21:45 21 января

Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления

Турецкий парламент большинством голосов одобрил пакет изменений в основной закон страны, предполагающий переход к президентской форме правления.

Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления


По данным РИА «Новости», за принятие закона проголосовали 339 (для прохождения закона достаточно 330 голосов) парламентариев. После подписания президентом Эрдоганом закон будет вынесен на референдум.


«Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом», – сказал премьер-министр Бинали Йылдырым.

Сообщается, что «проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР)».

Поправки в конституцию (в случае одобрения закона гражданами Турции) будут введены с 2019 г. Они значительно расширят полномочия главы государства. В частности, он получит право издавать указы и самостоятельно назначать министров. При этом должность премьер-министра будет упразднена. Президент сможет не прекращать членство в партии, как этого требует действующая ныне норма.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 30
  1. 210окв Сегодня, 11:12
    Все!Турецкий парламент запросил пощады!Султан-полный властелин.демократия в действии.
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 11:18
      Немного Вы не правы!Это элемент восточной ментальности, то же Кемаль, который разогнал султанат, впоследствии был назначен на должность "отца турок" именно парламентом и начинал преобразование страны с диктатуры...Так что здесь есть некие исторические параллели, поэтому, следующим шагом надо ожидать постановление парламента о присвоение высоко звание "Ататюрк - версия 2.0" товарищу Эрдогану... laughing

      Зяблицев
      1. avt Сегодня, 11:21
        Цитата: Зяблицев
        Ататюрк - версия 2.0" товарищу Эрдогану

        wassat no Да тут по факту Антиататюрк то bully Он как раз неоосманизмом грезит по полной.Он не головы отрывать вместе с фесками будет , за их ношение, а к башке фески прибивать , чтоб не снимали. bully
        avt
        1. Тралл Сегодня, 11:25
          Цитата: 210окв
          Все!Турецкий парламент запросил пощады!Султан-полный властелин.демократия в действии.

          Где-то усмешка всколыхнула усы одному Батьке lol
          Тралл
          1. cniza Сегодня, 12:57
            Цитата: Тралл
            Цитата: 210окв
            Все!Турецкий парламент запросил пощады!Султан-полный властелин.демократия в действии.

            Где-то усмешка всколыхнула усы одному Батьке lol


            Ну да , он это непременно правильно воспримет.
            cniza
        2. Зяблицев Сегодня, 11:26
          Султанат - это пол беды, я более опасаюсь политики исламизации Турции, которую настойчиво проводит Эрдоган! В последствии, как показывает практика, к власти в благополучной стране с мощными Вооруженными силами могут прийти исламисты-фанатики и мало никому не покажется...
          Зяблицев
          1. Асадулла Сегодня, 12:46
            я более опасаюсь политики исламизации


            Понятие неопределенное. Ислам для Эрдогана, это один из методов сохранения власти. Ислам в Турции, не то же, что ислам в СА. Отношение к мевлеви как раз и отражает эту разницу. Поэтому, любое усиление, будет означать отход от традиционных ценностей и усиление арабизма, а это неприемлемо для любого турецкого лидера. Как для лидера, так и для турок. Можно было бы опасаться туранских замашек, но военным методом, сегодня, это не возможно, а мягкая сила вооружена учением Гюлена. Учитывая его роль в попытке убийства Эрдогана, то и создание даже виртуального Великого Турана невозможно.
            Асадулла
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:20
      Ну еще предполагается референдум, да и изменения в Конституцию после положительного референдума планируются только в 2019г.

      Кстати, сегодня дата смерти В.И.Ленина.
      rotmistr60
    3. stas Сегодня, 11:40
      Так у нас тоже президентская форма правления.
      Оппозиция Жирика, Загановщина и Чего изволите-Мироновская для видимости.
      А партия едросовцев сборище чиновников, кто посмеет против царя что то вякнуть?
      stas
      1. jjj Сегодня, 12:29
        У нас президентская форма правления закреплена Конституцией изначально. Ну, а теперь молдаване могут пойти по примеру Турции. А что, наглядно показано - это демократично и не противоречит общечеловеческим ценностям
        jjj
        1. stas Сегодня, 12:57
          В Российской Конституции еще закреплено что, власть принадлежит народу, и хто в энто верит.
          Спроси у царя о власти, он мило улыбнётся, а куры сдохнут от смеха.
          stas
      2. Смог Сегодня, 13:12
        Так у нас тоже президентская форма правления.

        Де юре ( по конституции) у нас смешанная форма правления, т.е. президентско- парламентская. Де факто Вы правы.И не путайте парламентские партии с парламентом.
        Смог
      3. porv50 Сегодня, 19:58
        Красиво, Стас, в ответ сказал -
        Морально многих наказал..
        porv50
    4. сибиралт Сегодня, 14:16
      Теперь Эрдогану нужно назначить наследников из членов своей семьи и Османская империя возродится. laughing А, если по - уму, то нафиг содержать десятки тысяч балоболов - дармоедов в лице депутатов - марионеток с их лубочными партиями - проститутками?
      сибиралт
      1. protoss Сегодня, 21:22
        в том то и дело, что в турции не бутафорские партии с депутатами-марионетками, даже для нынешнего голосования эрдогану пришлось договариваться в девлетом бахчели (кстати начальник над теми самыми пресловутыми серыми волками). кемалисты голосовали против, партия народов (де-факто политическое крыло рпк) тоже.
        интересно что получат националисты за свое положительное голосование?
        protoss
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:14
    Попытались бы они не одобрить-как соучастники и сочувствующие неудачному военному якобыперевороту пошли бы в лучшем случае в места не столь отдаленные, а то и на корм рыбам-типа акулы.
    Изгоняющий либероидов
    1. protoss Сегодня, 21:23
      да фиг там, 2 партии из 4 проголосовали против.
      protoss
  3. Перейра Сегодня, 11:18
    Вряд ли для рядовых турок в итоге что-то принципиально изменится.
    Перейра
  4. кедр Сегодня, 11:28
    Вся эта канитель, что бы не мытьём, так катаньем избавиться от Эрдогана...
    кедр
  5. LEK Сегодня, 11:32
    Цитата: Зяблицев
    Султанат - это пол беды, я более опасаюсь политики исламизации Турции, которую настойчиво проводит Эрдоган! В последствии, как показывает практика, к власти в благополучной стране с мощными Вооруженными силами могут прийти исламисты-фанатики и мало никому не покажется...

    А чем тебе это не нравится? Это мусульманская страна и точка, которая НАСИЛЬНО при помощи внешних игроков секуляризировало население.
    LEK
  6. Poll_0 Сегодня, 12:56
    Цитата: Тралл
    Цитата: 210окв
    Все!Турецкий парламент запросил пощады!Султан-полный властелин.демократия в действии.

    Где-то усмешка всколыхнула усы одному Батьке lol

    хочешь быть диктатором - носи усы: Гитлер , Франко, Сталин (с большим уважением отношусь к тов. Сталину, и многие его решения поддерживаю, но он все ровно диктатор), Саддам Хуссейн , Пиночет и т.д.
    ps сам усы терпеть не могу, уж лучше борода: Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий, Кастро , Че Геваро, Хо Ши Мин, Каддафи (можно отнести и к усачам wink ) и т.д.
    Poll_0
    1. Смог Сегодня, 13:23
      Интересная у Вас градация.Или усы или борода recourse?
      стесняюсь спросить, а товарищ Ын он кто по Вашей градации? Диктатор или нет? Ни усов ни бороды..... lol , без пол.литры и не разберешься drinks если следовать Вашей логике.
      Смог
      1. Poll_0 Сегодня, 15:26
        "в семье не без урода!"
        когда он помрет о нем никто и не вспомнит.
        ЗЫ а в обще не мешало бы классиков читать - Войновичя (хоть абсолютно не согласен с его отношением к СССР, но книги прикольные) про бороду его идея wassat
        Poll_0
        1. Смог Сегодня, 16:20
          не мешало бы классиков читать - Войновичя
          Ну раз ЗЫ, значит ЗЫ
          А что Войнович классик? А я думал это Толстой, Достоевский, Гоголь....., ну и дальше по списку.
          Ну а если Вы считаете его классиком, то хотя бы научитесь правильно склонять его фамилию( только не говорите что на клаве А и Я рядом расположены.).
          А по поводу Ына давайте не будем решать за северо корейцев.Мне так кажется это их дело.
          Мы уже насмотрелись на свержение "кровавых" "диктаторов" в Ливии, Ираке и на то, что из этого получилось.
          Ах, да, Вы же с Украины. Вот Порошенко у вас- демократ из демократов. ЗЫ?
          ЗЫ - фраза PS (от англ. аббревиатуры PS - "post skriptum") в русской раскладке клавиатуры (русская З = латинской P, русская Ы = латинской S, в итоге получается ЗЫ = PS). Означает послесловие после сообщения. Последняя фраза в ответе, завершающая мысль.
          hi
          Смог
    2. Перейра Сегодня, 13:54
      И этот человек без усов


      И этот:
      Перейра
  7. faterdom Сегодня, 18:09
    Персонифицированная власть всегда предпочтительнее. Она вынуждена быть честнее (ответственность отнюдь не безлика и не размыта), она предсказуемее, она, в конце концов, способна решать насущные задачи быстро и оперативно, как понадобился Юлий Цезарь, чтобы в римский календарь добавить очевидно недостающие два месяца (римская демократия этот вопрос не могла решить десятилетиями и столетиями).
    Так что, думаю, что нам президентская Турция будет во многом удобнее...
    faterdom
  8. Сергей Ф Сегодня, 19:13
    Диктатура!
    Эрдоган добился своего!
    А все благодаря Путину! Во время предупредил о перевороте!
    Поэтому до момента образования президентского правления Эрдоган на "крючке" у России! Надо поливать и выкашивать свежую траву!
    Сергей Ф
  9. APASUS Сегодня, 20:09
    Это вторая попытка в Великой Османской империи,но выходов совсем не много.Для самой Турции эта попытка может стоить самой государственности ,Турция станет богатой или совсем исчезнет.
    Ставка ,может быть больше чем сама жизнь!
    APASUS
  10. porv50 Сегодня, 20:26
    Мужики, очень серьёзный вопрос .
    Тут мне на израильском сайте( почему то к Поршню подлизываются - предлагают его читать, чем я с удовольствием иногда пользуюсь -
    Евреев тоже надо знать,
    Чтоб нас не взбредили глотать!
    А то... , ну, каждый росса знает -
    Он нынче быстро запрягает..) :


    Надо знать всех - в том только успех.
    ( Не для Генштаба, конечно и разведки)
    сказали, что российское войско, в виде официального( чего я испугался! ) соединения из Чечни станет участвовать на территории Сирии в военных действиях.
    Я, конечно, на провокацию не поддамся, но" должен заявить" :
    Ребят своих не предаём..
    - Кто против? Быстренько сольём..
    Нам иностранцы не нужны -
    Кто хочет с русскими войны? ? ?
    porv50
  11. porv50 Сегодня, 20:42
    УТОЧНЮ ПОЗИЦИЮ
    Может не каждый меня понял в предыдущем посте: перехожу на чисто прозу.
    Ни в коем случае, мне эта проба общественного мнения уже раньше попадалась, нельзя НАШИХ ребят отправлять в чужедальные страны -
    Своих детей не предаём .
    Куда задумщика пошлём?
    После того, как гордая Чечня замирилась - это наши ребята.
    На смерть не будем посылать -
    Родная это, наша рать!
    porv50

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