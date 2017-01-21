Первыми «Уран-10» получат инженеры ЮВО

Южный округ первым в России получит новые робототехнические комплексы «Уран-10», которые будут использованы в этом году для разминирования территорий.«В 2017 году мы планируем разминировать 4 тысячи гектаров горно-лесистой местности в Чечне и Ингушетии. Будем работать с использованием новых средств. Нами применяются робототехнические комплексы для сплошной очистки местности, это система "Уран-6", в данный момент работают три образца, в 2017 году до начала летнего сезона поступят две машины "Уран-10". Южный военный округ получит их единственный в РФ», – рассказал журналистам начальник инженерных войск округа Константин Смешко.Он отметил, что за 3 года в Ингушетии и Чечне разминировано более 13-ти тыс. га, и эта территория сегодня используется в народном хозяйстве, в т.ч. для посевных площадей и площадок для строительства.По словам Смешко, «комплекс "Уран-10" обладает более тяжелыми характеристиками».«Если "Уран-6" работает по противопехотным минам, то "Уран-10" будет работать по противотанковым боеприпасам весом от 10 килограммов», – пояснил он.