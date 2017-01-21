«Адмирал Макаров» завершил прохождение госиспытаний
Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся на Прибалтийский завод «Янтарь» после прохождения заключительного этапа госиспытаний в морских полигонах БФ, сообщил представитель предприятия Сергей Михайлов.
«Будет ли необходимость для еще одного выхода корабля в море, пока решение не принято, но вероятность такая есть. Сейчас проводится ревизия материальной части – всего, что должно находиться на корабле – наличие и состояние для передачи заказчику», – рассказал Михайлов.
По его словам, передача корабля флоту должна произойти до конца текущего квартала.
Ранее сообщалось, что передача состоится до конца 2016 г, однако из-за плохих метеоусловий график испытаний был передвинут.
Сторожевой корабль проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" в феврале 2012 г, спущен на воду в сентябре 2015-го.
Ранее флоту были переданы фрегаты этой серии «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».
Справка производителя: «Фрегаты проекта 1135.6 имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31».
«Будет ли необходимость для еще одного выхода корабля в море, пока решение не принято, но вероятность такая есть. Сейчас проводится ревизия материальной части – всего, что должно находиться на корабле – наличие и состояние для передачи заказчику», – рассказал Михайлов.
По его словам, передача корабля флоту должна произойти до конца текущего квартала.
Ранее сообщалось, что передача состоится до конца 2016 г, однако из-за плохих метеоусловий график испытаний был передвинут.
Сторожевой корабль проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" в феврале 2012 г, спущен на воду в сентябре 2015-го.
Ранее флоту были переданы фрегаты этой серии «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».
Справка производителя: «Фрегаты проекта 1135.6 имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31».
Использованы фотографии: ОСК