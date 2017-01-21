Четыреста танков Т-90 пройдут модернизацию по теме «Прорыв»

Новейшая модернизация танка «Владимир», созданная «Уралвагонзаводом» по теме «Прорыв» – Т-90М – будет вооружена гладкоствольной пушкой калибра 125 мм.«Танк Т-90М по теме "Прорыв" - глубокая модернизация "Владимира", ее пройдут 400 танков, стоящих на вооружении российской армии. Машина получит модернизированную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку 2А82-1М (такую же, как у "Арматы"), и новую систему управления огнем, отличающуюся повышенной точностью, скорострельностью и увеличенным до 900 выстрелов ресурсом», – рассказал каналу «Звезда» военный эксперт Алексей Леонов.По его словам, эта пушка «обладает на 17 процентов большей дульной энергией и на 20 процентов точнее орудия немецкого танка Leopard 2». Автомат заряжания позволяет использовать боеприпасы длиной до 1 м, «например, разработанные для "Арматы" бронебойные снаряды повышенного могущества "Вакуум"».Боекомплект Т-90М состоит из 45 снарядов в автомате заряжания и съемной боеукладки в корме башни.«В зависимости от поставленной задачи танк может нести либо часть боекомплекта в автомате для городского боя, либо полный запас для дуэлей на открытой местности. Помимо снарядов пушка модернизированного "Владимира" стреляет управляемыми ракетами "Инвар" и "Инвар-М" с тандемной боевой частью – на расстоянии в пять километров они способны поражать любые иностранные бронемашины: как стоящие на вооружении, так и перспективные», – говорится в материале.Для защиты от огня противника машина оснащена комплексами активной и динамической защиты «Афганит» и «Малахит». На танке установлена также новая система управления огнем «Калина».