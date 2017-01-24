08:41 24 января
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Цензура в СМИ, или Как Запад борется с конкурентами

Цензура в СМИ, или Как Запад борется с конкурентами


На днях социальная сеть «Facebook» установила ограничительные меры для англоязычной страницы телеканала Russia Today (RT), запретив информационному ресурсу публиковать посты, содержащие ссылки на новостные материалы, фото и видео. В ходе написания данного материала стало известно, что за час до инаугурации Дональда Трампа заблокированные опции были восстановлены в полном объеме.

Как сообщает руководство телеканала, ограничения были введены за размещение прощальной пресс-конференции Барака Обамы. По мнению модераторов «Facebook», освещение крупного общественно-политического мероприятия стало нарушением авторских прав. В свою очередь, представители российского СМИ опровергают обвинения в несоблюдении юридических правил. Заместитель руководителя интернет-редакции Russia Today Артем Ганин подчеркнул, что права на трансляцию выступления уходящего президента США принадлежали агентству Associated Press — партнеру телеканала. Нужно отметить, что сомнительный интерес к RT проявляют и другие соцсети. Ранее видеохостинг YouTube сделал запрос, в котором требовал указать, присутствуют ли сотрудники канала в санкционных списках.


Тем временем представители российской и западной медиасферы выделили две основные версии введения санкций «Facebook». К одной из главных причин блокировки относят технический сбой в системе. Сторонники второго варианта считают, что временные ограничения являются спланированной акцией руководства «Facebook». Согласно опросу, проведенному RT в социальной сети «Twitter», участникам голосования последняя версия кажется убедительнее. Что в свете событий трехмесячной давности неудивительно.

Напомним, 17 октября британский банк NatWest закрыл все счета RT, на что представитель МИД России Мария Захарова дала следующий комментарий: «Похоже, уходя из ЕС, Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова. Как говорится, в новую жизнь без вредных привычек».

Однако уже в конце ноября Европарламент принял резолюцию, согласно которой RT и агентство Sputnik были названы главными противниками Евросоюза в информационном пространстве. Помимо российских СМИ, такой статус был присвоен террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России).

Как бы то ни было, проводимые странами ЕС мероприятия по дискредитации телеканала Russia Today не сказались на его репутации. Об этом может свидетельствовать январское решение ООН о присоединении RT к вещательной сетке всемирной организации. В результате российский медиаресурс стал прямым конкурентом западным средствам массовой информации.

Анализируя вышеизложенное, блокировку англоязычной страницы Russia Today в «Facebook» можно назвать новым санкционным этапом в информационной сфере. Складывается ощущение, что зарубежные СМИ будут и дальше использовать недобросовестные приемы для борьбы с конкурентом, подающим новости в не всегда выгодном для Запада, но от этого не менее объективном свете.
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 7
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:18
    Складывается ощущение, что зарубежные СМИ будут и дальше использовать недобросовестные приемы для борьбы с конкурентом,


    Никаких ощущений ..так оно и есть.
    Тоже самое происходит и в спортивном мире,мире экономики,военном деле,науке и т.д. и т.п.
    Какие области еще остались незатронуты откуда нас хотят выдавить любыми средствами?
    Вообщем мы ведем уже борьбу за собственное существование...пока с переменным успехом...борьба предстоит долгой и изнурительной.
    Тот же ЛЕХА
    1. Зяблицев Сегодня, 06:35
      "Свободная пресса" - это такая же химера, как и "свобода слова" ,"демократия" ! Это просто инструмент в руках государства для манипуляции сознанием общества, что бы решать узкие интересы небольшой кучки элиты, в сегодняшнем мире боссов транснациональных корпорации, а то что англосаксы воюют против России - так это еще и при Иване Грозном было...Было бы удивительно, если бы "Фейсбук" себя закрыл, как разносчик фейков и комментариев неадекватных пользователей, а то что он что то там перекрыл "RT", это абсолютно в порядке вещей!
      Зяблицев
      1. venaya Сегодня, 07:07
        Цитата: Зяблицев
        "Свободная пресса" - это такая же химера, как и "свобода слова", "демократия" ! Это просто инструмент ... для манипуляции сознанием общества ...

        Думаю необходимо добавить, что "Свободная пресса" - это прежде всего пресса свободная от совести! . Если мы обратим внимание, в подавляющем числе работников прессы, то в первую очередь бросается в глаза их полное неприятие всякой правды, вплоть до религиозного фанатизма в этом. Пресса - в первую очередь это оружие, причём оружие массового поражения, и к сожалению весьма эффективное. Пользоваться этим оружием необходимо учиться, учиться и ещё раз учиться.
        venaya
        1. Зяблицев Сегодня, 07:12
          А я добавлю, что нужно отдать должное ребятишкам, которые нашли какого то малолетнего еврея из своего круга, Цукербергера, пропиарили его, как якобы, изобретателя "Фейсбука", раскрутили саму соцсеть, а сами находясь в тени, решают глобальные задачи по анализу, сбору сведений для шантажа нужных пользователей и формированию общественного мнения миллиарда людей!
          Зяблицев
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:44
            нужно отдать должное ребятишкам,


            Эти ребятишки уже давно из штанов вылезли...
            и шалят так что весь мир на ушах от их проделок стонет...
            smile
            Тот же ЛЕХА
            1. rotmistr60 Сегодня, 08:03
              Эти ребятишки уже давно из штанов вылезли...

              Мало того основная их часть давно перешагнула пенсионный возраст. Но активно суют свой нос и загребала в чужие страны пытаясь (иногда с успехом) строить свою политику.
              По поводу статьи. Придерживаюсь второй версии
              временные ограничения являются спланированной акцией руководства «Facebook»
              rotmistr60
  2. Евдоким Сегодня, 07:45
    У SNN, BBC, WRD, и прочая по сравнению с RT рейтинги падают, а у RT растут, это меньше доходов (реклама, разная заказуха, и прочее.) вот и гадят как могут. Тут не только политика, но и просто деньги, хорошие деньги. hi
    Евдоким

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