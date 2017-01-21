21 января - День инженерных войск ВС РФ

Сегодня в Вооружённых силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск. Дата в календаре военных праздников новой России появилась на основании президентского указа №1370 от 18 сентября 1996 года. Инженерные войска – одно из старейших формирований в армии страны, так как ведут они свою историю ещё с петровских времён. Указ Петр I о создании «Школы пушкарного приказа» в Москве считается документом, положившим начало инженерным воинским формированиям в России. Через год после создания школы её выпускники занимали должности в минерных подразделениях тогдашней армии.Инженерные войска ВС РФ сегодня выполняют многочисленных задачи как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.В прошлом году военнослужащие инженерных войск провели разминирование десятков сирийских населённых пунктов, освобождённых от террористов. Разминирование проводилось в Эль-Карьятейне, Пальмире (Тадморе), Алеппо, в окрестностях Дамаска. К сожалению, труд российских сапёров в Пальмире был перечёркнут захватом в декабре этого древнего города боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Однако можно быть вполне уверенным в том, что совместными усилиями сирийской армии, ополчения и ВКС РФ город в итоге будет освобождён от террористов - уже навсегда. Операция по освобождению Пальмиры начата в середине недели.С 3 декабря проводится масштабная операция по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, оставленных боевиками в Алеппо. К настоящему времени, как сообщает пресс-служба министерства обороны, российскими военнослужащими инженерных войск было разминировано свыше 2000 га территории, более 700 км дорог, до 3,3 зданий и построек. В общей сложности в крупнейшем городе САР обезврежено свыше 26 тысяч мин и прочих взрывных устройств.Ежегодно военнослужащие инженерных войск получают новую и модернизированную технику, участвуют в масштабных учениях, совершенствуя выучку и мастерство. Среди техники, поступающей в инженерные войска: подвижные инженерно-ремонтные комплексы ПИРК, модернизированные понтонные парки ПП-2005М, колёсные дорожные машины (КДМ), войсковые мобильные лесопильные комплексы ВМЛК-1, кран автомобильный военного назначения грузоподъемностью 32 тонны КС-55729-7М, кран-манипулятор КМВ-10В и др.Войска оснащаются роботизированной техникой, включая МРТК-Р «Уран-6».Минобороны РФ сообщает, что в текущем году инженерные войска ожидает пополнение. В них будут включены дополнительно несколько инженерно-сапёрных полков, а также инженерно-маскировочный полк.