06:18 23 января

Незаменимое «Весло»

В войсках за этой винтовкой давно и прочно укрепилось прозвище «Весло» — за характерную форму приклада. Впрочем, представляется, что дело не только в форме, но и в её простоте и незаменимости на протяжении последних полвека. В чём секрет популярности снайперской винтовки Драгунова?

Снайперской стрельбе в Советской, а тогда ещё Рабоче-Крестьянской Красной армии придавалось больше значение и до Великой Отечественной войны. При этом было понимание, что возможность быстро и без изменения прикладки сделать второй выстрел значительно повышает возможности снайпера, и особенно — непосредственно в ходе боя. Уже первая советская самозарядная винтовка, принятая на вооружение в самом начале 30-х годов прошлого века, обзавелась и снайперским вариантом. К слову, называлась она СВД — самозарядная винтовка Дегтярёва. В тот раз массовый выпуск «не задался», но поступившая на вооружение в конце десятилетия токаревская СВТ стала фактически первой в мире массовой снайперской «самозарядкой».

Незаменимое «Весло»

Пожалуй, самый известный стрелок, предпочитавший снайперский вариант самозарядной винтовки Токарева, — младший лейтенант Людмила Павличенко со своей СВТ-40


Однако, несмотря на меры по более тщательному изготовлению снайперского варианта СВТ, её пришлось снимать с вооружения в 1942 году из-за выявленного конструктивного недостатка — сильного отрыва первой пули. Устранить эту проблему смогли только два года спустя, когда ставить вопрос о возобновлении выпуска хотя бы снайперских вариантов СВТ было уже поздно.

В процессе перехода на промежуточный патрон образца 1943 года на роль оружия снайпера был испробован и новый самозарядный карабин Симонова, но полученный результат военных не устроил.

От СВТ к СВД

Новый конкурс на самозарядную снайперскую винтовку под патрон 7,62×54R был объявлен в 1958 году. Разработка винтовок была поручена ковровскому ОКБ-575 (А. С. Константинов), ижевскому заводу № 74 (Е. Ф. Драгунов) и климовскому ОКБ-180 (С. Г. Симонов). Куратором от Главного артиллерийского управления стал инженер-полковник В. С. Дейкин — опытный офицер, имевший в активе собственные конструкторские работы, а также сыгравший немалую роль в послевоенном конкурсе автоматов.

Незаменимое «Весло»


Незаменимое «Весло»

«Классическая» снайперская винтовка Драгунова в разном исполнении: вверху с деревянным прикладом, внизу с пластиковым. В обоих случаях цевье изготовлено из пластика (на ранних образцах было деревянным).

Как ни странно, самый опытный участник «забега», Симонов, закончил отработку своей винтовки позже Константинова и Драгунова. Кроме того, Симонов для своего детища выбрал схему запирания перекосом затвора, схожую с применённой на его карабине СКС, тогда как оба конкурента приняли решение использовать схему, аналогичную использованной М.Т. Калашниковым в своем АК — с поворотным затвором. Константинов первоначально использовал её практически без изменений, а Драгунов переработал, добавив третий боевой упор, что позволило более равномерно распределить нагрузку после выстрела.

Уже в 1960 году после первых полигонных испытаний винтовка Симонова фактически выбыла из борьбы из-за большого числа задержек, устранение которых сочли невозможным без радикальной переработки конструкции. Хотя это не остановило Симонова, и работы над своей винтовкой он не прекратил, основная борьба в дальнейшем развернулась между Константиновым и Драгуновым, чьи образцы в ходе испытаний показали практически равные характеристики.

Доработка образцов шла практически весь 1961 год, и в итоге Евгению Драгунову всё-таки удалось «перестрелять» соперника. Если по кучности обе винтовки были схожи, то по надёжности действия лидерство уверенно захватила будущая СВД, которая и была рекомендована к производству опытной серии для войсковых испытаний.

Незаменимое «Весло»

СВДС — вариант для воздушно-десантных войск со складным прикладом. Общая длина винтовки СВДС со сложенным прикладом сократилась по сравнению с СВД на 400 мм (875 против 1225 мм).

Любопытно, что в ходе конкурса к оценке винтовок, помимо штатных испытателей полигона, был привлечён знаменитый советский снайпер Василий Зайцев. В июне 1961 года он вместе с несколькими офицерами Киевского военного округа ознакомился с винтовками и провёл опытные стрельбы. Похвалив новое оружие за высокую скорострельность и простоту разборки, Зайцев тем не менее высказал ряд замечаний, в основном об удобстве при стрельбе и обслуживании. Выделять какой-то конкретный образец прославленный снайпер не стал, однако меньше всего претензий было именно к винтовке Драгунова: в качестве недостатков была указана только слишком короткая рукоятка управления.

Устарела ли винтовка Драгунова?

В 1963 году снайперская винтовка Драгунова была принята на вооружение Советской армии. С этого момента началась её боевая служба по всему земному шару. Хотя СВД и не настолько знаменита, как ставший одним из символов СССР и России автомат Калашникова, ей тоже довелось повоевать в джунглях Вьетнама и Латинской Америки, в горах Афганистана и Чечни, в Ираке, Сирии…

До распада СССР особых претензий к СВД не выдвигалось. По сути, единственным пожеланием военных было уменьшение габаритов оружия, ответом на что стали варианты СВДС (для десантных войск, со складным прикладом) и СВУ (перекомпоновка СВД по типу булл-пап, выполнена по заказу МВД).

Незаменимое «Весло»

Винтовка СВУ представляет собой вариант СВД, выполненный по схеме булл-пап. На фото — модификация СВУ-АС, у которой есть режим автоматического огня. Также СВУ-АС снабжена складными телескопическими сошками.

Но чем дальше, тем чаще начали высказываться мнения, что в качестве оружия снайпера СВД морально устарела. В качестве подтверждения обычно приводились результаты различных снайперских соревнований, где стрелки с СВД проигрывали участникам с импортными, а позднее и российскими магазинными винтовками.

При этом упускалось из вида, что СВД создавалась под вполне конкретную тактическую задачу — для действий пехотного снайпера в ходе боя. На Западе выполняющих схожую задачу стрелков, действующих в составе пехотного подразделения по целям на малых и средних дистанциях, как правило, называют marksman или sharpshooter. По своим задачам они чётко отделены от собственно снайперов (sniper) с дальнобойными винтовками, как правило, с ручной перезарядкой, аналогов которым в Советской армии после Великой Отечественной войны просто не было.

Первоначально западных «метких стрелков» вооружали версиями стандартных штурмовых винтовок, оснащёнными более длинным и тяжёлым стволом и оптическим прицелом. Но уже в ходе первой войны в Ираке выяснилось, что в ряде тактических ситуаций этого недостаточно. Американцы решили проблему в два этапа: начали поставлять в войска винтовки М21 — переоборудованные в снайперский вариант старые самозарядки М14, — а затем приняли на вооружение собственную снайперскую самозарядную винтовку М110. Фактически боевой опыт привёл их к той самой концепции, которую в СССР «нащупали» ещё в конце 50-х.

Незаменимое «Весло»

СВДК — крупнокалиберный вариант снайперской винтовки Драгунова под патрон 9,3×64 мм.

Также опыт последних конфликтов показывает, что хотя боевые характеристики СВД и хуже, чем у современных снайперских самозарядных винтовок (которые при этом, как правило, тяжелее и значительно дороже), но при этом их вполне достаточно для решения большинства задач «меткого стрелка пехоты». Следует принимать во внимание и уровень «массового пользователя», подготовка и умения которого далеко не всегда позволяют правильно использовать даже достаточно неприхотливую и простую СВД, не говоря уже о современных высокоточных снайперских системах.
Автор: Андрей Уланов
Первоисточник: http://warspot.ru/1414-nezamenimoe-veslo


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Комментарии 35
  1. EvgNik Вчера, 15:35
    При этом упускалось из вида, что СВД создавалась под вполне конкретную тактическую задачу — для действий пехотного снайпера в ходе боя.

    Вот именно. Отличное оружие, и до сих пор не устарела.
    EvgNik
  2. Dekabrist Вчера, 15:35
    Патрон 7,62х54R - самый старый в мире патрон, используемый в военных целях. Дедушка всех армейских патронов. Ветеран сделал все, что мог, но ему вторая сотня лет пошла. И запасы их приличные. Нам в 1983 году выдавали классические цинки 1943(!) года производства.
    А ситуация с заменой СВД? Такое впечатление, что вместе с СССР ушли и конструкторские школы стрелкового оружия. Многим системам за полтинник. То Т - 5000 рекламировали, сейчас СК-16, и Штайр- Манлихер где то фигурировал, а СВД все в строю.
    Dekabrist
    1. Oldenburg Вчера, 17:50
      Это американский патрон,его задача была останавливать лошадь.В годы его создания,вся Америка сидела на лошадях.Халява,2 миллиона диких мустангов паслись в прериях,пока их не прогнали через Чикагские бойни вместе с 70 миллионами бизонов.
      Oldenburg
      1. Dekabrist Вчера, 18:12
        Обоснуйте, пожалуйста, гипотезу про американский патрон.
        Dekabrist
        1. Oldenburg Вчера, 18:22
          Ну припоздали вы,инет давно об этом говорит,это и логически понятно каждому,кто знает,что такое и откуда дюймовая метрическая система мер,самая первая и ранняя.А Германская система мер,появилась уже в 20 веке ( в см.).Поскольку халявные американские лошади были легко доступны,каждый старался на них скакать,кавалерии было много.В лошадь попасть легче,чем в коня,вот и появился патрон 7.62*54,как самый эффективный.
          Oldenburg
          1. Dekabrist Вчера, 18:26
            Выпили, наверное, сегодня? Лошадь и коня не различаете.
            Dekabrist
            1. Oldenburg Вчера, 18:28
              Нет, стоит нераспечатанная,а ,что надо?Давай наливай,поддержу.А вы откуда? если не секрет?
              Oldenburg
              1. Dekabrist Вчера, 18:42
                Какой же секрет, флаг же виден.
                Dekabrist
                1. Oldenburg Вчера, 18:45
                  Та флаг то виден,но для меня не все ваши одинаковы.В каждой комнатушке свои игрушки.
                  Oldenburg
                  1. Dekabrist Вчера, 19:45
                    А французы говорят: "В каждом замке своя гильотина."
                    Dekabrist
                    1. Oldenburg Вчера, 19:50
                      Нужно показать принципиальную разницу,между гильонами в разных замках.То,что топор в каждой хате,не значит,что они разные.
                      Oldenburg
                      1. Dekabrist Вчера, 21:14
                        Ответы на вопрос о тождестве неустранимым образом связаны с интервальными ситуациями. При этом далеко не всегда тому или иному решению этого вопроса «внутри» интервала неразличимости можно противопоставить решение «над этим интервалом», то есть заменить абстракцию неразличимости абстракцией отождествления. А только в этом последнем случае и можно говорить о «преодолении» противоречия.
                        Dekabrist
          2. Партизан Крамаха Вчера, 19:34
            А ничего,что дюймовая система мер в Российской империи применялась ещё до открытия Америки Колумбом,впрочем как и по всей Европе,с небольшими разбежностями.А метрическая система была разработана,насколько я помню не в Германии а во Франции и не в 20м веке,а в 19м.
            Партизан Крамаха
            1. Oldenburg Вчера, 19:46
              Толку то от тогдашней России и её якобы системой мер?Промышленность то чужая.Американская создана в середине 19 века,может чуть раньше,в то время когда появились револьверы,Заметте в России револьверы тогда не делали.Отметим,что американская промышленность. с какого то времени,стала развиваться опережающими темпами,скажу с какого.Начали осваивать Дикий Запад,появились дурные деньги,объёмы выпуска возросли настолько,что без системы мер,невозможно стало работать различным предприятиям.Только тогда эту единую и ввели.Если вы делаете десять штук чего то там.Нафиг вам система мер?
              Oldenburg
            2. BORMAN82 Вчера, 23:30
              А ничего,что дюймовая система мер в Российской империи применялась ещё до открытия Америки

              Ничего))-"православную систему мер" частично подвязали с имперской системой только в 1835г., поэтому про: "До Америки"- Вы погорячились.
              BORMAN82
      2. Штык Сегодня, 06:15
        Цитата: Oldenburg
        Это американский патрон

        Первая версия русского винтовочного патрона, с гильзой размерностью 7,62х53,72 мм была принята на вооружение русской армии в 1891 году вместе с винтовкой системы Мосина. Проект патрона разрабатывал полковник Н. Роговцев.
        Сначала патрон выпускался с никелево-медной платтированной пулей с закруглённой головкой, которая закреплялась в горлышке гильзы с помощью трёх упорных углублений. Патрон имел латунную бутылочную гильзу с выступающим фланцем и снаряжался бездымным пироколлодийным пластинчатым порохом.

        Поскольку гильза патрона имела выступающий фланец, что затрудняло конструирование и работу механизмов подачи, в 1908 году было решено рассматривать патрон как временный, но перейти на остроконечную пулю массой 9,6 г с улучшенной баллистикой конструкции профессора С. Г. Петровича. Патрон получил обозначение М 91/08.
        Штык
  3. стас57 Вчера, 15:45
    При этом упускалось из вида, что СВД создавалась под вполне конкретную тактическую задачу — для действий пехотного снайпера в ходе боя. На Западе выполняющих схожую задачу стрелков, действующих в составе пехотного подразделения по целям на малых и средних дистанциях, как правило, называют marksman или sharpshooter. По своим задачам они чётко отделены от собственно снайперов (sniper) с дальнобойными винтовками, как правило, с ручной перезарядкой, аналогов которым в Советской армии после Великой Отечественной войны просто не было.

    ну вот о чем мы сегодня во второй теме СВД и говорили.
    https://topwar.ru/107329-snayperskaya-vintovka-dr
    agunova-infografika.html
    стас57
  4. Монархист Вчера, 15:56
    Отправлено ребят бывших в Чечне слышал нарекания в адрес СВУ:неудобна и уступает СВД,а вообще-то бранят оптический прицел-любой импортный предпочтительнее штатного и т.д. Хотя некоторые хвалят наш прицел
    Монархист
    1. Dekabrist Вчера, 16:42
      На СВД может быть как ПСО (х4), так и ПСО-2 (х6) и ПСО-3 (х8). Как по мне, они полностью соответствуют возможностям винтовки, так как тоже расчитаны на "меткого стрелка", не располагающего вторым номером с балистическим вычислителем и не отягощенным излишними теоретическими знаниями, а не на снайпера.
      Если говорить о ПСО, то у него преимущества в следующем.
      Фиксированная кратность позволяет без всяких «если» использовать дальномерную сетку, которая к тому же имеет простую и понятную ростовую шкалу.
      Невысокая кратность дает возможность кое-как идентифицировать цель на дистанции до 600 метров и при этом не смущает начинающих стрелков брожением марки на цели.
      Простая и понятная ростовая дальномерная шкала.
      Т.е. если Вы ставите задачу в пределах расчетных возможностей винтовки - никаких проблем.
      Если хотите на 1500 м - учите теорию.
      Dekabrist
    2. bunta Вчера, 18:17
      Цитата: Монархист
      нарекания в адрес СВУ:неудобна и уступает СВД


      Старым конструкторам это было ясно с самого начала. Продавили.
      bunta
  5. Oldenburg Вчера, 17:58
    Всё таки существует загадка тех лет,кто замылил СКС?Его потом делали и как автомат,в разных странах.Надёжнейшая система,на перекосе сидит Япония,часть Франции.И кучность выше и отдача меньше.Изготовление проще,это ясно.Новичёк сразу начинает попадать из него.Видимо крыша у Симонова была недостаточно сильна и он не пробился.Со снайперкой Симонова,то же не понятно.Карабин стреляет без осечек,а снайперку замучили отказы.
    Oldenburg
    1. KVIRTU Вчера, 19:01
      Есть неточности : "Уже в 1960 году после первых полигонных испытаний винтовка Симонова фактически выбыла из борьбы"
      хотя "В 1949г карабин под наименованием '7,62мм самозарядный карабин Симонова образца 1945г (СКС-45)' был принят на вооружение Советской Армии. В конце 50х годов СКС-45 был снят с вооружения. "
      KVIRTU
      1. veteran66 Вчера, 20:49
        Цитата: KVIRTU
        В конце 50х годов СКС-45 был снят с вооружения. "

        с вооружения или с производства? Помнится, у нас в полку в 1975 г. бойцы ещё были вооружены СКС-45
        veteran66
        1. bunta Вчера, 21:14
          Как он может быть снят с вооружения. если кремлевский полк почетного караула им вооружен. Говорят что приказа на снятие СВТ тоже нет до сих пор.
          bunta
        2. KVIRTU Вчера, 21:29
          В году примерно 79-м, отец будучи в гарнизонном патруле заходил домой перекусить, чаю попить (нарушение Устава, конечно, но - Туркмения, 50 в тени). У патрульных (солдат срочной службы) были СКС - разрядив давали подержать.
          Сейчас : "самым замечательным моментом в биографии СКС была и остаётся его церемониальная служба – именно СКС состоит на вооружении рот почётного караула. Использует его и Президентский полк Комендатуры Московского Кремля"
          KVIRTU
        3. KCA Сегодня, 03:57
          на счёт снятия с производства не знаю, но в 1992 году в Майкопе, когда создавалась 131 Майкопская ОМСБр на территории 9-й мотострелковой дивизии (она тогда была запасной, заштатной) было расквартировано всяких подразделений много, даже десант, выведенный откуда-то с бывшего СССР, был общий строевой смотр, и, за давностью лет не помню, какое-то подразделение полностью было вооружено СКС
          KCA
  6. bunta Вчера, 18:15
    На Западе выполняющих схожую задачу стрелков, действующих в составе пехотного подразделения по целям на малых и средних дистанциях, как правило, называют marksman или sharpshooter.


    Marksman, Sharpshooter, Expert это не "названия стрелков", а уровень квалификации. Что-то типа наших разрядов. Сдавшему экзамен вручается соответствующий значок по уровню квалификации и виду оружия. Кроме стрельбы, экзаменуемый должен сдать еще и теоретическую часть и практическую часть . Marksam самый низший разряд, ниже только полные чайники.
    При исследованиях 2006 года по программе "Soldier Perspectives on Small Arms in Combat" , среди опрошенных случайным образом военнослужащих оказалось:
    Чайник: 15%
    Marksman: 8%
    Sharpshooter: 31%
    Expert: 46 %
    bunta
    1. Андрей из Челябинска Вчера, 19:47
      Цитата: bunta
      Marksman, Sharpshooter, Expert это не "названия стрелков", а уровень квалификации.

      Возможно я ошибаюсь, но одно другому не мешает. Т.е. задача бойца - владение личным оружием, при этом автомат очевидно уступает СВД в эффективной дальности стрельбы (извините, если использую термины не по назначению - не специалист) - соответственно боец с СВД должен уметь стрелять на большие дистанции, чем автоматчик, а это требует лучшей подготовки
      Андрей из Челябинска
  7. polkovnik manuch Вчера, 19:45
    Российское ( Советское !) - значит лучшее ! У меня СКС (1953) и он мне нравится .
    polkovnik manuch
  8. Партизан Крамаха Вчера, 20:01
    Цитата: Oldenburg
    Толку то от тогдашней России и её якобы системой мер?Промышленность то чужая.Американская создана в середине 19 века,может чуть раньше,в то время когда появились револьверы,Заметте в России револьверы тогда не делали.Отметим,что американская промышленность. с какого то времени,стала развиваться опережающими темпами,скажу с какого.Начали осваивать Дикий Запад,появились дурные деньги,объёмы выпуска возросли настолько,что без системы мер,невозможно стало работать различным предприятиям.Только тогда эту единую и ввели.Если вы делаете десять штук чего то там.Нафиг вам система мер?

    В середине 19го века в америке как раз шла гражданская война и она никак не могла свою "мощную" промышленность привезти в Россию.По поводу револьверов-до них выпускали в массовых количествах пистолеты,ружья,винтовки,пушки.Наполеона громили отечественным оружием,турок тоже.И выпускалось оно в сотнях тысяч,а никак не в десятках.
    Партизан Крамаха
  9. moskowit Вчера, 20:02
    Автор немного погорячился насчёт винтовки Дегтярёва. Она не смогла пройти заводских испытаний. Что же говорить о войсковых...

    "...Автоматическая винтовка системы Дегтярева образца 1930 г.


    Принцип действия автоматики тот же, что и в предыдущем образце: отвод газов через специальное отверстие в стволе к поршню, расположенному под стволом и действующему на муфту, которая толкает крышку затвора, последняя производит отпирание запирающегося затвора. Ствол неподвижный.
    В данном образце изменено запирание: два боевых упора расположены не в затворе, а в боковых стенках ствольной коробки. Управляются они так же - крышкой затвора.
    Ударный механизм прежний, с поворотным курком. Спусковой механизм устроен только для одиночного огня, так как полигонные опыты показали, что из автоматической винтовки при непрерывном виде огня нельзя получить удовлетворительную меткость. Предложено конструкторам винтовок делать новейшие образцы только для одиночного огня.
    Предохранитель помещается сбоку передней части спусковой скобы; он так устроен, что запирает не спусковой крючок, а шептало, поэтому гораздо надежнее прежнего предохранителя.
    Магазин всего на пять патронов, расположение патронов двухрядное. Магазин в винтовке удерживается защелкой, расположенной впереди спусковой скобы в виде слабо выступающего ползуна. Заряжание винтовки производится из пятипатронной обоймы образца 1891 года, которую вставляют в пазы, сделанные в крышке ствольной коробки.
    Прицел секторного типа сквозной, с диском, имеющим б диоптрических отверстий различного диаметра. Прицел укреплен на крышке ствольной коробки. Длина прицельной линии 815 мм. Деления на прицеле для установки на дистанции до 1500 м.
    Ложа, ствольная накладка и передняя часть цевья такие же, как и на предыдущем образце, с той лишь разницей, что ствольная накладка укорочена, по бортам ее, как и в стальной части цевья, сделаны щели для более быстрого воздушного охлаждения ствола, нагретого стрельбой.
    Шомпол составной, свинчиваемый из трех частей; помещается шомпол с протиркой в специальном хранилище, высверленном в прикладе и закрываемом крышкой, устроенной в затыльнике приклада.
    Штык не с игольчатым, а с тесачным клинком, такой, как предлагался во втором варианте предыдущего образца.
    Длина ствола 630 мм. Общая длина винтовки 1170 м. Винтовка весит 4800 г. Всех частей при полной разборке 76.
    При стрельбе на быстроту с прицеливанием из винтовки производили 20 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули 830 м/сек.
    Хотя данный образец винтовки совершеннее предыдущего (винтовка немного облегчена, магазин прочно держится, предохранитель надежнее, упрочнен выбрасыватель, удлинена прицельная линия и т.д., все же винтовка имеет ряд дефектов:
    1) слишком большой общий вес винтовки,
    2) много задержек при стрельбе (6-8%),
    3) частые поломки выбрасывателя,
    4) медленное заряжание из-за неудобного досылания патронов в магазин,
    5) неудобный в пользовании диоптрический прицел, подвергающийся смещениям вместе с крышкой, на которой он смонтирован,
    6) неудачный рычаг предохранителя, который задевает за посторонние предметы, вследствие чего может происходить самопроизвольное отпирание и запирание ударно-спускового механизма,
    7) слабая ложа против ствольной коробки,
    8) слишком большие поперечные размеры ствольиой коробки, поэтому винтовка очень объемиста в области ствольной коробки, что делает оружие непортативным и менее удобным в пользовании.
    Несмотря на наличие в винтовке упомянутых дефектов, Главное артиллерийское управление сделало попытку заказать заводу серийную партию этих винтовок, чтобы направить их для войскового испытания. Первая группа винтовок Дегтярева была забракована на заводском испытании военным представителем из-за большого процента задержек при стрельбе (более 25%). Вместе с тем обнаружилось, что винтовка Дегтярева требует весьма трудоемкой отладки механизмов, производимой вручную мастерами высокой квалификации. Винтовка была снята с производства*. К тому времени (1932 г.) уже намечались среди отечественных систем более совершенные образцы винтовок..."
    moskowit
  10. burigaz2010 Вчера, 20:16
    Цитата: Oldenburg
    Всё таки существует загадка тех лет,кто замылил СКС?Его потом делали и как автомат,в разных странах.Надёжнейшая система,на перекосе сидит Япония,часть Франции.И кучность выше и отдача меньше.Изготовление проще,это ясно.Новичёк сразу начинает попадать из него.Видимо крыша у Симонова была недостаточно сильна и он не пробился.Со снайперкой Симонова,то же не понятно.Карабин стреляет без осечек,а снайперку замучили отказы.

    Парни не спорьте с ним, спугнете! Похоже карбин вернулся! Без него так скучно было!!!
    burigaz2010
    1. Альф Вчера, 23:09
      Цитата: burigaz2010
      Парни не спорьте с ним, спугнете! Похоже карбин вернулся! Без него так скучно было!!!

      Не, Карбайн-Зевс и т.д.-это JS20.
      Альф
  11. taypan Вчера, 21:28
    bunta.сегодня.21:14.Уж не СВТ наверное,а СКС.Видел в 2000-двухтысячных,в бывшем ЗабВО, тогда СибВО,на базах хранения РАВ,роты охраны которые были вооруженны СКС. Да и в тех же 2000-двухтысячных,в Чите,на парадах Победы-9мая.Курсантские коробки,от школы прапорщиков 8=8,тоже ходили с СКС.Но это так,для красоты,курсанты в форме,в белых перчатках,карабины без ремней,с примкнутыми штыками.И еще где я видел СКС.В 80-восьмидесятых годах,в Сибири,на рудниках где была добыча открытым способом,были склады взрывчатки.Вот их охраняла тогда ВОхр-военизированная охрана.Они тогда стояли на вышках с СКС.
    taypan
  12. Oldenburg Сегодня, 03:14
    Dekabrist,
    Ответы на вопросы о тождестве,и другие подобные,по закону дисперсии, привели от значимой темы"американского патрона"к пачканью экрана пустым печатанием.В коня легче попасть,чем во всадника и вывести конницу из строя.Надеялся вы это поймёте,но увы..
    Oldenburg

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