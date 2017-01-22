06:17 23 января

Фото казни: символ мужества

Фото казни: символ мужестваЭти фотографии казни наших бойцов гитлеровцами стали ключом к разгадке тайны их гибели, помогли найти могилу героев. История свежая, отыскали кости красноармейцев только в июле. Я написал об этом в "Жизни" - спасибо Владимиру Дмитриевичу Дуличу за снимки и помощь. А вот мой текст:

"Герои не умирают!

Уникальный случай произошел в Заполярье – на Кольском полуострове поисковики нашли останки двух красноармейцев, на них следопытов вывели архивные снимки времен войны.


Эти волнующие до слез фотографии казни советских бойцов были сделаны в 1941-м году.

Снимки расстрела попали в Россию в девяностые – норвежцы передали соседям-мурманчанам исторические книги о войне в Заполярье. По их словам, фотографии были получены от немецкого ветерана, который сам был свидетелем казни русских бойцов.

Подполковник Дмитрий Дулич, мурманский краевед, попытался выяснить обстоятельства гибели изображеных на снимках солдат. В мемуарах бывших немецких горных стрелков он нашёл описание казни.

- Был конец июня 1941-го, немцы только что перешли границу на этом участке фронта, - рассказывает мне Дмитрий Владимирович. - На высоте 122 наши бойцы захватили вражескую разведгруппу и убили на глазах наблюдавших за этим в бинокли немцев. Спасся только один, прыгнув в озеро со скалы. Ночью горные стрелки штурмом взяли высоту. Сопротивление красноармейцев было яростным – в том бою рота егерей под командованием обер-лейтенанта Роде потеряла больше людей, чем за всю Польскую кампанию.

Оставшихся в живых бойцов немцы растреляли, устроив перед этим самосуд. По приказу командира один из горных стрелков снимал происходящее, а другой вёл протокол. Красноармейцев казнили за то, что они ненавидели врага, были яростнее и храбрее.

Судя по мемуарам и снимкам, пленные знали, что пощады им не будет. Но держались мужественно - и в позе, и во взгляде видно презрение к врагу.

“Русские прекрасно понимали, за что их расстреляют, - вспоминал ветеран немецкого горнострелкового корпуса. - После всего этого наш командир отправил все записи и фотоплёнку в штаб.”

Удача

Удивительно, но останки воинов нашли после того, как нынешним летом участники клуба военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж» вместе с гостями из Москвы, Новосибирска и Калининграда устроили на высоте 122 костюмированое сражение. Одни изображали немцев – другие – красноармейцев. Мурманские поисковики Александр Поручиков и Николай Грищенко вскоре после этой военной игры под камнями отыскали останки этих двух бойцов.

- Их кости лежали на глубине примерно тридцати сантиметров, под мхом, - говорит Дмитрий Дулич. – Всё, как было описано в мемуарах – бойцы сами вырыли себе могилы прямо на месте расстрела. А нашли их ровно через 72 года после того боя – ну как тут не поверить в судьбу!

Поиск

Имена двух героев-мучеников оставались неизвестными более семи десятилетий. Но обстоятельства их гибели бесстрастно зафиксировал фотообъектив. Вот она, правда войны – ни пропагандистского вранья, ни лживого пафоса.

Что чувствовали наши бойцы перед расстрелом? Наверняка они хотели жить, ведь были так молоды. Может быть, немцы помиловали бы их, если бы красноармейцы встали на колени, умоляя сохранить жизнь. Но русские солдаты не пожелали спастись ценой унижения и предательства. Честь для них была дороже жизни - поэтому Советская Армия и выиграли ту войну. Своей храбростью казненные врагами герои победили смерть. Она стала для них не позором - славой. Эти двое бойцов - победители, потому что оказались сильнее духом и храбрее врага.

Попытки отыскать останки растрелянных предпринимались и раньше. Высота 122 обозначена на карте, к ней не очень сложно добраться. Но именно военная реконструкция, та игра, которую часто считают забавой, помогла точно соориентироваться на местности, отыскать по пейзажу на старом снимке место растрела! Камни на старом снимке стали ключом, они совпали в точке растрела с видимым на фото силуэтом скал, словно пазлы в детской игре.

Под слоем мха были найдены кости двух солдат, ремни, фрагменты одежды, профсоюзный билет. А в кармане шинели – великая удача! – среди довоенных монет лежал черный пенальчик. В такие “смертные медальоны” бойцы Красной Армии вкладывали записки со своими личными данными.

Надписи на бумаге расплылись, но их удалось прочесть. Оказалось, что бойца звали Сергей Макарович Корольков, 1912 года рождения. Он появился на свет в деревне Хмелище Сереженского района на Псковщине, был женат. Его супругу звали Екатерина Лукинична Королькова, она жила в деревне Ноздрино того же района.

Мурманским поисковикам удалось отыскать в архивах более подробную информацию о Сергее Королькове. Он призван в армию 22 июня 1941-го года в Кировске, в первый же день войны. Значит, пошел на фронт добровольцем. Это предположение подтверждает и то, что он работал в тресте «Апатит» - стратегическом предприятии, где можно было получить бронь. В архивах нашлась его личная карточка. Биография у Королькова обычная, как у многих – из крестьян, образование три класса, с 1931-го года работал на руднике бурильщиком. Член профсоюза, взысканий не имел. Похоже, профсоюзный билет работника горной промышленности, найденный в могиле, тоже его. В 1940-м у Королькова родилась дочь. Уволен 23 июля 1941-го года в связи с уходом в РККА.

Погибшим красноармеец Корольков значится с 30 июня 1941 года.

Поисковики нашли дочь солдата - она с внуками живет в Тверской области. Наконец-то Нина Сергеевна узнает, как и где погиб её отец.

Личность второго бойца пока не установлена – по знакам на гимнастерке ясно, что это был младший командир. Но поисковики надеются, что после архивных поисков станет известно и его имя.

Граница

Подполковник Дмитрий Дулич служит на Северном Флоте с 1996-го года, попал сюда сразу после училища. Влюблён в Заполярье и историю боев в тех местах знает не только по книгам. В тундре и сопках до сих пор видна линия обороны – она помечена не только огневыми точками, россыпями гильз, но и костями солдат.

Хребет Муста-Тунтури, в предгорье которого найдены останки бойцов, означает “Чёрная Тундра”. Для фашистов она действительно стала черной. На этих заполярных рубежах есть участки, где захватчики за всю Великую Отечественную не смогли перейти государственную границу.

Отборные части гитлеровских горных стрелков были остановлены тут в 1941-м и не смогли прорваться к Мурманску. Помните знаменитую военную песню: “Прощайте, скалистые горы”? Она написана поэтом Николаем Букиным именно в этих местах, на полуострове Рыбачий.

Есть на хребте Муста-Тунтури святое место - высота 115,6. Она имеет собственное имя – “Погранзнак А-36”.

Сложенный из камня обелиск стоял на нейтральной полосе, между позициями фашистов и наших войск. Немцы стремились разрушить его, паля из пушек и минометов. А советские бойцы каждый раз восстанавливали, рискуя жизнью.

- Вот так воевали и умирали наши деды, - произносит на прощание Дулич. - Такой народ не сломить!
Григорий Тельнов, впервые опубликовано в газете "Жизнь".

Фото казни: символ мужества


Фото казни: символ мужества


Фото казни: символ мужества


Фото казни: символ мужества
Автор: Григорий Тельнов
Первоисточник: http://www.liveinternet.ru/tags/%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E9+%C4%F3%EB%E8%F7/


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Комментарии 28
  1. EvgNik Вчера, 15:10
    Слава мужеству наших бойцов! И воевать умели, и погибнуть как настоящие солдаты.
    EvgNik
    1. Котище Вчера, 16:26
      Если я не ошибась еще Прусский король Фридрих II говорил, "Русского солдата непросто убить, его надо еще повалить"!
      Котище
  2. svp67 Вчера, 15:11
    Я читал эту статью и ранее и очень внимательно рассматривал фото. Мой вывод, наши предки погибли НЕПОБЕЖДЕННЫМИ. Их смогли убить, но не смогли победить. ГЕРОИ!!!
    svp67
  3. parusnik Вчера, 15:20
    Даже будучи расстрелянными врагами, они победили..
    parusnik
    1. ФАНТОМ-АС Вчера, 17:22
      "Если любовь к Родине хранится в наших сердцах, и будет храниться там, пока они бьются, то ненависть к врагам мы носим на кончиках наших штыков" (М. Шолохов).
      ФАНТОМ-АС
  4. стас57 Вчера, 15:41
    вот уже и 3 года прошло.
    воевали всем миром, и потом искали всем миром.

    весь список искавших огромен -Особую благодароность хотелось бы выразить
    Вайгину П.
    Дуличу Д.
    Репкину М.
    ВИК "Заполярный рубеж"
    Погорецкой О.(г. Никель) п/о"Омега"
    всем участникам проекта "Титовский маршрут"
    администрации города Апатиты
    Алёхину О.
    Харченко М.
    участникам форума МФК "Блокгауз"
    участникам форума П/О "Тризна ( "Горе","Леший","Karel&qu
    ot;)
    и многим другим, кто так или иначе помогал в поиске и установлении личности погибших бойцов.

    Также выражаем огромную благодарность Сергею Сафронову, опубликовавшему Вконтакте эту удивительную историю и фотографии 1941 и 2013 годов, а также тому человеку, которому сам Сергей Сафронов приносит благодарность - Александру Поручикову!!!
    стас57
  5. Монархист Вчера, 15:41
    Об этой Находке упоминали по ТВ вскользь.
    Мы все еще мало знаем о ВОВ:погранзнак А36,в детстве что-то читал и все. А защитники Пашковский переправы 1942 в Краснодаре все еще мало знают о них.
    Как-то вышло,что в шестидесятых,начале семидесятых мелькали какие-то интересные факты,а потом о них нет публикаций. Я часто общался с фроновиками в детстве,но забывается и спасибо сайту заставляет вспомнить.
    Монархист
  6. tiaman.76 Вчера, 16:47
    ну что сказать..только гордиться можно нашими солдатами..даже перед лицом смерти сохранили мужество и даже презрение к врагу.поражает то что будучи безоружным окруженный вражинами он даже своей позой как бы плюет немцам в лицо выражает полное равнодушие к своей неминуемой смерти..как будто знает за ранее что кончится все это взятием берлина и смерть его не напрасна
    tiaman.76
  7. IrbisRus Вчера, 17:11
    Очень сильная фотография. поза Бойца перед врагом говорит только о его презрение к ним . чувствуется непокоренный дух.
    IrbisRus
    1. Дуйсенбай Сбанкулов Вчера, 17:20
      К сожалению патриотизм сейчас не моде!!! Сейчас как можно побольше бабла срубить, довели страну до дибелизма...
      Дуйсенбай Сбанкулов
  8. мичман Вчера, 17:46
    Спасибо Григорий за статью. На Севере мне по роду работы пришлось провести много времени. Я написал статью в "ВО" "Первая атака". Статья о Дважды Герое Советского Союза А.О. Шабалине, моем хорошем знакомом. Он часто рассказывал нам о заброске развед групп к фашистам в тыл и снятии их с берега после выполнения задания. Это были Герои. Недаром фашисты не смогли на Севере даже перейти нашу Государственную границу. Приведенные фото трогательны. Мой отец погиб 27 декабря 1941 года на Ленинградском фронте. Спасибо его сослуживцам они моего отца майора похоронили даже в отдельной могиле. Есть возможность приходить к нему и рассказывать ему о нашей жизни. Честь имею.
    мичман
  9. moskowit Вчера, 18:29
    "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!"

    Этот материал впервые был выложен на сайте "Soldat.ru" 19 июля 2013 года. Имя одного из Героев удалось определить. Очерк более информативен, чем представленный здесь , и сопровождается большим количеством фотографий. Заинтересовавшимся коллегам настоятельно рекомендую.

    "Последние защитники высоты 122. Тонкая-тонкая ниточка. Тоньше не бывает. И потому - Виват нашим Мужикам! И погибшим, и живым!

    19 июля 2013 г.

    Вся история описана автором события тут в теме "Последние защитники высоты 122".

    А вот и адрес. "http://www.soldat.ru/news/953.html"...
    .
    moskowit
  10. Fonmeg Вчера, 18:34
    Ну и где та немчура, что на снимках? Те, что в отместку за героизм и высшее достоинство над ними, расстреляли наших солдат. Так поступают истинные шакалы, которые сгнили на просторах нашей Родины, наевшись нашей землицы сполна. Памяти от этой фашистской мрази не осталось и следа, кроме этой фотографии подтверждающей их военные преступления! Слава и вечная память русскому солдату, защищавшему Русь святую от чёрного супостата!
    Fonmeg
  11. ПолканОВ Вчера, 18:53
    ... вечная память героям. Царствие Небесное. Погибли бы, если бы не погибали.Фемистокл сказал...
    ПолканОВ
  12. ПолканОВ Вчера, 18:54
    ...поисковикам спасибо! Честь и хвала ...
    .
    ПолканОВ
  13. polkovnik manuch Вчера, 19:01
    Вечная память павшим бойцам ! А сколько их еще до сих пор считаются без вести пропавшими ? Власти иногда просто замалчивают проблемы найденных останков воинов , которые месяцами пылятся в мешках где нибудь в гаражах местной администрации или военкомата , ждут своего часа ,чтобы быть захороненными в предверии очередного праздника .Неужели властям не стыдно и почему павшие за Родину , даже через 70-т с лишним лет , должны ждать своей "очереди" на захоронение ?
    polkovnik manuch
  14. Oldenburg Вчера, 19:17
    Согласно договорённости Советского и Немецкого командования,бойцы РККА,не должны были убивать развед группу немцев,но расстреляли.После такого конечно надо было не спать,а пасти немцев в полной готовности.Ясно,что придёт ответка.Но бойцы расслабились и были наказаны.
    Oldenburg
    1. vitalm Вчера, 19:46
      Точно, договорились 21-го июня, а 22 июня "зарница" началась. Вы о чем говорите!?
      vitalm
    2. Слава60 Вчера, 20:03
      Война уже началась, какие такие договоренности?
      Слава60
    3. антивирус Вчера, 20:07
      расскажите о
      "оговорённости Советского и Немецкого командования,бойцы РККА,не должны были убивать развед группу немцев,но расстреляли.
      антивирус
    4. Djuma-13 Вчера, 20:47
      Всегда в теме про Великую Отечественную Войну найдётся пару уродоv с либерального крыла, заходящих погадить словами (часто несвязными). Про таких хочется написать много, но цензура не пропустит....надеюсь за свой образ мысли вы рано или поздно ответите!
      Djuma-13
      1. Oldenburg Сегодня, 03:05
        Разница в чём.Вы смотрите как площадной патриот и мыслите глобальными стереотипами.Стереотипы хорошие,для Родины достаточные.Если вам этого хватает и вы считаете,что разобрались в ВОВ,пожалуйста,кто против.Но.Если вы захотите разобраться по жизненным ситуациям,что и как,то стереотипы вам не помогут и будут мешать.Со стереотипным мышлением жить легко.Выучил пару тройку стереотипов и ты уже считаешься умным собеседником.Но когда таких спрашивают,конкретно,почему так произошло,начинается истерика.Ломка стереотипов болезненный процесс.Сейчас я уже подхожу к ответу,почему Сов Армия была разгромлена в 41ом году,изучаю много материала.Интересный процесс.А сидеть с парой тройкой стереотипов в голове скучновато.
        Oldenburg
    5. uragan114 Вчера, 21:37
      Цитата: Oldenburg
      Согласно договорённости Советского и Немецкого командования,бойцы РККА,не должны были убивать развед группу немцев,но расстреляли.После такого конечно надо было не спать,а пасти немцев в полной готовности.Ясно,что придёт ответка.Но бойцы расслабились и были наказаны.


      У Вас в голове кисель??
      uragan114
      1. Oldenburg Сегодня, 03:06
        Я вам советую не изучать материалов о Войне.Сидите со своими несколькими стереотипами и живите спокойно.
        Oldenburg
  15. антивирус Вчера, 20:06
    бойцы сами вырыли себе могилы прямо на месте расстрела. А нашли их ровно через 72 года после того боя – ну как тут не поверить в судьбу!
    Первые шаги по стерне сделал , наверное, босиком. Потом лапти?
    и без айпада прожил.
    антивирус
  16. samarin1969 Вчера, 21:09
    Вечная память и пример потомкам!
    п.с. Немцы фиксируя на фото расстрел вряд ли думали будущей расплате. Если Мир ещё не полностью сгнил, то и за Донбасс должно быть суровое возмездие.
    samarin1969
  17. burigaz2010 Вчера, 21:27
    Вот и ответ либерастам как выиграли эту войну! Почему то нет их на этой ветке форума! И наших израильских нетоварищей! МУЖИКАМ вечная СЛАВА!!! Я бы так не смог! А парням которые занимаются раскопками могу только морально помочь! Молодцы!
    burigaz2010
  18. Влад Морозов Вчера, 22:38
    Это сыны нашего Отечества! Земля им пухом и вечная слава! Горжусь нашими Героями!
    Влад Морозов

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