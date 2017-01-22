Незаменимое «Весло»

В войсках за этой винтовкой давно и прочно укрепилось прозвище «Весло» — за характерную форму приклада. Впрочем, представляется, что дело не только в форме, но и в её простоте и незаменимости на протяжении последних полвека. В чём секрет популярности снайперской винтовки Драгунова?Снайперской стрельбе в Советской, а тогда ещё Рабоче-Крестьянской Красной армии придавалось больше значение и до Великой Отечественной войны. При этом было понимание, что возможность быстро и без изменения прикладки сделать второй выстрел значительно повышает возможности снайпера, и особенно — непосредственно в ходе боя. Уже первая советская самозарядная винтовка, принятая на вооружение в самом начале 30-х годов прошлого века, обзавелась и снайперским вариантом. К слову, называлась она СВД — самозарядная винтовка Дегтярёва. В тот раз массовый выпуск «не задался», но поступившая на вооружение в конце десятилетия токаревская СВТ стала фактически первой в мире массовой снайперской «самозарядкой».Однако, несмотря на меры по более тщательному изготовлению снайперского варианта СВТ, её пришлось снимать с вооружения в 1942 году из-за выявленного конструктивного недостатка — сильного отрыва первой пули. Устранить эту проблему смогли только два года спустя, когда ставить вопрос о возобновлении выпуска хотя бы снайперских вариантов СВТ было уже поздно.В процессе перехода на промежуточный патрон образца 1943 года на роль оружия снайпера был испробован и новый самозарядный карабин Симонова, но полученный результат военных не устроил.Новый конкурс на самозарядную снайперскую винтовку под патрон 7,62×54R был объявлен в 1958 году. Разработка винтовок была поручена ковровскому ОКБ-575 (А. С. Константинов), ижевскому заводу № 74 (Е. Ф. Драгунов) и климовскому ОКБ-180 (С. Г. Симонов). Куратором от Главного артиллерийского управления стал инженер-полковник В. С. Дейкин — опытный офицер, имевший в активе собственные конструкторские работы, а также сыгравший немалую роль в послевоенном конкурсе автоматов.Как ни странно, самый опытный участник «забега», Симонов, закончил отработку своей винтовки позже Константинова и Драгунова. Кроме того, Симонов для своего детища выбрал схему запирания перекосом затвора, схожую с применённой на его карабине СКС, тогда как оба конкурента приняли решение использовать схему, аналогичную использованной М.Т. Калашниковым в своем АК — с поворотным затвором. Константинов первоначально использовал её практически без изменений, а Драгунов переработал, добавив третий боевой упор, что позволило более равномерно распределить нагрузку после выстрела.Уже в 1960 году после первых полигонных испытаний винтовка Симонова фактически выбыла из борьбы из-за большого числа задержек, устранение которых сочли невозможным без радикальной переработки конструкции. Хотя это не остановило Симонова, и работы над своей винтовкой он не прекратил, основная борьба в дальнейшем развернулась между Константиновым и Драгуновым, чьи образцы в ходе испытаний показали практически равные характеристики.Доработка образцов шла практически весь 1961 год, и в итоге Евгению Драгунову всё-таки удалось «перестрелять» соперника. Если по кучности обе винтовки были схожи, то по надёжности действия лидерство уверенно захватила будущая СВД, которая и была рекомендована к производству опытной серии для войсковых испытаний.Любопытно, что в ходе конкурса к оценке винтовок, помимо штатных испытателей полигона, был привлечён знаменитый советский снайпер Василий Зайцев. В июне 1961 года он вместе с несколькими офицерами Киевского военного округа ознакомился с винтовками и провёл опытные стрельбы. Похвалив новое оружие за высокую скорострельность и простоту разборки, Зайцев тем не менее высказал ряд замечаний, в основном об удобстве при стрельбе и обслуживании. Выделять какой-то конкретный образец прославленный снайпер не стал, однако меньше всего претензий было именно к винтовке Драгунова: в качестве недостатков была указана только слишком короткая рукоятка управления.В 1963 году снайперская винтовка Драгунова была принята на вооружение Советской армии. С этого момента началась её боевая служба по всему земному шару. Хотя СВД и не настолько знаменита, как ставший одним из символов СССР и России автомат Калашникова, ей тоже довелось повоевать в джунглях Вьетнама и Латинской Америки, в горах Афганистана и Чечни, в Ираке, Сирии…До распада СССР особых претензий к СВД не выдвигалось. По сути, единственным пожеланием военных было уменьшение габаритов оружия, ответом на что стали варианты СВДС (для десантных войск, со складным прикладом) и СВУ (перекомпоновка СВД по типу булл-пап, выполнена по заказу МВД).Но чем дальше, тем чаще начали высказываться мнения, что в качестве оружия снайпера СВД морально устарела. В качестве подтверждения обычно приводились результаты различных снайперских соревнований, где стрелки с СВД проигрывали участникам с импортными, а позднее и российскими магазинными винтовками.При этом упускалось из вида, что СВД создавалась под вполне конкретную тактическую задачу — для действий пехотного снайпера в ходе боя. На Западе выполняющих схожую задачу стрелков, действующих в составе пехотного подразделения по целям на малых и средних дистанциях, как правило, называют marksman или sharpshooter. По своим задачам они чётко отделены от собственно снайперов (sniper) с дальнобойными винтовками, как правило, с ручной перезарядкой, аналогов которым в Советской армии после Великой Отечественной войны просто не было.Первоначально западных «метких стрелков» вооружали версиями стандартных штурмовых винтовок, оснащёнными более длинным и тяжёлым стволом и оптическим прицелом. Но уже в ходе первой войны в Ираке выяснилось, что в ряде тактических ситуаций этого недостаточно. Американцы решили проблему в два этапа: начали поставлять в войска винтовки М21 — переоборудованные в снайперский вариант старые самозарядки М14, — а затем приняли на вооружение собственную снайперскую самозарядную винтовку М110. Фактически боевой опыт привёл их к той самой концепции, которую в СССР «нащупали» ещё в конце 50-х.Также опыт последних конфликтов показывает, что хотя боевые характеристики СВД и хуже, чем у современных снайперских самозарядных винтовок (которые при этом, как правило, тяжелее и значительно дороже), но при этом их вполне достаточно для решения большинства задач «меткого стрелка пехоты». Следует принимать во внимание и уровень «массового пользователя», подготовка и умения которого далеко не всегда позволяют правильно использовать даже достаточно неприхотливую и простую СВД, не говоря уже о современных высокоточных снайперских системах.