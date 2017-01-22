06:20 23 января

За что боролись блокадники

За что боролись блокадникиВыпуск своей новой книги «Война внутри: Дневники блокадного Ленинграда» профессор Бостонского университета (США) Алексис Пери решила приурочить к очередной годовщине прорыва блокады Ленинграда – 18 января. На русском языке эта книга еще не издана, но уже вызвала в России и особенно в Петербурге бурю протестов в связи с появлением рекламной статьи о ней в английской газете «Гардиан».

В своей книге историк рассказывает о дневниках жителей блокадного Ленинграда, которые она якобы исследовала. Пери утверждает, будто никакого героизма в осажденном городе не было – по сути, умирающие от недоедания люди якобы сражались не с фашизмом, а с собственными болезнями, холодом, голодом и такими же несчастными за последний кусок хлеба.

В Петербурге такие рассуждения вызвали шквал возмущения. Депутат Госдумы Виталий Милонов, недавно переехавший в столицу из Петербурга, заявил, что историк Алексис Пери из-за «грязного либерального мировоззрения» просто не могла понять такие вещи, как героический подвиг и борьба духа. Появление статьи в газете «Гардиан» он объяснил отсутствием у историка соответствующих ценностей, через призму которых она могла бы оценить подвиг жителей блокадного Ленинграда. По мнению депутата, историк, выросшая в среде «европейской псевдокультуры», просто не в состоянии понять мотивы советских людей, защищавших свою родину от фашизма.


«Читала она дневники или не читала – неизвестно. Самое главное, что её знакомство с историческими свидетельствами легло на некую неолиберальную матрицу ценностей. То есть, отрицая такие вещи, как борьба духа, как героический подвиг, не понимая этих фраз, эта женщина переложила историю подвига Ленинграда на язык тупого европейского потребителя. Она превратила героический подвиг в некий материалистический разбор по полочкам – что было так, что было не так», – заявил Виталий Милонов.

Он уверен – «профессор Алексис Пери просто не понимает, о чём она говорит, и потому не считает свои выводы ужасными. Точно так же, как Адольф Гитлер не считал, что творит страшные вещи, так как они естественно вписывались в его мировоззрение». Он назвал Алексис Пери лжеучёной и подчеркнул, что когда её книга, посвящённая годовщине прорыва блокады Ленинграда, будет напечатана, Россия будет вправе потребовать запрета данного труда.

«Хотя страны, которые позволяют существовать подонкам типа "Шарли Эбдо", вряд ли будут заботиться о памяти наших блокадников», – посетовал депутат.

Позиция Пери крайне возмутила и председателя общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда» Елену Тихомирову. «Не знаю, где и каких людей опрашивали эти англичане, в Ленинграде их не было. Может быть, это те самые, которые уехали жить на Запад в девяностые годы, и им надо как-то жить, вот и устраивают "сенсации". Хотела бы я спросить у этой английской журналистки: разве жизнь в блокадном городе без еды, без воды, в холоде без топлива, с постоянными бомбёжками фашистов – это не героизм? Как можно не ощущать войны с фашистами, если нас каждый день бомбили? Или это, по мнению Пери, соседи были? У нас лежат каски пробитые, патроны, пусть приедет к нам, посмотрит на фотографии разбитого города. Покажем ей реальную историю войны и блокады».

По мнению Елены Тихомировой, эта статья – одно из проявлений информационной войны Запада против России. «Они отрицают, что Донбасс бомбили, сейчас лгут про блокаду. Они убеждены, что и Освенцим американцы освободили, и войну американцы выиграли. Глупость, глупость. Это недаром всё сейчас идёт. На Западе чувствуют, что Россия набирает силу, мы не отдаём им Сибирь, мы сильны на международной арене, они всячески будут стараться нас оболгать. Идёт дикая информационная война, они всё, что у нас есть святого, хотят испоганить и оболгать», – заявила председатель организации блокадников.

Как известно, не только забугорные, но и доморощенные либералы за последнее время уже не в первый раз пытаются оболгать героический подвиг защитников Ленинграда.

Всем памятен скандал, который вспыхнул вокруг попытки телеканала «Дождь» устроить «опрос» на тему, а не стоило ли бы вообще сдать гитлеровцам Ленинград.

Однако либералы продолжают и сегодня дуть все в ту же дуду и сейчас кинулись на защиту нового издания. Так либеральный сайт интернет-газеты «Фонтанка», который в последнее время в Петербурге играет роль «Эха Москвы», опубликовал статью профессора Европейского университета (который, кстати, был недавно лишен Рособрнадзором лицензии) Никиты Ломагина, энергично вступившегося за автора новой книги о блокаде.

«Книга выйдет в одном из самых серьезных издательств – Гарвардского университета… Алексис Пери – хороший историк, – с апломбом заявил он. – В качестве этой книги, думаю, сомневаться не приходится… Она написана на основании 125 дневников, которые Алексис нашла в Ленинграде – Петербурге. Многие из них были принесены в архивы и музеи уже после 1991 года, до того сами блокадники и их потомки опасались, поскольку в дневниках содержится не такая радужная и принятая в те годы оценка того, что происходило в городе. Но особенность дневника в том и состоит, что, в отличие от публичных выступлений, это исторический источник, в котором люди выражают сокровенные мысли. В дневниках до нас дошло много вещей, к которым мы не привыкли. Многие дневники отражают то катастрофическое положение, в котором были блокадные ленинградцы осенью-зимой 1941 – 1942 года».

Кстати, нынешний адвокат Алексис Пери – тот самый Ломагин, который издал не так давно двухтомник «Неизвестная блокада», использовав архивные материалы Управления Народного комиссариата внутренних дел по Ленинградской области (УНКВД ЛО) военных лет. В ней, ссылаясь на архивные документы, Ломагин утверждает, будто настроения ленинградцев в осажденном городе на самом деле выражались в донесениях «стукачей НКВД», и обильно их цитирует: «Рабочие говорили, что придет немец и перевешает всех коммунистов», «народу все равно, какая власть будет, лишь бы кормили», «скорей бы пришли немцы и разогнали всю эту свору», «Гитлер установит у нас новый порядок, и жить станет лучше». «Ленинградцы ждут прихода немцев и всячески будут помогать немецким войскам завершить победу над Советским Союзом. Попрошу передать через немецкие войска Гитлеру: "Чем можем, всем будем вам помогать, господин Гитлер"».

В итоге на вопрос, почему в Ленинграде в период блокады не было голодных бунтов, профессор Ломагин отвечает следующим образом: дело в том, что здесь сыграло свою роль чрезвычайное ослабление людей вследствие голода. Но главная причина «по Ломагину» – свирепый НКВД, который поддерживал тотальный контроль над населением, оперативно выявляя и уничтожая малейшие ростки потенциальной оппозиционности. Вот так – подвига не было! Таков вывод либерального историка: «ослабление от голода» и «контроль НКВД»…

Такими выводами Ломагина возмутились даже в Германии. Так Яков Черкасский в газете «Русская Германия» пишет: «В такого рода объяснении что-то уж очень коробит мне душу – в итоге, хочет автор того или не хочет, у читателя его двухтомника создается впечатление, что население блокадного Ленинграда состояло сплошь из коллаборационистов, готовых предать родной город даже не за библейские тридцать сребреников, а просто-напросто ради куска хлеба…»

По его мнению, на самом деле «блокадный город не смирился с участью, определенной ему лучшим другом немецких физкультурников («сравнять Ленинград с землей»). Он не только жил и сражался, он сохранил себя как исторический и культурный центр, как вторую столицу России, свое лицо, если хотите, свою душу. Промышленность города продолжала выпускать военную продукцию. Вот сухие цифры: было построено и отремонтировано две тысячи танков, полторы тысячи самолетов, тысячи артиллерийских орудий, десятки боевых кораблей... Список можно продолжать и продолжать. Из ленинградцев было сформировано десять дивизий народного ополчения, семь из них стали кадровыми. В боях они понесли тяжелые потери, но героически провоевали до конца, до прорыва блокады.

Вдумаемся в поистине поражающий человеческое воображение факт: из всемирно известного селекционного фонда ленинградского Всесоюзного института растениеводства не было тронуто ни одного зернышка, ни одного картофельного клубня. Двадцать восемь (!) сотрудников института умерли от голода, но сохранили эти бесценные материалы. Я пишу эти строки, и у меня мурашки бегут по коже – от восхищения перед мужеством, благородством и волей этих безвестных мне людей. А смог бы я вот так? Не знаю, не знаю...», – склоняет голову перед мужеством ленинградцев Я. Черкасский.

«Голодных бунтов в блокадном Ленинграде не было, – пишет он, – потому что быть их просто не могло: на подступах к Ленинграду и в самом городе питерцы погибали с верой не в Гитлера, а в свой город и в свою страну, с верой в Победу. Это не штампы советской пропаганды, это правда».

Таков ответ либеральным историкам.
Автор: Андрей Соколов
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/za_chto_borolis_blokadniki_369.htm


29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 52
  1. svp67 Вчера, 15:15
    В своей книге историк рассказывает о дневниках жителей блокадного Ленинграда, которые она якобы исследовала. Пери утверждает, будто никакого героизма в осажденном городе не было – по сути, умирающие от недоедания люди якобы сражались не с фашизмом, а с собственными болезнями, холодом, голодом и такими же несчастными за последний кусок хлеба.
    В любой ситуации есть несколько выходов. Они могли и не тихо умирать в городе, а предпринять попытку к побегу, им же все равно уже терять было нечего, но тем не менее они остались. И не просто остались, а выполняли свою работу, делали оружие, следили за порядком в городе...у каждого было свое место в обороне Города.
    svp67
    1. Котище Вчера, 16:17
      Я воспитаник намного более позднего поколения, чем события Великой Отечественной войны. Но еще моя бабушка рассказывала, как в наш далекий Уральский городок на поезде в теплушках привезли детей из блокадного Ленинграда. На них с ее слов смотреть было невозможно - "тени". С их слов по городку прокатилась волна страшных рассказов "о голоде", "о бомбежках", "какое на вкус человеческое мясо"!? Эти дети прошли гарнило войны, у них были глаза "стариков", они не дрались, не лазили в подворотни и не шарошили по огородам!
      Со слов деда моей супруги в войну было очень голодно! Жили с огородов и скотины которую держали почти в каждом дворе. Осенью после уборки картошки местная "пацанва" из "Загорной" на Больничной горе собрались печь картошку в углях "печенки". Сделали угли, перевернули ржавое ведро, и стали ждать когда доспеет. Тут к ним на огонек пришел их сверстник "блокадник" лет десяти. Дед расказывал, что он не чего не просил, но у него были такие голодные глаза, что старший Васька, спросил будешь. Тот кивнул. Васька разделил по братски всем по три картохи, в том числе и блокаднику. В отличие от наших он их есть не стал, завернул в лист лопуха и спрятал запазуху. Каково было удивление наших ребят, когда на следующий день они узнали, что их три картохи были поделены на 24 блокадника. Когда дед это нам с супругой рассказывал, он искренне считал, что это и есть настоящий подвиг! После огласки случая "местный пацанский совет" принял решение ленинградцев не задирать, жратвой делится и брать на "шарошки". (шарошка, гамаюнский сленг - мелкое воровство по огородам, к примеру вечером снимается весь урожай огурцов с париника, а ведра с урожаем вешаются на ветви соседней с участком березы, причем одно ведро реквизируется в пользу "тимуровцев". Наследующее утро их в полном составе можно наблюдать жрущими твои огурцы на заваленке рядом с березой в ожидании представления, как хозяева будут огурцы "снимать"! Последний зарегистрированный в милиции факт от 2011 года!). Но на шарошки блокадники идти не согласились, чем тоже поставили себе "+". Обратно ленинградцев увезли в конце лета 1944 года.
      Эта история мною подтверждена из двух источников. И после этого мне какие-то либиральные псевдопатриоты будут говорить, что в Ленинграде не было подвига! Я помню, что мне рассказывали близкие мне люди, я видел в их глазах восхищение и гордость за то, что они видели настоящих героев, с одной стороны моей бабушке которой было 23 года, с другой стороны деда жены ровестнику тех ребят и девченок блокадников!
      С уважением Котище!
      Котище
      1. svp67 Вчера, 16:24
        Цитата: Котище
        С уважением Котище!

        Поставил "+" о очень жалею, что не могу добавить...
        Вот это поведение, даже маленьких "петербуржцев", "петроградцев", "ленинградцев" , ты их как не назови, но это уже ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОГО ГОРОДА.
        svp67
      2. Сергей С. Вчера, 19:51
        Цитата: Котище
        С уважением Котище!

        Спасибо.
        Мой отец с бабушкой и детским садиком были вывезены из Ленинграда в Кировскую область...
        Сергей С.
    2. voyaka uh Вчера, 17:30
      "Они могли и не тихо умирать в городе, а предпринять попытку к побегу,"////

      Не будьте таким наивным. Между городом и зоной около линии фронта были кордоны
      милиции и НКВД. Ни туда, ни обратно нельзя было перейти без специального пропуска.
      Даже на передвижение внутри города в вечернее и ночное время нужен был специальный пропуск.
      Я тут не критикую - военное положение.
      У меня есть такой пропуск моего отца. Он ходил на завод и обратно. Когда упал от слабости около
      станка, его вынесли за ворота и там оставили. Умер бы внутри, пришлось бы тащить на кладбище.
      А умирать от голода дома можно было совершенно спокойно - никто не мешал (и не помогал).

      Но не всем было так плохо. В городе работала всю блокаду кондитерская фабрика и выпускала
      3 вида пирожных. И все компоненты были качественные. Снабжение было, ...но не всем.
      Коммунисты (Жданов и городская верхушка) себя не обижали.
      voyaka uh
      1. taypan Вчера, 17:43
        voyaka uh.А что ваш отец делал в Ленинграде,в то время.Жил бы себе в Житомире,Бердичеве.В начале войны эвакуировался бы в Ташкент,как десятки тысяч его соплеменников.И не шатало бы его от голода.И объедался бы там,пусть не пирожными 3(трех)сортов.А хурмой,изюмом,грушами,дынями.Другие евреи так и сделали.
        taypan
        1. svp67 Вчера, 18:04
          Цитата: taypan
          А что ваш отец делал в Ленинграде,в то время.Жил бы себе в Житомире,Бердичеве.

          Ну зачем Вы так? Вам больше сказать не чего. Человек ТАМ ЖИЛ И РАБОТАЛ, в самые тяжелые годы. И лично я БЛАГОДАРЕН ему за это. А какой национальности, это уже дело ТРЕТЬЕ, если не ДЕСЯТОЕ.
          svp67
        2. Kenneth Вчера, 18:28
          Ты гад. Мой дед еврей с начала и до конца войны защищал Ленинград. И бабка еврейка тоже в ополчение пошла и воевала до кенигсберга. И русский дед тоже кстати воевал. Правда наград имел меньше чем дед еврей. Хотя и ранен был меньше. Так что шел бы ты со своими словами о евреях в ту страну чей флажок у тебя нарисован.
          Kenneth
        3. teder Вчера, 21:45
          Цитата: taypan
          voyaka uh.А что ваш отец делал в Ленинграде,в то время.Жил бы себе в Житомире,Бердичеве.В начале войны эвакуировался бы в Ташкент,как десятки тысяч его соплеменников.И не шатало бы его от голода.И объедался бы там,пусть не пирожными 3(трех)сортов.А хурмой,изюмом,грушами,дынями.Другие евреи так и сделали.

          taypan -- ты животное negative
          teder
          1. taypan Вчера, 22:00
            Конечно,я ведь змей.А правда она такая.Знаешь,у меня жена родилась в год-Змеи.И она иногда мне говорит.Непонятно кто из нас змея.И шо? Неужели родственников voyaki uh,в Ташкенте не было?
            taypan
        4. свой1970 Вчера, 22:03
          вояка ух
          наши с вами деды сделали все для победы,очень многие отдали жизни, и никто не смотрел на национальности - перед смертью все равны...Не обращайте внимания на тайпана - его видимо в детстве головой уронили об пол(два раза),бывают такие
          Есть русские и русские,есть евреи и евреи- в абсолютно любой нации есть Люди и есть случайно прорвавшийся предмет - выражающий всю сущность таких как тайпан...
          Дед умер на заводе у станка в блокадном Ленинграде-этого достаточно для подтверждения моего тезиса, даже если бы он был один на всю национальность.А он был не один-мой дед -рассказывал что ногу ему,подорвашемуся на мине, собрал в кучу врач(дед увы не знал его фамилию-только имя-отчество- Абрам Моисеевич)- а по горячке должны были отрезать ступню.А врач не дал и собрал, и дед хоть со скрюченной ногой-но с ногой!!прожил свою жизнь...И все это километрах в 10 от фронта-а не в Ташкенте....
          свой1970
      2. дядя Мурзик Вчера, 18:15
        Из воспоминаний одной из двух дежурных официанток Военного совета Ленинградского фронта Анны Страховой, во второй декаде ноября 1941 года Ждановым была установлена жесткая фиксированная урезанная норма расхода продуктов для всех членов Военсовета. Оператор располагавшегося в годы Великой Отечественной войны в Смольном центрального узла связи Михаил Нейштадт вспоминал, как один раз "верхушка отмечала 7 ноября всю ночь напролет": "К ним в комнату мимо нас носили тарелки с бутербродами, солдат никто не угощал, да мы и не были в обиде. Но каких-то там излишеств не помню. Жданов, когда приходил, первым делом сверял расход продуктов. Учет был строжайший. Поэтому все эти разговоры о "праздниках живота" больше домыслы, нежели правда".

        В редкой для нашей сегодняшней страны биографии Жданова, ее автор, Алексей Волынец, утверждает: "Конечно, это были не 125 граммов, полагавшихся иждивенцу в самый кризисный период блокадного снабжения, но, как видим, и пирожными с лаун-теннисом тут не пахнет. Разоблачители ждановских "персиков" и "ананасов" явно экстраполируют на то время собственные нравы.

        Предъявлять же руководству блокадного Ленинграда претензии в лучшем снабжении — значит предъявлять такие претензии и солдатам Ленфронта, питавшимся в окопах лучше горожан, или обвинять летчиков и подводников, что их в блокаду Ленинграда кормили лучше рядовых пехотинцев.Мифы и правда о блокадном Ленинграде
        wakeupnow.info›…history…mify…blokadnom-leningrade
        дядя Мурзик
        1. taypan Вчера, 18:22
          Во во,все про пирожные напоминают.Не хватило пирожных кому то.А кто то хурмой с шурпой объедался.Дынями да грушами.
          taypan
      3. Котище Вчера, 19:48
        Вопрос первый, отец погиб или нет?
        Вопрос второй, зачем искать героев, если все кто прошел этот ад и есть герои! Проблема второго вопроса в том, что среди жителей и защитников города были и сволочи, и мошейники, и др. мразь. Но, их было меньшенство.
        Вопрос третий, необходимо ли было перекрывать улицы в прифронтовой полосе? Устав пишется кровью. Это аксиома! Есть дисциплина "тактико-специальная подготовка" по большому счету она секретная, но вам прейдется поверить, что необходимость была! Тем более надо признать, что Ленинград устоял!
        Вопрос четвертый! Кем был Жданов? Не евреем ли? А Христос? Видимо евреем! А ваш Отец, осмелюсь предположить, что евреем! Кто-нибудь видет логику? Я нет! Национальность определяет многие константы в менталитете человека! Но, и еще раз но! Школота и герои есть везде далеко и рядом!
        Вопрос пятый! Как отделить уродов от настоящих людей? Тем более после того, что было в блокадном Ленинграде. 1 миллион потерь из 27 миллонов человеческих жертв СССР, каждый 27 погиб в при обороне Ленинграда........?
        Заверяю вас, НКВД школоту находили вплоть до 60-х годов прошлого века и .....! Нашли всех? Нет! Но у нас нет оснований "очернять" тех кто выжил, причем не только выжил но и победил саму смерть!
        Котище
      4. parusnik Вчера, 19:56
        И все компоненты были качественные. Снабжение было
        ...Да..тут нужно отметить работу немецкой агентуры и мастерство..немецких военных..они знали на каких транспортных средствах доставляли продукты для советского начальства..и эти транспортные средства не уничтожали.. laughing Или наверное сам Жданов немцам маляву посылал, типа ребята смотрите на таком ,допустим, самолете во столько-то, мне ананасы доставлять будут, не сбивайте... laughing
        parusnik
      5. ФАНТОМ-АС Вчера, 20:13
        Цитата: voyaka uh
        Коммунисты (Жданов и городская верхушка) себя не обижали.

        прочитал ваш "пронзительный" комент, покоробило ваше отношение к коммунистам.
        Я вам напомню, что если бы не коммунисты, вас бы скорее всего не было, а из многих ваших соплеменников гитлеровцы шили перчатки и чемоданы. Это я лично видел , будучи на экскурсии в конц.лагере в Польше."Jedem das Seine" -вот так писали эти молодчики. Вам бы уж надо это помнить.
        ФАНТОМ-АС
      6. KVIRTU Вчера, 20:15
        При всем уважении, про кордоны Вы зря . Из открытых архивов :
        Справка о численном составе войск НКВД по состоянию на 3 сентября 1941г.
        Совершенно секретно
        20-й дивизии по охране промпредприятий НКВД
        1 стр. батальон - 500 чел.
        Конвойная бригада 1 стр. полк НКВД - 640 чел.
        Истребительные батальоны НКВД :
        а) 2 ИБ - 486 чел., б) 3 ИБ - 500, в) 4 ИБ - 350, г) 183 ИБ - 226.
        Итого 1562 чел.
        Милиция
        а) 1 батальон - 418 чел., б) 2 бат[альо]н - 351, в) 3 бат[альо]н - 417
        Итого 1186 чел.
        На оставшихся в Городе 2 млн.
        KVIRTU
      7. Сергей С. Вчера, 20:32
        Цитата: voyaka uh
        А умирать от голода дома можно было совершенно спокойно - никто не мешал (и не помогал).Но не всем было так плохо. В городе работала всю блокаду кондитерская фабрика и выпускала3 вида пирожных. И все компоненты были качественные. Снабжение было, ...но не всем.Коммунисты (Жданов и городская верхушка) себя не обижали.

        ...
        У мне в блокаду погибли все, кто остался в городе - дед, прабабушка и прадед.
        Крестная, работала бухгалтером, получила все виды болезней обмена веществ, устроила деда в охрану спиртового производства. Чтобы выжил.
        Он ничего не брал... Попал в диспанцер для дистрофиков. А потом отдал свои карточки сестре, которая осталась в Ленинграде с детьми. Деда никогда не видел. Но если во мне есть нечто хорошее, то это от него.
        А есть ..... которые рассказывают, что карточки к него украли....

        А кондитерская фабрика работала...конфеты делала.... А из чего???
        Сначала было из чего, а совсем скоро эти "конфеты" стали спасительными витаминами от цинги и дистрофии.

        Кстати, не конфеты были символом спасения, а хлеб, масло (настоящее сливочное) и тушенка (большей частью американская).
        И отрицать наличие этих продуктов не будет никто.
        Но это (кроме хлеба ) из армейских пайков.
        Содатам и морякам запрещалось выносить продукты в город. Это понятно и теперь. Но людей было не остановить...
        Разумеется, были и мерзавцы.
        Все, кто пережил блокаду, все о них знали. Но никогда не говорили, что это организовал Жданов, и что это вообще кто-то организовал...
        А с бандитами разговор был короткий.

        Мой второй дед воевал в Финскую. Еле выжил. Обморозился. Из роты их таких целых осталось шестеро...
        В окопы его больше не направляли. Служил в тылу, при складе.
        Однажды недосчитались двух ящиков масла.... Деда мгновенно в штрафбат за халатность... Но не наказание было целью следователя НКВД. Он искал масло...
        Нашел сторожа, который видел, как заместитель деда, как говорила про это моя абсолютно толерантная бабушка "не русской национальности", подъехал на машине.... что-то погрузил...
        Масло почти все нашли.
        Деда успели вернуть, а того в штрафбат.
        Тот провоевал не долго...

        Про уголовников писать не хочу. Но было и такое.

        Главное.
        Можно как угодно думать, но правда в том, что голодные люди врагу не сдались, бунтов не устраивали, друг другу помогали, собой жертвовали, врага ПОБЕДИЛИ.
        Вечная им память.
        Сергей С.
        1. voyaka uh Вчера, 21:39
          Ваш пост правдив, совпадает с тем, что мне рассказывал отец. Он тоже был патриотом,
          пришел на завод с комсомольским билетом. Там ему мастер равнодушно сказал:"лучше
          бы ты его сжег, парень, вдруг немцы придут. Вставай на ящик к станку. Садиться нельзя.
          Выстоишь - в конце дня будешь получать паек. Упадешь - вынесем." Что и случилось через пару месяцев. А в квартирах люди просто жгли паркет, варили обувь, клей с обоев, никто не думал ни про немцев, ни про родину - выживали пока ни умирали. У папы, когда умер он голода его отец, хватило ума пойти в больницу и сказать, что он будеть помогать (как бы санитаром) Его впустили. Там он и "отключился". Но на улицу из больницы (в отличие от завода) не выкидывают. Так и выжил.
          voyaka uh
          1. teder Вчера, 21:51
            Цитата: voyaka uh
            А в квартирах люди просто жгли паркет, варили обувь, клей с обоев, никто не думал ни про немцев, ни про родину - выживали пока ни умирали

            У меня по маминой линии в блокаду умерло пол семьи.
            Тётя рассказывала ( она пережила всю болкаду ) -- думали только об одном , где найти поесть и что бы не упасть по дороге домой или на работу. Никто никого не подбирал, смерть была абсолютно обыденным явлением.
            Съели всех животных , о случаях каннибализма она то же рассказывала.
            Страшно всё это и этотпонимаешь толко сейчас. Когда она нам детям этот рассказывала - как то не понимали этого.
            Вечная им память.
            teder
          2. Простой Вчера, 22:16
            Цитата: voyaka uh
            Вставай на ящик к станку. Садиться нельзя.



            Так в Германии за токарными станками по сей день работают request

            Есть такое Stehhilfe (Arbeitshocker) - это немецкая культура труда.

            Простой
      8. KVIRTU Вчера, 20:32
        Кондитерские фабрики не работали. Выпечку делали в столовой Смольного для парт. верхушки, это да. А у Жданова, вообще то, был диабет.
        KVIRTU
  2. sabakina Вчера, 16:00
    А всё-таки не зря в СССР создали этот фильм! Други, кто сможет, передайте это видео этим гоблинам, может протрезвеют...
    sabakina
  3. Сергей С. Вчера, 16:14
    Что тут скажешь...
    Нет в них веры в людей.
    Убогие.

    А читать такое противно.
    Сергей С.
    1. Oldenburg Вчера, 17:22
      Эти английские,давно уже не люди,что бы набить свою гнилую требуху за жалкие фунты,они готовы измазать грязью,такой же грязью.как и они сами, любую святыню людей у которых осталось человечность.
      Oldenburg
      1. Котище Вчера, 20:18
        По Киплингу "БРЕМЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА!"....
        Нечего не меняется на этом свете!
        Котище
  4. alexx-fenix Вчера, 16:25
    Цитата: svp67
    по сути, умирающие от недоедания люди якобы сражались не с фашизмом, а с собственными болезнями, холодом, голодом и такими же несчастными за последний кусок хлеба.
    В любой ситуации есть несколько выходов. Они могли и не тихо умирать в городе, а предпринять попытку к побегу, им же все равно уже терять было нечего, но тем не менее они остались. .

    Люди всегда надеяться на лучшее а живут"задним умом".Сперва пропаганда потом голод и потеря сил,а потом какой уже побег у изнемождённого человека.Через линию фронта где и нквд и фашисты....оставалось только умирать...Ну или есть соседей,котов то давно сьели.Это страшная беда и геноцид .Париж немцы взяли ,Киев взяли ,Сталинград взяли .....Как взяли так и отдали.А тут из за города ленина из за пропаганды столько великих мужей отечества сгноили страшной смертью.Хоть Киев и кричит о голодоморе но это не только украинская трагедия но и русская.
    alexx-fenix
    1. дядя Мурзик Вчера, 16:51
      alexx-fenix ты еще напиши что Франция капитулировала,и не понесла таких потерь как СССР!и СССР по твоему можно было сдаться на милость победителя,только кто бы освобождал Европу!читаешь ваше либеральное словоблудие и диву даешься! belay
      дядя Мурзик
      1. alexx-fenix Вчера, 17:15
        Словоблудие так словоблудие.Только я Донецкий.И в 2014 году был в Донецке,и видел как бабулечки становились цветом кожи прозрачные у кого детей рядом не было.И спаси Бог Ахметова который спас сотни жизней своей гуманитаркой.Я ему не судья что он там творил в 90е но он спас моего товарища 23 года от смерти от рака,оплатив лечение и спас многие сотни жизней оплатив гуманитарку и вывозя всех беженцев.В том числе и сестру мою с детём инвалидом и тётку с другой сестрой которые попали под страшные обстрелы в киевском районе.И сам я под миномётным обстрелом сидел и дом у соседа через забор развалило...Так что я пишу хотябы о том что знаю.......
        alexx-fenix
        1. дядя Мурзик Вчера, 17:20
          alexx-fenix а что ты знаешь?по твоей логике нужно и Донецк бандерлогам сдать!ты бы лучше не сидел дома а в ополчение шел,смотришь и Донбасс бы быстрее освободили от укрофашистов! hi
          дядя Мурзик
          1. alexx-fenix Вчера, 17:33
            Я с православными не воюю.....Украинцы мне не враги,я сам на половину украинец.
            alexx-fenix
            1. parusnik Вчера, 17:42
              Да вы знаете, бог бы на небе разобрал, какой украинский нацист православный, какой нет..
              parusnik
            2. дядя Мурзик Вчера, 17:47
              а бандеровцы православные? belay
              дядя Мурзик
              1. alexx-fenix Вчера, 18:13
                Они же украинцы.Праздник бандеровцев 14октября.День Покрова Пресвятой Богородицы!
                alexx-fenix
                1. дядя Мурзик Сегодня, 05:54
                  alexx-fenix а что все украинцы православные,вы опять лжете!.Штефан Бандера — крещеный еврей, униат. Греко-католик из села Угрынив Старый возле Калуша, родившийся во время австро-венгерского правления в Галичине.!то что творили бандеровцы с православными,уму не постижимо!
                  дядя Мурзик
            3. Oldenburg Сегодня, 03:28
              Если те"православные"легли под американскую гидру и стали ей в услужение,то такие псы самые опасные,они творят без человечные преступления и потеряли облик людей.Он порождение .
              Oldenburg
    2. parusnik Вчера, 17:41
      А тут из за города ленина из за пропаганды столько великих мужей отечества сгноили страшной смертью.
      ..А ежели назывался Петроградом, можно было и сдать?..А еще можно уточнить, а когда это немцы Сталинград взяли..? Когда из него советские войска ушли...?
      parusnik
      1. alexx-fenix Вчера, 18:00
        Сталинград не взяли (город сталина всётаки) опечатка,вот википедия По приблизительным подсчётам суммарные потери в сражении за Сталинград превышают два миллиона человек. Да всего каких то 2 000 000 человек,ЧЕЛОВЕК.Мужчин ,мужей,и отцов.Они бесспорно герои.Но кто те сволочи кто проморгал,не предусмотрел?.Где тактики и стратеги? А по Донецку многие тысячи как русских так и украинских православных умерло.А Россия сказала я не я и хата не моя.Это ж не крым,зачем.ВСе ждали и тёща и отец,и сёстры...
        alexx-fenix
        1. слава1974 Вчера, 19:13
          alexx-fenix Сегодня, 17:33 ↑ Новый
          Я с православными не воюю.....Украинцы мне не враги,я сам на половину украине


          и тут же

          .А Россия сказала я не я и хата не моя.Это ж не крым,зачем.ВСе ждали и тёща и отец,и сёстры...


          Вы меня извините, но что-то я не понимаю. Вы воевать не хотите, а Россия должна придти и воевать за вас?
          слава1974
          1. alexx-fenix Вчера, 19:54
            За меня? Я не хотел этой войны. И я был уверен на 99%что будет как в Абхазии сделают непризнанную республику. Поматросят и забросят.Мои родственники и друзья все ходили на референдум а я не ходил.Потому что я считаю только необразованные или глупые люди зовут войну себе домой.Донбасс не Крым,стратегического значения не имеет.И нас постигла участь русских не граждан прибалтики,таджикистана,Азербайджана и армении.Посмотрите фото города Донецка 2013 год и посмотрите сейчас.И ответте мне на вопрос!!!! Как теперь с Мариуполем,Авдеевкой,Славянском,артёмовском(хотя по Артёмовску не помню) Те города кто голосовал на референдуме.А сейчас под Украиной,Кто они? Кто они? Они сопротивляющийся Донбасс или бандеровская Украина????А теперь ваши профессоры МГИМО говорят а давайте ударим Калибрами,и авиацией.Его суку посадить в жилой квартал куда ударит авиация,пусть ему повезёт.
            alexx-fenix
            1. Oldenburg Сегодня, 03:35
              Причина Войны в украинской ненависти,как только ненависть исчезнет,война сразу закончится.Но эту ненависть постоянно подогревают траншами западные "друзья".
              Но главное Матриархат,когда мать звонит сынку в АТО,ты там всё тащи ,всё бери нам тут пригодится.Это не мужики воюют,а матриархат и феминизм с людьми.
              Oldenburg
        2. дядя Мурзик Сегодня, 05:37
          alexx-fenix опять ложь от вас как и от укро СМИ!вот данные из википедии:
          Численность Потери безвозвратные Потери санитарные Всего Среднесуточные
          1690500 478741 650878 1129619 5771
          ну почти миллион прибавили,ну это как то по хохляцки!вас видимо не смущает что ."Всего вермахт и союзники потеряли более 1,5 млн чел. убитыми, ранеными и пленными[46]."
          дядя Мурзик
  5. parusnik Вчера, 16:26
    Ну. да по мнению Запада, на подвиги способны, только "свободолюбивые" западные народы, а мы типа недочеловеки, хотя в принципе чему удивляться..Кроме помоев, со стороны Запада, в сторону РИ-СССР-России, ничего не лилось..Мы для них всегда были варварами.
    Скифы
    Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
    Попробуйте, сразитесь с нами!
    Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
    С раскосыми и жадными очами!
    Для вас — века, для нас — единый час.
    Мы, как послушные холопы,
    Держали щит меж двух враждебных рас —
    Монголов и Европы!
    Века, века ваш старый горн ковал
    И заглушал грома лавины,
    И дикой сказкой был для вас провал
    И Лиссабона и Мессины!
    Вы сотни лет глядели на Восток,
    Копя и плавя наши перлы,
    И вы, глумясь, считали только срок,
    Когда наставить пушек жерла!
    Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
    И каждый день обиды множит,
    И день придет — не будет и следа
    От ваших Пестумов, быть может!
    О, старый мир! Пока ты не погиб,
    Пока томишься мукой сладкой,
    Остановись, премудрый, как Эдип,
    Пред Сфинксом с древнею загадкой!..
    Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
    И обливаясь черной кровью,
    Она глядит, глядит, глядит в тебя,
    И с ненавистью, и с любовью!..
    Да, так любить, как любит наша кровь,
    Никто из вас давно не любит!
    Забыли вы, что в мире есть любовь,
    Которая и жжет, и губит!
    Мы любим все — и жар холодных числ,
    И дар божественных видений,
    Нам внятно все — и острый галльский смысл,
    И сумрачный германский гений...
    Мы помним все — парижских улиц ад,
    И венецьянские прохлады,
    Лимонных рощ далекий аромат,
    И Кельна дымные громады...
    Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
    И душный, смертный плоти запах...
    Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
    В тяжелых, нежных наших лапах?
    Привыкли мы, хватая под уздцы
    Играющих коней ретивых,
    Ломать коням тяжелые крестцы,
    И усмирять рабынь строптивых...
    Придите к нам! От ужасов войны
    Придите в мирные объятья!
    Пока не поздно — старый меч в ножны,
    Товарищи! Мы станем — братья!
    А если нет, — нам нечего терять,
    И нам доступно вероломство!
    Века, века — вас будет проклинать
    Больное, позднее потомство!
    Мы широко по дебрям и лесам
    Перед Европою пригожей
    Расступимся! Мы обернемся к вам
    Своею азиатской рожей!
    Идите все, идите на Урал!
    Мы очищаем место бою
    Стальных машин, где дышит интеграл,
    С монгольской дикою ордою!
    Но сами мы — отныне — вам — не щит,
    Отныне в бой не вступим сами!
    Мы поглядим, как смертный бой кипит,
    Своими узкими глазами!
    Не сдвинемся, когда свирепый Гунн
    В карманах трупов будет шарить,
    Жечь города, и в церковь гнать табун,
    И мясо белых братьев жарить!..
    В последний раз — опомнись, старый мир!
    На братский пир труда и мира,
    В последний раз — на светлый братский пир
    Сзывает варварская лира!
    Александр Блок. 30 января 1918
    parusnik
  6. кошак Вчера, 16:30
    Этих бы "историков" да в те условия недели на 2 минимум. А книги изданы у нас, есть и в Рунете - "Блокадная книга" Д. Гранин, А Адамович, "Блокадная этика" С. Яров hi
    кошак
  7. parusnik Вчера, 19:35
    Цитата: alexx-fenix
    Сталинград не взяли (город сталина всётаки)

    Ну да , назывался Царицин..сдали бы..А ничего что в годы Великой Отечественной со всей Европой воевали...? А ничего , что сейчас по сути опять же со всей Европой воюем..?Только в холодную..А было бы в горячую..ежели в Донецк вошли..А ничего, что у вас нацизм расцвел, как на дрожжах..еще с Кравчука..А ничего, когда "Беркут" жгли, Восток молчал..ждал, кто победит..Вы наполовину украинец..У меня родня по материнской линии из Полтавской области,прапрадед из мелкопоместных полтавских помещиков, троюродные братья..в Ополчении..в ДНР.. и им плевать, православный украинский нацист или не православный..А у Вас рука на православного нациста не подымается..Не враги они Вам..Ваша хата с краю..Всё виноватых ищите.. вот Вы и виноваты..языком все больше..бла,бла...
    parusnik
    1. alexx-fenix Вчера, 20:27
      Кстати нацисты это всего лишь средство.Кто их использует ,это метод удержания власти и управления народом.А самим нацистам это способ удовлетворить свои самые низменные желания и реализовать их через поступки.+это возможность почувствовать себя причастным к чему то великому а не ощущать себя куском ненужного дерьма......Всё дело в мотивациии
      alexx-fenix
  8. мичман Вчера, 19:50
    Мой отец погиб в городе, защищая его 27 декабря 1941 года. Под его руководством создавалась тяжелая железнодорожная артиллерия, которая не позволяла фашистам сгруппировать даже два танка для атаки. Отец оставил нам с мамой три не отправленных письма на квартире. Мы их нашли в 1944 году, когда вернулись из эвакуации. О каких заград отрядах говорит всякого рода отребье. Жители города боролись с фашистами.Создали "Дорогу жизни", создавали новое оружие (РЛС), ремонтировали танки, пушки, корабли. Блокадники - это Герои нашей страны. Те кто еще жив низкий поклон вам. Я хожу на могилу к отцу часто, расскажу об этом пасквиле. Автора постигнет горе за надругание над Героями и жителями города. Две мои тети всю блокаду были в городе и работали на заводах. Их уже нет в живых. Честьимею.
    мичман
    1. Oldenburg Сегодня, 03:42
      32 крупнейших завода работали в Ленинграде в годы Войны.
      На фото с зенитками,странная штука.Обычно для ПВО,строились зенитные башни,ну понятно,воздушная обстановка виднее.Почему то в Ленинграде зенитки стоят между домами.
      Oldenburg
  9. alexx-fenix Вчера, 20:12
    [quote=parusnik][quote=alexx-fenix]..А у Вас рука на православного нациста не подымается..Не враги они Вам..Ваша хата с краю..Всё виноватых ищите.. вот Вы и виноваты..языком все больше..бла,бла...[/quote]Знаете,вы правы. Не поднимается. Каждую службу в церкви читается такая молитва.-"И избави нас Боже от междуусобной брани"Не хочу никого убивать.Хоть за правое хоть за не правое.Это я тут могу философствовать,а как на самом деле знает только Бог.Но святые жили как и в Киеве Так и по всей России матушке.Я ни кому не судья
    alexx-fenix
    1. Oldenburg Сегодня, 03:45
      Да ни кто вас на фронте и не отправит убивать,убивать как правило,удаётся только избранным,таких всего то 2 %.От остальных толку маловато.На фронте копать надо,дрова колоть воду носить,раненых обслуживать,там работы всем хватает.Придумайте другую отмазку от фронта.
      Oldenburg
  10. михаил3 Вчера, 21:44
    Нельзя ли нашим воскресшим, яко феникс из пепла, пропагандистам, пореже использовать мнение г-на Милонова? Нашли авторитет, панимаишь...Вроде и правильные вещи пишет человек. А от статьи тянет ТОЙ затхлой мертвечиной. Однажды уже умершей, в корчах и позоре...
    Ленинград сражался за треть оборонного потенциала СССР. Яростно и непреклонно сражался, не щадя себя ни капли. И уж в чем не нуждались герои тех лет, так это в казенной тоске, с которой будет преподнесен очередной "пропагандистский материал". Подвиг народа бессмертен. Откопанный на помойке суконный язык нужно отнести обратно. На помойку. И там его забыть. Навсегда. Или мы хотим краха, соразмерного с крахом СССР? Такого вот рода материалы сыграли важнейшую роль в отвержении народом "официальной идеологии". Народ не выносит зомби-культуру...
    михаил3
  11. Vixen Вчера, 22:24
    «Голодных бунтов в блокадном Ленинграде не было, – пишет он, – потому что быть их просто не могло: на подступах к Ленинграду и в самом городе питерцы погибали с верой не в Гитлера, а в свой город и в свою страну, с верой в Победу. Это не штампы советской пропаганды, это правда».

    Не "питерцы", а ленинградцы, осмелюсь поправить...
    Vixen

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня