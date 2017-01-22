06:17 23 января

«Российский колониализм»: мифы и факты

«Российский колониализм»: мифы и фактыВ начале декабря на церемонии вручения премии «Алтын сапа» («Золотое качество») президент Нурсултан Назарбаев выступил с резкой критикой «колониального прошлого» Казахстана, имея в виду период пребывания его территории в составе Российской империи. В России заявление Н. Назарбаева породило массу вопросов. СМИ поспешили напомнить, что никакого Казахстана в Российской империи, собственно говоря, не существовало. В состав империи со второй четверти XVIII по середину XIX вв. в основном в добровольном порядке вошли три казахских жуза (племенных союза), которые минимальными признаками государства (наличие зафиксированных границ, собственного денежного обращения, армии и бюрократического аппарата) не обладали. Как политическая целостность Казахстан возникает после Октябрьской революции 1917 г., и обязан своим существованием национальной политике большевиков, сделавших ставку на решение национального вопроса путем создания на основе крупных этносов союзных республик.

Причем статус союзной республики Казахская АССР, ранее входившая в состав РСФСР, получила последней из них в декабре 1936 г.

И хотя речь «лидера нации», как отмечали впоследствии некоторые российские обозреватели, была рассчитана на внутреннюю, казахстанскую, аудиторию и не предназначалась для широкого тиражирования в СМИ, полученный в итоге информационный эффект превзошел все ожидания.


«Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией», – заявил Н. Назарбаев, добавив, что граждане республики должны благодарить землю за такие ее богатства, как нефть, газ, золото и серебро. «Это – наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет, – отметил казахстанский президент, – Несмотря на кризис и на всё плохое, что происходит, мы развиваемся. Мы не останавливаемся: запускаем гигантские предприятия, создаем новые рабочие места, современные заводы. Кто сейчас делает это в мире? Какое государство? Нет таких. Значит, мы страна, претендующая стать великой. У неё великий народ, и вы все его представители».

…Напомним, большая часть территории современного Казахстана в имперский период входила в состав Степного генерал-губернаторства с центром в Омске, называвшегося также Степным краем. Часть южных и юго-восточных территорий республики находилась в составе Туркестанского генерал-губернаторства со столицей в Ташкенте.

В Российской империи не было в широком употреблении и самого названия «Казахстан». Проживавшие на его территории кочевые племена именовались киргиз-кайсаками, равнинными или степными киргизами, а у самих казахов преобладало жузовое и племенное самосознание.

Формированием общего национального самосознания казахи опять-таки обязаны, прежде всего, СССР, благодаря которому, помимо национальной государственности, пусть и контролировавшейся жестко союзным центром, у них появился национальный алфавит (сначала – на латинице, потом – на кириллице), система всеобщего образования и средств массовой информации на казахском языке, а также современные формы культурной жизни, такие как кино, театр и т.п.

Но и до 1917 г. территория современного Казахстана отнюдь не представляла собой выжженную пустыню. Одним из главных показателей благополучия общества до его перехода на современную модель низкой рождаемости является рост населения. В казахских жузах, как и среднеазиатских ханствах, прирост населения был очень низким из-за постоянных междоусобных войн, низкого уровня жизни, эпидемий и отсутствия современной медицины. После вхождения в состав России численность казахов стала быстро увеличиваться. Так, в Букеевской орде, которой в 1799 г. было разрешено перейти Урал и кочевать между ним и левым берегом Волги, численность населения в 1802 г. составляла 31 тыс., в 1857 г. – 100 тыс., а в 1897 г. – 207,3 тыс. чел. Общая же численность казахов с течение XIX века увеличилась с 2,25 до 4 млн чел., или почти в два раза. На рубеже XIX – XX веков их естественный прирост составлял 0,8 – 1,4%. Население Туркестанского края с середины XIX века до 1916 г. также почти удвоилось, увеличившись с 4 до 7,5 млн чел. В некоторых районах прирост населения достигал 3% в год, что говорит о демографическом взрыве.

О том, что резкому увеличению демографического роста казахи обязаны, прежде всего, «российскому колониальному владычеству», говорит тот факт, что население Младшего и Среднего жуза, которые раньше вошли в состав империи, росло быстрее, чем Старшего жуза, окончательного присоединенного к России лишь в середине XIX века. Одновременно на территории современного Казахстана происходили и не слишком благоприятные для казахов процессы. В конце XIX – начале XX веков на территорию Степного края и Семиречья резко усиливается приток славянского (русского и украинского) населения. Его численность увеличивается в три раза и достигает почти 2 млн чел., а удельный вес приближается к 1/3. Выделение ему пригодных для земледелия земель нарушало традиционные пути перекочевок казахов и киргизов, что вело к росту недовольства с их стороны и стало одной из предпосылок восстания 1916 г. Но территория империи считалась тогда одним целым, а крестьянская колонизация Степного края рассматривалась властями как один из способов решения проблемы аграрного перенаселения в центральных и южных губерниях страны.

В имперский период в азиатских владениях России начинает развиваться промышленность. В Туркестанском крае она была связана, главным образом, с переработкой хлопка, а в Степной крае – продукции животноводства. Кроме того, на территории обоих регионов уже тогда начала развиваться добывающая промышленность и электроэнергетика.

К 1914 г. в Туркестане насчитывалось 220 хлопкоочистительных заводов и 30 маслобоен. В «десятые» годы XX века в регионе ежегодно добывалось по 12 млн пудов каменного угля. В 1914 г. в Туркестане было выработано 3,3 млн киловатт-часов электроэнергии, которую в дороссийский период вообще не производили. Промышленность Степного края была представлена маслодельными, мыловаренными, кожевенными, овчинно-шубными и т.п. производствами. В 30–40-е гг. XIX века здесь стала развиваться добывающая промышленность, включавшая добычу каменного угля, золота и цветных металлов, в развитии которой активно участвовал иностранный капитал. В 1913 г. в Степном крае было произведено 90 тыс. тонн угля и 7 тыс. тонн медной руды. В масштабах России это составляло 0,3% всего промышленного производства, но ранее промышленность, если не считать традиционное ремесленное производство, полностью отсутствовала.

Присоединение Степного края и Туркестана к России привело к началу железнодорожного строительства. Первой была построена Закаспийская железная дорога, которая к 1888 г. связала Красноводск и Самарканд и имела, главным образом, военное предназначение. К 1898 г. была построена железнодорожная ветка до Ташкента, а на следующий год дорога была переименована в Среднеазиатскую. На начало 1905 г. ее общая протяженность составляла 2382 версты. Проблемой было то, что новый железнодорожный путь не был связан с общероссийской железнодорожной сетью, а доставка грузов, пассажиров и войск осуществлялась морским транспортом через Каспийское море. В 1906 г. было завершено строительство Оренбургско–Ташкентской (Ташкентской) железной дороги, связавшей Среднюю Азию с Поволжьем и Центральной Россией. К 1913 г. ее протяженность составляла 2234 км. Стыковка Среднеазиатской и Ташкентской железных дорог привела к тому, что отдаленные районы края были связаны с железнодорожной сетью империи. Обе дороги обладали современным подвижным составом, а их запуск привел к общему оживлению экономики региона и способствовал повышению его привлекательности для инвестиций.

В имперский период наблюдается повышение уровня жизни, что стало следствием быстрого развития хозяйства, роста спроса на сельскохозяйственную продукцию, развития промышленности, строительства новых городов и т.п. Оплата за наемный труд в Туркестане, после его присоединения к Российской империи, увеличилась в 2-3 раза. Российские ученые, изучавшие Туркестан, отмечали, что раньше слуга, работавший на богатого сарта (старое название местного оседлого населения) получал 19 рублей в год с очень скудной пищей и одеждой, а, нанявшись к русским, он начал получать от 4 до 7 рублей в месяц с обильной пищей. Годовой доход арендатора-издольщика с десятины в начале XX века составлял 100–200 рублей в год, что по тем временам являлось очень большой суммой. Этому способствовал рост цен на хлопок-сырец, который превратился в главную товарную культуру региона. Активно развивалась система кредитных учреждений. К 1912 г. в Туркестанском крае насчитывалось 7 отделений Государственного банка и 40 – коммерческих банков. К 1913 г. в регионе насчитывалось 265 кредитных учреждений различного типа.

В период существования Российской империи, а также в еще более ранний, «московский», период была основана большая часть городов современного Казахстана. В их числе – Уральск (1584 г.), Гурьев (1640 г.), Семипалатинск (1718 г.), Павлодар (1720 г.), Усть-Каменогорск (1720 г.), Петропавловск (1752 г.), Кокчетав (1824 г.), а также обе столицы республики – Астана (Акмолинск, 1830 г.) и Алма-Ата (Верный, 1854 г.), являвшаяся столицей до 1997 г.

То есть основы городской цивилизации, без которой немыслимо создание современной экономики, были заложены именно во время пребывания казахов в составе Российской империи. В современном же Казахстане за четверть века независимости ни одного нового города пока еще не построено.

Очевидно, что «перекопанную землю» итоги экономического развития Степного края и Туркестана в составе Российской империи отнюдь не напоминают. Более того, именно в имперский период на территории региона появляются такие передовые по тем временам отрасли экономики, как железнодорожный транспорт и электроэнергетика. До 1917 г. в среднеазиатских владениях России были построены две крупнейшие по протяженности железные дороги, которые составляют основу его транспортной железнодорожной сети и поныне. Для сравнения – Туркестано-Сибирская железная дорога (Турксиб), строительство которой началось еще накануне революции и с большим напряжением сил завершалось в годы первой пятилетки, по сравнению со Среднеазиатской и Ташкентской железными дорогами имела в полтора раза меньшую протяженность (1442 км). Сельское хозяйство региона в этот период приобретает товарную направленность, что привело к повышению доходов населения и общему росту уровня жизни. Безусловно, создание независимых национальных государств с развитой экономикой целью России тогда не являлось, но и о беспощадной эксплуатации природных ресурсов региона говорить не приходится.

Почему же в итоге имперский период казахской истории рассматривается сегодня в качестве «черной дыры»? Здесь может быть несколько объяснений. Во-первых, Казахстан сейчас переживает период экономического кризиса, уровень жизни и покупательная способность населения падают, чего не наблюдалось с 1990-х гг. Для того, чтобы подчеркнуть достижения периода независимости, Н. Назарбаев и сравнил имперский период с современностью, не вдаваясь, естественно, в детали. Во-вторых, после присоединения Крыма к России и событий в Донбассе в Казахстане усилились опасения по поводу того, что северные области республики вскоре могут повторить их судьбу. 5 декабря суд г. Петропавловска приговорил местного жителя Игоря Чуприна по статье за разжигание межнациональной розни к 5 с половиной годам лишения свободы за призывы в социальных сетях сделать Казахстан частью России. С 2015 г. четверо граждан Казахстана были осуждены за участие в боевых действиях в Донбассе, где они воевали на стороне народных республик. Слова Н. Назарбаева вполне могли быть предназначены для «национал-патриотической» части казахского населения, недовольной чрезмерной зависимостью Казахстана от России.

После распада СССР Казахстан очень ревниво относится к собственной независимости, считая вопрос национального суверенитета ключевым. Параллельно с участием в деятельности ОДКБ, например, Астана ежегодно проводит со странами НАТО учения «Степной орел». В этом году они проходили на территории Великобритании, у которой с Россией в последнее время сложились крайне напряженные отношения. Казахстан по-прежнему поддерживает интенсивные контакты с пантюркистскими международными организациями. При этом в самой республике отношение к заявлению президента далеко не однозначное.

На том же ресурсе informburo.kz, который опубликовал речь Н. Назарбаева, есть целый ряд критических комментариев, авторы которых отмечают, что после распада СССР Казахстан лишился целого ряда созданных в советский период крупных промышленных предприятий, а состояние системы образования и медицины оставляет желать лучшего.

Причем их авторами являются как славяне, которых, по понятным причинам, большинство, так и этнические казахи. В целом же подобные заявления, скорее, разделяют русское и казахское население страны, усугубляя их различие во взглядах на историю.
Автор: Александр Шустов
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/rossijskij_kolonializm_mify_i_fakty_803.htm


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Комментарии 77
  1. Котище Вчера, 15:18
    В 1994 году был свидетелем, как школьники казахи из Алматы избивали своего однокласника русского. Это пресек учитель, этнический казах. Причем жестко, наложил троим из четверых в штаны колючек, навроде нашего репейника. После этого я искренне верил, что Казахстан минимум нам дружественное государство!
    Котище
    1. EvgNik Вчера, 16:35
      Цитата: Котище
      В 1994 году был свидетелем, как школьники казахи из Алматы избивали своего однокласника русского.

      Мои сыновья на Байконуре служили вместе этим диким кочевым народом. Вмятины на ногах остались до сих пор, хотя прошло 20 лет. Цивилизация существует только в больших городах и там, где живут Русские. Я что, после этого должен любить этот народ?
      EvgNik
      1. Talgat 148 Вчера, 17:06
        Просто Не люби нас! Люби себя! )Ты ничего нам не должен!))
        Talgat 148
        1. EvgNik Вчера, 17:31
          Цитата: Talgat 148
          Люби себя! )Ты ничего нам не должен

          Я многих люблю на сайте. И это вы мне должны. Здоровье сыновей мне дороже дикого народа.
          EvgNik
          1. Касым Вчера, 19:44
            "Не ведитесь" на эту статью. НАН сидит в кресле все это время, потому что за Союз стоял. Он обещал это народу, и он "активен" на этом "фронте". А вырывая из контекста речи и т.д., можно на любого нарыть компромата. Интересно, но он единственный, кто ладит с Западом и Востоком из пост-советского пространства. "Последний из могикан". hi
            Касым
            1. Скептик-Самоучка Вчера, 23:14
              Касым.
              Видишь ли чем дело... се тут хорошо написано и так далее. Но вот я регулярно бывал в Казахстане с 2003 по 2011 года.
              Выскажу свое. субъективное мнение.
              Итак. Русскому (немцу. украинцу, белорусу) в Казахстане сейчас:
              1. У детей нет будущего. Им крайне сложно получить образование. крайне сложно устроиться на работу. Я видел результаты "Национальной стратегии" - так что знаю о чем говорю.
              2. Юг Казахстана (Алма-Аты) - если бы НАН продолжил то, что вытворялось в 2006-2008 году - вы. извините. сейчас все поголовно там ходили бы с прорванной канализацией. как минимум. И уж как мне рассказывали врачи скорой помощи - когда по вызову казахские бригады даже НЕ ПРИЕЗЖАЛИ к русским, если их вызывали.
              3. Почему то не один казах не идет лечить зубы к казаху-стоматологу. С чего бы вдруг?
              Принятатя "политика нацональных кадров" в Казахстане - это вообще нечто. Ну а уж как вы носитесь с оралманами, которые приехали на все готовое (читай перекочевали из Монголии) - это отдельная песня.
              Теперь что касается промышленности. И опять нацкадры "решили все" - все директора, главные инженеры и так далее - казахи. только вот почему-то к ним ваши же руководители ищут толковых замов - русских, белорусов и т.д.
              Нет, у вас сейчас нет резни по национальному признаку, а дураков хватает везде. Но... Не зря же Ваш НАН так сильно хочет дружить с РФ. видимо понимает, что если не будет дружбы, то у вас будет откат назад.
              ИМХО.
              Скептик-Самоучка
              1. Касым Вчера, 23:48
                Уважаемый, это Ваше Право иметь свою точку зрения и не собираюсь Вас переубеждать.
                Для межнационального согласия и равенства есть спец. орган. Ассамблея Народов Казахстана. Зайдите на сайт АНК - у них большие полномочия, вплоть до ратификации законов.
                Уже ни раз объяснял. Для руководящей должности нужно знать 2 языка. Представьте себя на месте например чиновника в Татарстане. К Вам приходит местный, который с Вами не может объясниться на татарском. Поэтому давно просят АНК (нац. диаспоры) выдвигать своих кандидатов со знанием 2 языков - в этом вся проблема. С др. стороны. Разве Вы, гражд. РФ, ощутили себя в др. стране, находясь в РК - многие ведь казахи со знанием русского. И никто от него не отказывается. Он в Контитуции прописан, как язык межнац. согласия в РК, то есть, как говорит Президент имеет статус гос-ного. У нас недавно трем Национальным театрам присвоили статус Академических. И это ни русский или казахский, которые есть в каждом городе. Даже в самом южном Чимкенте, в самом центре - русский драм. театр. Это Уйгурский, Немецкий и Корейские нац. театры - единственные в СНГ.
                Такова политика властей. Но соглашусь и президент на это обращает внимание есть перегибы. Прокурорам приказано "взять на контроль". Агашек отстраняют от гос.службы на 5 лет. И основная причина... в не знании языков - у нас требуют отвечать на вопросы населения на том языке, на котором обращаются.
                В средних школах введен норматив - одинаковое число часов для изучения русского и казахского, не зависимо от уклона. Кстати при наличии 30% славянского населения (было 40% в КазССР, например немцев 6%) школ 50% на 50%. Зайдете в русский класс или школу, а там азиатов половина - лучшие ВУЗы в СССР были в РФ (половина из 30 000 учащихся за рубежом приходится на Россию).
                Так что условия есть, на мой взгляд, главное желание. hi
                Касым
                1. Касым Сегодня, 00:28
                  Один момент, который я упустил. Помните такого - Олег Сосковец. В РК он мог стать премьер-министром, но Ельцин поманил пальчиком и он уехал. Вот поэтому в нач. период НАН вынужден был опереться на нац. кадры. Но эта волна давно ушла - на съезде АНК НАН просит диаспоры выдвигать на гос. службу свои кадры. Скамейка запасных у него уже большая - 40-летний, например, сейчас мэр Алма-Аты. Так что соглашусь где-то с Вами. hi
                  У меня стоматолог казах. Кстати, спасибо, что напомнили - пора идти.
                  Касым
                  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 00:42
                    Касым, постараюсь вам ответить.
                    Есть, как вы сами понимаете, официальная политика и неофициаьная практика. Я сталкивался и с тем и с другим.
                    По итогом этих контактов и написал свои мысли, то, что видел.
                    По ощущениям от попадания в другую страну - тут вы верно отметили - не ощущал. Говорил на русском свободно. Но я так же свободно общался на русском и в Белоруссии, в Азербайджане, на Украине, в Молдавии.
                    А вот между севером и югом Казахстана - разницу уловил. Не могу подобрать слов - она чувствуется, сильно чувствуется.
                    Скептик-Самоучка
                  2. Талгат Сегодня, 05:37
                    Поддержу все посты Касыма! Если бы их не было - то сам так и написал бы

                    Множество друзей русских - даже начальник русский - у дочки обе подружки русские (кстати в элитной школе - значит у родителей деньги есть) - - да иногда встречаются казахи (и русские дураки тоже иногда бывают) и бытовой национализм - но все таки редко - и это везде бывает - в той же России в нац республиках наверное и т д

                    Главное, чтобы 2 родных на самом деле друг другу народа не повелись на такие высказывания и статейки и не забыли дружбу которой даже не 300 а тысячи лет, И не остановили процесс интеграции - а вообще то можно не беспокоиться - интеграция все равно неизбежна - т к тысячи лет Евразия как птица Феникс многократно встает снова после любого распада

                    Кстати у меня тоже стоматолог казашка - и супер - вся семья у нее лечится
                    Талгат
                2. костя андреев Сегодня, 00:59
                  Скептик -самоучка рассказывает то же самое. что говорят мои друзья., которые приехали из Казахстана. буквально слово в слово!!
                  Только по поводу резни говорят пока нет но будет.
                  костя андреев
  2. EvgNik Вчера, 15:21
    Забыл Казахстан, чьими землями прирос. Часть Оренбургской области, Актюбинская, Акмолинская. По пути Украины топают господа кочевники.
    EvgNik
    1. Talgat 148 Вчера, 17:11
      Мы ничего не забыли! Мы и не хотели развала СССР!!! Мы крайние объявили независимость! Россия, Украина и Беларусь первыми вышли из союза, ну еще прибалтика, а Казахстан остался.... нам нужно было сохранить Советский союз в Центральной азии со столицей в Алма-Ате или Ташкенте )))))
      Talgat 148
      1. moskowit Вчера, 19:00
        Дорогие друзья! Не ужели не понятно к кому обращаются нынешние лидеры бывших Советских Республик. Они обращаются не к тем, кто помнит истинное положение вещей, хотя сами помнят всё и вся о недавнем прошлом. Они никак не дождутся, когда мы, живые свидетели былого могущества СССР, канем в небытие! А обращаются они к тем, кто родился в 80-х и позже. Они выросли уже в другом обществе, в другой социальной среде.
        moskowit
    2. МПК105 Вчера, 18:44
      Часть Оренбургской-да.Казахам много казачьей земли перешло.
      МПК105
  3. parusnik Вчера, 16:12
    «Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией»
    ..И этот туда же..Впервые железная дорога прошла по территории Казахстана в 1893—1894 году. Это была узкоколейной железнодорожной ветка Покровская Слобода — Уральск протяженностью 369 км, из которых 113 км пролегли в Казахстане.Кроме того 190 км Транссиба также прошли через Казахстан,Петропавловск.В 1904 году, началось строительство магистрали Оренбург-Ташкент протяженностью 1668 км. Вдоль железнодорожной линии выросли города и промышленные центры: Актюбинск, Уральск, Туркестан, Кызыл-Орда, Аральск и другие.Общая протяженность железных дорог на территории Казахстана к 1918 году достигла 2 575 км.Негодяи "царские колонизаторы" понастроили.Теперь о "советских колонизаторах".Как измывались.Первой железной дорогой построенной в советский период 1920—1922 годах стал участок Петропавловск-Кокчетав. Его в 1926—1931 годах продолжили через станции Курорт-Боровое и Акмолинск до Караганды, и общая длина превысила 700 км. В 1924 году была создана железнодорожная линия Кулунда-Павлодар. Для развития нефтепромыслов Эмбы в 1926 году была построена узкоколейная дорога Гурьев-Доссор.Строительство Туркестано-Сибирской магистрали протяженностью 1444 км в 1927—1930 годах, стало эпохальным,она связала Казахстан и Сибирь и способствовала экономическому развитию республики и освоению многих пустынных земель.В 30-е годы были также построены участки: Караганда-Балхаш -490 км,центральный Казахстан, Чимкент-Ленгер,юг Казахстана, Локоть-Защита-235 км,казахский Алтай, затем продолженная до Лениногорска и Зыряновска.В 1936—1939 годы проложен участок, посредством которого Казахстан стал связан с Центральной Россией, Уральск-Илецк с выходом на Саратов.В годы Великой Отечественной войны в Казахстане было построено более 10 тыс.км железных дорог.К 1950 году был построен участок Моинты-Шу - 440 км и вот так Транссибирская магистраль соединилась с Туркестано-Сибирской и образовалась линия, прошедшая через всю территорию республики — Трансказахстанская железнодорожная магистраль.в 1950-х годах происходило интенсивное строительство железных дорог в северных и центральных регионах Казахстана.За 1950-е годы плотность железнодорожной сети Казахстана увеличилась вдвое.В 1960-х годах проложены участки Макат-Мангышлак и Мангышлак-Узень, общая длина почти 900 км.В 1964 году был электрифицирован первый в Казахстане участок пути , Целиноград-Караганда. С этого началась электрификация казахских железных дорог....И не стыдно такое говорить..в Казахстане "колонизаторы", царские и советские дорог не строили...Спасибо, бы сказал...Бельгийского короля Леопольда II на вас не было...
    parusnik
    1. Talgat 148 Вчера, 17:15
      Все что строили колонизаторы не предназначалось казахам! И потом в СССР строилось все советскими людьми для советского народа!!! В той же России мой дядя строил газопровод Уренгой-Помары-Ужгород!!!
      Talgat 148
      1. parusnik Вчера, 17:31
        Казахи при "проклятом" царизме на поездах, получается не ездили... видимо из-за табличек "только для русских"...А если строили потом ,советские люди ,для советского народа, то где спасибо Назарбаева советскому народу...Сам я в Алма-Ате родился, не в Алма-Аты, когда мои мать и отец, советские люди, строили в Казахстане , для советского народа, а теперь со слов Вашего Президента, я сын "советского оккупанта"...Ладно. еще в 70-х родители слышали от казахов. понаехали тут..Не стали таким как Вы жизнь отравлять, уехали..домой в Россию..в 1971...
        parusnik
        1. Talgat 148 Вчера, 17:54
          Еще раз повторюсь - Советские люди строили для Советского народа!!! Ездили на поездах все!
          Но вот "понаехали" это звучало только в Москве! В Казахстане русским никто так в 70-е не говорил, так русское население приехало еще раньше при Столыпине и др.
          Вот Вы родились в Алма-Ате и скорее всего никогда не знали пару-тройку казахских слов, никогда не здаровались с казахскими женщинами по казахски!
          К тому же незнаете со времен оснавания Алма-Ата по-казахски всегда называлась - Алматы!!
          Правда ведь?
          Talgat 148
          1. andj61 Вчера, 18:40
            Понаехали тут -это москвичи в отношении всех говорили, и, в первую очередь, таких же русских из центральной России.По поводу казахского языка - так очень многие казахи, жившие в крупных городах сами его знали лишь на уровне двуз-трех десятков слов. Я учился в Москве в 70-х - 80-х, у нас было много казахов, так половина из них, по их же словам, казахский знала хуже английского. И это факт. Зачем же русскому знать казахский, если его не знают сами казахи?
            И довольно много знакомых казахов осталось и сейчас живут в Москве. Их тоже считать колонизаторами?
            andj61
            1. Talgat 148 Вчера, 18:45
              Вот-вот!!! Казахи многие забыли свой язык, не это ли колониальное наследие???
              Вот вам пример уничтожения нации!
              Нам крупно повезло, когда Сталин дал статус Казакской СССР из автономии. А то щас былиб как якуты с русскими фамилиями и именами незналиб свой язык.
              Talgat 148
              1. ФАНТОМ-АС Вчера, 18:52
                Цитата: Talgat 148
                Нам крупно повезло, когда Сталин дал статус Казакской СССР из автономии. А то щас былиб как якуты с русскими фамилиями и именами незналиб свой язык.

                Да вам действительно повезло и русские фамилии для вас было бы не самым страшным.
                А представьте себе на минутку , что например, при матрасах вы жили бы в резирвациях в зоне вечной мерзлоты и скорее всего вообще без фамилий.
                Подумайте об этом.
                ФАНТОМ-АС
                1. Talgat 148 Вчера, 19:03
                  Больное воображение!
                  Talgat 148
                  1. ФАНТОМ-АС Вчера, 19:14
                    Цитата: Talgat 148
                    Больное воображение!

                    Я привёл вам пример отношения матрасов к индейцам и при условии победы интервенции в 1918-20гг, этот пример стал бы вашей реальностью.
                    ФАНТОМ-АС
              2. andj61 Вчера, 22:35
                Цитата: Talgat 148
                Вот-вот!!! Казахи многие забыли свой язык, не это ли колониальное наследие???
                Вот вам пример уничтожения нации!
                Нам крупно повезло, когда Сталин дал статус Казакской СССР из автономии. А то щас былиб как якуты с русскими фамилиями и именами незналиб свой язык.

                Именно при советской власти в 60-е - 70-е годы и при наличии союзной республики, живя в этой республике и будучи в ней титульной нацией, казахи стали не знать своего языка! И тут небыло никакого колониализма, а сознательный выбор самих казахов: закончив школу с обучением на русском гораздо проще поступить в приличный ВУЗ в Москве и Питере, да и в Казахстане лучшие преподавателичитали лекции на русском. Кстати, казахи не из славян один из немногих народов, в среде которого походили эти процессы. Прибалты, кавказцы среднеазиатская (особо тут стоят киргизы, но киргизы с казахами даже ближе, чем русские с украинцами и белорусами). С украинцами и белоруссами - это все понятно, все-таки мы один народ, а вот из других народов еще можно вспомнить только, пожалуй, карелов, татар да упоминаемых Вами почему-то в уничижительном контексте якутов. А дело лишь во взаимной высокой комплиментами этих народов - и казахов тоже! - к русскому народу - и только!
                Когда в США немцы или француза за поколение забывали родной язык - это сознательный выбор, а а в СССР в своей республике - это колониализм!
                andj61
              3. Альф Вчера, 23:37
                Цитата: Talgat 148
                Вот-вот!!! Казахи многие забыли свой язык, не это ли колониальное наследие???

                А что казахам мешало учить свой язык самим, от родителей и разговаривать на нем дома или в своих компаниях ? Наверно, колонизаторы ходили по домам и проверяли, кто и на каком языке говорит ? И говоривших на казахском сразу же на месте пороли ?
                Русский язык был принят как универсальный язык. Как можно было выпускать техническую литературу на всех языках СССР ? Да и вряд ли в казахском языке есть такие термины как "кривошипно-шатунный механизм" или "двигатель внутреннего сгорания". А по поводу английского языка что же Вы молчите, не обвиняете британцев, слова "компьютер" и "дисплей" как произносите ? Или в армии, как командиру отдавать приказы на нескольких языках ? Просто, когда русские "колонизаторы" из Казахстана ушли, то Вашу страну залихорадило, вот и пришлось искать виновных. Не себя обвинять?
                Альф
          2. parusnik Вчера, 19:06
            Talgat 148 Верный,до 1921 года город, военное укрепление, основанное русским правительством 4 февраля 1854 года ,в Средние века на этом месте находилось поселение Алмату.Когда мы уехали мне было 4 года..Казахским к этому времени в совершенстве не овладел...Поэтому с казахскими женщинами по казахски не здоровался, не представляете, как мне было стыдно..А про понаехали..и оккупантов..наслышались родители..Хотя Алма-Ата был город интернациональный, жили дружно..Довелось вот с такими столкнуться..
            parusnik
      2. единокровец Сегодня, 00:44
        Цитата: Talgat 148
        Все что строили колонизаторы не предназначалось казахам!

        Где же твои родители учились ? В степи в юрте или всё таки в школе которую построили колонизаторы? Нафига такую чушь пишешь.
        Твои дядя строил газопровод только потому , что колонизаторы его считали себе равным и дали возможность выучится на ту же профессию что и сами.
        Я вообще не понимаю почему на правду такая реакция, русских тоже в своё время много чему запад научил . Та же наука например с запада пришла.
        единокровец
  4. кошак Вчера, 16:43
    Речь "для внутреннего употребления", т. е. для "своих". А "для внешнего" находятся другие слова... Проще говоря - в глаза одно, за глаза - другое. Ну и какого доверия заслуживает такой человек, даже если это политик? negative "Думайте сами, решайте сами..."
    кошак
  5. Талгат Вчера, 16:55
    Уважаемые россияне! Понимаю вашу реакцию на этот "вброс" но все же не поддавайтесь на провокации

    посмотрите (найдите не поленитесь в инете) выступление Назарбаева - Казахстан , как сказал наш лидер, получил такое развитие и такое вложение при СССР,, какое не получала ни ОДНА НАЦИЯ В МИРЕ, -он сказал что построены тысячи километров ЖД дорог, тысячи элеваторов,д освоена целина , разработаны все нефтяные месторождения и т д и т д можно продолжать
    Не зря же поэтому Казахстан и выступил Первым инициатором возрождения Евразии - первым предложил начать восстанавливать наш Союз - пусть СССР погиб - но можно ведь построить что то вместо!

    Друзья познаются в беде - - когда развалили СОюз - посмотрите кто куда подался? Куда подались Грузины или Прибалты или Молдаване? или все остальные? Казахстан остался с Россией. и это не только позиция руководства
    Это позиция граждан КЗ - и русских и казахов

    Помню большой биллборд на Абая - Казахстан и Россия - одна история одно прошлое одно настоящее - и одно будущее
    Талгат
    1. ФАНТОМ-АС Вчера, 18:38
      Цитата: Талгат
      Уважаемые россияне! Понимаю вашу реакцию на этот "вброс" но все же не поддавайтесь на провокации

      Талгат,, национальная карта будет разыгрываться всегда, как только будет намечаться сближение республик и объединение их в разного рода союзы и объединения.
      Понятно и то , что не для того иудушки разваливали СССР, чтобы дать так спокойно ему воссоединиться.
      Конечно было бы сейчас гораздо проще если бы СССР был образован по областному принципу, но плотно изучив эту тему, лично пришёл к выводу , что в тех условиях Союз можно было собрать исключительно по нац-республиканскому принципу.
      Единственное о чём лично я прошу Вас помнить, так это отом , что всем ,что вы сейчас имеете вы обязаны России в широком понимании этого слова.
      Мой дед, как и многие красноармейцы, гонял басмачей по туркестанским степям , устанавливая для Вас Советскую власть, а вместе с ней и Вашу самоидентичность.
      Нам много не надо, а вот СПАСИБО на высоком и не только уровне хотелось бы услышать!
      ФАНТОМ-АС
      1. Talgat 148 Вчера, 18:48
        А вы не забывайте что наши деды лежат под Москвой, Ржевом и Сталинградом!!!
        Talgat 148
        1. ФАНТОМ-АС Вчера, 18:54
          Цитата: Talgat 148
          А вы не забывайте что наши деды лежат под Москвой, Ржевом и Сталинградом!!!

          Этого никто и никогда не забудет.
          ФАНТОМ-АС
      2. Talgat 148 Вчера, 18:50
        А советская власть во времена колликтивизации сократила численность казахов в два раза!!!!! В два раза!!!!! Вдумайтесь!
        Talgat 148
        1. Котище Вчера, 20:14
          Так и передам свим друзьям казахам, которые живут и служат в Екатеринбурге, что они не кондиция! Сокращенка в годы СССР! И барашка есть на их дне рождении откажусь? Бред! Да бред! Национальность никогда не была припятствием как в Российской империи, СССР, так и Российской Федерации. Оба моих знакомых казаха полковники полиции, лично знаю генерала и двух полковников, уроженцев западной украины, или как вам генерал - кореец! И что!? Мало!? Есть подполковник кореец, надеюсь скоро получит полковника. Продолжать......! Россия многонациональная страна и носителем суверинета является ее многонациональный народ! В том числе - казахи! Исходя из завления казахи живущие в Екатеринбурге колонизаторы и поработители казахов Казахстана. Маразм крепчает. В Казахстане живут и русские, значит казахи из России, колонизаторы русских в Казахстане! Что дальше?
          Котище
          1. Talgat 148 Вчера, 20:25
            Моразм крепчает верно!!! Ни хрена не понятно!
            Talgat 148
        2. единокровец Сегодня, 01:00
          Цитата: Talgat 148
          А советская власть во времена колликтивизации сократила численность казахов в два раза!!!!! В два раза!!!!! Вдумайтесь

          Советская власть в те года все народы "сокращала" и к сожалению именно казахов это коснулось больше всего. Кстати удивительно, что вы понимаете причину и не объявили это геноцидом , как украинцы "голодомор".
          единокровец
  6. tiaman.76 Вчера, 16:59
    назарбаев походу и не слышал про маньчжуров и династию цинь которая просто истребляла казахов по головно и по сути российская империя спасла их от полного исчезновения или рабства..ну к примеру джунгарам повезло меньше..где они сейчас..??
    tiaman.76
    1. Talgat 148 Вчера, 17:17
      Вы в это верите?
      Talgat 148
      1. tiaman.76 Вчера, 17:39
        вот вы это забыли или предпочитаете не помнить
        tiaman.76
        1. Talgat 148 Вчера, 18:03
          Мы ничего не забыли, все хорошее в наших отношениях сделали нас союзниками и друзьями! Мы едиственные кто вас поддерживал во всем в постсоветское время! Казахстан первый предложил дружить в виде Евразийского содружества. Опять же Таможенный союз, ОДКБ и т.д.
          Байконур арендуется без проблем с нашей стороны! Военные объекты Российской армии действуют у нас.
          Но мы помним и неготив! Он был! Нельзя о нем замалчивать!
          Talgat 148
          1. Parsec Вчера, 18:25
            Цитата: Talgat 148
            Но мы помним и неготив! Он был! Нельзя о нем замалчивать!

            Что ты будешь делать, как только очередные спасенные от сифилисного вымирания и вырезания соседями национально возбудятся, так сразу "конечно, определенную положительную роль русский колониализм сыграл... но был же и "неготив"!
            Кочевники-скотоводы перетянуты в другой экономический уклад через три ступени, получили свое государство с экономикой и инфраструктурой под ключ, разведанными запасами, которые оставались как стратегический резерв всей державы - Карачаганак, Эмба, Каспийский шельф, и поставленными производствами - но вот если бы не русский колониализм, цвели бы они сейчас в степях покруче Эмиратов. Хорошо хоть не скулят об утраченных дворцах, как шпротные хуторяне.
            Parsec
            1. Talgat 148 Вчера, 18:56
              Ну как вам еще объяснить....
              Уф, как тяжело!
              Ну когда вы перестаните все к себе приписывать, все достижения СССР?
              Все что построил СССР все это досталось всем республикам когда РФ, Беларусь и Украина развалили его! Вам например тоже под ключ досталось нефть Западной Сибири, БАМ , атомные элктростанции гпзопроводы! Ведь мы тоже строили эти объекты! Мой дядя по комсомольской путевке строил газопровод в Сургуте.
              Вам досталрсь все как бы больше, если судить вашей логикой! ))))
              Talgat 148
              1. Cat Man Null Вчера, 19:11
                Цитата: Talgat 148
                Вам досталрсь все как бы больше, если судить вашей логикой!

                - зацените табличку:


                - РСФСР стабильно была "донором". То есть производила больше, чем потребляла. Прошу отметить - на душу населения, а население в РФ было уж всяко больше, чем в... в любой другой из Советстких Республик
                - Казахстан к началу 90-х из "доноров" выпал, кстати... согласно той же табличке yes
                Cat Man Null
            2. Talgat 148 Вчера, 19:10
              ...скулят... слово то какое, скулите это вы, от всего что вы потеряли...
              Talgat 148
          2. Альф Вчера, 23:40
            Цитата: Talgat 148
            Но мы помним и неготив! Он был! Нельзя о нем замалчивать!

            Нельзя замалчивать, верно. Но нельзя и кичиться этим, при случае и без оного тыкая всем этими фактами. Да и, без обид, Вы почему-то здесь на русском говорите, а не на казахском. Просто Вы понимаете, что Вас не поймут.
            Альф
          3. единокровец Сегодня, 01:02
            Цитата: Talgat 148
            Но мы помним и неготив! Он был! Нельзя о нем замалчивать!

            Нельзя негатив называть колонизациеи особенно если её не было.
            единокровец
      2. Котище Вчера, 21:02
        Почитайте книгу Вашего земляка "Вешние снега"! Там есть о джунгарах!
        Котище
  7. Darth Revan Вчера, 17:02
    А что такое Казахстан? request Вот Туркестанское генерал-губернаторство знаю, а это что? Товарищ Насрабаев - придёт время, когда Империя вернётся в свои границы, это надо учитывать!
    Darth Revan
    1. Talgat 148 Вчера, 18:11
      Не нужно оскорблять нашего президента, Туркестанское губернаторство говорите... ))) Империи уже умерли все! Никогда вам не вернуть границы! Поезд ушел! Сами развалили империю теперь вам ее не возрадить! Живите с миром в своей стране она и так большая! ))
      Talgat 148
      1. SpnSr Вчера, 20:02
        Цитата: Talgat 148
        1
        Talgat 148 Сегодня, 18:11 ↑
        Не нужно оскорблять нашего президента, Туркестанское губернаторство говорите... ))) Империи уже умерли все! Никогда вам не вернуть границы! Поезд ушел! Сами развалили империю теперь вам ее не возрадить! Живите с миром в своей стране она и так большая! ))

        как бы вам объяснить доступней, хоть Россия и называлась Империей, но по своему значению, в абсолютном понимании никогда ею не являлась, таким же был и СССР! ... это для общего диалога, выше высказанное, дает основание утверждать, что большое количество государств, бывших ранее частью Российской Империи, а потом частью СССР, было создано, выпестовано, выхолено и с богатым богажем, как материальным так и интелектуальным, в том числе и языком, отправлено в свободное плавание...
        я не разделяю многие высказывания здесь в плане упреков, не в упрек, но для сведения, часть северо-восточного Казахстана, вотчина моих предков, но тогда это не был Казахстан и даже Туркестан не был. ну и дальше к коменту, в свое время возникла необходимость перейти на новый тип отношений, для чего и были созданы и Казахстан в том числе, все эти государства, но этот переход несколько по другому воспринимается братьями, и они начинают гадить создателю, наверно чтобы утвердить свою идентичность и утвердить свою независимость ((которую можно утвердить и иначе) если углубиться в историю, то это и Польша, и Финляндия, и современные государства бывшие когда то в Югославии, и Болгария, теперь государства прибалтики, Монголия - детище СССР, сюда же можно добавить Афганистан, все перечислять не буду, везде строилась цивилизованная жизнь, а не то, что могло прийти, к примеру если взять Среднюю Азию, был бы самое мелкое Афганистан, большее сожрали бы друг друга под чьим нибудь чутким руководством, это и Сирия в пример, и тот же Афганистан, и Ирак...)
        ну так вот, все строилось, ладно, не буду спорить, для всех(кстати, только это говорит о том, что это не имперский подход, а это утверждение которое показано в этой статье пустое) , то есть по братски, так и относиться надо к прошлому по братски, а не пытаться лживыми речами выпестовать очередных русофобов!...
        SpnSr
        1. Talgat 148 Вчера, 20:28
          Правильно, не имперский подход! Но такие статьи в Казахстане не выходят! Кто тогда по братски поступает???
          Talgat 148
  8. ФРЕГАТEН Вчера, 17:06
    ....Так на вскидку.....В Союзную бытность существовал уникальный горный каток Медео на котором проводились крупнейшие соревнования включая ЧМ по конькам....кто-то сейчас помнит о нём? Это у вопросу о том строили или нет ,что-то.....................На всех предприятиях весь ИТР русские...потом их повыгоняли из своих квартир в 90-е (которые кстати не покупали, просто выгоняли..помните ? Сторонники национальных незалежностей?) И все предприятия встали.....Дороги вот не строили Назарбаеву? Да они им нужны были? Россия создала всё-ВСЁ, что есть в Казахстане.....А столица нынешняя раньше не Целиноград кстати называлась? А Целину не весь Союз-читай Россия подняли? А овец пасти и на лошадке скакать асфальт не нужен....Прошу не считать сей пост оскорбительным и шовинистическим , потому как ничего не придумано , а просто озвучено.....
    ФРЕГАТEН
    1. Talgat 148 Вчера, 18:06
      Ложь полная!!! Может с Грозным путаете!!! Никто никого не выгонял! Живут в Казахстане все нации и никто их не претесняет! Телевидение, газеты журналы книги реклама на русском языке! Русские Школы, церкви! Ну зачем такую чушь нести?????!!!
      Talgat 148
    2. Talgat 148 Вчера, 18:07
      И самое главное уважаемый - Россия в Казахстане ничего не строила!!!
      Talgat 148
      1. Parsec Вчера, 18:30
        Цитата: Talgat 148
        И самое главное уважаемый - Россия в Казахстане ничего не строила!!!

        Не-не-не!
        Это великий казахский народ, опираясь на вековые традиции зодчества, сложную сеть экономических связей и технологическое лидерство - кто ж спорить будет!
        Опять же великая космическая держава, не без того.
        А если вспомнить научно-испытательные полигоны Эмба и Балхаш и площадки падения от Капустина Яра, так еще и страна, давшая толчок и развившая ВПК высоких технологий.
        Да что там, прародина всего.
        Parsec
        1. Talgat 148 Вчера, 18:38
          Ну если так хотите! )))
          Ващет все это построено во времена Советского союза!
          И Семипалатинский ядерный полигон тоже!
          Но мы живем современной историей, мы радуемся своим достижениям со времен независимости!!! Строим и развиваем города, поднимаем экономику, строим железные дороги и заводы!
          Только прошу не надо заводиться на тему национальных квартир, вы первые откололись от союза!
          Talgat 148
          1. Parsec Вчера, 19:30
            Цитата: Talgat 148
            И Семипалатинский ядерный полигон тоже!

            Ну о первенстве при разработке ядерного оружия Казахстан может поспорить с Архангельской областью, и о космодромах тоже...
            Parsec
            1. Talgat 148 Вчера, 20:39
              Мы не производим ядерное оружие! Мы безядерная страна!!!
              Зато мы мировой лидер по добыче Урана! ))
              А космодром Байконур на правах аренды принадлежит РФ!
              Talgat 148
      2. РУСС Вчера, 18:30
        Цитата: Talgat 148
        И самое главное уважаемый - Россия в Казахстане ничего не строила!!!

        Скоро вас Китай поглотит.....
        РУСС
        1. Talgat 148 Вчера, 18:39
          Нас Китай не поглатит, не сможет, мы сильные!!!!
          А вот Дальний Восток России да, поглотит!!!
          Talgat 148
          1. kouldoom Вчера, 21:27
            вас уже глотает
            kouldoom
          2. Альф Вчера, 23:42
            Цитата: Talgat 148
            Нас Китай не поглатит, не сможет, мы сильные!!!!

            Самим-то не смешно такое говорить ?
            Или как в анекдоте про ежика-Я сильный, но легкий.
            Альф
  9. Iskander_двурогий Вчера, 17:56
    Настоятельно рекомендую почитать учебники по истории в Узбекистане, и не такое найдете.
    Iskander_двурогий
  10. Talgat 148 Вчера, 18:29
    Мысли в слух! Часто слышу Россия построила все в Казахстане, русские построили Медео освоили Целину, построили города школы институты мосты....
    И вот представил, взяли Русские давай все строить для диких Казахов, нате вам казахи Медео катайтесь, вот вам города, космодром школы музеи все для вас, щас вам Целину засеем и сами убирем урожай кушайте на здоровье! Все для казахов! И в других республиках такая же картина!

    Когда такие люди перестанут думать что вы сами одни все построили для других (не для себя) и все вам должны?!!

    Все что строили "строители" строили прежде всего для себя для своих потребностей!!!
    Talgat 148
    1. SpnSr Вчера, 23:43
      Цитата: Talgat 148
      , нате вам казахи Медео катайтесь, вот вам города, космодром школы музеи все для вас, щас вам Целину засеем и сами убирем урожай кушайте на здоровье! Все для казахов! И в других республиках такая же картина!

      а для кого?
      просто ответьте себе на вопрос, для кого!
      у России и так достаток и территорий, на которых жить не кому, так она еще прихватила? Это как раз и называется нести цивилизацию ()
      ведь не было так, как у британской империи, сейчас у америки, именно имперский подход, когда население используют по максимуму (вплоть до истребления), забирают все ценное, а в замен ничего не дают?
      я не пытаюсь уменьшить достоинство казахов, или еще кого из бывших субъектов Российской империи, СССР, они тоже принимали участие в строительстве СССР, но как бы было если бы изначально туда не принесли цивилизацию, которая сейчас позволяет строить то, что строят?
      SpnSr
    2. единокровец Сегодня, 01:08
      Цитата: Talgat 148
      построили Медео


      Каток то остался или в 90-е разрушили ?
      единокровец
  11. OlegYOla Вчера, 18:32
    Национальные республики- это бомбы замедленного действия! Страна должна быть единая! Лично в семье, учи и воспитывай детей, на своем родном языке и традициях drinks
    OlegYOla
  12. den-protector Вчера, 19:11
    Ну что тут сказать. Такие баи-"коммунисты", как Назарбаев, Каримов, Шаймиев и развалили СССР, хотя он формально и не был в "тройке" подписантов беловежских соглашений, поскольку благодаря членству в высших эшелонах КПСС, имели доступ к определенной информации и рычаги управления. А теперь они удельные князьки и ханы. Вот такие они - политические флюгеры. Говорят одно, думают другое, делают третье. С такими жертвами русских колонизаторов нормальным людям не по пути.
    den-protector
  13. Darth Revan Вчера, 19:17
    Цитата: OlegYOla
    Национальные республики- это бомбы замедленного действия! Страна должна быть единая! Лично в семье, учи и воспитывай детей, на своем родном языке и традициях drinks


    Истинно так!
    Darth Revan
    1. Talgat 148 Вчера, 19:36
      Интересно... что означает "национальные республики" ....
      Чехия?
      Франция?
      Мадагаскар?
      А РФ это федерация национальная или нет?
      Или имеется в виду Чеченская республика или Татарстан?
      Тема про Казахстан, значит ли что мы бомба замедленного действия??? А тогда США это нейтронная бомба замедленного действия???
      А не, это не про нас - Казахстан многонациональное государство!!!
      Talgat 148
  14. alexglar Вчера, 21:20
    Цитата: Iskander_двурогий
    Настоятельно рекомендую почитать учебники по истории в Узбекистане, и не такое найдете.
    alexglar
    1. alexglar Вчера, 21:23
      Жил я в Узбекистане, знаю, что там творилось в отношении русских...А в Казахстане, к русским было более лояльное отношение, и русских даже сейчас там очень много
      alexglar
  15. esaul1950 Вчера, 22:49
    Великие казахи выкопали Каспийское море, таких заявлений ещё не поступало? Флаг им в руки и процветания, главное не за счёт России.
    esaul1950
    1. Starshina wmf Сегодня, 05:34
      Скоро будет.Они уже в мозг детям вписывают великие небылицы.
      Starshina wmf
  16. esaul1950 Вчера, 23:01
    Цитата: Talgat 148
    Ну если так хотите! )))
    Ващет все это построено во времена Советского союза!
    И Семипалатинский ядерный полигон тоже!
    Но мы живем современной историей, мы радуемся своим достижениям со времен независимости!!! Строим и развиваем города, поднимаем экономику, строим железные дороги и заводы!
    Только прошу не надо заводиться на тему национальных квартир, вы первые откололись от союза!

    Интересно узнать, от кого вы казахи были так зависимы и так плохо развивались в царской и советской Россию Это вам русские мешали развивать собственную ядерную физику, литературу и искусство вообще, в частности классическую музыку. Как надоели стенания бывших "младших ""братьев""" про угнетение со стороны русских, если бы не русские, казахи, узбеки и пр. и пр. ого-го бы где уже были, прибалты "освободились от русских и так расцвели, что население почти в два раза сократилось (не умерли - сбежали от свободы). Вот так. Счастья всем казахам, а мы русские уж как-нибудь.
    esaul1950
  17. Starshina wmf Сегодня, 05:24
    Если бы казахи вовремя не приняли российское поданство то джунгары и китайцы истребили бы их уже давно
    Starshina wmf

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