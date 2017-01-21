На вооружение РВСН принята колёсная дорожная машина

Минобороны РФ приняло решение о принятии на вооружение колесной дорожной машины, успешно завершившей прохождение государственных испытаний.«Новейшая колёсная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), заменит 5 образцов инженерной техники, предназначенной для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов», – говорится в релизе военного ведомства.Отмечается, что «возможности КДМ позволяют заменить устаревшие гусеничные и колёсные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину (УДМ)».По своим ТТХ новая машина «не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций: в частности, благодаря наличию сменного оборудования, КДМ сможет проводить погрузочно-разгрузочные работы», рассказали в пресс-службе.Кроме того, имеется возможность дооснащения машины оборудованием для корчёвки пней, разбора завалов и перекусывания металлических и железобетонных изделий.До конца текущего года в войска должны поступить около 30 дорожных машин.