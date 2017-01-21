21:49 21 января

На вооружение РВСН принята колёсная дорожная машина

Минобороны РФ приняло решение о принятии на вооружение колесной дорожной машины, успешно завершившей прохождение государственных испытаний.

На вооружение РВСН принята колёсная дорожная машина


«Новейшая колёсная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), заменит 5 образцов инженерной техники, предназначенной для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов», – говорится в релизе военного ведомства.


Отмечается, что «возможности КДМ позволяют заменить устаревшие гусеничные и колёсные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину (УДМ)».

По своим ТТХ новая машина «не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций: в частности, благодаря наличию сменного оборудования, КДМ сможет проводить погрузочно-разгрузочные работы», рассказали в пресс-службе.

Кроме того, имеется возможность дооснащения машины оборудованием для корчёвки пней, разбора завалов и перекусывания металлических и железобетонных изделий.

До конца текущего года в войска должны поступить около 30 дорожных машин.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
56

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Комментарии 60
  1. Oldenburg Сегодня, 12:18
    Хорошая машина,надеюсь и упавшую ПУ,сможет на раз поднять.
    Oldenburg
    1. Teberii Сегодня, 12:32
      Отличная инженерная машина,высокое искусство инженерной мысли,без человека не обойдется ,но какая помощь.
      Teberii
      1. Oldenburg Сегодня, 12:40
        Автор видимо не в курсе,для чего нужны БАТы и,что ещё есть комплект для подъёма упавших пусковых установок.БАТ и колонный путь проложит и на горный упор станет.Его ни чем не заменишь.
        Oldenburg
        1. cniza Сегодня, 12:46
          До конца текущего года в войска должны поступить около 30 дорожных машин.


          Не плохое пополнение.
          cniza
        2. Штык Сегодня, 13:44
          Цитата: Oldenburg
          Автор видимо не в курсе,для чего нужны БАТы и,что ещё есть комплект для подъёма упавших пусковых установок.БАТ и колонный путь проложит и на горный упор станет.Его ни чем не заменишь.

          Возможности КДМ позволяют заменить устаревшие гусеничные и колёсные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.
          По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию сменного оборудования, инженерная машина сможет проводить погрузочно-разгрузочные работы.
          Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчёвку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.
          Штык
    2. сибиралт Сегодня, 14:05
      Без пары-тройки солдат с лопатами (для комплекта) этой технике грош цена.
      Российские города снегом завалило, так и будем ждать пока весна придет. Эдак, на всех культурно-торговых центрах кровли рухнут под сугробами. Капитализм, однако!belay
      сибиралт
      1. Штык Сегодня, 16:25
        Цитата: сибиралт
        Эдак, на всех культурно-торговых центрах кровли рухнут под сугробами. Капитализм, однако!

        Причем здесь капитализм ?????? В кап странах снег не убирают ???
        Цитата: сибиралт
        Российские города снегом завалило, так и будем ждать пока весна придет.

        В прошлом году, когда нас снегом завалило, пришлось на работу пешком топать - транспорт стал наглухо! Потом правда убрали, не всё так мрачно smile
        Верхний снимок - Канада, нижний - Ростов-на-Дону( пер. Братский - Пушкинская, центр города).
        Штык
    3. rasputin17 Сегодня, 16:09
      Цитата: Oldenburg
      Хорошая машина,надеюсь и упавшую ПУ,сможет на раз поднять.

      Новость хорошая! Но возникает один вопрос: А чьё производство?! Если отечественная то батька обидеться! Машины подобные этой для ракетчиков закупались в Белоруссии! А раз делаем свою разработку и ставим ее в производство то видно получаеться еще дешевле!
      rasputin17
      1. КП8789 Сегодня, 17:37
        По фото видно МЗКТ.
        КП8789
      2. ASDik37 Сегодня, 18:54
        Если отечественная то батька обидеться!

        Он уже обиделся - упорно лезет по пути Януковича и начинает нам гадить. Из последних подлостей - безвизовый въезд для 80 стран.
        Так что разработка и производство своих машин подобного класса - правильно. А то может неожиданно получиться так же как с украинскими двигателями...
        ASDik37
      3. tasey Сегодня, 20:02
        Шасси - белорусского завода.
        tasey
  2. Лопатов Сегодня, 12:24
    Может я что-то не понимаю... Но как эта машина сможет заменить бульдозер?
    Лопатов
    1. Либероид- Сегодня, 12:28
      Цитата: Лопатов
      Может я что-то не понимаю... Но как эта машина сможет заменить бульдозер?

      А еще солдат с ломами,лопатами и топорами...)))Нет такой техники заменяющих русского солдата..Как не горько это констатировать, но факт.. hi
      Либероид-
      1. Koshak Сегодня, 12:59
        Цитата: Либероид-
        Цитата: Лопатов
        Может я что-то не понимаю... Но как эта машина сможет заменить бульдозер?

        А еще солдат с ломами,лопатами и топорами...)))Нет такой техники заменяющих русского солдата..Как не горько это констатировать, но факт.. hi

        Естественно, прежде чем пни корчевать, эти пни должен будет кто то "изготовить", а это солдат с бензопилой (в лучшем случае), а то и с двухручной.
        Нужно бы что то типа этого в комплект включить.
        Koshak
    2. Minus Сегодня, 12:41
      Так на фото вовсе не она изображена.Вот, для примера ссылка на данный сайт-
      https://topwar.ru/101292-armiya-2016-dva-slova-o-
      voennyh-inzhenerah.html
      Хотя не факт что и там фотографии принятой на вооружение машины...
      Все путем, не переживайте!!! laughing
      Minus
      1. Лопатов Сегодня, 12:46
        Если речь об этой КДМ, то она бульдозер точно не заменит. Однозначнейше.
        Лопатов
        1. Minus Сегодня, 12:51
          А почему она не сможет заменить бульдозер? Есть конечно сходство с мтз.... Но заявленная масса в 14 тонн впечатляет...
          Minus
          1. Лопатов Сегодня, 13:06
            По той же причине, по которой ПЗМ не заменила бульдозер. Производительность у колёсных "бульдозеров" и бульдозеров нормальных попросту несравнима.
            Лопатов
            1. perepilka Сегодня, 13:31
              Цитата: Лопатов
              По той же причине, по которой ПЗМ не заменила бульдозер.

              ПКТ, наверное имел ввиду? ПЗМ траншеи копает.
              perepilka
              1. Лопатов Сегодня, 14:14
                Цитата: perepilka
                ПЗМ траншеи копает.

                Ну... она ведь тоже с отвалом... 8)))
                Лопатов
                1. perepilka Сегодня, 15:27
                  Цитата: Лопатов
                  Ну... она ведь тоже с отвалом... 8)))

                  Взгоготнул, чо laughing За отвал, за Т-152к drinks
                  perepilka
    3. perepilka Сегодня, 13:26
      Цитата: Лопатов
      Но как эта машина сможет заменить бульдозер?

      Тем более БАТ-М... Сам в ах... в трансе belay
      perepilka
    4. Мур Сегодня, 13:33
      Цитата: Лопатов
      Может я что-то не понимаю... Но как эта машина сможет заменить бульдозер?

      На снимке первое, что попалось автору по тэгу "РВСН, КДМ, Инженерное обеспечение" - МИОМ, агрегат 15М69.

      Предназначен для чего угодно, только не для замены ПКТ и БАТов.
      Согласен с Oldenburg - гусеничного работягу заменить трудно. И как поднимать без него АПУ - ХЗ.
      Мур
      1. Oldenburg Сегодня, 18:52
        У меня в отделении был комплект для подъёма ПУ,входило в него три мачты с большими шкивами на верху,троса длинные и рельсы усиленные,накладывались на контейнер,что бы не разрезало тросами.и ещё нужны были пять батов,два на горный упор,два к ним на лебётках и пятый придерживал ПУ от опрокидывания.Первую поднимали без ничего на интузиазме.Берёзы лопались.Но подняли,дранную отправили в Капь Яр.Пустили,так она ещё куда то попала.
        Oldenburg
        1. tasey Сегодня, 20:05
          Пусковую "Пионера" при мне поднимали. Три БАТа - хватает. Под трос подкладывали шпалы.
          tasey
  3. Монос Сегодня, 12:34
    разбора завалов и перекусывания металлических и железобетонных изделий.

    Но не смотря на это Украина и Литва, с упорством потомственных идиотов, продолжали строить забор из сетки "рабица".
    Монос
    1. Minus Сегодня, 12:43
      Так рабица не простая, а нано-чубайсовская!!! Ее не только не перекусить, а даже заметить без нанозрения сложно!!! tongue
      Minus
      1. Koshak Сегодня, 13:03
        Цитата: Minus
        Так рабица не простая, а нано-чубайсовская!!! Ее не только не перекусить, а даже заметить без нанозрения сложно!!! tongue

        Чубайс уже супер-пупер-нано технологии им продал? Нано-кол ему в очко.
        Koshak
        1. Смог Сегодня, 13:56
          Нано-кол ему в очко.

          Нано он не почувствует.Осиновый, эх ма.
          Смог
    2. александр 2 Сегодня, 13:05
      Разве не понятно что это делается для перегрузки денег из государственного кармана в частный?
      александр 2
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:21
        Цитата: александр 2
        Разве не понятно что это делается для перегрузки денег из государственного кармана в частный?

        Ну процесс принятия на вооружение, не так прост... Вот если бы они на разработку деньги кляньчили, тогда да, возможно. А здесь машина готова и уже принята на вооружение.
        Может быть автор заметки недопонял чего? Может не заменит, а дополнит, перечисленные машины?
        Наблюдатель 33
  4. silberwolf88 Сегодня, 12:35
    Испытания испытаниями ... посмотрим что скажет практика войскового применения ... полки подвижных комплексов всё чаще выходят из мест постоянной дислокации в районы боевого патрулирования ... будет наработана практика применения в полевых условиях "боевого дежурства" ...
    Но вообще идея унификации хорошая ...
    silberwolf88
    1. Koshak Сегодня, 13:09
      Цитата: silberwolf88
      Но вообще идея унификации хорошая ...

      С одной стороны, конечно хорошая. Но исходя из своего опыта я не доверяю многофункциональным устройствам (МФУ). Еще в советские времена у меня была магниторадиола (магнитофон, приемник и проигрыватель винила в одном флаконе). Полетел блок питания - и у меня ни одного, ни другого, ни третьего. С тех пор на все МФУ даже смотреть не хочу. Была возможность приобрести по очень бюджетной цене МФУ (принтер, сканер, ксерокс) - предпочел по отдельности.
      Koshak
      1. Штык Сегодня, 13:48
        Цитата: Koshak
        Была возможность приобрести по очень бюджетной цене МФУ (принтер, сканер, ксерокс) - предпочел по отдельности.

        Когда места много, можно и по отдельности! smile
        Штык
  5. Старый26 Сегодня, 12:55
    Цитата: Лопатов
    Может я что-то не понимаю... Но как эта машина сможет заменить бульдозер?

    Да ладно бульдозер еще. Но как она сможет заменить путепрокладчик БАТ или БАТ-2. Понятно, машины не новые, но сомневаюсь, чтобы эта новая могла бы "ломиться"! через подлесок, сметая все на своем пути, как те же БАТы. То, что новая инженерная техника - это хорошо, но что она настолько универсальная, что заменит сразу все - БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину (УДМ) вызывает сомнения
    Старый26
    1. Лопатов Сегодня, 13:11
      Цитата: Старый26
      То, что новая инженерная техника - это хорошо, но что она настолько универсальная, что заменит сразу все - БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину (УДМ) вызывает сомнения

      В принципе, можно заменить половник чайной ложкой. Если терпения хватит 8)))
      Лопатов
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:02
    На чем шасси машина-нашем или от" батьки "?Как всегда-информация половина тая. sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Minus Сегодня, 13:10
      Немецко- итальянско- американско----------.
      Minus
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:23
        Цитата: Minus
        Немецко- итальянско- американско----------.

        С роду не было, даже рядом. Белорусские были...
        Наблюдатель 33
  7. Minus Сегодня, 13:09
    Техника отличная, спору нет. На участках боевого патрулирования , по моему мнению самое то. Она лишь должна сопровождать расчеты по ЗАРАНЕЕ приложенным маршрутам и с возможными вновь появившимся препятствиями она справится без привлечения более дорогой техники. Вопрос тут в другом- созданная на основе трактора ATM 5280, она процентов на 90 должна являться ИНОСТРАННОЙ!!!! Где импортозамещение в оборонной сфере???? am
    Minus
    1. Лопатов Сегодня, 13:19
      У американце в уставах есть такое стандартное дорожное заграждение:

      Как Вы думаете, сколько по времени такого рода "универсал" будет его расчищать?
      Лопатов
      1. Minus Сегодня, 13:24
        Как долго группа американских диверсантов сможет незамеченной пилить данные сооружения на маршрутах боевого патрулирования ,скажем под Новосибирском? Это не фронтовая машина, а для сопровождения в глубоком тылу!winked
        Minus
        1. Лопатов Сегодня, 13:32
          Зачем пилить? Одно нажатие кнопки на подрывной машинке, и завал готов.
          Лопатов
      2. Koshak Сегодня, 13:50
        Цитата: Лопатов
        Как Вы думаете, сколько по времени такого рода "универсал" будет его расчищать?

        Так это они где нибудь на вашингтонщине, в крайнем случае на варшавщине или берлинщине, смогут такое устроить. А что там делать нашим РВСН? Пусть попробуют натовские лесорубы заняться этой хренью в Сибири или на Урале
        Koshak
        1. Лопатов Сегодня, 14:18
          Цитата: Koshak
          Так это они где нибудь на вашингтонщине, в крайнем случае на варшавщине или берлинщине, смогут такое устроить.

          То есть закупки для РВСН "Листвы" и "Тайфуна"- чистый попил денег, и никакие ДРГ нашим подвижным грунтовым ракетным комплексам угрожать не могут?
          Лопатов
          1. Koshak Сегодня, 18:31
            Цитата: Лопатов
            Цитата: Koshak
            Так это они где нибудь на вашингтонщине, в крайнем случае на варшавщине или берлинщине, смогут такое устроить.

            То есть закупки для РВСН "Листвы" и "Тайфуна"- чистый попил денег, и никакие ДРГ нашим подвижным грунтовым ракетным комплексам угрожать не могут?

            То есть, вы считаете, что ДРГ с бензопилами будут у нас в тылу деревья валить и завалы на пути "Тополей" и "Ярсов" устраивать? Вникните, о чем изначально речь идет, картинку посмотрите.
            Koshak
            1. Лопатов Сегодня, 19:16
              Цитата: Koshak
              То есть, вы считаете, что ДРГ с бензопилами будут у нас в тылу деревья валить и завалы на пути "Тополей" и "Ярсов" устраивать? Вникните, о чем изначально речь идет, картинку посмотрите.

              Блин, ну почему с бензопилами то???
              Это разве единственный вариант дерево завалить? По какой Конвенции диверсионно-разведывательным группам запрещено это проделывать взрывом?
              Лопатов
  8. Minus Сегодня, 13:16
    Вот он этот трактор ,на основе которого сделана эта машина:
    Характеристики
    Двигатель дизельный
    Deutz BF 6M 1013 FC (Германия) с водяным охлаждением, турбоннаддув и интеркулер
    Объем - 7,14 л, 6 цилиндров
    Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.:
    205/275 при 2200 об/мин.
    Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с.:
    209/284 при 1900 об/мин.
    Фильтр-сепаратор
    Топливный бак - 500 л

    Трансмиссия

    ZF Т7336 (Германия)
    Максимальная скорость движения - 40 км/ч
    Понижающая передача
    Общее количество скоростей вперед/назад - 40/40
    4 скорости в каждом диапазоне переключаемые под нагрузкой

    Передний мост
    CARRARO (Италия)
    100% блокировка дифференциала
    Автоматическое подключение при торможении

    Тягово-сцепные устройства
    Трехточечное навесное устройство категории 3 с крюковыми захватами,

    автоматическими стабилизаторами раскосов и

    комплектами шаров категории 3 и 3/2
    Маятниковое сцепное устройство
    Сцепное устройство регулируемое по высоте
    Силовое и позиционное регулирование навесного устройства

    Вал отбора мощности
    Частота вращения ВОМ - 540E / 1000 об/мин
    Базовый хвостовик - Ø45 - 20 шлицов
    Легкосменные хвостовики ВОМ (опция)

    Гидросистема

    Гидросистема навесного оборудования - BOSCH (Германия)
    Количество пар гидровыходов - 5
    (из них 2 пары - с регулировкой расхода)
    Производительность аксиально-поршневого гидронасоса - 110 л/мин
    Раздельные гидросистемы трансмиссии и орудия
    Количество отбираемого масла - 50 л

    Кабина

    Сиденье механизатора на пневмоподвеске
    Сиденье для пассажира
    Кондиционер
    Регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка
    CD MP3-магнитола

    Балластные грузы
    Интегрированный передний кронштейн для балластных грузов массой 809 кг
    Балластные грузы на переднем кронштейне - 900 кг

    Электрооборудование
    4 передние рабочие фары на кабине
    2 передние рабочие фары на поручнях кабины
    2 задние рабочие фары на кабине

    Колеса и шины
    Передние колеса - 460/85 R34
    Задние колеса - 620/70 R42
    Поворотные передние крылья

    Пневмосистема
    Двухпроводная пневмосистема

    Расширенный комплект ЗИП
    Включает расходные материалы (фильтры) для первого ТО каждого агрегата.
    Тьфу!!!!
    Minus
  9. Игорь В Сегодня, 13:17
    Как-то странно заявлять, что колёсная машина таких габаритов может заменить БАТ-М. laughing Или какая-то ошибка, или какие-то отдельные функции, выполняемые ранее БАТом. То есть, наличие крана или лебёдки, по мнению авторов, заменяет путепрокладчик. sad
    Игорь В
  10. понтелеймон5230 Сегодня, 13:55
    А при чем тут трактора какие то про которые вы пишите и фото вставляете? Забил в интернете "колесная дорожная машина для РВСН, и в том числе вылезла статья от 2014 года именно с этой фотографией и подписью под фото что это и есть КДМ. А раз приняли на вооружение, значит прошла все испытания и люди ее испытавшие, думаю получше вас знают способна она заменить старые машины или нет.
    понтелеймон5230
    1. Лопатов Сегодня, 14:22
      Цитата: понтелеймон5230
      Забил в интернете "колесная дорожная машина для РВСН, и в том числе вылезла статья от 2014 года именно с этой фотографией и подписью под фото что это и есть КДМ

      Забейте "Машина инженерного обеспечения и маскировки"
      http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=1
      0336.0
      Лопатов
      1. понтелеймон5230 Сегодня, 14:43
        Зачем? Здесь КДМ обсуждается.
        понтелеймон5230
        1. perepilka Сегодня, 15:09
          Цитата: понтелеймон5230
          Зачем? Здесь КДМ обсуждается.

          По секрету wink Там такая же на фотографии laughing
          БАТ-М, чо! belay
          perepilka
          1. perepilka Сегодня, 15:24
            В общем "новость" от 2014 года, но:
            По его словам, до 2020 года в инженерные подразделения дивизий РВСН планируется поставить более 300 единиц специальной техники: инженерных машин разграждения, тяжелых механизированных мостов, экскаваторов, автомобильных кранов и других средств инженерного вооружения. "Более 50 процентов поставляемой инженерной техники составят колёсные дорожные машины", - добавил Гайдукевич.

            статью ф топку
            perepilka
  11. doework Сегодня, 14:54
    Вот это аппарат! РВСН с пополнением!
    doework
  12. Куница Сегодня, 18:23
    Проходил службу на МАЗ 543. Уже в 97м году чувствовалось, что крайне устарел по всем характеристикам и понятиям. Мы его не любили абсолютно. Замена назрела и перезрела.
    Куница
  13. APASUS Сегодня, 19:18
    Цитата: Лопатов
    Может я что-то не понимаю... Но как эта машина сможет заменить бульдозер?

    Честно говоря странное заявление .Каким это образом данная техника заменит БАТ-М,БАТ-М ,собственно не понятно,а вот разговор о замене БКТ РК2 вообще лишний.
    Приходилось по службе иметь дело практически со всеми перечисленными образцами техники для выполнения задач и я вам скажу проблем с эксплуатации просто уйма ,а создание универсальной замены выглядит просто фантастикой
    APASUS
  14. sasha.28blaga Сегодня, 19:38
    менге по барабану сенге потебе
    sasha.28blaga
  15. sasha.28blaga Сегодня, 19:44
    гуляю сегодня стройбат, отдыхает.






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    sasha.28blaga
  16. wandlitz Сегодня, 21:19
    «возможности КДМ позволяют заменить устаревшие гусеничные и колёсные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2
    Может в какой то ситуации и можно заменить выше перечисленные системы новой машиной, но... полностью никогда.
    Ведь не смогли заменить топор бензопилой, лопату экскаватором, кирку илом отбойным молотком. Ура разработчикам и инженерам воплотившим в металле свои задумки. Сейчас проблема -запустить в производство. Курганский завод колесных тягачей приказал долго жить, а на Брянском заводе имеются ли мощности для изготовления этой техники?
    wandlitz

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