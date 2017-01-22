Фото казни: символ мужества

Эти фотографии казни наших бойцов гитлеровцами стали ключом к разгадке тайны их гибели, помогли найти могилу героев. История свежая, отыскали кости красноармейцев только в июле. Я написал об этом в "Жизни" - спасибо Владимиру Дмитриевичу Дуличу за снимки и помощь. А вот мой текст:"Герои не умирают!Уникальный случай произошел в Заполярье – на Кольском полуострове поисковики нашли останки двух красноармейцев, на них следопытов вывели архивные снимки времен войны.Эти волнующие до слез фотографии казни советских бойцов были сделаны в 1941-м году.Снимки расстрела попали в Россию в девяностые – норвежцы передали соседям-мурманчанам исторические книги о войне в Заполярье. По их словам, фотографии были получены от немецкого ветерана, который сам был свидетелем казни русских бойцов.Подполковник Дмитрий Дулич, мурманский краевед, попытался выяснить обстоятельства гибели изображеных на снимках солдат. В мемуарах бывших немецких горных стрелков он нашёл описание казни.- Был конец июня 1941-го, немцы только что перешли границу на этом участке фронта, - рассказывает мне Дмитрий Владимирович. - На высоте 122 наши бойцы захватили вражескую разведгруппу и убили на глазах наблюдавших за этим в бинокли немцев. Спасся только один, прыгнув в озеро со скалы. Ночью горные стрелки штурмом взяли высоту. Сопротивление красноармейцев было яростным – в том бою рота егерей под командованием обер-лейтенанта Роде потеряла больше людей, чем за всю Польскую кампанию.Оставшихся в живых бойцов немцы растреляли, устроив перед этим самосуд. По приказу командира один из горных стрелков снимал происходящее, а другой вёл протокол. Красноармейцев казнили за то, что они ненавидели врага, были яростнее и храбрее.Судя по мемуарам и снимкам, пленные знали, что пощады им не будет. Но держались мужественно - и в позе, и во взгляде видно презрение к врагу.“Русские прекрасно понимали, за что их расстреляют, - вспоминал ветеран немецкого горнострелкового корпуса. - После всего этого наш командир отправил все записи и фотоплёнку в штаб.”Удивительно, но останки воинов нашли после того, как нынешним летом участники клуба военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж» вместе с гостями из Москвы, Новосибирска и Калининграда устроили на высоте 122 костюмированое сражение. Одни изображали немцев – другие – красноармейцев. Мурманские поисковики Александр Поручиков и Николай Грищенко вскоре после этой военной игры под камнями отыскали останки этих двух бойцов.- Их кости лежали на глубине примерно тридцати сантиметров, под мхом, - говорит Дмитрий Дулич. – Всё, как было описано в мемуарах – бойцы сами вырыли себе могилы прямо на месте расстрела. А нашли их ровно через 72 года после того боя – ну как тут не поверить в судьбу!Имена двух героев-мучеников оставались неизвестными более семи десятилетий. Но обстоятельства их гибели бесстрастно зафиксировал фотообъектив. Вот она, правда войны – ни пропагандистского вранья, ни лживого пафоса.Что чувствовали наши бойцы перед расстрелом? Наверняка они хотели жить, ведь были так молоды. Может быть, немцы помиловали бы их, если бы красноармейцы встали на колени, умоляя сохранить жизнь. Но русские солдаты не пожелали спастись ценой унижения и предательства. Честь для них была дороже жизни - поэтому Советская Армия и выиграли ту войну. Своей храбростью казненные врагами герои победили смерть. Она стала для них не позором - славой. Эти двое бойцов - победители, потому что оказались сильнее духом и храбрее врага.Попытки отыскать останки растрелянных предпринимались и раньше. Высота 122 обозначена на карте, к ней не очень сложно добраться. Но именно военная реконструкция, та игра, которую часто считают забавой, помогла точно соориентироваться на местности, отыскать по пейзажу на старом снимке место растрела! Камни на старом снимке стали ключом, они совпали в точке растрела с видимым на фото силуэтом скал, словно пазлы в детской игре.Под слоем мха были найдены кости двух солдат, ремни, фрагменты одежды, профсоюзный билет. А в кармане шинели – великая удача! – среди довоенных монет лежал черный пенальчик. В такие “смертные медальоны” бойцы Красной Армии вкладывали записки со своими личными данными.Надписи на бумаге расплылись, но их удалось прочесть. Оказалось, что бойца звали Сергей Макарович Корольков, 1912 года рождения. Он появился на свет в деревне Хмелище Сереженского района на Псковщине, был женат. Его супругу звали Екатерина Лукинична Королькова, она жила в деревне Ноздрино того же района.Мурманским поисковикам удалось отыскать в архивах более подробную информацию о Сергее Королькове. Он призван в армию 22 июня 1941-го года в Кировске, в первый же день войны. Значит, пошел на фронт добровольцем. Это предположение подтверждает и то, что он работал в тресте «Апатит» - стратегическом предприятии, где можно было получить бронь. В архивах нашлась его личная карточка. Биография у Королькова обычная, как у многих – из крестьян, образование три класса, с 1931-го года работал на руднике бурильщиком. Член профсоюза, взысканий не имел. Похоже, профсоюзный билет работника горной промышленности, найденный в могиле, тоже его. В 1940-м у Королькова родилась дочь. Уволен 23 июля 1941-го года в связи с уходом в РККА.Погибшим красноармеец Корольков значится с 30 июня 1941 года.Поисковики нашли дочь солдата - она с внуками живет в Тверской области. Наконец-то Нина Сергеевна узнает, как и где погиб её отец.Личность второго бойца пока не установлена – по знакам на гимнастерке ясно, что это был младший командир. Но поисковики надеются, что после архивных поисков станет известно и его имя.Подполковник Дмитрий Дулич служит на Северном Флоте с 1996-го года, попал сюда сразу после училища. Влюблён в Заполярье и историю боев в тех местах знает не только по книгам. В тундре и сопках до сих пор видна линия обороны – она помечена не только огневыми точками, россыпями гильз, но и костями солдат.Хребет Муста-Тунтури, в предгорье которого найдены останки бойцов, означает “Чёрная Тундра”. Для фашистов она действительно стала черной. На этих заполярных рубежах есть участки, где захватчики за всю Великую Отечественную не смогли перейти государственную границу.Отборные части гитлеровских горных стрелков были остановлены тут в 1941-м и не смогли прорваться к Мурманску. Помните знаменитую военную песню: “Прощайте, скалистые горы”? Она написана поэтом Николаем Букиным именно в этих местах, на полуострове Рыбачий.Есть на хребте Муста-Тунтури святое место - высота 115,6. Она имеет собственное имя – “Погранзнак А-36”.Сложенный из камня обелиск стоял на нейтральной полосе, между позициями фашистов и наших войск. Немцы стремились разрушить его, паля из пушек и минометов. А советские бойцы каждый раз восстанавливали, рискуя жизнью.- Вот так воевали и умирали наши деды, - произносит на прощание Дулич. - Такой народ не сломить!Григорий Тельнов, впервые опубликовано в газете "Жизнь".