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Пушки вместо масла
Непрерывное увеличение Литвой расходов на оборону, связанное с размещением на своей территории воинских контингентов союзников по Североатлантическому альянсу, вкупе со структурными проблемами в экономике делает туманными перспективы по скорому выходу страны из кризисного состояния.
Начало 2017 года отмечено для Восточной Европы усилением милитаризации региона. В странах Балтии проходит размещение подразделений танковой бригады вооруженных сил США, а также многонациональных батальонов НАТО. Однако форсированное укрепление безопасности военными средствами со стороны руководства прибалтийских стран неизбежно приводит к игнорированию накопившихся социально-экономических проблем.
Указанные мероприятия проводятся в условиях нарастания напряженности между странами Запада и Россией и призваны предотвратить нападение на государства-члены Североатлантического альянса со стороны восточного соседа. С информационной повестки не сходят сообщения о наличии угрозы для Латвии, Литвы и Эстонии со стороны Москвы, что якобы вынуждает бывшие советские республики сосредоточиться на необходимости отражения возможной агрессии.
При нагнетании сложившейся международной обстановки за кадром зачастую остается другой, не менее важный аспект безопасности, а именно качество жизни населения. В этой связи показательным является пример Литвы.
По этому показателю страна имела чуть ли не наиболее благоприятные стартовые условия на момент распада Советского Союза. Вместе с Латвией и Эстонией Литва входила в тройку республик с наиболее высоким уровнем жизни. Для экономического развития имелась прочная индустриальная база – работали предприятия по широкому спектру продукции: радиотехника, приборо- и станкостроение, машиностроение, легкая и пищевая промышленность.
После обретения независимости Вильнюс взял курс на скорейшую интеграцию в евроатлантические структуры, что привело к встраиванию государства в общий рынок на условиях Брюсселя. Крупным промышленным державам, в первую очередь Германии, не были нужны конкуренты в высокотехнологичных отраслях производства, что привело к постепенному отмиранию доставшихся в наследство от СССР предприятий и объектов инфраструктуры. Кроме того, Литва понесла серьезный ущерб в результате финансового кризиса 2008 года. ВВП страны снизился почти на 15%, безработица превысила отметку в 10%.
Последствия кризиса восьмилетней давности полностью не преодолены до сих пор. Государственный долг страны в 2016 году достиг 40% от ВВП. И это при колоссальном объеме финансирования со стороны Евросоюза, составившего 30% ВВП.
Впрочем, наиболее красноречиво нынешнее положение в стране иллюстрируют демографические показатели. За 25 лет население Литвы снизилось с 3,7 до 2,9 млн человек, и предпосылок для изменения этой тенденции нет. Молодые люди стремятся покинуть родину в поисках лучшей жизни и пытаются самореализоваться в развитых странах ЕС.
Прежде всего такие результаты объясняются экономической политикой литовских властей, приоритетами которой с начала 1990-х годов являлись снижение дефицита бюджета и уровня инфляции, а также государственных расходов, с тем чтобы привести финансовые показатели в соответствие с требованиями Брюсселя, предъявляемыми к потенциальным членам Европейского союза. Теперь же Литве ничего не остается, как продолжать наполнять собственный бюджет за счет европейских фондов, ожидая того момента, когда придется платить по счетам.
Автор: Аркадий Нойман
Непрерывное увеличение Литвой расходов на оборону, связанное с размещением на своей территории воинских контингентов союзников по Североатлантическому альянсу, вкупе со структурными проблемами в экономике делает туманными перспективы по скорому выходу страны из кризисного состояния.
Начало 2017 года отмечено для Восточной Европы усилением милитаризации региона. В странах Балтии проходит размещение подразделений танковой бригады вооруженных сил США, а также многонациональных батальонов НАТО. Однако форсированное укрепление безопасности военными средствами со стороны руководства прибалтийских стран неизбежно приводит к игнорированию накопившихся социально-экономических проблем.
Указанные мероприятия проводятся в условиях нарастания напряженности между странами Запада и Россией и призваны предотвратить нападение на государства-члены Североатлантического альянса со стороны восточного соседа. С информационной повестки не сходят сообщения о наличии угрозы для Латвии, Литвы и Эстонии со стороны Москвы, что якобы вынуждает бывшие советские республики сосредоточиться на необходимости отражения возможной агрессии.
При нагнетании сложившейся международной обстановки за кадром зачастую остается другой, не менее важный аспект безопасности, а именно качество жизни населения. В этой связи показательным является пример Литвы.
По этому показателю страна имела чуть ли не наиболее благоприятные стартовые условия на момент распада Советского Союза. Вместе с Латвией и Эстонией Литва входила в тройку республик с наиболее высоким уровнем жизни. Для экономического развития имелась прочная индустриальная база – работали предприятия по широкому спектру продукции: радиотехника, приборо- и станкостроение, машиностроение, легкая и пищевая промышленность.
После обретения независимости Вильнюс взял курс на скорейшую интеграцию в евроатлантические структуры, что привело к встраиванию государства в общий рынок на условиях Брюсселя. Крупным промышленным державам, в первую очередь Германии, не были нужны конкуренты в высокотехнологичных отраслях производства, что привело к постепенному отмиранию доставшихся в наследство от СССР предприятий и объектов инфраструктуры. Кроме того, Литва понесла серьезный ущерб в результате финансового кризиса 2008 года. ВВП страны снизился почти на 15%, безработица превысила отметку в 10%.
Последствия кризиса восьмилетней давности полностью не преодолены до сих пор. Государственный долг страны в 2016 году достиг 40% от ВВП. И это при колоссальном объеме финансирования со стороны Евросоюза, составившего 30% ВВП.
Впрочем, наиболее красноречиво нынешнее положение в стране иллюстрируют демографические показатели. За 25 лет население Литвы снизилось с 3,7 до 2,9 млн человек, и предпосылок для изменения этой тенденции нет. Молодые люди стремятся покинуть родину в поисках лучшей жизни и пытаются самореализоваться в развитых странах ЕС.
Прежде всего такие результаты объясняются экономической политикой литовских властей, приоритетами которой с начала 1990-х годов являлись снижение дефицита бюджета и уровня инфляции, а также государственных расходов, с тем чтобы привести финансовые показатели в соответствие с требованиями Брюсселя, предъявляемыми к потенциальным членам Европейского союза. Теперь же Литве ничего не остается, как продолжать наполнять собственный бюджет за счет европейских фондов, ожидая того момента, когда придется платить по счетам.
Автор: Аркадий Нойман