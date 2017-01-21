21:48 21 января

В этом году в Одессу прибудет с визитом британский эсминец

Минобороны Британии планирует на этот год дружеский визит своего эсминца Type 45 в порт Одессы. Об этом сообщил глава военного ведомства Майкл Фэллон, находясь в Киеве.

В этом году в Одессу прибудет с визитом британский эсминец


В ходе встречи министры обороны Великобритании и Украины заявили о намерении расширить военно-техническое сотрудничество.


«В этом году ожидается заход в Одессу нашего эсминца. Это последняя разработка класса 45»,
сообщил Фэллон.

Он также заявил о намерении своего ведомства «расширить проект по привлечению британских военных к подготовке армии Украины». Стороны договорились продлить программу обучения с апреля текущего года до марта 2018-го.

Напомним, что последний раз британский эсминец заходил в Черное море в конце 2015 г.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 64
  1. Teberii Сегодня, 10:50
    Британцы придут с новыми советниками , учить Украинскую армию. Пока в ней нет порядка,бессмысленно ее чему-то учить.
    Teberii
    1. hirurg Сегодня, 10:52
      Ще не вмерЗла Украина!)
      hirurg
      1. cniza Сегодня, 13:00
        Зачастили с визитами , да что толку ? зимой не суйтесь , а то тоже вмерзнете.
        cniza
      2. Лелёк Сегодня, 16:32
        Цитата: hirurg
        Ще не вмерЗла Украина!)


        Пока - нет, но дело к тому идёт:
        Лелёк
    2. Зяблицев Сегодня, 10:57
      Пусть моряки ее Величества с собой валерьянки возьмут или другого успокоительного, потому что только от внешнего вида "могучего" военно-морского флота Украины, можно со смеху помереть... laughing
      Зяблицев
      1. Oldenburg Сегодня, 11:03
        Флот Украины,приваренный к стенке,застыл в Парадном Рейде.7мь футов под килем!
        Oldenburg
        1. Pete Mitchell Сегодня, 11:30
          Правильнее будет "7 футов под килтом", вот девки то обрадуются, будет возможность бабла поднять. Другой пользы от этого визита ожидат не стоит
          Pete Mitchell
          1. Oldenburg Сегодня, 11:34
            Не только девки,но и сутенёры и Губернатор имеет с них долю.
            Oldenburg
        2. WKS Сегодня, 11:50
          Современный стиль. Красивый эсминец.
          WKS
        3. ser-pov Сегодня, 17:03
          Цитата: Oldenburg
          Флот Украины,приваренный к стенке,застыл в Парадном Рейде.7мь футов под килем!

          Вы имели ввиду - 7 футов над килем? fellow
          ser-pov
    3. Либероид- Сегодня, 11:01
      Опять наши начнут хулиганить...я бы подумал на месте англосаксов!

      А Киеву не до вас уже, они чемоданы собирают..
      Либероид-
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:09
        Либерид-Виталий, только вот англицкий эсминец мне больше чем американские берки нравится-у него более совершенная архитектура.! hi А проверить их уровень боеготовности не мешает!!!
        Изгоняющий либероидов
      2. Bradley Сегодня, 11:54
        Троллить лучший эсминец ПВО.., глупо... wink
        Bradley
        1. Котище Сегодня, 14:36
          Цитата: Bradley
          Троллить лучший эсминец ПВО.., глупо... wink

          А если с подводной лодки!!!?
          Котище
    4. vovanpain Сегодня, 11:29
      «В этом году ожидается заход в Одессу нашего эсминца. Это последняя разработка класса 45»,

      А этим "братанам"не все ли равно у кого ботинки чистить.
      vovanpain
      1. Oldenburg Сегодня, 11:35
        Уже переобулись в полёте,только,что Клинтоншу ласкали.
        Oldenburg
        1. brasist Сегодня, 11:45
          .
          Цитата: Oldenburg
          Уже переобулись в полёте,только,что Клинтоншу ласкали.

          Это просто вынужденная замена объекта для вылизывания... tongue
          brasist
        2. rasputin17 Сегодня, 16:17
          Цитата: Oldenburg
          Уже переобулись в полёте,только,что Клинтоншу ласкали.

          Да им все равно кого ласкать! За печенюшки и обещание они готовы на все что может досадить России!
          rasputin17
          1. Лелёк Сегодня, 16:38
            Цитата: rasputin17
            За печенюшки и обещание они готовы на все что может досадить России!


            Мил человек, печенюшки ещё надо отработать. МВФ выставил условия, без которых "накося-выкуси":
            Лелёк
            1. rasputin17 Сегодня, 16:45
              МВФ выставил условия! В который раз осмелюсь спросить Вас? И потом условия это не панацея и конечный вердикт! А с руиной это вообще похоже на абсурд! 3,5 лярда МВФ обещал тоже не давать выставляя ряд условий! И не смотря ни на что дал которые успешно распилены и съедены! hi
              rasputin17
              1. Лелёк Сегодня, 16:50
                Цитата: rasputin17
                И не смотря ни на что дал которые успешно распилены и съедены!


                Да, это так, но всё меняется, внешний долг Руины уже где-то под $45 млрд, а перемен, как вы отметили, нема. По-моему момент истины настал.
                Лелёк
                1. rasputin17 Сегодня, 16:54
                  Нет еще пока! Он настанет когда ее разделят на части её же кредиторы в качестве возмещения убытков! Сейчас уже понятно что джек поты в виде Крыма и богатых ресурсами восточных областей не видать им как собственных ушей они будут играть эту карту! С паршивой овцы хоть шерсти клок! hi
                  rasputin17
      2. samarin1969 Сегодня, 14:42
        "Полный "Велком! wink "...США устроили переворот, потом благословили войну. А что местные жители? - "велком!".....Кого и куда они зовут?...Может Дональд с Маланкой приедут подобрать себе хату в панельной девятиэтажке на заднем фоне?
        samarin1969
      3. Alex20042004 Сегодня, 18:36
        Двуликие людишки. Вначале Трампа поливали грязью, думали, что презервативом США будет Клинтон...
        Alex20042004
    5. Oldenburg Сегодня, 16:04
      США,в лице Трампа,вполне может отказаться от финансирования Украинских планов.И Англия,по команде бабушки Елизаветы,посылает фрегат,тем самым демонстрируя своё покровительство Кураине. Теперь Англия станет следить за финансирование младоукров.Хрен редьки не слаще.
      Oldenburg
  2. avt Сегодня, 10:52
    В этом году в Одессу прибудет с визитом британский эсминец
    what Полетаем на Су-24 , или Су 34?ли таки Су 30? bully
    avt
    1. НЕКСУС Сегодня, 11:09
      Цитата: avt
      Полетаем на Су-24 , или Су 34?ли таки Су 30?

      Лучше обкатать во второй раз Монолит и еще пару береговых комплексов РЭБ. hi
      НЕКСУС
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:10
      avt-давайте сразу на Т50 lol
      Изгоняющий либероидов
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    дружеский визит своего эсминца Type 45 в порт Одессы

    А украинцы на радостях уже начали красить причал в их любимые цвета, в которые даже урны выкрашены. "Дружеский" визит - очередная попытка посветить своим флагом под носом у русских.
    rotmistr60
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:56
    Надо его" сорповодить"вдруг старая мина всплывет, а мы даже точных характеристик его "начинки "не имеем. crying Заодно и тренировку проведем -как там бывшие повелители морей и океанов, готовы к нашим психологическим тестам???
    Изгоняющий либероидов
  5. Oldenburg Сегодня, 10:58
    Это если Бабушка протянет.Дай Бог ей здоровья.А если на смену ей придёт Принц Гарри,то приплывёт не один эсминец.
    Oldenburg
    1. rasputin17 Сегодня, 16:19
      Кто их звал? Кто им рад?
      rasputin17
      1. Oldenburg Сегодня, 18:25
        Тогда уже Война начнётся братишка!.
        Oldenburg
  6. изя топ Сегодня, 10:59
    как только сайгак оттает?
    изя топ
    1. злой партизан Сегодня, 11:11
      Цитата: изя топ
      как только сайгак оттает?

      stop Ну нафиг!! Завоняет же сразу... sad
      Привет должник! drinks
      злой партизан
      1. изя топ Сегодня, 11:21
        Цитата: злой партизан
        Привет должник!

        в лондон,в лондон tongue
        Цитата: злой партизан
        Ну нафиг!! Завоняет же сразу.

        угу,прикинь,гальюны не работают,горшки выливают за борт.когда начнёт оттаивать,льды до дыр протрут корпус,и вся эта гимна хлынет внутрь
        изя топ
        1. teder Сегодня, 11:29
          Цитата: злой партизан
          Привет должник!

          Цитата: изя топ
          в лондон,в лондон


          wink
          teder
  7. fif21 Сегодня, 11:00
    Большому кораблю, большую торпеду! laughing "Теплый" прием тухлыми яйцами. А в Крым вы трусливые мелкобританцы не сунетесь , он не ваш! hi Ваши шестерки его прос.... wassat
    fif21
  8. Познающий Сегодня, 11:03
    Очень однако расплывчато " Минобороны Британии планирует на этот год дружеский визит...", так как неясно какому государству в течении года отойдет Одесса-мама...
    Познающий
  9. loginovich Сегодня, 11:09
    Цитата: rotmistr60
    дружеский визит своего эсминца Type 45 в порт Одессы

    А украинцы на радостях уже начали красить причал в их любимые цвета, в которые даже урны выкрашены. "Дружеский" визит - очередная попытка посветить своим флагом под носом у русских.


    Патриотизм у кастрюлеголовых в Одессе потихоньку заканчивается Наверное на всю Одессу на балконе один флаг жовто-блакытный висит .И не красят перила мостов в желто-синий цвет.Делаю выводы или патриотизм закончился ,или флаги с краской.
    loginovich
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:40
      или патриотизм закончился ,или флаги с краской.

      И то и другое. Патриотизм становится делом не прибыльным, да и в АТО могут послать. Краска двух цветов тоже наверное заканчивается - выкрасили столько и главное везде.
      rotmistr60
    2. Либероид- Сегодня, 12:49
      Цитата: loginovich
      Патриотизм у кастрюлеголовых в Одессе потихоньку заканчивается Наверное на всю Одессу на балконе один флаг жовто-блакытный висит

      Устали скакать и черт их поймешь ,что им нужно...Злоба иссякла ?
      Либероид-
      1. rasputin17 Сегодня, 16:23
        А шо? Гарный хлопец выкормыш майдана дитя бандерии! И чуб на голове только в голове без царя как говорили классики!
        rasputin17
  10. Altona Сегодня, 11:15
    Да пусть идет хоть за Одессу, три айсберга ему в борт. laughing
    Altona
  11. kolkulon Сегодня, 11:16
    Уж не из той ли серии,с которой парами из строя выходят?
    kolkulon
  12. Altona Сегодня, 11:16
    Цитата: loginovich
    Патриотизм у кастрюлеголовых в Одессе потихоньку заканчивается Наверное на всю Одессу на балконе один флаг жовто-блакытный висит .И не красят перила мостов в желто-синий цвет.Делаю выводы или патриотизм закончился ,или флаги с краской.

    ------------------------------
    Фанатики устают от самих себя. Даже если и были свои свидомые в Одессе, что навряд ли.
    Altona
    1. loginovich Сегодня, 13:38
      К сожалению были ,и еще как были.
      loginovich
  13. APASUS Сегодня, 11:41
    Поставить рядом разведчика,пусть пишет шум винтов,электромагнитное поле,общий фон излучений ,все равно пойдет около Крыма.
    APASUS
  14. Португальский кораблик Сегодня, 11:52
    Ну теперь опять начнут верещать о том,что с ними весь Мир и греметь кастрюльками на поскакушках...
    Португальский кораблик
  15. Вежливый Лось Сегодня, 12:54
    Однако, девальвация политической поддержки. Уже не американский эсминец, а британский. В конце года, очевидно, греческий ракетный катер зайдет, а там, глядишь и сомалийскому зимбабвийскому каноэ будут радоваться. Военно-техническое сотрудничество оно такое. Без расширения никак.
    Вежливый Лось
  16. Нормаль ок Сегодня, 13:06
    В этом году в Одессу прибудет с визитом британский эсминец

    Ну и что? Не более, чем демонстрация флага.
    Нормаль ок
  17. perepilka Сегодня, 13:37
    На Корре визг, как будто он завтра уже, в Одессе, ледоколить будет laughing
    perepilka
  18. Incvizitor Сегодня, 14:06
    визит своего эсминца Type 45 в порт Одессы

    Надо его от хохлов охранять а то разберут как в фильме "оружейный барон" самолёт разбирали laughing
    https://www.youtube.com/watch?v=BVbzgVSMMKQ
    Incvizitor
  19. Фагелов Сегодня, 14:18
    Республика Крым:Одессе нужен русский прапорщик Щеголев. В своё время несколькими орудиями он защитил большой город. Пора об этом одесситам вспомнить.
    Фагелов
    1. samarin1969 Сегодня, 15:03
      Уважаемый земляк. Может оно и к лучшему. К нам в Севастополь "с дружеским визитом" заходила "Нижняя Саксония". Сейчас там Флот России. Может визит англичан - это добрая примета. Приплывут, помянут "Тигр", вспомнят историю, и уплывут от греха подальше.
      samarin1969
      1. rasputin17 Сегодня, 16:27
        Одесса в составе Крымской республики смотрелась бы очень неплохо! Да и зачем 404 выход к морю? Сала там нет и безвиза с гейропой тоже!
        rasputin17
  20. Злой 55 Сегодня, 15:26
    У..бище какое-то, а не корабль..У этой дуры ни лица,ни фигуры..Как бы доблестные д..украинцы не присвоили его себе под каким-либо смешным предлогом..Типа мы древнее бритов, имеем право..
    Злой 55
    1. rasputin17 Сегодня, 16:30
      ..Как бы доблестные д..украинцы не присвоили его себе под каким-либо смешным предлогом..

      Они на это не способны! Они знают что в подобной ситуации британы из их сфинклов сделают точную копию своего флага! hi
      rasputin17
  21. semuil Сегодня, 16:07
    Нужно бы должок вернуть и сопроводить как следует.
    semuil
  22. Darth Revan Сегодня, 18:12
    Надо минен ему сделать и свалить всё на коколов! wassat
    Darth Revan
  23. Alex20042004 Сегодня, 18:38
    Цитата: Либероид-
    Цитата: loginovich
    Патриотизм у кастрюлеголовых в Одессе потихоньку заканчивается Наверное на всю Одессу на балконе один флаг жовто-блакытный висит

    Устали скакать и черт их поймешь ,что им нужно...Злоба иссякла ?


    Те, которые скакали должны и в Аду скакать !
    Alex20042004
    1. рюрикович Сегодня, 18:55
      Цитата: Alex20042004
      Те, которые скакали должны и в Аду скакать !

      В аду не скачут - в аду работают... yes И в зависимости от количества грехов и степени их тяжкости котлы могут быть угольные или нефтяные, да и количество их может варьироваться wassat
      рюрикович
  24. Сергей Ф Сегодня, 19:52
    Не было их два-три года, наверное еще столько не будет, а скорей всего больше никогда не придут в Украину.
    Визит вежливости в конце правления Американской элиты!
    А то, что говорят, так это пусть говорят...
    Сергей Ф
  25. Delink Сегодня, 21:00
    Представляю, запланировали они значит поход, Идут! До подхода остается 1км и им сообщают, что Одесса стала частью России)))
    Delink

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