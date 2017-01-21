21:47 21 января

Четыреста танков Т-90 пройдут модернизацию по теме «Прорыв»

Новейшая модернизация танка «Владимир», созданная «Уралвагонзаводом» по теме «Прорыв» – Т-90М – будет вооружена гладкоствольной пушкой калибра 125 мм.

Четыреста танков Т-90 пройдут модернизацию по теме «Прорыв»


«Танк Т-90М по теме "Прорыв" - глубокая модернизация "Владимира", ее пройдут 400 танков, стоящих на вооружении российской армии. Машина получит модернизированную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку 2А82-1М (такую же, как у "Арматы"), и новую систему управления огнем, отличающуюся повышенной точностью, скорострельностью и увеличенным до 900 выстрелов ресурсом», – рассказал каналу «Звезда» военный эксперт Алексей Леонов.


По его словам, эта пушка «обладает на 17 процентов большей дульной энергией и на 20 процентов точнее орудия немецкого танка Leopard 2». Автомат заряжания позволяет использовать боеприпасы длиной до 1 м, «например, разработанные для "Арматы" бронебойные снаряды повышенного могущества "Вакуум"».

Боекомплект Т-90М состоит из 45 снарядов в автомате заряжания и съемной боеукладки в корме башни.

«В зависимости от поставленной задачи танк может нести либо часть боекомплекта в автомате для городского боя, либо полный запас для дуэлей на открытой местности. Помимо снарядов пушка модернизированного "Владимира" стреляет управляемыми ракетами "Инвар" и "Инвар-М" с тандемной боевой частью – на расстоянии в пять километров они способны поражать любые иностранные бронемашины: как стоящие на вооружении, так и перспективные», – говорится в материале.

Для защиты от огня противника машина оснащена комплексами активной и динамической защиты «Афганит» и «Малахит». На танке установлена также новая система управления огнем «Калина».

Использованы фотографии: https://twitter.com/russianallies
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Комментарии 161
  1. НЕКСУС Сегодня, 11:59
    Хорошая новость...но все еще висит вопрос по Терминатору-3...Такая связка с БМПТ куда более действенное средство особенно в черте города.
    НЕКСУС
    1. Teberii Сегодня, 12:04
      Иногда военные напоминают маленьких детей.Хватаются сразу за все.Определитесь,что строить нового на базе "Арматы".А что можно модернизировать.
      Teberii
      1. ПАМ Сегодня, 12:11
        а кондюх на т-90 стоящий на вооружении РФ так и не хотят установить.
        ПАМ
        1. cniza Сегодня, 12:50
          «Танк Т-90М по теме "Прорыв" - глубокая модернизация "Владимира", ее пройдут 400 танков, стоящих на вооружении российской армии.


          Это дешевле и быстрей , а для сдерживания вполне себе аргумент.
          cniza
        2. Монархист Сегодня, 13:34
          Кондюша в танке конечно хорошо, но в отличии от индусов можно потерпеть. Это Америкосы забалованы комфортом ,а потому у них скоро и джакузи будут в танк ставит
          Монархист
          1. кволту Сегодня, 14:54
            с кондиционером на жаре один и тот же экипаж ( к примеру) меньше уставать будет чем без
            кволту
            1. brdm Сегодня, 20:43
              А с кондеем в расслабоне. "А тут прешь в жаре, Пот льется. Злой как собака... И тут он!)) с кондюшником))) smile
              brdm
          2. Kenneth Сегодня, 18:04
            У них в танке можно хоть в баскетбол играть
            Kenneth
        3. CRASH. Сегодня, 13:41
          Сломают же, срочники они ж как неандертальцы, когда 2 года служили, они токомо ко второму году мало-мало в людей превращались, и знали как техникой пользоваться. Что бы в танки ставить сложную технику, надо что бы экипаж на ней был постоянным, с них и спрос, и забота о том что им Родина доверила. А какой с срочника спрос?
          CRASH.
          1. просто экспл Сегодня, 14:00
            а Вы думаете что новые танки будут давать срочникам сразу после карантина ?
            просто экспл
            1. Громобой Сегодня, 18:04
              Цитата: CRASH.
              Сломают же, срочники они ж как неандертальцы, когда 2 года служили, они токомо ко второму году мало-мало в людей превращались, и знали как техникой пользоваться.

              Что такого сложного в кондее?Кнопки вкл./выкл.? В современных авто кондей сплошь и рядом,так ими даже блондинки умеют пользоваться.Тогда и радио из танка нужно убрать----там кнопок больше и аппаратура более чувствительная,да и всю электронику по=хорошему нужно из наших танков "Долой!",так же ведь получается.)))
              Громобой
        4. zanoza Сегодня, 13:50
          Ну, что же? Такие решения надо приветствовать. good Пока пойдёт в войска "Армата", пока экипажи её освоят, модернизированный Т-90 ещё послужит.
          Возможно (!?) их в таком виде будут продавать за рубеж (это лучше, чем пилить их на металл).
          zanoza
          1. evge-malyshev Сегодня, 14:51
            Цитата: zanoza

            Возможно (!?) их в таком виде будут продавать за рубеж (это лучше, чем пилить их на
            металл).

            Здравая мысль. Приветствую.
            evge-malyshev
          2. commbatant Сегодня, 19:13
            zanoza Сегодня, 13:50 ↑
            Ну, что же? Такие решения надо приветствовать. good Пока пойдёт в войска "Армата", пока экипажи её освоят, модернизированный Т-90 ещё послужит.


            Все бронетанковые войска ВС РФ решили оснастить "Арматой"? У нас экономика рухнет...

            Танковые бригады в СВ РФ будут двух типов ТБр. вооруженные Т-72, - 80 и - 90 и будут аналогичны "тяжелым" бригадам СВ США и ТБр. (тяжелого типа) оснащенные "Арматой" и иной техникой созданной на ее базе я бы такие бригады / дивизии вывел в резерв ВГК
            commbatant
      2. svp67 Сегодня, 12:33
        Цитата: Teberii
        Иногда военные напоминают маленьких детей.Хватаются сразу за все.Определитесь,что строить нового на базе "Арматы".А что можно модернизировать.

        Вот и определились.
        Военные берут НОВЫЕ Т-14 и МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ, с применением решений и комплектующих Т-14, танки Т-90. Хорошо бы еще и Т-80 таким же образом модернизировать и переходить к парку Т-72...
        svp67
        1. активатор Сегодня, 12:55
          Что то слишком много от арматы как бы через годик два не сказал ,что армата ни чем не превосходит модернизированный т 90 ,а значит смысла в армате нет. И еще момент дополнительный бк в нише башни интересно зачем теперь к традиционно уязвимомоу месту тешки добавиться болячка лео ,абрамса , уязвимых мест станет больше.Не пойму в чем плюс.
          активатор
          1. Koshak Сегодня, 13:18
            Цитата: активатор
            как бы через годик два не сказал ,что армата ни чем не превосходит модернизированный т 90 ,а значит смысла в армате нет

            Эт вы погорячились. Например, бронекапсулу "Арматы" на Т-90 ну никак не воткнуть.
            Koshak
            1. Per se. Сегодня, 14:12
              Цитата: Koshak
              Например, бронекапсулу "Арматы" на Т-90 ну никак не воткнуть.
              На "Чёрном орле" в бронекапсуле был не экипаж, а автомат заряжания с частью боекомплекта, зато экипаж был не в стеснённых условиях, был разнесён, имел для каждого индивидуальный люк для эвакуации. Сам танк и есть "бронекапсула", на "Орле" защиту существенно усилили, экипаж располагался ниже погона башни. На схеме стрелка на автомат заряжания в отдельной бронекапсуле "Орла". Лично мне очень жаль, что к маю 2015 года Омский танковый завод обанкротили, а тему "Орла", одного из лучших в мире танков, похерили.
              Per se.
              1. Koshak Сегодня, 14:18
                Цитата: Per se.
                тему "Орла", одного из лучших в мире танков, похерили.

                А что, "Орел" полностью прошел госиспытания, участвовал в сражениях с другими танками? Ни вы, ни я не имеем об это ни малейшего представления, чтобы награждать его такими эпитетами, как "один из лучших танков в мире".
                Koshak
                1. Per se. Сегодня, 14:43
                  А что, "Орел" полностью прошел госиспытания, участвовал в сражениях с другими танками?
                  А что, "Армата" Т-14 прошёл Государственные испытания, принят на вооружение, освоен промышленностью, проверен временем, участвовал в сражениях? Нет, и не факт, что эта дорогая и сложная машина может и должна стать аж целой "платформой". Государственные испытания в своё время прошёл "объект 195", который после этого Игорь Сергеев, на тот момент министр обороны, озвучил, как Т-95. Танк Т-95, тоже похерили, как и "Орла" в момент коммерческих "реформ" Анатолия Эдуардовича. В отличие от "Арматы", Т-95 создавался ради перехода на новый 152 мм калибр орудия, и должен был стать супертанком, танком прорыва, усиления, а не платформой. Ради мощной пушки и создали необитаемую башню, а экипаж пришлось вынести в бронекапсулу, так-как вся башня была отдана новому мощному 152 мм орудию 2А83, созданному на базе гаубицы. Про Третий Рейх говорят, что "Пантеры", фрицев сгубили, делай они вместо них проверенный Т-IV, не поручусь за Рейх, но на такой "платформе", как "Армата" вполне можно разориться. Кроме того, у нас остался практически один центр танкостроения, как быстро он может перевооружить всю армию, если безумные планы "реформаторов" по уничтожению танковых запасов старых танков успели бы полностью воплотиться... Кстати, немцы использовали шасси от старых танков для тех же САУ и прочих "платформ", как и те же израильтяне не побрезговали переделывать трофейные Т54/Т-55 под тяжелый БТР "Ахзарит", устаревшие танки "Центурион" под "Нагнашот". Имея такие запасы, как у нас, на тех же Т-72 можно делать множество техники в качестве платформы. Это, собственно и было на шасси Т-72, - САУ "Мста", ТОС "Буратино", БМО-Т, БМПТ, мостоукладчики, ремонтно-эвакуационные машины и другая техника, базу Т-72 даже французы использовали для своей 155 мм САУ и ЮАР для самоходной зенитки. В этом и есть смысл проверенной временем платформы.
                  Per se.
                  1. Koshak Сегодня, 18:18
                    Цитата: Per se.
                    А что, "Армата" Т-14 прошёл Государственные испытания, принят на вооружение, освоен промышленностью, проверен временем, участвовал в сражениях?

                    А я разве рекламировал и воспевал "Армату"? Это вы тут пели дифирамбы "Орлу" который пару раз проехался по полигону и говорили, что он самый лучший в мире.
                    Koshak
                    1. Per se. Сегодня, 19:32
                      Цитата: Koshak
                      Это вы тут пели дифирамбы "Орлу"
                      Ни дифирамбы, ни осанну я "Орлу" не пел, но потенциал, который заложен в эту машину, трудно не заметить. По полигону танк не пару раз проехал, первый раз показ "Орла" был на шестикатковом шасси Т-80 (что даёт повод предположить, что и Т-80 можно подтянуть, как и Т-90 ), после, на родном, семикатковом шасси и в своём корпусе. Сейчас известно лишь то, что после отказа ведомством Сердюкова от машины, танк был запатентован, и, по некоторым слухам, документация на "Чёрного орла" уже оказалась в Поднебесной у китайцев. Вот так, не удивлюсь, если это правда. Когда давили конкурента УВЗ, как только Т-80 в СМИ не обливали грязью, до чего "хреновая" машина, но модернизационный потенциал у "восьмидесятки" не менее, а, скорее, поболее, чем у Т-90 будет. "Орёл" вообще по сути, принципиально новый танк, но кому то очень надо было обрезать ему "крылья"...
                      Per se.
                2. Котище Сегодня, 14:50
                  Орел по свим ТТХ уступал Т95, про Армату и говорить нечего!
                  Принципиальным отличием Орла от Т90 было в размещении боеприпасов и одном каткер. Обещанную турбину в 1500 лошадок и пушку в 145 мм, так и не установили.
                  Котище
                  1. Per se. Сегодня, 15:06
                    Цитата: Котище
                    Орел по свим ТТХ уступал Т95, про Армату и говорить нечего!
                    Естественно, приземистый "Орёл" со 125 мм пушкой, и Т-95 со 152 мм орудием, которое с одного выстрела вылило все бронецели фактически с 5 км, плюс вспомогательная автоматическая 30 мм пушка 2А42. Это танки разных категорий, как Т-34/85 и ИС-2. Тем не менее, смысл в "Орле" был, как и был смысл в "Барсе", совсем не лишним разработкам для нашей армии. Сейчас же, два-три модернизированных Т-90, вполне могут оказаться дешевле и эффективнее одного Т-14, если, конечно, на Т-14 не вернут 152 мм пушку, ради которой всё и затевалось при создании "прародителя", Т-95.
                    Per se.
                3. avdkrd Сегодня, 20:12
                  Цитата: Koshak
                  А что, "Орел" полностью прошел госиспытания, участвовал в сражениях с другими танками? Ни вы, ни я не имеем об это ни малейшего представления, чтобы награждать его такими эпитетами, как "один из лучших танков в мире".

                  Дело не в этом. Концепция Орла действительно неплоха и уж всяко лучше Абрамса и Леопарда. Очень "скоростной" автомат заряжания в нише башни. Башня по сути была необитаемой, я бы сказал не столько башня сколько защищенная пушка с автоматом заряжания. Защита от атаки сверху реализована на 5+, а корпус от т80 сам по себе совсем неплохой, хотя планировался новый.
                  avdkrd
              2. Per se. Сегодня, 14:19
                Фото "Орла" с открытым башенным люком.
                Per se.
                1. avdkrd Сегодня, 20:16
                  Цитата: Per se.
                  Фото "Орла" с открытым башенным люком.

                  В целом это не башня Орла, а макет башни.
                  avdkrd
              3. SSR Сегодня, 14:41
                Цитата: Per se.
                Цитата: Koshak
                Например, бронекапсулу "Арматы" на Т-90 ну никак не воткнуть.
                На "Чёрном орле" в бронекапсуле был не экипаж, а автомат заряжания с частью боекомплекта, зато экипаж был не в стеснённых условиях, был разнесён, имел для каждого индивидуальный люк для эвакуации. Сам танк и есть "бронекапсула", на "Орле" защиту существенно усилили, экипаж располагался ниже погона башни. На схеме стрелка на автомат заряжания в отдельной бронекапсуле "Орла". Лично мне очень жаль, что к маю 2015 года Омский танковый завод обанкротили, а тему "Орла", одного из лучших в мире танков, похерили.

                Чёрный Орёл получался очень дорогим без существенного так сказать "прорыва", потому и не пошёл дальше но всё лучшее что было наработано пошло в " Армату".
                SSR
                1. Per se. Сегодня, 14:52
                  Цитата: SSR
                  Чёрный Орёл получался очень дорогим без существенного так сказать "прорыва
                  Это Вам кто сказал? Т-80 У-М1 "Барс" и "Чёрный орёл" не из пальца были высосаны, а являлись развитием танков серии Т-80, воплотив в себя всё лучшее. Кстати, на "Орёл" предполагалась установка и более мощной пушки 135-140 мм.
                  Per se.
                2. Koshak Сегодня, 21:38
                  Цитата: SSR
                  Чёрный Орёл получался очень дорогим без существенного так сказать "прорыва", потому и не пошёл дальше но всё лучшее что было наработано пошло в " Армату".

                  Ну и не нужно забывать, что "Армата" - это не только танк, а универсальная платформа на базе которой уже разработаны и разрабатываются другие виды бронетехники, что существенно удешевляет и упрощает их производство и обслуживание.
                  Koshak
              4. svp67 Сегодня, 19:14
                Цитата: Per se.
                На "Чёрном орле"

                Все, что Вы описали полностью соответствует облику "Арматы"...
                svp67
                1. Per se. Сегодня, 19:48
                  Цитата: svp67
                  Все, что Вы описали полностью соответствует облику "Арматы"...
                  Увы, Сергей, это не так. Вот схема Т-14, посмотрите, сравните хотя бы расположение автомата заряжания, самого экипажа. Т-14 и "Орёл" два совершенно разных танка. "Орёл" так же ниже и компактнее ко всему.
                  Per se.
              5. самый главный Сегодня, 19:35
                Цитата: Per se.
                Лично мне очень жаль, что к маю 2015 года Омский танковый завод обанкротили

                Его разворовали... на миллиарды... вагонами... составами. Ужасное зрелище там было лет десять назад: стоит на ж/д пути полувагон, на нем в упаковке "новые" танковые двигатели, а через вагон, через двигатель проросло большое дерево... развал и разруха царили там в начале нулевых...
                самый главный
            2. активатор Сегодня, 15:08
              Цитата: Koshak
              Цитата: активатор
              как бы через годик два не сказал ,что армата ни чем не превосходит модернизированный т 90 ,а значит смысла в армате нет

              Эт вы погорячились. Например, бронекапсулу "Арматы" на Т-90 ну никак не воткнуть.

              Если придется выбирать то капсула будет на 20м месте в списке приоритетов тем более ,что от детонации бк капсула не спасет ,а в замкнутом пространстве с недостатком воздуха скорее всего так и будет происходить должны быть вышибные панели ,надеюсь в армате они есть .А то что армата может не увидеть свет так признайтесь ,что эта мысль терзает не одного меня .Ну и все таки доп бк в башне это еще одна ахиллесова пята в танке.
              активатор
              1. Muvka Сегодня, 17:11
                А где связь? Капсула находится в носовой части танка, БК ближе к задней. Между ними всяко есть перегородка. При чем тут замкнутое пространство и недостаток воздуха?
                Muvka
                1. активатор Сегодня, 17:41
                  Цитата: Muvka
                  А где связь? Капсула находится в носовой части танка, БК ближе к задней. Между ними всяко есть перегородка. При чем тут замкнутое пространство и недостаток воздуха?

                  Не совсем понял суть вашего вопроса.Бк в армате находиться по средине и в случае детонации перегородка капсулы не спасет экипаж.Пороха детонируют при недостатке воздуха при свободном доступе воздуха тот же порох будет просто гореть.Танк машина герметичная в забронированном пространстве скорее всего для свободного горения пороха воздуха не хватит, в результате детонация.
                  активатор
                  1. Muvka Сегодня, 18:48
                    Во-первых "находиТСя". Во вторых, с чего вы взяли, что бк герметична? Для чего? Думаете снаряды отравятся или облучатся? Герметична только капсула. А взрыв пойдет туда, где тоньше. И вряд ли это будет стенка капсулы. И вы серьезно считаете наших конструкторов бездарными неучами, не предусмотревшими такую банальность?
                    Muvka
                    1. активатор Сегодня, 19:26
                      Цитата: Muvka
                      Во-первых "находиТСя

                      Если вас так парят ошибки опечатки и прочее можете пойти на форум учителей русского языка.
                      Цитата: Muvka
                      . Во вторых, с чего вы взяли, что бк герметична? Для чего?

                      Чушь не пишите ,естественно герметичен или вы считаете ,что пыль и вода в аз это нормально,а водные преграды как преодолевать.
                      Цитата: Muvka
                      Герметична только капсула. А взрыв пойдет туда, где тоньше. И вряд ли это будет стенка капсулы

                      Посмотрите на фото видео взорваных тешек иногда даже отлетевшей башней не обходиться скорее всего все зависит от количества снарядов в аз и доп бк .
                      Цитата: Muvka
                      И вы серьезно считаете наших конструкторов бездарными неучами, не предусмотревшими такую банальность?

                      А давайте вы не будете придумывать того чего я не писал.А всего предусмотреть нельзя и это кстати не банальность около 40ка снарядов в одном месте (точно сколько их в армате не помню)
                      активатор
                      1. Muvka Сегодня, 20:09
                        Преодолевать можно избыточным давлением, а пыль думаю не страшна военной технике.
                        Muvka
          2. Nikolaevich I Сегодня, 14:11
            Цитата: активатор
            Что то слишком много от арматы

            Вообще-то,да...заметно ! Я даже подумал,что автор "заметки" увлёкся и "забылся" и ...просто перечислил ТТХ "Арматы" ! lol
            Nikolaevich I
            1. Koshak Сегодня, 14:25
              Цитата: Nikolaevich I
              Цитата: активатор
              Что то слишком много от арматы

              Вообще-то,да...заметно ! Я даже подумал,что автор "заметки" увлёкся и "забылся" и ...просто перечислил ТТХ "Арматы" ! lol

              А вы не заметили, что сейчас в процессе модернизации имеющейся техники, используются разработки для перспективной? Разработки для Т-50 используют для модернизации стоящих на вооружении Су и МиГ, разработки для "Арматы" для модернизации Т-90 и Т-72. И что в этом плохого? Пока накопят парк новой техники, старую подтягивают ближе к ее уровню.
              Koshak
              1. Nikolaevich I Сегодня, 14:46
                Цитата: Koshak
                И что в этом плохого?.

                Дык, "базара" нет ! Согласен !
                Nikolaevich I
            2. Genry Сегодня, 19:25
              Цитата: Nikolaevich I
              Я даже подумал,что автор "заметки" увлёкся и "забылся" и ...просто перечислил ТТХ "Арматы"

              Особенно настораживает та-же пушка, рассчитанная на необитаемую башню - без инжектора.
              Genry
              1. avdkrd Сегодня, 20:32
                Цитата: Genry
                Особенно настораживает та-же пушка, рассчитанная на необитаемую башню - без инжектора.

                Ну скажем эжектор это "обвес" и повесить его можно на любую пушку(лишь бы прочность ствола позволяла сделать соответствующие отверстия), на фото пушка с эжектором, но возможно проблему решили по другому, скажем принудительной продувкой.
                avdkrd
        2. Монархист Сегодня, 13:43
          SVP67. Генерал армии,не сочтите за труд: посмотреть публикации на страницах нашего обозрения,о модернизации Т72,Т80 и даже Т55думают модернизировать.
          Монархист
        3. pafegosoff Сегодня, 15:05
          А вроде как т-80 в Омске собирались модернизировать.
          pafegosoff
      3. Асадулла Сегодня, 12:53
        Иногда военные напоминают маленьких детей.Хватаются сразу за все.Определитесь,что строить нового на базе "Арматы".А что можно модернизировать.


        laughing Так помогите! Наставьте на путь истинный. Как физрук на пенсии, выйдет во двор в халатике и в тапочках, - а ну ка сопляки, мяч дедушке! Бац в кольцо, три очка! Учитесь, щеглы!
        Асадулла
      4. seti Сегодня, 13:33
        Как раз это верное решение. Основной танк это Т-14 а танк его поддержки это Т-90АМ. Их 400 штук - не так уж и мало , тем более техника хорошо известна большинству танкистов, значить не требуется переучка а это очень важно. Т-72Б3 это для второстепенных операций и частей второго а то и третьего эшелона. Т-80 соответственно для условий Заполярья. Каждому танку своя ниша.
        seti
        1. МойВрач Сегодня, 18:11
          Цитата: seti
          Основной танк это Т-14

          т-14 основной танк? серьёзно? Какое количество Т-14 нужно чтобы он был основным танком?
          Цитата: seti
          танк его поддержки это Т-90АМ

          что то новенькое smile
          МойВрач
        2. avdkrd Сегодня, 20:41
          Цитата: seti
          Как раз это верное решение. Основной танк это Т-14 а танк его поддержки это Т-90АМ.

          Думаю все же наоборот. ОБТ в настоящий момент это т90, хотя в виду их сравнительно малого количества этоТ72 и Т80, которые в принципе можно модернизировать до уровня Прорыва вместе с Т90. Так вот они основные танки, а Т-14 это танк для усиления. Даже у амеров Абрамсов в относительно топовой версии М1A2SEPv2 всего 1593 и 791 М1А1SA, а остальной парк составляет хлам в виде 8500 М1, которые проигрывают во всем даже Т72 первых и экспортных серий.
          avdkrd
      5. avt Сегодня, 14:52
        Цитата: Teberii
        Иногда военные напоминают маленьких детей.Хватаются сразу за все.Определитесь,что строить нового на базе "Арматы".А что можно модернизировать.

        laughing Наша-альнике , мана ! Давно определились , твая мала мала на понимай. Всё что ниже по номеру Т-72 , продают, передают и списывают и Т-64 тоже . А линейку Т-72/90 модернизируют из за вполне себе большого советского задела . Такое количество сразу ,,Арматой" не заполнишь ,а кататься на чём то надо уже сегодня.Ну особняком Т -80 стоят . Для северов самое то.
        avt
    2. Либероид- Сегодня, 12:16
      Четыреста танков Т-90 пройдут модернизацию по теме «Прорыв»

      Неужели "кулак" создают"...Чтобы ,если что рвануть к Ла-Маншу..и т.д. в других оперативных направлениях? В СССР такой был и он бы выполнил задачу..! Ну дай Бог...
      Либероид-
      1. Koshak Сегодня, 14:46
        Цитата: Либероид-
        Неужели "кулак" создают"...Чтобы ,если что рвануть к Ла-Маншу..и т.д. в других оперативных направлениях? В СССР такой был и он бы выполнил задачу..! Ну дай Бог..

        Не слабые у вас замашки. До встречи в Португалии и Испании! lol
        Koshak
      2. a.hamster55 Сегодня, 15:18
        Первый раз вижу таких чистых панцеров на тех учениях! Тогда и майоры были под цвет комбезов по недели.
        a.hamster55
      3. Ясен Пинь Сегодня, 19:28
        Вот меня тоже заинттересовало слово "прорыв", весьма верьятно, раз наши партнеры так близко у наших границ, очень может быть, что если они попутают берега их нужно быстро брать и сходу, а танки это самое то...особенно современные....не успеют партнеры оглянуться, а му уже в Португалии)) Всё таки в СССР далеко не дураки были, против массированной армады танков Европа не устоит, прям к бабке не ходи..
        Ясен Пинь
    3. Muvka Сегодня, 12:23
      Как вам кстати немецкие леопарды? Говорите БК с вышибными панелями? Ну-ну.
      Muvka
      1. Oldenburg Сегодня, 12:27
        Ну это же настоящие воины его подбили,но диванные.
        Oldenburg
      2. Ded_Mazay Сегодня, 13:36
        Вот вам и вундервафля. Экипаж если честно жаль. Надеюсь все случилось быстро.
        Ded_Mazay
      3. Арон Заави Сегодня, 14:00
        Цитата: Muvka
        Как вам кстати немецкие леопарды? Говорите БК с вышибными панелями? Ну-ну.

        Не бывает не убиваемой техники. Вот например "Меркава-2" с оторванной башней.

        Вопрос в другом. Насколько экипаж защищен в случае пробития брони и сколько у оставшихся в живых есть время на оставление машины до подрыва боеприпасов.
        Арон Заави
        1. Oldenburg Сегодня, 15:15
          Меркава 4 почём сейчас на рынке?
          Oldenburg
      4. Grenader Сегодня, 14:14
        Цитата: Muvka
        Как вам кстати немецкие леопарды? Говорите БК с вышибными панелями? Ну-ну.

        Хорошие вышибные панели, видишь как башню вышибло laughing .
        Grenader
      5. avt Сегодня, 14:54
        Цитата: Muvka
        Говорите БК с вышибными панелями?

        Ну вот ! И вышибли , неубиваемый . wassat Хотя это конечно надо постараться, так раскурочить Леопардия , пусть и не последней модификации.
        avt
      6. Вадим237 Сегодня, 20:16
        Эта проблема решится только тогда, когда создадут взрывчатое вещество и пороха не восприимчивые к подрыву от возгорания, при прохождении через БК кумулятивной струи.
        Вадим237
    4. Ded_Mazay Сегодня, 13:42
      Хорошая то хорошая, но сколько это на практике, 400 танков. На что этого хватит?
      Ded_Mazay
      1. Cat Man Null Сегодня, 13:46
        Цитата: Ded_Mazay
        Хорошая то хорошая, но сколько это на практике, 400 танков. На что этого хватит?

        Этого хватит на 4 танковых полка wink
        Cat Man Null
        1. Банный Сегодня, 13:52
          бронебойные снаряды повышенного могущества "Вакуум"».
          Под черным стягом Барад-Дура через перевал Кирит-Унгол двинутся орки со снарядами повышенного могущества и погонят они светлых эльфов с матрасными знаменами до самой Фашингтонии столицы Матрасии laughing
          Банный
        2. Котище Сегодня, 14:54
          Гаардейский тяжелый танковый полк времен ВОВ включал в чебя 21 танк.
          Котище
      2. Pyjama Сегодня, 16:36
        Цитата: Ded_Mazay
        Хорошая то хорошая, но сколько это на практике, 400 танков. На что этого хватит?

        Pyjama
    5. Incvizitor Сегодня, 13:58
      Мне кажется у БМПТ и защита получше, хорошо бы такую на танк и нашим вешать, наподобие "С".

      А то "тоненький" он какой то на снимке. Я про башню не говорю, бока хотя бы прикрыть нормально.
      Incvizitor
      1. Muvka Сегодня, 15:44
        Думаю все упирается в деньги... Но, с другой стороны, если на машине будет КАЗ, то это серьезно повышает живучесть танка, даже без ДЗ на бортах. А БОПС в любом случае прошьет борт, что с ДЗ, что без нее. Ведь ДЗ на бортах нужна против реактивных гранат, а с ними КАЗ вполне справится.
        Muvka
        1. Cat Man Null Сегодня, 15:52
          Цитата: Muvka
          БОПС в любом случае прошьет борт, что с ДЗ, что без нее...

          - у Вас устаревшие данные
          - уже "Реликт" (3-е поколение ДЗ) "справляется" с БОПС
          - "Малахит" - это 4-е поколение, то, что стоит на Армате. Оно, по заявлению НИИ Стали, тоже справляется с БОПС yes
          Cat Man Null
          1. Muvka Сегодня, 16:16
            Они не справляются, а ослабляют немного или много, но все-равно борта мягкие, прошьет.
            Muvka
            1. Ded_Mazay Сегодня, 19:00
              А не надо борта подставлять.
              Если серьезно то БОПС конечно же справится с бортовой броней. На та бронирование современных ОБТ и называется дифференцированным. Другое дело что значительно более вероятен обстрел в борт боеприпасами с кумулятивной БЧ ежели кинетическими, по этому наличие ДЗ на бортах строго обязательно.
              Только вот у меня есть ощущение что на танке на фото в статье вовсе не ДЗ борта, а жесткий экран. Нет на нем характерного для ДЗ деления на секции да и такое чувство что в верхней части болты на сквозь листов идут, чего ИМХО с ДЗ быть в принципе не может.
              Возвращаясь к БОПСам и их взаимоотношениям с ДЗ, мне кажется что ДЗ Реликт вполне способна увеличить углы безопасного маневрирования Т90, что тоже очень хорошо.
              Ded_Mazay
        2. андрей юрьевич Сегодня, 15:55
          очень интересная тема,всем спасибо, понял одно- остро не хватает на сайте " мазуты", комментарии зачастую детские. АЛЕКС TВ ? ты где ,Друже? hi
          андрей юрьевич
        3. Incvizitor Сегодня, 20:11
          Ну на
          2А82-1М (такую же, как у "Арматы"), и новую систему управления огнем, отличающуюся повышенной точностью, скорострельностью и увеличенным до 900 выстрелов ресурсом»
          же хватило.
          Incvizitor
    6. макс702 Сегодня, 17:01
      Дай то бох чтоб на серийной машине было все то что перечислено в статье.. Но увы все ништяки что так красочно расписаны будут либо в фантазиях либо в штучных выставочных образцах.. recourse
      макс702
  2. svp67 Сегодня, 12:01
    Скорей бы!!!!!!!!
    svp67
  3. Zubr Сегодня, 12:05
    Поди вес увеличился тонн до пятидесяти ?
    Zubr
    1. svp67 Сегодня, 12:34
      Цитата: Zubr
      Поди вес увеличился тонн до пятидесяти ?

      Не думаю, но около будет точно...
      svp67
      1. Muvka Сегодня, 12:44
        Вроде так и есть. Масса 50 тонн. Но это не так уж и много. Двигатель достаточно мощный.
        Muvka
        1. perepilka Сегодня, 13:13
          Движка хватает, ходовая к пределу подходит, после новой башни request
          Блин, прям 34-ка вспоминается, до чего похоже what
          perepilka
  4. Zubr Сегодня, 12:06
    Цитата: НЕКСУС
    Хорошая новость...но все еще висит вопрос по Терминатору-3...Такая связка с БМПТ куда более действенное средство особенно в черте города.

    Я так понимаю Терминатор-3 пока ещё под напильником.. soldier
    Zubr
  5. Oldenburg Сегодня, 12:10
    А где опыт сирийских танкистов?Решёточки на Т90,выглядят не убедительно.Добротные короба для блоков ж\б,на башне,более надёжная защита.
    Oldenburg
    1. Muvka Сегодня, 12:14
      За этими решеточками блоки ДЗ стоят, если внимательно приглядеться.
      Muvka
      1. Oldenburg Сегодня, 12:20
        А сирийские ребята не ставят ДЗ?Или когда она заканчивается,тогда уже варят короба?
        Oldenburg
        1. Muvka Сегодня, 12:25
          А у сирийских ребят есть современные виды ДЗ? Которые останавливают тандемные ракеты? Я не знал. Я наивно полагал, что у них современнее Контакт-5 ничего нет...
          Muvka
          1. Oldenburg Сегодня, 12:30
            Пусть современные,но они могут закончится,да и защита лишней не бывает.Первая преграда решётки,бблоки,ну а потом и до ДЗ дойдёт.Дополнительная защита не помешает и шайтан лишний раз испугается
            Oldenburg
            1. Muvka Сегодня, 12:47
              А для чего лишние решетки(вес), если ДЗ и так останавливает тандемные ракеты? Где логика?
              Muvka
              1. Oldenburg Сегодня, 13:16
                Логика здесь такая.Танковое начальство в Сирии,уже вкусило немалые потери,стало делать,что нужно,находят материал,сварку и делают вещи,что бы сберечь танки.Иначе свои же поголовке и погладят.У наших ситуация с потерями другая,потери будут когдато.к тому времени меня уже не будет.Так думает начальство,а зарабатывать то нужно на чём то,вот и делатся,что повыгоднее.
                Oldenburg
                1. Muvka Сегодня, 14:56
                  Вы либо издеваетесь, либо реально не понимаете. Там крутятся со всеми этими решетками только потому, что нет ни денег, ни возможности установить современную ДЗ. Все. Никакой повышенной эффективности. Ни одна решетка не может быть эффективнее блока ДЗ!
                  Muvka
                  1. Oldenburg Сегодня, 15:06
                    А я не пойму,почему вы рвётесь к высокому званию Кремлёвского мечтателя.Танки получают по нескольку попаданий.На складах пусто.Война это же не парад,выехал на передок,в тебя попали,Ты вернулся,на твоём танке поменяли ДЗ и ты снова ринулся в бой.Так бывает либо поначалу,либо вообще не бывает.И поедут танкисты "голые",со сработавшей ДЗ.опять в бой.Так вы видите картину?
                    Oldenburg
                    1. Muvka Сегодня, 15:51
                      А вы решетки видели после попадания? Если нет поищите. И удачи. Такое чувство, что вам 15 лет... Мыслительной способности 0.
                      Muvka
                      1. Oldenburg Сегодня, 19:53
                        Всё успокоился?Читай дальше.Пусть тебе люди наглядно всё покажут и расскажут
                        Oldenburg
    2. Cat Man Null Сегодня, 12:14
      Цитата: Oldenburg
      Добротные короба для блоков ж\б,на башне,более надёжная защита

      - что это еще за ж-б блоки на башне?
      - Вы в страшном сне это видели, наверное?
      - подробности - в студию!
      Cat Man Null
      1. avdkrd Сегодня, 12:33
        Цитата: Cat Man Null
        - что это еще за ж-б блоки на башне?
        - Вы в страшном сне это видели, наверное?
        - подробности - в студию!

        Видимо ФС ))))
        avdkrd
        1. Асадулла Сегодня, 12:57
          Видимо ФС ))))


          Ужоснах! wassat Железобетонные танки России, катком прокатились по Европе!
          Асадулла
        2. Oldenburg Сегодня, 13:22
          Откройте предыдущие статьи по сирийским танкам и вы увидите блоки в корзинах вокруг башни.вы видимо прогульщик.
          Oldenburg
      2. Лопатов Сегодня, 12:55
        Я тоже слышал, что они железобетонные блоки для доп. защиты применяют.
        Лопатов
        1. Cat Man Null Сегодня, 13:04
          Цитата: Лопатов
          Я тоже слышал, что они железобетонные блоки для доп. защиты применяют.

          - я тоже слышал
          - но считать это передовым опытом в танкостроении отказываюсь категорически no
          Cat Man Null
          1. Лопатов Сегодня, 13:13
            Зато выглядит круто... Вообще железобетон не особо хорошо кумулятивную струю держит... Да и такое радикальное увеличение веса, а следовательно нагрузки на приводы горизонтального наведения, вызывает большие сомнения.
            Лопатов
          2. Oldenburg Сегодня, 15:07
            вы капитан очевидность,пора переходить к принципу,лишь бы живы.
            Oldenburg
        2. АВП 518 Сегодня, 13:23
          Цитата: Лопатов
          железобетонные блоки для доп. защиты применяют.

          АВП 518
          1. Nikolaevich I Сегодня, 14:17
            Да более удобно ящики али мешки с щебёнкой на броню загружать,что сирийские танкисты старательно и делают...
            Nikolaevich I
    3. Ded_Mazay Сегодня, 19:21
      Вы бы хоть нашли на просторах интернета видео, о том что современные РПГ делают с железобетоном. Сильно сомневаюсь что даже пол метра бетона что то кардинально поменяют попади танк в прицел современного ПТРК. А вот насколько танк станет медленнее под такой защитой - большой вопрос.
      Ded_Mazay
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:16
    Четыреста танков Т-90 пройдут модернизацию по теме «Прорыв»


    Главный вопрос ...направление прорыва???...Берлин,Брюссель,ЛА-МАНШ . smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Oldenburg Сегодня, 12:31
      Ну молодёжь!!Тут бы Мариуполь окружить и пока харош.
      Oldenburg
      1. Юра Сегодня, 13:06
        Цитата: Oldenburg
        Ну молодёжь!!Тут бы Мариуполь окружить и пока харош.

        Так ведь Тот же Леха и предлагает это сделать, только замкнуть кольцо в Ла-Манше, то есть Мариуполь и близлежащие территории. laughing
        Юра
        1. Oldenburg Сегодня, 13:18
          Даже если Лёха и слезет со своего дивана и ринется в бой,этого будет мало.
          Oldenburg
          1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 13:54
            Цитата: Oldenburg
            Даже если Лёха и слезет со своего дивана и ринется в бой,этого будет мало.

            Михан-Старпёр усилит группировку на своём модернизированном пробетонированном диване усиленной мощности. good
            ФАНТОМ-АС
      2. Cветлейший Сегодня, 13:46
        Цитата: Oldenburg
        Ну молодёжь!!Тут бы Мариуполь окружить и пока харош.

        Ух молодёжь... Танки города обходят.
        Cветлейший
  7. KnightRider Сегодня, 12:18
    Надеюсь увидеть их на параде Победы в этом году, ну и в танковых частях разумеется soldier
    KnightRider
    1. Oldenburg Сегодня, 15:10
      Война то будет полюбасу,предлагает держать инициативу.
      Oldenburg
  8. marlin1203 Сегодня, 12:43
    Либероид, "Рвануть к Ла-Маншу"и "Дай Бог"? Это что за бред? Вы нам что войны всем желаете? Да еще крупномасштабной, да еще наступательной... да через Украину, Польшу, Германию, через всех американцев в Европе?.. Неадекват!..
    marlin1203
    1. olegyurjewitch Сегодня, 13:00
      Цитата: marlin1203
      ибероид, "Рвануть к Ла-Маншу"и "Дай Бог"? Это что за бред? Вы нам что войны всем желаете? Да еще крупномасштабной, да еще наступательной... да через Украину, Польшу, Германию, через всех американцев в Европе?.. Неадекват!..

      Жди когда тебя задавят!Умом надо жить ,а не европейскими ценностями!
      olegyurjewitch
      1. Oldenburg Сегодня, 13:30
        Умом живут,они уже на фронте,а чем ты живёшь,раз здесь околачиваешься.
        Oldenburg
      2. Комментарий был удален.
      3. МойВрач Сегодня, 18:16
        Цитата: olegyurjewitch
        Умом надо жить ,а не европейскими ценностями!

        Правильно надо жить умом, но ещё лучше своим умом, а не телевизионным.
        МойВрач
  9. SPB.RU Сегодня, 12:45
    Арены со Шторами уже нету?
    SPB.RU
    1. kolkulon Сегодня, 13:03
      Две линзы на башне вроде современная версия шторы.Или ошибаюсь?
      kolkulon
      1. активатор Сегодня, 13:16
        Цитата: kolkulon
        Две линзы на башне вроде современная версия шторы.Или ошибаюсь?

        Ну если эти крабьи глазки продвинутая версия шторы ,почему бы их не ставить по окружности башни прилететь ведь может откуда угодно.
        активатор
        1. KGB WATCH YOU Сегодня, 15:12
          Нет, эти "крабьи глазки" есть датчики облучения. На Т-90МС и М отказались от Шторы.
          KGB WATCH YOU
          1. активатор Сегодня, 15:52
            Цитата: KGB WATCH YOU
            Нет, эти "крабьи глазки" есть датчики облучения. На Т-90МС и М отказались от Шторы.

            спасибо hi
            активатор
      2. KGB WATCH YOU Сегодня, 15:11
        Ошибаетесь. Это датчики облучения.
        KGB WATCH YOU
    2. Cветлейший Сегодня, 13:50
      Вообще заказ от МО есть, Арена-М. Тут об этой модернизации уже писали.
      Cветлейший
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:59
    А движок останется тот же -не менять не форс рвать не будут? Танк же потяжелеет после модернизации -хватит ли мощности движка?
    Изгоняющий либероидов
    1. Muvka Сегодня, 15:00
      1130 лошадей на 50 тонн. Вполне на уровне остальных танков. Абрамс - 23,8, Леопард - 24,2, Т-90 - 22,6. Чуть меньше, но некритично.
      Muvka
  11. Berkut24 Сегодня, 13:03
    После Сирии многие наши старые клиенты захотят закупить комплекты российской модернизации. Особенно индусы. Ибо Т-90 и Т-72 на фоне горящих Абрамсов и Леопардов, особенно в ценовом сравнении, выглядят более чем достойно. Китайцы, я так понимаю, пока тоже не могут предложить защиту такого уровня.
    Berkut24
  12. Карампакс Сегодня, 13:03
    Цитата: Muvka
    Как вам кстати немецкие леопарды? Говорите БК с вышибными панелями? Ну-ну.

    Если не ошибаюсь бк у леопарда слева от мехвода...ту часть и разорвало....
    Карампакс
  13. perepilka Сегодня, 13:05
    25-миллиметровую пушку 2А82-1М
    Прям как у Т-14, без эжектора? belay
    Угорят же what
    perepilka
    1. Миротворец Сегодня, 17:03
      Будут биться как угорелые ))
      Миротворец
      1. Миротворец Сегодня, 17:06
        Но думаю там всё предусмотренно. Капченных, угорелых танкистов там небудет.
        Миротворец
    2. Комментарий был удален.
  14. Cat Man Null Сегодня, 13:13
    Для защиты от огня противника машина оснащена комплексами активной и динамической защиты «Афганит» и «Малахит»...

    - вот не пойму - куда они там Афганит втиснуть умудрились?


    Расположение камер и радаров Афганита на башне Т-14

    А где вся эта красота на модернизированном Т-90? Ох уж эти журнализды negative
    Cat Man Null
    1. Nikolaevich I Сегодня, 14:36
      Вообще-то,есть предложение при модернизации Т-90 (и Т-72) использовать КАЗ "Арена-М ". Думаю,это нормальный вариант;т.к. всегда считал,что КАЗ "Арена" не дооценён и имеет потенциал для дальнейшего улучшения (модернизации). Во всяком случае,КАЗ "Арена-М" очень целесообразен при модернизации "экспортных" Т-72 и Т-90 .
      Nikolaevich I
      1. loft79 Сегодня, 20:59
        Согласен, тем более такие наработки существуют. На Арене-М избавились от "светящегося" скворечника, испытывался комплекс по-моему уже достаточно довно, но тогда не было финансирования.
        loft79
  15. alexmach Сегодня, 13:42
    400 штук. Значит ли это что их всего 400 осталось в наличии?
    то что модернизируют это хорошо
    alexmach
  16. Леонид Хар Сегодня, 14:13
    Вот теперь посравниваем с Абрамсом
    Леонид Хар
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:09
      Цитата: Леонид Хар
      Вот теперь посравниваем с Абрамсом

      А чего их сравнивать то? Танки под разную тактику и концепцию...90-й танк прорыва,а Абраша,по сути, засадное САУ. При этом Владимира разработали в 90-е,а Абрашу в 70-е. Чего тут сравнивать?
      НЕКСУС
  17. xorgi Сегодня, 14:59
    Добавлю ложку дегтя, походу на Арматы в необходимом объеме денег нет
    xorgi
  18. loki565 Сегодня, 15:29
    Как там мехвод вылазиет, если башня хоть чуть чуть повернется он получится за решеткой))
    loki565
  19. mr.redpartizan Сегодня, 15:33
    Пушка 2А82-1М не имеет эжектора, т.к. рассчитана на необитаемую башню. Как же они собрались решать проблему загазованности пространства внутри танка ? Как в Леклерке ?
    mr.redpartizan
  20. AlexG83 Сегодня, 15:51
    Помниться на форумах некоторые ныли, типа зачем нужен Т-14, если все то-же самое можно навешать на Т-90, ну так вот, получите и не нойте. :))
    AlexG83
  21. Atlant-1164 Сегодня, 16:02
    Цитата: Muvka
    Как вам кстати немецкие леопарды? Говорите БК с вышибными панелями? Ну-ну.


    ну так видно же..панели вместе с экипажем-вышибло.
    Atlant-1164
    1. dvina71 Сегодня, 19:59
      Цитата: Atlant-1164
      панели вместе с экипажем-вышибло.

      Не..не правильно..
      Танк выбило,а панели остались.
      dvina71
  22. AlexG83 Сегодня, 16:02
    Цитата: Монархист
    Кондюша в танке конечно хорошо, но в отличии от индусов можно потерпеть. Это Америкосы забалованы комфортом ,а потому у них скоро и джакузи будут в танк ставит


    Вы это сирийским экипажем танков расскажите, которые вынуждены люки открывать нараспашку из-за пекла внутри.
    AlexG83
  23. DiViZ Сегодня, 16:05
    Танку армате поставят памятник. В боевых действиях он не поучаствует. Если такие танки как армата сойдутся в бою то территории восточной европы будет мало для введения боевых действий.
    DiViZ
  24. PValery53 Сегодня, 17:12
    Если Европа вместе с Америкой решатся на выступление против России, - значит, у них есть полная "надежда", что живыми они из этой переделки не выберутся. Неужели они этого хотят?!.
    PValery53
    1. ТОР2 Сегодня, 18:17
      Цитата: PValery53
      Если Европа вместе с Америкой решатся на выступление против России, - значит, у них есть полная "надежда"

      Они уверены в победе, причём на 100%. И очень сильно удивляются когда что то идёт не так.
      Например:
      Тульское КБ обвинялось в продаже правительству Саддама Хусейна тысячи ... комплексов "Корнет", доставленных в Ирак через Сирию в обход международных санкций. Это после того, как саддамовская гвардия начала жечь самые лучшие и неуязвимые танки один за другим.
      Естественно на западе эта тема в СМИ не обсуждалась, что бы атлантические штанишки до поры, до времени сухими оставались.
      ТОР2
    2. commbatant Сегодня, 19:04
      у них есть полная "надежда", что живыми они из этой переделки не выберутся. Неужели они этого хотят?!.


      таки конечно нет, первым эшелоном пойдут Польские (более 900 танков) и Румынские танки (около 500 танков), которые постараются связать СВ РФ в приграничных сражениях (о чем мечтал когда-то Наполеон и у него ничего из этого не вышло и что получилось у Германии в 41-м), этих не жалко....
      commbatant
  25. PValery53 Сегодня, 18:04
    Тема "Прорыв" - довольно уважительная. Нешто больше 400 танков не нашлось? - Граждане российские танкисты ! Все переходим по теме "Прорыв" !
    PValery53
  26. polkovnik manuch Сегодня, 18:19
    Получается : - не дождутся супостаты даже в будущем , побед над российскими танкистами !
    polkovnik manuch
  27. Куница Сегодня, 18:34
    Сирийцам парочку послать на пробу.
    Куница
  28. commbatant Сегодня, 18:57
    Таки их место потом в 1-й ТА ЗВО, у заподноевропейских "агрессоров" более современные танки, чем у Турции...
    commbatant
  29. Valkh Сегодня, 19:06
    Цитата: Teberii
    Иногда военные напоминают маленьких детей.Хватаются сразу за все.Определитесь,что строить нового на базе "Арматы".А что можно модернизировать.
    Вот Они и определились!!! good
    Valkh
  30. webdog Сегодня, 19:12
    т-90М должен воевать в одних порядках с арматой, поэтому их дооснащают КАЗ и управлением как у арматы, чтобы было сетецентрическое управление боевой группой
    1 армата + 3 Т-90М + 3 Солнцкпек + 1 эвакуатор
    для городского боя Солнцепек заменяется Терминатором
    webdog
    1. Meliodous Сегодня, 21:28
      Ой, дури понаписал-то!
      А ничего, что ТОС к танкам имеет чуть менее чем никакое отношение и является машиной РХБЗ?
      И ничего, что чтобы этот самый ТОС использовать, для его защиты юзают немаленькие такие силы, т.к. его боеприпасы ппц как красиво детонируют, и без должного прикрытия его любой превратит в фейерверк. Ну и плюс для него нужны транспортно-заряжающие машины и т.п.
      А про терминатор еще больший бред. Его вообще в природе нет на сегодняшний день. А танкам в городе в первую очередь нужна подготовленная пехота, иначе все.
      Meliodous
  31. pin313 Сегодня, 19:36
    Никого не напрягли 45 снарядов в автомате заряжания Т-90?
    pin313
    1. Бабалайкин Сегодня, 20:35
      да еще и новых метровых
      Бабалайкин
  32. Вадим237 Сегодня, 20:09
    "Танк Т-90М по теме "Прорыв" - глубокая модернизация "Владимира", ее пройдут 400 танков, стоящих на вооружении российской армии". Рассказал каналу «Звезда» военный эксперт Алексей Леонов". -Это вообще кто такой? - МО решение ещё не принимало. Так что радости преждевременные.
    Вадим237
  33. IVINYUKHIN Сегодня, 20:15
    вообще то на т-90 с 1992 года установлена 125 мм гладкоствольная пушка.
    IVINYUKHIN
  34. УВБ Сегодня, 20:32
    Машина получит модернизированную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку 2А82-1М (такую же, как у "Арматы")
    Как она может быть такой же, если у Арматы отсутствует эжектор по причине необитаемой башни?
    УВБ
  35. Федор Сегодня, 21:19
    125-миллиметровую пушку 2А82-1М (такую же, как у "Арматы")


    Кто бы мне объяснил, что сие означает. Пушка "Арматы" не имеет эжектора для вывода пороховых газов из башни. Он ей не нужен, т.к. башня не обитаемая. А здесь что?
    Федор
  36. Комментарий был удален.
  37. Баракуда Сегодня, 21:46
    Судя по фотоматериалам, появившимся в Сети, в сражении в районе авиабазы Т-4, которую атакуют террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ, впервые задействованы недавно переброшенные в Сирию Т-62М.


    Эти средние танки отличаются от имевшихся на вооружении сирийских правительственных войск "шестьдесятдвоек" усиленной бронезащитой корпуса и башни, усовершенствованной системой управления огнем, новым противопожарным оборудованием, более мощным двигателем.

    Т-62М обладают более высокой точностью стрельбы, которая сравнима с характеристиками танков Т-72Б

    Если новости не было, то в воскресенье или понедельник появится. request
    Баракуда

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