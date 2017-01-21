21:46 21 января

Первыми «Уран-10» получат инженеры ЮВО

Южный округ первым в России получит новые робототехнические комплексы «Уран-10», которые будут использованы в этом году для разминирования территорий.

Первыми «Уран-10» получат инженеры ЮВО
Комплекс "Уран-6"

«В 2017 году мы планируем разминировать 4 тысячи гектаров горно-лесистой местности в Чечне и Ингушетии. Будем работать с использованием новых средств. Нами применяются робототехнические комплексы для сплошной очистки местности, это система "Уран-6", в данный момент работают три образца, в 2017 году до начала летнего сезона поступят две машины "Уран-10". Южный военный округ получит их единственный в РФ», – рассказал журналистам начальник инженерных войск округа Константин Смешко.


Он отметил, что за 3 года в Ингушетии и Чечне разминировано более 13-ти тыс. га, и эта территория сегодня используется в народном хозяйстве, в т.ч. для посевных площадей и площадок для строительства.

По словам Смешко, «комплекс "Уран-10" обладает более тяжелыми характеристиками».

«Если "Уран-6" работает по противопехотным минам, то "Уран-10" будет работать по противотанковым боеприпасам весом от 10 килограммов», – пояснил он.

Использованы фотографии: Евгений Кель
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Комментарии 13
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:55
    С виду хороша машинка,а там-пускай на месте спецы разбираются.Одно хорошо-что роботами мы всерьез занялись.
    Изгоняющий либероидов
  2. Либероид- Сегодня, 09:55
    Вот это вещь! Работают наши Кулибины...Конечно нюх собаки и интуиции сапера-профессионала эти роботы не заменят и все же облегчат работу нашим парням..
    Либероид-
    1. rasputin17 Сегодня, 16:49
      Сейчас в Сирии саперы оценивают все их возможности на практике в реальных условиях! hi
      rasputin17
  3. Bradley Сегодня, 10:04
    Гандам: начало. laughing
    Bradley
  4. НЕКСУС Сегодня, 10:06
    При наличии Урана-10 не совсем понятно желание нашего МО сделать такую машину на платформе Армата...чем данная платформа стала не угодна то?
    НЕКСУС
    1. potterz Сегодня, 16:21
      Так на базе ароматы тоже вроде хотят сделать роботизированную, не?
      potterz
    2. rasputin17 Сегодня, 16:50
      Технические возможности Арматы выше! hi
      rasputin17
    3. Genry Сегодня, 16:59
      Унификация, плюс большая мощь и производительность - соответсвенно ширина обработки и скорость.
      Genry
  5. Oldenburg Сегодня, 10:37
    Ополченец на Донбассе,почитает,почитает,и пойдёт в свой окоп.
    Oldenburg
  6. активатор Сегодня, 11:03
    А если урану 6 попадется противотанковая мина ,что будет вызывать уран 10 или в саперный рай? и как определять где какая мина на одном минном поле там же могут быть и противотанковые и противопехотные
    активатор
    1. Genry Сегодня, 17:05
      Цитата: активатор
      А если урану 6 попадется противотанковая мина ,что будет вызывать уран 10 или в саперный рай?

      Мина его не заметит. Главное, что после него могут идти машины с оборудованием или собаки.
      Genry
  7. Сергей Ф Сегодня, 19:18
    В этом вопросе я не спец, но если "машинки" спасут жизни ребят-минеров, я буду счастлив!
    Сергей Ф
  8. Ал.Пересвет Сегодня, 19:52
    Ничего себе! Офигеть-сколько там заминировано.Я-предстваить себе не мог.Пошёл эдак в лес по грибочки и ягодки...
    Люблю в лес в Беларуси у себя ходить да грибочки с ягодками собирать. А тут у вас-такое! belay
    Немедленно всё разминируйте,чтобы гражданские,женщины,детки в лес ходили по грибы и ягоды!
    Да-респект машинками и их изобретателям.Молодцы.И-в армию скорее поставляйте.И-работайте.
    Ал.Пересвет

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