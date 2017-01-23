Пушки вместо масла

Непрерывное увеличение Литвой расходов на оборону, связанное с размещением на своей территории воинских контингентов союзников по Североатлантическому альянсу, вкупе со структурными проблемами в экономике делает туманными перспективы по скорому выходу страны из кризисного состояния.Начало 2017 года отмечено для Восточной Европы усилением милитаризации региона. В странах Балтии проходит размещение подразделений танковой бригады вооруженных сил США, а также многонациональных батальонов НАТО. Однако форсированное укрепление безопасности военными средствами со стороны руководства прибалтийских стран неизбежно приводит к игнорированию накопившихся социально-экономических проблем.Указанные мероприятия проводятся в условиях нарастания напряженности между странами Запада и Россией и призваны предотвратить нападение на государства-члены Североатлантического альянса со стороны восточного соседа. С информационной повестки не сходят сообщения о наличии угрозы для Латвии, Литвы и Эстонии со стороны Москвы, что якобы вынуждает бывшие советские республики сосредоточиться на необходимости отражения возможной агрессии.При нагнетании сложившейся международной обстановки за кадром зачастую остается другой, не менее важный аспект безопасности, а именно качество жизни населения. В этой связи показательным является пример Литвы.По этому показателю страна имела чуть ли не наиболее благоприятные стартовые условия на момент распада Советского Союза. Вместе с Латвией и Эстонией Литва входила в тройку республик с наиболее высоким уровнем жизни. Для экономического развития имелась прочная индустриальная база – работали предприятия по широкому спектру продукции: радиотехника, приборо- и станкостроение, машиностроение, легкая и пищевая промышленность.После обретения независимости Вильнюс взял курс на скорейшую интеграцию в евроатлантические структуры, что привело к встраиванию государства в общий рынок на условиях Брюсселя. Крупным промышленным державам, в первую очередь Германии, не были нужны конкуренты в высокотехнологичных отраслях производства, что привело к постепенному отмиранию доставшихся в наследство от СССР предприятий и объектов инфраструктуры. Кроме того, Литва понесла серьезный ущерб в результате финансового кризиса 2008 года. ВВП страны снизился почти на 15%, безработица превысила отметку в 10%.Последствия кризиса восьмилетней давности полностью не преодолены до сих пор. Государственный долг страны в 2016 году достиг 40% от ВВП. И это при колоссальном объеме финансирования со стороны Евросоюза, составившего 30% ВВП.Впрочем, наиболее красноречиво нынешнее положение в стране иллюстрируют демографические показатели. За 25 лет население Литвы снизилось с 3,7 до 2,9 млн человек, и предпосылок для изменения этой тенденции нет. Молодые люди стремятся покинуть родину в поисках лучшей жизни и пытаются самореализоваться в развитых странах ЕС.Прежде всего такие результаты объясняются экономической политикой литовских властей, приоритетами которой с начала 1990-х годов являлись снижение дефицита бюджета и уровня инфляции, а также государственных расходов, с тем чтобы привести финансовые показатели в соответствие с требованиями Брюсселя, предъявляемыми к потенциальным членам Европейского союза. Теперь же Литве ничего не остается, как продолжать наполнять собственный бюджет за счет европейских фондов, ожидая того момента, когда придется платить по счетам.