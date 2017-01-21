В этом году в Одессу прибудет с визитом британский эсминец

«В этом году ожидается заход в Одессу нашего эсминца. Это последняя разработка класса 45»,

Минобороны Британии планирует на этот год дружеский визит своего эсминца Type 45 в порт Одессы. Об этом сообщил глава военного ведомства Майкл Фэллон, находясь в Киеве.В ходе встречи министры обороны Великобритании и Украины заявили о намерении расширить военно-техническое сотрудничество.сообщил Фэллон.Он также заявил о намерении своего ведомства «расширить проект по привлечению британских военных к подготовке армии Украины». Стороны договорились продлить программу обучения с апреля текущего года до марта 2018-го.Напомним, что последний раз британский эсминец заходил в Черное море в конце 2015 г.