21:44 21 января

«Адмирал Макаров» завершил прохождение госиспытаний

Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся на Прибалтийский завод «Янтарь» после прохождения заключительного этапа госиспытаний в морских полигонах БФ, сообщил представитель предприятия Сергей Михайлов.

«Адмирал Макаров» завершил прохождение госиспытаний


«Будет ли необходимость для еще одного выхода корабля в море, пока решение не принято, но вероятность такая есть. Сейчас проводится ревизия материальной части – всего, что должно находиться на корабле – наличие и состояние для передачи заказчику», – рассказал Михайлов.


По его словам, передача корабля флоту должна произойти до конца текущего квартала.

Ранее сообщалось, что передача состоится до конца 2016 г, однако из-за плохих метеоусловий график испытаний был передвинут.

Сторожевой корабль проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" в феврале 2012 г, спущен на воду в сентябре 2015-го.

Ранее флоту были переданы фрегаты этой серии «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Справка производителя: «Фрегаты проекта 1135.6 имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31».

Использованы фотографии: ОСК
54

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Комментарии 78
  1. Taran 75 Сегодня, 11:31
    Больше новых кораблей fellow
    Taran 75
    1. hirurg Сегодня, 11:35
      Эх полна, полна моя коробочка!
      Есть в ней....)))
      hirurg
      1. влад66 Сегодня, 12:03
        Цитата: Taran 75
        Больше новых кораблей fellow

        Цитата: hirurg
        Эх полна, полна моя коробочка!
        Есть в ней....)))

        Хоть бы что то,хоть бы когда то. request
        влад66
        1. cniza Сегодня, 12:53
          Ранее сообщалось, что передача состоится до конца 2016 г, однако из-за плохих метеоусловий график испытаний был передвинут.


          Это не задержка , это ерунда - вот когда на года сдвиг , тогда тревожно.
          cniza
        2. 210окв Сегодня, 17:10
          Хоть бы раздолбаев на мостике меньше было,было бы больше кораблей..
          Цитата: влад66
          Цитата: Taran 75
          Больше новых кораблей fellow

          Цитата: hirurg
          Эх полна, полна моя коробочка!
          Есть в ней....)))

          Хоть бы что то,хоть бы когда то. request
          210окв
      2. vovanpain Сегодня, 12:12
        Цитата: hirurg
        Эх полна, полна моя коробочка!
        Есть в ней....)))

        Планов громадьё.... what
        vovanpain
        1. hirurg Сегодня, 12:18
          Гораздо хуже, когда планов нет.
          Есть цель. К ней и нужно стремиться.
          Ну, а если так, то обязательно будет результат. Ну оптимист я, что поделать.)))
          hirurg
    2. kapitan92 Сегодня, 18:53
      Цитата: Taran 75
      Больше новых кораблей fellow

      Так и хочется крикнуть: Ура товарищи! Вспомнилось ленинское: "Лучше меньше, да лучше"!
      Будете "сержант" старшиной-будете! Меньше никчемных эмоций - больше информативности Вашим постам, и будете. hi
      kapitan92
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:32
    Да не уже ли....не прошло и пол года...если и дальше так строить и принимать на вооружение будем фрегаты,то о сильном флоте придется забыть.
    НЕКСУС
    1. donavi49 Сегодня, 11:47
      Ну, это отражение состояние отрасли + планов ВМФ.

      Например, за 10 лет на двух верфях в Шанхае и Гуанджоу китайцы сдали в НОАК уже 23 фрегата 054А - который +/- аналог царских Адмиралов (тот же комплекс ЗРК, только на 8 ракет больше, зато хуже ударные возможности 8 ракет ингжи83/впрочем скоро эти контейнера будут массово менять на двухступки новые).

      Однако они строят все типы ускоряющимся темпом. Вот фото 5 эсминец 052D (64 универсальных шахты для тяжелых ракет) готовиться к принятию в НОАК (на следующей неделе) - а сзади уже состыковали корпус нового эсминца 055 - который будет иметь 120 шахт для тяжелых ракет.
      donavi49
      1. Muvka Сегодня, 11:53
        А сколько они подводных лодок наклепали?
        Muvka
        1. donavi49 Сегодня, 11:58
          Они купили 10х636 лодок (это больше чем в ВМФ РФ на минутку).

          Собрали свой тип 039А/В и наклепали уже 15+ лодок, включая варианты с ВНЭУ.
          donavi49
          1. Muvka Сегодня, 12:04
            Купили, это здорово, но купили и построили - это две разные вещи. А по вашему типу, в вики, написано, что клепают с 99 года и произвели только 13 штук. А мы, с того же времени, одних Варшавянок сделали 22 штуки. У всех разные приоритеты. При этом они закупают много комплектующих зарубежом. Я сильно сомневаюсь, что на этих лодках стоят Китайские дизели.
            Muvka
            1. donavi49 Сегодня, 12:14
              Нет. В вики даже написано Тип-39А - 15 штук.
              https://en.wikipedia.org/wiki/Type_039A_submarine
              Тип 39 - это вообще другая лодка, которая выросла с Тип35, а тот вырос с ревущей коровы 633

              https://en.wikipedia.org/wiki/Type_039_submarine

              Вообще в Китае подводный флот секретен, в отличие от надводного, который активно пиарят.
              donavi49
      2. Талгат Сегодня, 18:30
        Простите - но как вы можете сравнивать? КИтай больше более чем в десять раз по экономике
        Плюс там во власти коммунисты\
        За коррупцию там расстреливают
        В отличие от нас - Китай не распался в 90-е и не погиб как СССР - т е он живой - а мы то нет

        Мы только пытаемся ре-интегрироваться и образовать подобие СССР - но там мало республик - всего то по сути с деньгами Россия и Казахстан (а КЗ это всего 10% с чем то от РФ) плюс Белоруссия и еще 3 республики по сути без денег
        Разумеется ЕАС все равно будет и будет силен (главным образом за счет ресурсов России - центра) - но Китай будет раньше и сильнее в 10 раз и именно он и будет главным противником США и Запада
        Печально - но приходится признать, что Евразия в начале 21 века на вторых ролях - как подспорье и тыл для Китая - чтобы сдержать более страшного и чужого по менталитету внешнего врага
        Талгат
    2. Muvka Сегодня, 11:50
      У нас упор на подводный флот. Скорость сдачи Варшавянок гляньте.
      Muvka
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:55
        Цитата: Muvka
        У нас упор на подводный флот. Скорость сдачи Варшавянок гляньте.

        Вы на скорость сдачи Лады гляньте и на возраст проекта Варшавянок. А так же на скорость постройки Ясеней. Варшавянки строят потому что пока из неяденых ПЛ только они в наличии.Нет ни Лады ни Калины.
        У нас в проекте Ясень-М КАЖДАЯ ПЛ получается головная. А теперь берем и смотрим время постройки и сдачи Северодвинска(примерно 20!лет),а так же смотрим на постройку АПЛ Казань-уже 7 лет,с переносом сроков в право еще на 2 года,то есть 9 лет минимум.А еще надо пройти гос испытания,и тд...о каком упоре на ПЛ вы тут говорите?
        НЕКСУС
        1. dvina71 Сегодня, 12:18
          Цитата: НЕКСУС
          У нас в проекте Ясень-М КАЖДАЯ ПЛ получается головная

          Вот именно. Северодвинск заложили еще в СССР. Чудо что эту лодку достроили,а не порезали.
          Ясень-М это уже другая лодка,даже корпус немного изменён. А для головной лодки срок 10 лет..это не так уж и страшно.
          Нов общем и целом.. Проблемы строительства новых кораблей связаны не только и не столько с деньгами.
          По сути сейчас восстанавливается промышленный и научный комплекс для нужд ВМФ.
          Это раз.
          Два. КОрабли и ПЛ с не легковые автомобили,каждые 3-5 лет менять по трейдин не будешь. Поэтому лучше пару лет затянуть сдачу,но на выходе получить изделие с новым оборудованием и вооружением.
          dvina71
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:26
            Цитата: dvina71
            Ясень-М это уже другая лодка,даже корпус немного изменён. А для головной лодки срок 10 лет..это не так уж и страшно.

            Но тут есть одно большое НО...КАЖДАЯ АПЛ проекта 885-М по сути своей будет головной и о серии говорить не приходится.
            Чем наше МО не устроил проект Щуки-Б? Проект освоен и очень удачен. Зачем выдумывать велосипед,если есть замечательный проект 971? Особенно крайний в серии Гепард.
            При этом к вопросу о Варшавянках. Почему не строят АПЛ проекта 705 "Лира"?Водоизмещение примерно тоже самое,что и у Варшавянки,но скорость,атомный реактор и многое другое делает Лиру настоящим охотником,а не засадной ПЛ,которой является Варшавянка,учитывая ее скоростные характеристики.
            НЕКСУС
            1. Pirogov Сегодня, 14:35
              Цитата: НЕКСУС
              Чем наше МО не устроил проект Щуки-Б? Проект освоен и очень удачен. Зачем выдумывать велосипед,если есть замечательный проект 971? Особенно крайний в серии Гепард.
              При этом к вопросу о Варшавянках. Почему не строят АПЛ проекта 705 "Лира"?Водоизмещение примерно тоже самое,что и у Варшавянки,но скорость,атомный реактор и многое другое делает Лиру настоящим охотником,а не засадной ПЛ,которой является Варшавянка,учитывая ее скоростные характеристики.

              Полностью с вами согласен ! А не устроил видимо по причине с этих проектов много не украдёшь ,товарищи китайцы за это яйца отрезают или просто расстреливают ,а у нас пожурят и на повышение переведут .
              Pirogov
            2. dvina71 Сегодня, 14:40
              Цитата: НЕКСУС
              Чем наше МО не устроил проект Щуки-Б?

              Я полагаю компановкой. Основное отличие Ясеня от Щуки это расположение "Амфоры". У Ясеня она в носовой части,у Щуки там торпеды.
              Кроме того..шахтный пуск ракет,а не торпедный. Ассортимет КР и ПКР.
              Ясень более универсален. Он может и за пл поохотится и ауг проредить и по земле отработать. Все зависит от загрузки бк.
              ЩУКА..чисты охотник. К тому же торпедный. КР через торпедный аппарат...
              Я уж не говорю про скрытность..Все таки на Ясенем в этом плане сильно поработали.
              dvina71
              1. НЕКСУС Сегодня, 14:55
                Цитата: dvina71
                Я полагаю компановкой. Основное отличие Ясеня от Щуки это расположение "Амфоры". У Ясеня она в носовой части,у Щуки там торпеды.

                А технологии , по вашему ,стоят на месте и проект ЩУКА-Б доработать нельзя?
                Цитата: dvina71
                Кроме того..шахтный пуск ракет,а не торпедный. Ассортимет КР и ПКР.

                Проект Баракуды 945 в титановом исполнении переделывают под шахтные ПУ. А 945 проект -это тот же 971 только в титановом исполнении.
                И если решено сделать вертикальные ПУ у Баракуды,не вижу причин не сделать тоже самое и на Щуки-Б.
                Цитата: dvina71
                Ясень более универсален. Он может и за пл поохотится и ауг проредить и по земле отработать. Все зависит от загрузки бк.

                А Щука-Б не способна делать тоже самое?
                Цитата: dvina71
                ЩУКА..чисты охотник.

                971 проект-это многоцелевик,как и Ясень. И тот и другой может использоваться как охотник.
                Цитата: dvina71
                Я уж не говорю про скрытность..Все таки на Ясенем в этом плане сильно поработали.

                Шумность у Щуки-Б одна из самых низких в мире. Не зря матрассы этот проект прозвали "подводными мерседесами".
                При этом и по поводу шумности вполне можно поработать и снизить ее у 971. Не вижу таких серьезных проблем ,в сравнении с постройкой той же Казани или Северодвинска.
                НЕКСУС
                1. dvina71 Сегодня, 15:01
                  Цитата: НЕКСУС
                  А технологии , по вашему ,стоят на месте и проект ЩУКА-Б доработать нельзя?

                  Доработали.. Получился Ясень.
                  dvina71
                  1. НЕКСУС Сегодня, 15:20
                    Цитата: dvina71
                    Доработали.. Получился Ясень.

                    На кой надо было скакать так? Это не доработка,а абсолютно новая ПЛ.Я же говорю о постепенном совершенствовании проекта 971.
                    НЕКСУС
                    1. dvina71 Сегодня, 15:42
                      Цитата: НЕКСУС
                      Это не доработка,а абсолютно новая ПЛ

                      ТА вам не уходишь)) Модернизация..плохо.. Новое- плохо..
                      Ну радоваться надо. Ясень это серьезный шаг в развитии АПЛ . Хоть и опоздание на 15 лет. Ну нет сейчас возможности строить большое количество АПЛ и разнообразные проекты.
                      Надо хоть жирком то обрасти.. Модернизировать Щуки..топтаться на месте.
                      dvina71
                      1. НЕКСУС Сегодня, 15:51
                        Цитата: dvina71
                        Модернизировать Щуки..топтаться на месте.

                        Это с чего топтаться то? Проект 971 был прорывным и у него большой потенциал модернизации. А с учетом технологий, 971-ым по силам пободаться с любым противником.
                        К примеру,я не уверен в очевидности результата дуэли Северодвинска с Гепардом.
                        Более того,при установки на 971 вертикальных ПУ, уверен,такая Щука практически не будет уступать Ясеню.
                        Еще раз подчеркну-проект 971 обкатан и испытан,в отличии от Ясеня и тем более Ясеня-М, что делает постройку серии гораздо более быстрой.
                        НЕКСУС
                      2. dvina71 Сегодня, 16:01
                        Более того,при установки на 971 вертикальных ПУ, уверен,такая Щука практически не будет уступать Ясеню.


                        Будет. Еще раз. Амфора у Ясеня в носовой части. Это резко повысило возможности обнаружения противника.
                        Я уж не говорю про то на чем там валы крутятся,особенности системы охлаждения и крепления реактора.
                        Ну и реактор на весь срок службы.
                        Я как человек работающий с техникой могу сказать..модернизация и переделки терпимы до определенного уровня.После которого надо строить с новыми знаниями и новыми возможностями новое изделие.
                        dvina71
                    2. НЕКСУС Сегодня, 16:21
                      Цитата: dvina71
                      Будет. Еще раз. Амфора у Ясеня в носовой части. Это резко повысило возможности обнаружения противника.

                      Еще раз говорю...я не против разработки Ясеня-М,а против количественного отставания от супостата,причем с учетом всего НАТОвского парка ПЛ в разы. Нам отчаянно не хватает охотников и многоцелевиков и это есть факт. Так вот пока разрабатывали бы и строили те же Северодвинск и Казань,можно бы продлить серию 971 ,строя их параллельно.
                      Цитата: dvina71
                      Я как человек работающий с техникой могу сказать..модернизация и переделки терпимы до определенного уровня

                      А по вашему потенциал модернизации Щуки-Б исчерпан?
                      НЕКСУС
                      1. dvina71 Сегодня, 16:30
                        Цитата: НЕКСУС
                        А по вашему потенциал модернизации Щуки-Б исчерпан?

                        Я хз.. я в РУбине не работаю)))

                        А что касается отставания.. У нас на СМП недокомплект. Кое как 50 и 55 доукоплектовали,а что уж говорить про дальневосточные заводы.
                        dvina71
                      2. НЕКСУС Сегодня, 16:39
                        Цитата: dvina71
                        Я хз.. я в РУбине не работаю)))

                        Один мой хороший знакомый подводник говорил следующее-Гепард в своей серии самый совершенный. И потенциал модернизации у него хватит еще на долго.
                        Вспомним Баракуду...проект 70-80-х годов,однако ставят на нее вертикальные ПУ,меняют электронику и тд...то есть потенциал проекта 971 не маленький.
                        Цитата: dvina71
                        А что касается отставания.. У нас на СМП недокомплект. Кое как 50 и 55 доукоплектовали,а что уж говорить про дальневосточные заводы.

                        Вот и я о том. А многоцелевики нам на сегодняшний день нужны не меньше чем 955-А.
                        При этом не понимаю,почему клепают Варшавянки,и не продлевают серию Лир 705. А ведь Лира ,по моему глубокому убеждению-лучший охотник.
                        НЕКСУС
                    3. Dart2027 Сегодня, 16:52
                      Цитата: НЕКСУС
                      На кой надо было скакать так? Это не доработка,а абсолютно новая ПЛ

                      Просто когда это делали слово перестройка ещё не было ругательством. Развивайся все как планировалось и Ясени постепенно заменили бы Щук.
                      Dart2027
                      1. НЕКСУС Сегодня, 17:03
                        Цитата: Dart2027
                        Просто когда это делали слово перестройка ещё не было ругательством. Развивайся все как планировалось и Ясени постепенно заменили бы Щук.

                        Вопрос-на кой СЕЙЧАС заложили аж 4 ПЛ проекта Ясень-М?Перестройки нет, союза нет,а амбиции и желания остались как при СССР. Каждую из них мы будем рожать долго и мучительно,и в итоге это отразится на обороноспособности страны. То что в сборочном цеху -не есть оружие. А закладывать можно Ясени до посинения ,но от этого боеспособность и возможности флотов не вырастут.
                        Поэтому я и говорил, о проекте 971,отработанном и проверенном.
                        Та же картина маслом по Бореям.ПЛ хорошая,а главный калибр ,Булава,летает через раз. То есть ,как в "Кавказкой пленнице"-есть возможность купить козла,но нет желания,есть желание купить дом,но нет возможности.
                        НЕКСУС
            3. dvina71 Сегодня, 18:30
              Цитата: НЕКСУС
              Почему не строят АПЛ проекта 705 "Лира"?

              ПОтому что Лира была экспериментальной серией. Начиная с реактора и заканчивая аппаратной начинкой.
              ЕМНИП Лиры были спроектированы с учетом преодоления системы обнаружения НАТО в атлантике.. (забыл название). НУ вобщем..отработали схемы пвыхода и без нее..кто-то там ГСС за это получил..
              dvina71
              1. НЕКСУС Сегодня, 18:59
                Цитата: dvina71
                Начиная с реактора и заканчивая аппаратной начинкой.

                А сейчас у нас с реакторами и начинкой проблема? Тогда это был пробный эксперимент,но сколько с того времени воды утекло и на сколько продвинулись технологии? Все это решаемо,причем гораздо быстрее,чем разрабатывать и строить новье,на которое отчаянно тупо не хватает денег.
                НЕКСУС
                1. dvina71 Сегодня, 19:31
                  Цитата: НЕКСУС
                  Тогда это был пробный эксперимент,но сколько с того времени воды утекло и на сколько продвинулись технологии?

                  На сколько я знаю..технология с твердым теплоносителем как то не очень развивается.
                  dvina71
                  1. НЕКСУС Сегодня, 19:38
                    Цитата: dvina71
                    На сколько я знаю..технология с твердым теплоносителем как то не очень развивается.

                    Мне попадалась статья,в которой доходчиво и вдумчиво обьяснялось,что такой реактор ,работающий у нас есть. Искать правда лень,но инфа такая мне на глаза попадалась.Надо бы поинтересоваться у подводников.
                    НЕКСУС
                    1. dvina71 Сегодня, 20:20
                      Цитата: НЕКСУС
                      Мне попадалась статья,в которой доходчиво и вдумчиво обьяснялось,что такой реактор ,работающий у нас есть.

                      НУ так он и на Лирах был. Сложность в том,что его всегда надо поддерживать в жидком состоянии. Если он застынет - реактор в утиль.
                      dvina71
                      1. НЕКСУС Сегодня, 20:31
                        Цитата: dvina71
                        НУ так он и на Лирах был. Сложность в том,что его всегда надо поддерживать в жидком состоянии. Если он застынет - реактор в утиль.

                        Был,поэтому его и держали включенным постоянно у пирса...но я же говорю,попадал на статью,где ясно говорилось,что данная проблема решена.
                        НЕКСУС
        2. Dart2027 Сегодня, 12:21
          Цитата: НЕКСУС
          У нас в проекте Ясень-М КАЖДАЯ ПЛ получается головная.

          Это почему? Северодвинск - это не Ясень-М, а Ясень.
          Dart2027
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:30
            Цитата: Dart2027
            Это почему? Северодвинск - это не Ясень-М, а Ясень.

            Верно...но Северодвинск то тоже ГОЛОВНОЙ.
            НЕКСУС
            1. Dart2027 Сегодня, 13:52
              Цитата: НЕКСУС
              о Северодвинск то тоже ГОЛОВНОЙ

              Естественно головной, он ведь корабль другого проекта, правда головной и единственный.
              Головной АПЛ серии Ясень-М является "Казань", а остальные будут уже серийными.
              Цитата: НЕКСУС
              Чем наше МО не устроил проект Щуки-Б? Проект освоен и очень удачен.

              Две серии сразу не потянем - строим или одно или другое. Хотя можно было бы модернизировать построенные по проекту Ирбиса, когда передали его индусам.
              Dart2027
              1. НЕКСУС Сегодня, 14:00
                Цитата: Dart2027
                Головной АПЛ серии Ясень-М является "Казань", а остальные будут уже серийными.

                Вам внимательнее надо было бы следить за постройкой этих АПЛ.Рогозин ясно сказал,ЧТО КАЖДАЯ ПЛ ЭТОГО ПРОЕКТА БУДЕТ СОВЕРШЕННЕЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ. То есть,каждая из 7 ПЛ будет отличаться от своих собратьев этого проекта. А это значит,что все 6 ПЛ проекта 885-М будут головными. О какой серийности вы тут говорите?
                Цитата: Dart2027
                Две серии сразу не потянем - строим или одно или другое. Хотя можно было бы модернизировать построенные по проекту Ирбиса, когда передали его индусам.

                А зачем надо было тянуть то? Зачем надо было запускать проект Ясеня,если он был сырой и недоработанный? Щука-Б-это очень удачный проект,который актуален и сейчас. Так почему не продлили серию "кошачей серии" 971,а начали воять очень сырой Ясень,и тем более Ясень-М?
                Не логичнее было ,пока строили бы Щуки-Б в хорошей серии,довести проект 885-М до нормального состояния,дабы потом не сдвигать сроки и не строить по 10 лет одну лодку?
                К сведению,головную Акулу водоизмещением в 48000 тонн построили и сдали за 4 ГОДА!
                НЕКСУС
                1. dvina71 Сегодня, 14:41
                  Цитата: НЕКСУС
                  .Рогозин ясно сказал,ЧТО КАЖДАЯ ПЛ ЭТОГО ПРОЕКТА БУДЕТ СОВЕРШЕННЕЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ.

                  Ключевое слов в этой цитате - Рогозин.. При всем уважении..что он знает о пл,кроме того что они погружаются в воду?
                  dvina71
                  1. НЕКСУС Сегодня, 14:58
                    Цитата: dvina71
                    При всем уважении..что он знает о пл,кроме того что они погружаются в воду?

                    Он курирует эти проекты...при этом он озвучил желание МО,а не свое личное.
                    НЕКСУС
                    1. dvina71 Сегодня, 15:05
                      Цитата: НЕКСУС
                      Он курирует эти проекты...

                      Курирует..
                      В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. На втором курсе женился на своей ровеснице, студентке филологического факультета МГУ Татьяне Серебряковой. В 1983 году у супругов родился сын Алексей. В университете выучил ещё четыре иностранных языка — английский, итальянский, чешский и испанский. Был корреспондентом-стажёром в главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР и в главной редакции Латинской Америки Агентства печати «Новости». Имеет филологическое и экономическое образование. В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ, впервые в истории факультета защитив сразу две дипломные работы. В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.

                      еще вопросы..?
                      dvina71
                      1. НЕКСУС Сегодня, 15:28
                        Цитата: dvina71
                        еще вопросы..?

                        Повторяю-
                        при этом он озвучил желание МО,а не свое личное.

                        Вопросы?
                        НЕКСУС
                      2. dvina71 Сегодня, 15:45
                        при этом он озвучил желание МО,а не свое личное.


                        Я вас уверяю.. За озвучивание РЕАЛЬНЫХ желаний МО.. достанется любому . Рогозин озвучивает много всего,но не всегда то в чем разбиратется.
                        dvina71
                2. Dart2027 Сегодня, 14:49
                  Цитата: НЕКСУС
                  Рогозин ясно сказал,ЧТО КАЖДАЯ ПЛ ЭТОГО ПРОЕКТА БУДЕТ СОВЕРШЕННЕЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

                  Небольшие изменения в серийных кораблях - это обычное дело. Вы никогда не видели чертежи серийных кораблей советского ВМФ? Куча дополнений в духе "с такого-то по такой-то ставить этот насос, а с этого по тот сякой-то насос" обычное дело.
                  Цитата: НЕКСУС
                  А зачем надо было тянуть то? Зачем надо было запускать проект Ясеня,если он был сырой и недоработанный?

                  Лучшее враг хорошего. Хотели сразу начать 4-е поколение, а теперь уже поздно.
                  Цитата: НЕКСУС
                  головную Акулу водоизмещением в 48000 тонн построили и сдали за 4 ГОДА

                  Ну не совсем. Начало строительства - июнь 1976, передача флоту - 12 декабря 1981. Но тут ещё один момент - размер конечно имеет значение, но многоцелевые АПЛ сложнее чем стратеги. С теми же Бореями строительство идет полным ходом, в отличие от Ясеней.
                  Dart2027
                  1. НЕКСУС Сегодня, 15:35
                    Цитата: Dart2027
                    Лучшее враг хорошего. Хотели сразу начать 4-е поколение, а теперь уже поздно.

                    Вот и я о том. Кстати,Гепард то ПЛ 4-го поколения,к слову.
                    Цитата: Dart2027
                    Ну не совсем. Начало строительства - июнь 1976, передача флоту - 12 декабря 1981

                    Начало строительства-июнь 1976,передача флоту 12 декабря 1981 года,то есть 4,5 года...
                    Цитата: Dart2027
                    но многоцелевые АПЛ сложнее чем стратеги.

                    Не в этом случае. Проект 941 сам по себе был революционный начиная от водоизмещения,заканчивая арсеналом. Так что ваш тезис тут не совсем верный.
                    НЕКСУС
                    1. Dart2027 Сегодня, 16:57
                      Цитата: НЕКСУС
                      сам по себе был революционный начиная от водоизмещения

                      Водоизмещение было необходимо для того, чтобы вооружить его огромными ракетами, а вот по части плотности насыщения оборудованием, то тут все гораздо проще - даже бассейн влез.
                      Цитата: НЕКСУС
                      Гепард то ПЛ 4-го поколения,к слову

                      Разве? 971 проект - это третье поколение.
                      Dart2027
                      1. НЕКСУС Сегодня, 17:14
                        Цитата: Dart2027
                        Разве? 971 проект - это третье поколение.

                        Верно...но Гепард -крайняя ПЛ этого проекта ,хоть и считается ПЛ третьего поколения,превосходит своих собратьев. А с учетом модернизации, уверен,эту ПЛ можно отнести к 4 поколению или очень близко к нему.
                        НЕКСУС
        3. Muvka Сегодня, 12:28
          От Лады отказались вроде. И заказали еще 6 Варшавянок для ТОФ. Или я что-то не так понимаю? Эти 6 ПЛ года за 4 склепают, а там перепрыгнут через поколение, доведя до ума ВНЭУ и вылечив болячки Лады.
          Muvka
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:33
            Цитата: Muvka
            От Лады отказались вроде

            Не совсем...в постройке еще 2 Лады...после,полагаю,этот проект будет экспортным в виде Амура...
            Цитата: Muvka
            доведя до ума ВНЭУ и вылечив болячки Лады.

            На сколько я понимаю,в Ладе проблема не сколько в ВНЭУ сколько вообще в компановке и конструкции в целом. Именно поэтому заявили о проекте Калина.
            НЕКСУС
            1. Muvka Сегодня, 12:41
              Я о том и говорю. Доведут до ума с учетом этих наработок, и будет шедевр. Т.к. сейчас с финансированием не так плохо, как в 90-2000, то думаю и серия будет хорошая и на экспорт пойдет. А пока будет 12 штук 636.3.
              Muvka
    3. Дядя Дима Сегодня, 19:00
      Сдача была намечена на конец 16-го года, еще месяц не прошел от сдвига графика, а вы паникуете!! Сказано же плохие условия, в которых возможно нельзя выявить все возможности коробля. Или вы предлагаете не проверенный корабль сдать?
      Дядя Дима
  3. Португальский кораблик Сегодня, 11:47
    Будем надеяться,что это не последний фрегат 11356, который вошел в состав флота РФ.
    Португальский кораблик
    1. KGB WATCH YOU Сегодня, 13:36
      Предпоследний. Сдадут 3-й корпус в этом или следующем году, а потом сидим и ждем. Году в 2021-2022 сделают двигатели под вторую тройку, плюс год-два на испытания.
      KGB WATCH YOU
      1. Монархист Сегодня, 15:32
        Майдауны подгадили ,а то бы мужики к 202)0 всех бы "адмиралов" построили
        Монархист
  4. Maks-80 Сегодня, 12:19
    Всем привет! Скажите, а "Адмирала Эссена" отремонтировали после его аварии или еще нет?
    Maks-80
  5. Галеон Сегодня, 12:54
    Через месяц-полтора флаг Андреевский поднимут. Это такой праздник для моряка, мужики!.. Сам такое переживал. Всю жизнь помнишь, как рождение своих детей.
    Галеон
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:55
    Нам бы свои турбины для флота. ...
    Изгоняющий либероидов
  7. Монархист Сегодня, 15:27
    Цитата: vovanpain
    Цитата: hirurg
    Эх полна, полна моя коробочка!
    Есть в ней....)))

    Планов громадьё.... what

    Дай Бог,, чтоб либирсты и различные "эффективные менеджеры"не мешали
    Монархист
  8. Dart2027 Сегодня, 17:10
    Цитата: НЕКСУС
    Вопрос-на кой СЕЙЧАС заложили аж 4 ПЛ проекта Ясень-М?

    Сейчас, с отставанием, но их уже точно построят, а 971 ремонтируют на Звёздочке.
    Dart2027
  9. Куница Сегодня, 18:19
    С виду небольшой вроде, а там 200 чел трудятся.
    Куница
  10. Dart2027 Сегодня, 18:24
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Dart2027
    Разве? 971 проект - это третье поколение.

    А с учетом модернизации, уверен,эту ПЛ можно отнести к 4 поколению или очень близко к нему.

    То есть доработать до 4 поколения? Да, пожалуй, это реально.
    Dart2027
    1. НЕКСУС Сегодня, 19:05
      Цитата: Dart2027
      То есть доработать до 4 поколения? Да, пожалуй, это реально.

      Так я по вашему зря говорил о Баракуде? Тот же 971 только в титане...и ее переделывают ,ставя вертикальные ПУ под Калибры и Ониксы(может в перспективе и Цирконы) и оснащают новой электроникой.Думаю и с реактором поработают. И на выходе получится ПЛ мало чем уступающая Ясеню.
      НЕКСУС
      1. rudolff Сегодня, 19:35
        К сожалению, нет. Довести 971-й проект до уровня четвертого поколения невозможно. Это твердый 3+. Как Су-35С в сравнении с Т-50 в авиации. На четвертое поколение не тянет и Ясень, вероятней всего не достигнет и Ясень-М. Возможно будет Хаски. У американцев только сейчас Вирджиния начинает приобретать черты корабля нового поколения и окончательно сформируется в последующих Блоках. Представьте себе самолет, претендующий на 5 поколение, но у которого обошлись без стелс-технологий, сэкономили на сверхманевренности, споткнулись на крейсерском бесфорсажном сверхзвуке. Только новые "мозги" и вооружение не сделают его новым поколением, должно быть все в совокупности. Тоже с кораблями. Без новых неперегружаемых "одноразовых" реакторов, без полного электродвижения, без максимального малошумного не менее 20 узлов, без универсальных УВП, непроникающей оптронники и т.д., сложно ПЛА причислить к новому поколению. Поэтому 971-й никак при всем желании. А вот новый корабль на основе 971-го, вполне возможно. Думаю, Хаски и будет откат от Ясеня к гибриду Щуки и Лиры в новой ипостаси
        rudolff
        1. НЕКСУС Сегодня, 19:45
          Цитата: rudolff
          К сожалению, нет. Довести 971-й проект до уровня четвертого поколения невозможно. Это твердый 3+.

          Рудольф приветствую друже. drinks
          Я и говорю-либо близкое к четвертому. Но разговор тут слегка о другом.Вопрос стоит так- На кой надо было закладывать аж 4 Ясень-М ,когда даже сдача первого из них очень не ясная? При этом флоты не получают ни новые многоцелевики ни охотников(Варшавянка не в счет,тк это не охотник в обычном понимании)...вот я и говорю,что вполне разумно было бы при закладке даже Северодвинска,вернее продолжения работ по нему,продолжить серию 971 с учетом новых наработок и технологий.
          А по поводу Лиры...так тут совсем непонятно.Строим Варшавянки,у которых скорость то до 24 узлов кажется(поправь если ошибаюсь),против 41 узла у Лиры...при этом Варшавянка дизель,а Лира с ядерным реактором.
          НЕКСУС
          1. rudolff Сегодня, 20:16
            Вечер добрый! Строить Щуки параллельно с Ясенями было можно и нужно. Хотя бы по той простой причине, что еще лет десять назад уже окончательно стало ясно, что Ясень не станет большой серией, будет долгостроем и не будет иметь явных преимуществ (кроме УВП) перед 971-м. Менее 8 корпусов на два флота, с учетом нашего КОНа, это почти ничто.
            Лиру с Варшавянкой нельзя сравнивать. Разные цели, задачи, предназначение. Варшавянки, это сторожа для прибрежных морских районов. Черное, Балтийское. С некоторой натяжкой Средиземное, Баренцево, Охотское, Японское. А Лиры, это уже океанские бойцы-охотники. Для Варшавянки даже нечего дергаться гоняться и прыгать на АУГ, АУС, КУГ, ПЛАРБ или МЦАПЛ, если только случайно лбами не столкнуться. А для Лиры, это ее главные цели и ее работа. С некоторой натяжкой можно сравнивать с Щукой, Барракудой, Кондором. Да и не так легко ее производство восстановить. Реинкарнация Ту-160 будет семечками по сравнению с Лирой.
            rudolff
            1. НЕКСУС Сегодня, 20:27
              Цитата: rudolff
              Строить Щуки параллельно с Ясенями было можно и нужно. Хотя бы по той простой причине, что еще лет десять назад уже окончательно стало ясно, что Ясень не станет большой серией, будет долгостроем и не будет иметь явных преимуществ (кроме УВП) перед 971-м. Менее 8 корпусов на два флота, с учетом нашего КОНа, это почти ничто.

              Я о том и говорю...
              Цитата: rudolff
              Лиру с Варшавянкой нельзя сравнивать. Разные цели, задачи, предназначение.

              Именно так.Варшавянка засадная ПЛ или страж,как ты выразился. А Лира это чистокровный охотник,причем лучший в своем классе.
              С Щукой или Баракудой я бы ее не сравнивал,тк первые -это многоцелевики,которые в принципе способны выполнять роль охотников,а Лира именно заточена под охоту и уничтожение ПЛ и надводных кораблей супостата.
              Цитата: rudolff
              Да и не так легко ее производство восстановить. Реинкарнация Ту-160 будет семечками по сравнению с Лирой.

              Рудольф,я уверен,что это было бы умным и правильным решением.При этом возможности то флотов увеличились ощутимо.
              НЕКСУС
        2. НЕКСУС Сегодня, 19:57
          Цитата: rudolff
          Думаю, Хаски и будет откат от Ясеня к гибриду Щуки и Лиры в новой ипостаси

          Ой ли ,друже...в анонсах такой бред пишут...что АПЛ Хаски будет совмещать как функции многоцелевика,так и стратега...это ,извини,как? Она будет резиновая и в нее впихнут и МБР и КР и ПКР?
          Что до самого проекта Хаски,то полагаю эта ПЛ возьмет кое что и от Ясеня...например аналог Амфоры в носовой части. Ну и конечно роботов ,куда уж теперь без них...
          НЕКСУС
          1. rudolff Сегодня, 20:45
            Если РПК СН Хаски будет отличаться от МЦАПЛ Хаски наличием врезанного ракетного отсека, ничего не имею против. Если это будет просто единый проект на все случаи жизни, тогда бред. Но надеюсь до такого не додумаются. Тем более американцы по такому пути не пошли, а мы любим подглядывать за ними. Сама эта идея возникла из-за Булавы. Когда она в очередной раз полетела сугубо "по своим личным делам" и Соломонова сняли с поста генерального МИТа, решался вопрос, что делать с Бореями. Закладку новых корпусов приостановили, а уже заложенные/построенные предложили в дальнейшем временно использовать, как МЦАПЛ. Предложение не пригодилось, но идея осталась. Типа, несколько ракетных шахт на МЦАПЛ кардинально ничего не ухудшит. Повторюсь, бред!
            Сфера Амфоры, это попытка скопировать архитектуру американских лодок. На Лосях это со времен царя Гороха. Мы хотели нечто подобное еще при работе над 671-м проектом. Отказались из-за ограничения торпедной стрельбы скоростью 11 узлов. На Бореях изначально тоже так хотели сделать, потом передумали. Короче, не факт. Там не так много преимуществ. Чуть лучше в передней верхне-вертикальной плоскости и боковой обзор.
            rudolff
            1. Герасим Донской Сегодня, 21:20
              Нуу, это вы зря. Корпуса МЦАПЛ можно переделать в ХУАПЛ, а если появится необходимость, то в ЕМДР АПЛ. Но и это не всё, ведь есть еще вариант ДУ РАПЛ. А проект 10111213 можно перемонтировать в УПВ "ЛОСОСЬ". И т д...
              Герасим Донской
      2. Dart2027 Сегодня, 20:23
        Цитата: НЕКСУС
        о Баракуде? Тот же 971 только в титане

        Нет, Барракуда и 971 это проекты разных КБ. Будучи кораблями одного поколения они до некоторой степени похожи, но и различий хватает.
        Цитата: НЕКСУС
        Она будет резиновая и в нее впихнут и МБР и КР и ПКР?

        Теоретически это возможно, если создать УПВ которую можно заряжать не только МБР, но КР м ПКР и менять их в зависимости от задачи. Но о таких разработках ничего не слышно.
        Скорее имелась в виду унификация между внутренним насыщением для будущих МАПЛ и стратегов, например одинаковые БПТУ - это реально уже сейчас
        Dart2027
        1. НЕКСУС Сегодня, 20:37
          Цитата: Dart2027
          Теоретически это возможно, если создать УПВ которую можно заряжать не только МБР, но КР м ПКР и менять их в зависимости от задачи.

          А вы утверждаете,что дальность пуска МБР и КР,а тем более ПКР сопоставимы при одинаковом размере? МБР летящая на 2000 км это не МБР ,а КР с дальностью более 6000 км еще пока не придумали,равно как и ПКР.
          А если говорить о том,чтобы размещать отдельно МБР в одних ПУ и на этой же ПЛ размещать КР в другие ПУ(другого размера),то проблема в количестве таких ракет,и в размере самой АПЛ.
          НЕКСУС
          1. rudolff Сегодня, 20:53
            Нет, Дарт имел ввиду немного другое. Револьверное размещение КР в шахтах БРПЛ. Как это сделали с переделанными Огайо и как стали делать в последнем Блоке Вирджиний. Несколько КР на шахту.
            rudolff
  11. Герасим Донской Сегодня, 21:11
    Судя по всему, будут устраняться какие то серьезные проблемы. Вообще, в срок в ОПК РФ почти ничего не сдается, отставание по всем типам вооружений, начиная с устаревшего, как лапоть, Т-50. .
    Кстати, это ощущается на фронтах ДЛНР. Уж очень точно стали лупить ВСУ и все так же, посредством Буссоли, наводятся орудия ДЛНР. Так, с одним биноклем в руке, долго против южнокорейских САУ и средств контроля линии фронта от США, не навоюешь.
    Теперь добавляются вооруженные патрули (т е та самая полиция НАТО), о которой хлопотал Порошенко. Они напрочь блокируют тяжелые вооружения армии ДЛНР, которые по требованию наших опекунов и так загнали в овраги. . Спасибо Кремлю за гумпомощь, это очень важно. Но, при таком развитии событий, скоро вы будете избавлены от этой обузы.
    Герасим Донской

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