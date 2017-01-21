Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления
Турецкий парламент большинством голосов одобрил пакет изменений в основной закон страны, предполагающий переход к президентской форме правления.
По данным РИА «Новости», за принятие закона проголосовали 339 (для прохождения закона достаточно 330 голосов) парламентариев. После подписания президентом Эрдоганом закон будет вынесен на референдум.
«Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом», – сказал премьер-министр Бинали Йылдырым.
Сообщается, что «проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР)».
Поправки в конституцию (в случае одобрения закона гражданами Турции) будут введены с 2019 г. Они значительно расширят полномочия главы государства. В частности, он получит право издавать указы и самостоятельно назначать министров. При этом должность премьер-министра будет упразднена. Президент сможет не прекращать членство в партии, как этого требует действующая ныне норма.
По данным РИА «Новости», за принятие закона проголосовали 339 (для прохождения закона достаточно 330 голосов) парламентариев. После подписания президентом Эрдоганом закон будет вынесен на референдум.
«Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом», – сказал премьер-министр Бинали Йылдырым.
Сообщается, что «проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР)».
Поправки в конституцию (в случае одобрения закона гражданами Турции) будут введены с 2019 г. Они значительно расширят полномочия главы государства. В частности, он получит право издавать указы и самостоятельно назначать министров. При этом должность премьер-министра будет упразднена. Президент сможет не прекращать членство в партии, как этого требует действующая ныне норма.
Использованы фотографии: Reuters