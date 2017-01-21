«Адмирал Макаров» завершил прохождение госиспытаний

Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся на Прибалтийский завод «Янтарь» после прохождения заключительного этапа госиспытаний в морских полигонах БФ, сообщил представитель предприятия Сергей Михайлов.– рассказал Михайлов.По его словам, передача корабля флоту должна произойти до конца текущего квартала.Ранее сообщалось, что передача состоится до конца 2016 г, однако из-за плохих метеоусловий график испытаний был передвинут.Сторожевой корабль проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" в феврале 2012 г, спущен на воду в сентябре 2015-го.Ранее флоту были переданы фрегаты этой серии «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».Справка производителя: