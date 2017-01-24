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Цензура в СМИ, или Как Запад борется с конкурентами
На днях социальная сеть «Facebook» установила ограничительные меры для англоязычной страницы телеканала Russia Today (RT), запретив информационному ресурсу публиковать посты, содержащие ссылки на новостные материалы, фото и видео. В ходе написания данного материала стало известно, что за час до инаугурации Дональда Трампа заблокированные опции были восстановлены в полном объеме.
Как сообщает руководство телеканала, ограничения были введены за размещение прощальной пресс-конференции Барака Обамы. По мнению модераторов «Facebook», освещение крупного общественно-политического мероприятия стало нарушением авторских прав. В свою очередь, представители российского СМИ опровергают обвинения в несоблюдении юридических правил. Заместитель руководителя интернет-редакции Russia Today Артем Ганин подчеркнул, что права на трансляцию выступления уходящего президента США принадлежали агентству Associated Press — партнеру телеканала. Нужно отметить, что сомнительный интерес к RT проявляют и другие соцсети. Ранее видеохостинг YouTube сделал запрос, в котором требовал указать, присутствуют ли сотрудники канала в санкционных списках.
Тем временем представители российской и западной медиасферы выделили две основные версии введения санкций «Facebook». К одной из главных причин блокировки относят технический сбой в системе. Сторонники второго варианта считают, что временные ограничения являются спланированной акцией руководства «Facebook». Согласно опросу, проведенному RT в социальной сети «Twitter», участникам голосования последняя версия кажется убедительнее. Что в свете событий трехмесячной давности неудивительно.
Напомним, 17 октября британский банк NatWest закрыл все счета RT, на что представитель МИД России Мария Захарова дала следующий комментарий: «Похоже, уходя из ЕС, Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова. Как говорится, в новую жизнь без вредных привычек».
Однако уже в конце ноября Европарламент принял резолюцию, согласно которой RT и агентство Sputnik были названы главными противниками Евросоюза в информационном пространстве. Помимо российских СМИ, такой статус был присвоен террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России).
Как бы то ни было, проводимые странами ЕС мероприятия по дискредитации телеканала Russia Today не сказались на его репутации. Об этом может свидетельствовать январское решение ООН о присоединении RT к вещательной сетке всемирной организации. В результате российский медиаресурс стал прямым конкурентом западным средствам массовой информации.
Анализируя вышеизложенное, блокировку англоязычной страницы Russia Today в «Facebook» можно назвать новым санкционным этапом в информационной сфере. Складывается ощущение, что зарубежные СМИ будут и дальше использовать недобросовестные приемы для борьбы с конкурентом, подающим новости в не всегда выгодном для Запада, но от этого не менее объективном свете.
Автор: Владимир Сергеев
На днях социальная сеть «Facebook» установила ограничительные меры для англоязычной страницы телеканала Russia Today (RT), запретив информационному ресурсу публиковать посты, содержащие ссылки на новостные материалы, фото и видео. В ходе написания данного материала стало известно, что за час до инаугурации Дональда Трампа заблокированные опции были восстановлены в полном объеме.
Как сообщает руководство телеканала, ограничения были введены за размещение прощальной пресс-конференции Барака Обамы. По мнению модераторов «Facebook», освещение крупного общественно-политического мероприятия стало нарушением авторских прав. В свою очередь, представители российского СМИ опровергают обвинения в несоблюдении юридических правил. Заместитель руководителя интернет-редакции Russia Today Артем Ганин подчеркнул, что права на трансляцию выступления уходящего президента США принадлежали агентству Associated Press — партнеру телеканала. Нужно отметить, что сомнительный интерес к RT проявляют и другие соцсети. Ранее видеохостинг YouTube сделал запрос, в котором требовал указать, присутствуют ли сотрудники канала в санкционных списках.
Тем временем представители российской и западной медиасферы выделили две основные версии введения санкций «Facebook». К одной из главных причин блокировки относят технический сбой в системе. Сторонники второго варианта считают, что временные ограничения являются спланированной акцией руководства «Facebook». Согласно опросу, проведенному RT в социальной сети «Twitter», участникам голосования последняя версия кажется убедительнее. Что в свете событий трехмесячной давности неудивительно.
Напомним, 17 октября британский банк NatWest закрыл все счета RT, на что представитель МИД России Мария Захарова дала следующий комментарий: «Похоже, уходя из ЕС, Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова. Как говорится, в новую жизнь без вредных привычек».
Однако уже в конце ноября Европарламент принял резолюцию, согласно которой RT и агентство Sputnik были названы главными противниками Евросоюза в информационном пространстве. Помимо российских СМИ, такой статус был присвоен террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России).
Как бы то ни было, проводимые странами ЕС мероприятия по дискредитации телеканала Russia Today не сказались на его репутации. Об этом может свидетельствовать январское решение ООН о присоединении RT к вещательной сетке всемирной организации. В результате российский медиаресурс стал прямым конкурентом западным средствам массовой информации.
Анализируя вышеизложенное, блокировку англоязычной страницы Russia Today в «Facebook» можно назвать новым санкционным этапом в информационной сфере. Складывается ощущение, что зарубежные СМИ будут и дальше использовать недобросовестные приемы для борьбы с конкурентом, подающим новости в не всегда выгодном для Запада, но от этого не менее объективном свете.
Автор: Владимир Сергеев