«Российский колониализм»: мифы и факты

В начале декабря на церемонии вручения премии «Алтын сапа» («Золотое качество») президент Нурсултан Назарбаев выступил с резкой критикой «колониального прошлого» Казахстана, имея в виду период пребывания его территории в составе Российской империи. В России заявление Н. Назарбаева породило массу вопросов. СМИ поспешили напомнить, что никакого Казахстана в Российской империи, собственно говоря, не существовало. В состав империи со второй четверти XVIII по середину XIX вв. в основном в добровольном порядке вошли три казахских жуза (племенных союза), которые минимальными признаками государства (наличие зафиксированных границ, собственного денежного обращения, армии и бюрократического аппарата) не обладали. Как политическая целостность Казахстан возникает после Октябрьской революции 1917 г., и обязан своим существованием национальной политике большевиков, сделавших ставку на решение национального вопроса путем создания на основе крупных этносов союзных республик.Причем статус союзной республики Казахская АССР, ранее входившая в состав РСФСР, получила последней из них в декабре 1936 г.И хотя речь «лидера нации», как отмечали впоследствии некоторые российские обозреватели, была рассчитана на внутреннюю, казахстанскую, аудиторию и не предназначалась для широкого тиражирования в СМИ, полученный в итоге информационный эффект превзошел все ожидания.«Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией», – заявил Н. Назарбаев, добавив, что граждане республики должны благодарить землю за такие ее богатства, как нефть, газ, золото и серебро. «Это – наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет, – отметил казахстанский президент, – Несмотря на кризис и на всё плохое, что происходит, мы развиваемся. Мы не останавливаемся: запускаем гигантские предприятия, создаем новые рабочие места, современные заводы. Кто сейчас делает это в мире? Какое государство? Нет таких. Значит, мы страна, претендующая стать великой. У неё великий народ, и вы все его представители».…Напомним, большая часть территории современного Казахстана в имперский период входила в состав Степного генерал-губернаторства с центром в Омске, называвшегося также Степным краем. Часть южных и юго-восточных территорий республики находилась в составе Туркестанского генерал-губернаторства со столицей в Ташкенте.Формированием общего национального самосознания казахи опять-таки обязаны, прежде всего, СССР, благодаря которому, помимо национальной государственности, пусть и контролировавшейся жестко союзным центром, у них появился национальный алфавит (сначала – на латинице, потом – на кириллице), система всеобщего образования и средств массовой информации на казахском языке, а также современные формы культурной жизни, такие как кино, театр и т.п.Но и до 1917 г. территория современного Казахстана отнюдь не представляла собой выжженную пустыню. Одним из главных показателей благополучия общества до его перехода на современную модель низкой рождаемости является рост населения. В казахских жузах, как и среднеазиатских ханствах, прирост населения был очень низким из-за постоянных междоусобных войн, низкого уровня жизни, эпидемий и отсутствия современной медицины. После вхождения в состав России численность казахов стала быстро увеличиваться. Так, в Букеевской орде, которой в 1799 г. было разрешено перейти Урал и кочевать между ним и левым берегом Волги, численность населения в 1802 г. составляла 31 тыс., в 1857 г. – 100 тыс., а в 1897 г. – 207,3 тыс. чел. Общая же численность казахов с течение XIX века увеличилась с 2,25 до 4 млн чел., или почти в два раза. На рубеже XIX – XX веков их естественный прирост составлял 0,8 – 1,4%. Население Туркестанского края с середины XIX века до 1916 г. также почти удвоилось, увеличившись с 4 до 7,5 млн чел. В некоторых районах прирост населения достигал 3% в год, что говорит о демографическом взрыве.О том, что резкому увеличению демографического роста казахи обязаны, прежде всего, «российскому колониальному владычеству», говорит тот факт, что население Младшего и Среднего жуза, которые раньше вошли в состав империи, росло быстрее, чем Старшего жуза, окончательного присоединенного к России лишь в середине XIX века. Одновременно на территории современного Казахстана происходили и не слишком благоприятные для казахов процессы. В конце XIX – начале XX веков на территорию Степного края и Семиречья резко усиливается приток славянского (русского и украинского) населения. Его численность увеличивается в три раза и достигает почти 2 млн чел., а удельный вес приближается к 1/3. Выделение ему пригодных для земледелия земель нарушало традиционные пути перекочевок казахов и киргизов, что вело к росту недовольства с их стороны и стало одной из предпосылок восстания 1916 г. Но территория империи считалась тогда одним целым, а крестьянская колонизация Степного края рассматривалась властями как один из способов решения проблемы аграрного перенаселения в центральных и южных губерниях страны.К 1914 г. в Туркестане насчитывалось 220 хлопкоочистительных заводов и 30 маслобоен. В «десятые» годы XX века в регионе ежегодно добывалось по 12 млн пудов каменного угля. В 1914 г. в Туркестане было выработано 3,3 млн киловатт-часов электроэнергии, которую в дороссийский период вообще не производили. Промышленность Степного края была представлена маслодельными, мыловаренными, кожевенными, овчинно-шубными и т.п. производствами. В 30–40-е гг. XIX века здесь стала развиваться добывающая промышленность, включавшая добычу каменного угля, золота и цветных металлов, в развитии которой активно участвовал иностранный капитал. В 1913 г. в Степном крае было произведено 90 тыс. тонн угля и 7 тыс. тонн медной руды. В масштабах России это составляло 0,3% всего промышленного производства, но ранее промышленность, если не считать традиционное ремесленное производство, полностью отсутствовала.Присоединение Степного края и Туркестана к России привело к началу железнодорожного строительства. Первой была построена Закаспийская железная дорога, которая к 1888 г. связала Красноводск и Самарканд и имела, главным образом, военное предназначение. К 1898 г. была построена железнодорожная ветка до Ташкента, а на следующий год дорога была переименована в Среднеазиатскую. На начало 1905 г. ее общая протяженность составляла 2382 версты. Проблемой было то, что новый железнодорожный путь не был связан с общероссийской железнодорожной сетью, а доставка грузов, пассажиров и войск осуществлялась морским транспортом через Каспийское море. В 1906 г. было завершено строительство Оренбургско–Ташкентской (Ташкентской) железной дороги, связавшей Среднюю Азию с Поволжьем и Центральной Россией. К 1913 г. ее протяженность составляла 2234 км. Стыковка Среднеазиатской и Ташкентской железных дорог привела к тому, что отдаленные районы края были связаны с железнодорожной сетью империи. Обе дороги обладали современным подвижным составом, а их запуск привел к общему оживлению экономики региона и способствовал повышению его привлекательности для инвестиций.В имперский период наблюдается повышение уровня жизни, что стало следствием быстрого развития хозяйства, роста спроса на сельскохозяйственную продукцию, развития промышленности, строительства новых городов и т.п. Оплата за наемный труд в Туркестане, после его присоединения к Российской империи, увеличилась в 2-3 раза. Российские ученые, изучавшие Туркестан, отмечали, что раньше слуга, работавший на богатого сарта (старое название местного оседлого населения) получал 19 рублей в год с очень скудной пищей и одеждой, а, нанявшись к русским, он начал получать от 4 до 7 рублей в месяц с обильной пищей. Годовой доход арендатора-издольщика с десятины в начале XX века составлял 100–200 рублей в год, что по тем временам являлось очень большой суммой. Этому способствовал рост цен на хлопок-сырец, который превратился в главную товарную культуру региона. Активно развивалась система кредитных учреждений. К 1912 г. в Туркестанском крае насчитывалось 7 отделений Государственного банка и 40 – коммерческих банков. К 1913 г. в регионе насчитывалось 265 кредитных учреждений различного типа.В период существования Российской империи, а также в еще более ранний, «московский», период была основана большая часть городов современного Казахстана. В их числе – Уральск (1584 г.), Гурьев (1640 г.), Семипалатинск (1718 г.), Павлодар (1720 г.), Усть-Каменогорск (1720 г.), Петропавловск (1752 г.), Кокчетав (1824 г.), а также обе столицы республики – Астана (Акмолинск, 1830 г.) и Алма-Ата (Верный, 1854 г.), являвшаяся столицей до 1997 г.Очевидно, что «перекопанную землю» итоги экономического развития Степного края и Туркестана в составе Российской империи отнюдь не напоминают. Более того, именно в имперский период на территории региона появляются такие передовые по тем временам отрасли экономики, как железнодорожный транспорт и электроэнергетика. До 1917 г. в среднеазиатских владениях России были построены две крупнейшие по протяженности железные дороги, которые составляют основу его транспортной железнодорожной сети и поныне. Для сравнения – Туркестано-Сибирская железная дорога (Турксиб), строительство которой началось еще накануне революции и с большим напряжением сил завершалось в годы первой пятилетки, по сравнению со Среднеазиатской и Ташкентской железными дорогами имела в полтора раза меньшую протяженность (1442 км). Сельское хозяйство региона в этот период приобретает товарную направленность, что привело к повышению доходов населения и общему росту уровня жизни. Безусловно, создание независимых национальных государств с развитой экономикой целью России тогда не являлось, но и о беспощадной эксплуатации природных ресурсов региона говорить не приходится.Почему же в итоге имперский период казахской истории рассматривается сегодня в качестве «черной дыры»? Здесь может быть несколько объяснений. Во-первых, Казахстан сейчас переживает период экономического кризиса, уровень жизни и покупательная способность населения падают, чего не наблюдалось с 1990-х гг. Для того, чтобы подчеркнуть достижения периода независимости, Н. Назарбаев и сравнил имперский период с современностью, не вдаваясь, естественно, в детали. Во-вторых, после присоединения Крыма к России и событий в Донбассе в Казахстане усилились опасения по поводу того, что северные области республики вскоре могут повторить их судьбу. 5 декабря суд г. Петропавловска приговорил местного жителя Игоря Чуприна по статье за разжигание межнациональной розни к 5 с половиной годам лишения свободы за призывы в социальных сетях сделать Казахстан частью России. С 2015 г. четверо граждан Казахстана были осуждены за участие в боевых действиях в Донбассе, где они воевали на стороне народных республик. Слова Н. Назарбаева вполне могли быть предназначены для «национал-патриотической» части казахского населения, недовольной чрезмерной зависимостью Казахстана от России.После распада СССР Казахстан очень ревниво относится к собственной независимости, считая вопрос национального суверенитета ключевым. Параллельно с участием в деятельности ОДКБ, например, Астана ежегодно проводит со странами НАТО учения «Степной орел». В этом году они проходили на территории Великобритании, у которой с Россией в последнее время сложились крайне напряженные отношения. Казахстан по-прежнему поддерживает интенсивные контакты с пантюркистскими международными организациями. При этом в самой республике отношение к заявлению президента далеко не однозначное.Причем их авторами являются как славяне, которых, по понятным причинам, большинство, так и этнические казахи. В целом же подобные заявления, скорее, разделяют русское и казахское население страны, усугубляя их различие во взглядах на историю.