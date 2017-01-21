21:47 21 января

21 января - День инженерных войск ВС РФ

Сегодня в Вооружённых силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск. Дата в календаре военных праздников новой России появилась на основании президентского указа №1370 от 18 сентября 1996 года. Инженерные войска – одно из старейших формирований в армии страны, так как ведут они свою историю ещё с петровских времён. Указ Петр I о создании «Школы пушкарного приказа» в Москве считается документом, положившим начало инженерным воинским формированиям в России. Через год после создания школы её выпускники занимали должности в минерных подразделениях тогдашней армии.

Инженерные войска ВС РФ сегодня выполняют многочисленных задачи как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

21 января - День инженерных войск ВС РФ



В прошлом году военнослужащие инженерных войск провели разминирование десятков сирийских населённых пунктов, освобождённых от террористов. Разминирование проводилось в Эль-Карьятейне, Пальмире (Тадморе), Алеппо, в окрестностях Дамаска. К сожалению, труд российских сапёров в Пальмире был перечёркнут захватом в декабре этого древнего города боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Однако можно быть вполне уверенным в том, что совместными усилиями сирийской армии, ополчения и ВКС РФ город в итоге будет освобождён от террористов - уже навсегда. Операция по освобождению Пальмиры начата в середине недели.

С 3 декабря проводится масштабная операция по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, оставленных боевиками в Алеппо. К настоящему времени, как сообщает пресс-служба министерства обороны, российскими военнослужащими инженерных войск было разминировано свыше 2000 га территории, более 700 км дорог, до 3,3 зданий и построек. В общей сложности в крупнейшем городе САР обезврежено свыше 26 тысяч мин и прочих взрывных устройств.

Ежегодно военнослужащие инженерных войск получают новую и модернизированную технику, участвуют в масштабных учениях, совершенствуя выучку и мастерство. Среди техники, поступающей в инженерные войска: подвижные инженерно-ремонтные комплексы ПИРК, модернизированные понтонные парки ПП-2005М, колёсные дорожные машины (КДМ), войсковые мобильные лесопильные комплексы ВМЛК-1, кран автомобильный военного назначения грузоподъемностью 32 тонны КС-55729-7М, кран-манипулятор КМВ-10В и др.

21 января - День инженерных войск ВС РФ

21 января - День инженерных войск ВС РФ


Войска оснащаются роботизированной техникой, включая МРТК-Р «Уран-6».

Минобороны РФ сообщает, что в текущем году инженерные войска ожидает пополнение. В них будут включены дополнительно несколько инженерно-сапёрных полков, а также инженерно-маскировочный полк.

«Военное обозрение» поздравляет военнослужащих и ветеранов инженерных войск с праздником!

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 40
  1. Atlant-1164 Сегодня, 10:07
    офигеть..а я и не знал что есть такой праздник..С праздником меня. в\ч 44605 инженерно-саперный полк.командующий инженерными войсками был- генерал-майор Максимов.
    Atlant-1164
    1. Либероид- Сегодня, 10:18
      Ну с праздникам Вас мужики! Ваша работа не заметна и трудна ,но столько жизней спасает...Спасибо Вам! hi
      Либероид-
      1. Prapor-527 Сегодня, 11:49
        Цитата: Либероид-
        Ваша работа не заметна

        Что значит "незаметна"? С Праздником!
        Prapor-527
        1. Игорь В Сегодня, 13:41
          "...военной техники творцы..." поют в песне. А я когда-то делал УСМы и ТММы, показанные в клипе, значит я тоже имею отношение. feel
          Игорь В
          1. Татьяна Сегодня, 17:06
            С праздником всех причастных к Инженерным войскам РФ!

            С праздником САПЁРЫ - люди необыкновенного мужества и знания, у которых нет «права» на ошибку! hi love

            Инженерные войска. Саперы. Опубликовано: 29 авг. 2015 г.

            Инженерно-саперные войска - специальные войска, предназначенные для инженерного обеспечения боевых действий.
            Татьяна
        2. Atlant-1164 Сегодня, 16:54
          увидел УСМ и ТММ..на лет 25 обратно время опрокинулось..не хватает БАТ-2 для полноты картины.) полигоны Широкий Лан.. Тарутино. эх как вчера было.(
          Atlant-1164
  2. Арон Заави Сегодня, 10:12
    Ну с праздником колеги.
    Арон Заави
    1. Либероид- Сегодня, 10:19
      Арон сапер? Ну искреннее поздравление...Там у вас в Израиле это главная воинская специальность! drinks
      Либероид-
    2. Стройбат запаса Сегодня, 10:42
      Арон, с праздником) drinks
      Стройбат запаса
      1. Либероид- Сегодня, 12:58
        Арон (судя по плюсам) Главный сапеер сайта..?)))) Все прогнулись...Молодцы!
        Либероид-
  3. Million Сегодня, 10:13
    Поздравляю!
    Million
    1. Atlant-1164 Сегодня, 10:25
      пойду -ка к святилищу Бахуса..что в холодильнике. имею на это основание.!!)
      Atlant-1164
      1. Либероид- Сегодня, 12:34
        Цитата: Atlant-1164
        пойду -ка к святилищу Бахуса..что в холодильнике. имею на это основание.!!)

        С праздником тебя Ян..! Имеешь полное право... drinks
        Либероид-
        1. Atlant-1164 Сегодня, 12:50
          спасибо.. drinks всем хороших выходных.!!)
          Atlant-1164
  4. Aleks тв Сегодня, 10:23
    Хорошо что ввели день сапера, правильно это.
    У вечных трудяг Армии, у настоящих Пчел с большой буквы, должен быть свой праздник.

    С Праздником Вас, военные инженеры.
    Спасибо Вам за ВСЕ.
    А главному в моей жизни саперу - Воинское Приветствие.
    Память...
    С Праздником.
    Aleks тв
    1. perepilka Сегодня, 14:53
      Ура, Лексей! Нам 406 годиков smile , хотя, маленькие ишшо recourse
      А про Главного сапёра расскажешь? А я авансом, за рассказ drinks drinks drinks
      perepilka
  5. МПК105 Сегодня, 10:31
    Племянники-с Праздником-без вас в современной войне-НИКУДА.
    МПК105
  6. амурец Сегодня, 10:35
    С праздником войска которые могу всё! И возводить и разрушать. Желаю возводить побольше и разрушать поменьше.
    С праздником Военные Инженеры!
    амурец
  7. Стройбат запаса Сегодня, 10:36
    Пойду стол себе накрою, да накачу)) Праздник!
    Всех коллег с праздником! Чистых нам дорог! drinks
    Стройбат запаса
  8. Старый Воин Сегодня, 10:38
    С Праздником, дорогие товарищи! "...Меняем ландшафт вручную..."(с) wink
    Старый Воин
  9. sub307 Сегодня, 10:41
    Поздравляю коллег по "военно-инженерному цеху" с праздником!
    sub307
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:43
    С Праздником, всех кто сегодня отмечает даже находясь в запасе свой профессиональный праздник drinks soldier !!!!Здоровья Вам всем hi drinks !!!.
    Изгоняющий либероидов
  11. moskowit Сегодня, 11:00
    С Праздником! Всем здоровья! Ветеранам особенно! Но а действующим мастерства и осторожности, успехов в боевой и политической!

    "...Первым письменным документом, в котором достаточно подробно и директивно описаны не только инженерные мероприятия обеспечения боя, но и организация, задачи и обязанности чисто инженерных подразделений является "Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки". Автором устава являлся воевода боярин Онисим Михайлов. Издан был этот документ в начале 17 века и являлся основным, а скорее единственным документом, регламентирующим боевую деятельность и организацию русского войска вплоть до издания воинского устава Петра I.

    В Уставе Михайлова были определены три типа инженерных подразделений: шанцекопы (саперы), горокопы (минеры) и понтонеры; их место в организационной структуре - в составе артиллерии; численность - на осадную армию численностью 60-80 тыс.человек иметь четыре прапора шанцекопов (четыре отряда саперов), прапор горокопов, прапор понтонеров. Всего численность инженерных подразделений определялась 1800 человек (3% общей численности армии).

    Письменных документов, из которых была бы видна деятельность инженерных войск в русском войске до времен Петра I практически не сохранилось, но что они существовали и широко применялись, сомневаться не приходится. Ведь еще при штурме Казани в 1552 году русские минеры, проделав четыре подкопа, подорвали в нескольких местах стены кремля, что предопределило успех штурма..." (взято с сайта Ю.Веремеева "Анатомия армии")
    moskowit
  12. sasha.28blaga Сегодня, 11:36
    в/ч 517 УНР 461 ОВСР, просто стройбат, с праздником!
    sasha.28blaga
  13. perepilka Сегодня, 11:56
    "... Инженеры зело потребны суть при атаке или обороне, какова места и надлежит таких иметь, которы не токмо фортификацию основательно разумели и в том уже служили, но и чтоб мужественны были, по неже сей чин паче иных опасности подвержен есть."
    Петр Первый
    10 января 1701 года (по старом стилю).

    C Праздником Инженерно-Сапёрные! Ну, чтоб стаканы, при встрече звенели! drinks drinks drinks
    perepilka
  14. Либероид- Сегодня, 12:03
    Классная песня ..Еще раз с Праздником мужики! drinks

    Берегите себя парни..и Храни вас Бог!
    Либероид-
  15. Spartanez300 Сегодня, 12:54
    С праздником !!!
    Spartanez300
  16. Maugli Сегодня, 13:12
    С праздником!!! Делают большое,общее дело!!!
    Maugli
  17. птс-м Сегодня, 13:14
    Спасибо за поздравление от Военного обозрения!А так же, поздравляю всех бывших сослуживцев в\ч 68428.
    птс-м
  18. Altona Сегодня, 16:26
    С праздником военных инженеров. Людей, которые могут преодолеть любые преграды. drinks
    Altona
  19. ШВЕДский_стол Сегодня, 19:02
    С ПРАЗДНИКОМ МЕНЯ! Ну и всех причастных к инженерным войскам.
    ШВЕДский_стол
  20. Сергей Ф Сегодня, 19:16
    С удовольствием присоединяюсь к уже высказанным поздравлениям!
    Ребята, здоровья вам, выдержки и терпения!
    Ваш военный труд не сравним с трудом кабинетных работников!
    Сергей Ф
  21. Ал.Пересвет Сегодня, 19:48
    С праздником! Храни вас Бог.
    Ал.Пересвет
  22. sasha.28blaga Сегодня, 19:51
    дай, сказать, незашто.
    sasha.28blaga
  23. sasha.28blaga Сегодня, 19:55
    кто, хотел, а ели не хотел, отдыхай. СТРОЙБАТ ГУЛЯЕТ СЕГОДНЯ.
    sasha.28blaga
  24. sasha.28blaga Сегодня, 20:22
    конечно мужчины, всем можно говорить всяко разно, а я в стройбате служил, и мне сижу и гуляю. С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ.
    sasha.28blaga
    1. sasha.28blaga Сегодня, 20:34
      Сегодня Я гуляю, за СТРОЙБАТ. А хто, чево хотели, сверху КОСЯ.
      sasha.28blaga
  25. sasha.28blaga Сегодня, 20:38
    Не, хотел за старшину сказать, за ГЕНЗУ ДИМУ, шоколадный ДИМА.
    sasha.28blaga
  26. kolmakov79 Сегодня, 21:05
    Всех военных инженеров с праздником ! В/ч 14152 привет.
    kolmakov79
  27. wandlitz Сегодня, 21:34
    Друзья- сапёры! С праздником! С днем инженерных войск. С уважением сапер
    ОИСБ 78 Краснознаменной Сивашской МСД 1976год,
    302 МСП 9 ТД 1 Гв.ТА .ГСВГ 1976-1978 г,
    Алапаевский ОИСБ УрВО 1979г
    3 й ИТБ 28 ПХЗ УрВО 1987год.
    wandlitz

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