-50 в воздухе (видео)

Телеканал «Звезда» разместил в интернете видео дозаправки в воздухе российского самолета 5-го поколения ПАК ФА (Т-50).Как заявил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан, «характеристики самолета на этих режимах подтвердились», впрочем, по его словам, есть некоторые замечания, но они «незначительные».Сообщается, что с учетом этих замечаний была доработана система управления истребителем.