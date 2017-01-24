Эксплуатация «Фантомов» в ВВС США продолжается

Японский F-4EJ

Испытания палубного британского перехватчика F-4К на авианосце HMS Eagle

Британские перехватчики F-4К Phantom II и Lightning F.3

F-4F принадлежащие JG 71

Тактический разведчик RF-4E ВВС Турции

F-4G Wild Weasel

Радиоуправляемый самолёт-мишень QF-4 Phantom II

Наземный пульт управления самолётом-мишенью QF-4

Полностью восстановленный 309-й группой по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники (Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) самолет F-4 Phantom II совершил свой последний полет над авиабазой «Дэвис-Монтан» в Тусоне (шт. Аризона), прежде чем отправиться в «Мохаве», шт. Калифорния.



Самолет RF-4C Phantom с номером 68-0599 был доставлен в AMARG на хранение 18 января 1989 года и с тех пор не летал. Техники вновь установили на самолет сотни частей и выполнили тысячи часов работы, чтобы вернуть машину обратно в летное состояние. Этот самолет является 316-м F-4, снятым с хранения для реализации программы полномасштабных воздушных целей FSAT (full-scale aerial target) Боевого авиационного командования.



Компания BAE Systems будет конвертировать эту машину в самолет-мишень QF-4C и в конечном итоге будет передана 82-й эскадрилье воздушных мишеней (Aerial Targets Squadron - ATRS) на авиабазе «Тиндалл», шт. Флорида.

Спутниковый снимок Google Earth: QF-4 на аэродроме Мохаве

«Фантомы» рядом с ангаром BAE Systems Inc на аэродроме «Мохаве»

QF-4, взлетающий с аэродрома «Мохаве»

Спутниковый снимок Google Earth: QF-4 на авиабазе «Тиндалл»

Самолёт управления E-9A

QF-4, совершающий посадку на авиабазе «Неллис»

Пилотируемый QF-4, принадлежащий 82 ATRS

Пуск ПРР AGM-88 HARM с беспилотника QF-4

Спутниковый снимок Google Earth: QF-4 и на QF-16 авиабазе «Холломан»

По материалам:

https://www.flightglobal.com/news/articles/picture-us-air-force-gets-final-qf-4-aerial-target-393813/

http://www.military.com/equipment/qf-4-aerial-target

http://www.warbirdsnews.com/warbirds-news/retiring-qf-4-stops-aviation-nation.html

http://www.fencecheck.com/content/index.php?title=The_Final_Mission:_The_USAF%92s_QF-4_Target_Drones

http://www.thenorthspin.com/page_people_alan_r.html

http://www.warbirdsnews.com/warbirds-news/pharewell-phantom.html

http://www.aero-news.net/index.cfm?do=main.textpost&id=dc6a5114-b689-4144-a123-99e4c40a2122

В течение долгого времени американский многоцелевой истребитель F-4 Phantom II наряду со стратегическим бомбардировщиком В-52 Stratofortress был символом американской боевой авиации. Серийный выпуск первого варианта F-4A начался в далёком 1960 году. Различные варианты «Фантома», создававшегося изначально в качестве истребителя-перехватчика, состояли на вооружении в ВВС, ВМС и КМП США. Это был первый среди американских истребителей, способный самостоятельно, без помощи наземных станции наведения системы SAGE искать и уничтожать цели, опираясь только на собственный радиолокатор. Этот самолёт установил 15 мировых рекордов. Так, рекорд скорости полёта на малой высоте - 1452 км/час, поставленный в 1961 году, продержался в течение шестнадцати лет до появления истребителя F-15.Известность к этой очень передовой для своего времени машине пришла после успешного применения «Фантомов» в 60-70-е годы в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Впрочем, лучше всего «Фантом» проявил себя не в воздушных боях, а при нанесении ударов по наземным целям, в качестве самолёта-разведчика и охотника за радиолокаторами и зенитно-ракетными комплексами.«Фантом» оказал заметное влияние на пути развития истребителей в других странах, став первым самолётом тактической (фронтовой) авиации, на котором использовалась мощная импульсно-допплеровская РЛС и ракеты воздушного боя средней дальности. Этот истребитель в полной мере отвечал представлениям военных и конструкторов о будущем истребительной авиации. В 50-60-е годы считалось, что воздушный бой сведётся к сверхзвуковому перехвату и ракетным дуэлям за пределами прямой видимости. В связи с этим на «Фантоме» первых модификаций не было пушки, а манёвренность самолёта на горизонтали оставляла желать много лучшего.Советским ответом на F-4 Phantom II стал истребитель МиГ-23, но его серийное производство началось почти на 10 лет позже. В отличие от «Фантома» советский самолёт был однодвигательным и имел крыло изменяемой стреловидности. Доводка МиГа затянулась, из-за высокой сложности и ряда новаторских решений надёжность МиГ-23 первых модификаций была низкой, а аварийность весьма высокой. Советский истребитель тоже нёс ракеты средней дальности, но он так и не стал «универсальным солдатом» как «Фантом». В итоге на базе МиГ-23 создали несколько специализированных модификаций: МиГ-23МЛ – облегченный истребитель завоевания превосходства в воздухе с более мощным двигателем и улучшенной манёвренностью, МиГ-23П – перехватчик ПВО, МиГ-23Б – истребитель-бомбардировщик, адаптированный для нанесения бомбово-штурмовых ударов.В КНР «аналогом» F-4 Phantom II стал истребитель-бомбардировщик JH-7, появившийся на 30 лет позже. Во время Вьетнамской войны «Фантом» произвёл очень большое впечатление на «китайских товарищей», и после детального изучения нескольких не слишком повреждённых самолётов, переправленных из джунглей Юго-Восточной Азии в КНР, F-4 решили скопировать. Однако многие американские технологии оказались китайцам «не по зубам» и создание самолёта затянулось. К своему первому полёту в 1988 году китайский «Фантом» успел во многом устареть. Тем не менее, при помощи западных специалистов JH-7 (известный также как «Летающий леопард») удалось довести до серийного производства. На этой ударной машине применены лицензионные британские двигатели Роллс-Ройс «Спей» Мк.202, использовавшиеся ранее на истребителях F-4K. Китайская БРЛС «Тип 232H» заимствовала технические решения американской БРЛС AN/APQ 120 истребителя F-4E. Однако из-за отсутствия в КНР необходимой элементной базы произошел частичный возврат к ламповым схемам, что увеличило энергопотребление, размеры и массу оборудования. По своим лётным данным и массогабаритным характеристикам «Летающий леопард» гораздо ближе к «Фантому», чем МиГ-23. Китайский самолёт практически полностью ориентирован на решение ударных задач и обладает весьма скромными характеристиками манёвренности.Весьма высокие лётные данные, высокая степень технического совершенства, большая номенклатура вооружения и полезная нагрузка привели к тому, что F-4 Phantom II, несмотря на высокую стоимость, получил широкое распространение. Этот самолёт помимо США состоял на вооружении в Австралии, Великобритании, Греции, Египте, Израиле, Иране, Испании, Турции, ФРГ, Южной Корее и Японии. «Фантом» стал одним из наиболее массовых послевоенных истребителей: всего только в США до 1979 года было построено 5195 самолётов, из них 1384 единицы передали союзникам. Лицензионное производство истребителя-бомбардировщика F-4Е до 1981 года велось в Японии на предприятиях компании «Мицубиси» (построено 138 единиц). Этот самолёт с частично японским БРЭО получил обозначение F-4EJ.Соединенное Королевство стало первым иностранным получателем самолётов семейства F-4 Phantom II. После отмены в Великобритании ряда амбициозных авиационных проектов Королевским ВВС потребовался самолёт, способный действовать в роли перехватчика, истребителя бомбардировщика и тактического разведчика. Кроме того, Royal Navy был нужен перехватчик, способный отражать атаки советских ракетоносцев Ту-16, несущих ПКР.В качестве прототипа для ВМС и ВВС британцы выбрали усовершенствованный палубный многоцелевой истребительF-4J, впервые поднявшийся в воздух в 1966 году. При этом была достигнута договорённость, что на «Фантомах», предназначающихся для Великобритании, будут устанавливаться двигатели Роллс-Ройс «Спей» Мк.202 и БРЭО британского производства. Первоначально предполагалось приобрести до 400 Phantom FG.1 (истребитель / штурмовик) и Phantom FGR.2 (истребитель / штурмовик / разведчик), однако на практике ВВС и ВМС ограничились закупкой 170 машин.Первоначально FGR.2, известный больше как F-4M, использовался в истребительно-бомбардировочных и разведывательных эскадрильях, дислоцированных в ФРГ. Служба FG.1 (F-4К) в Royal Navy оказалась не долгой.Авианосец HMS Eagle, переоборудованный во второй половине 60-х для базирования «Фантомов» и бомбардировщиков «Буканир», уже в 1972 году по причине финансовых ограничений был отправлен в резерв, а перехватчики F-4К передали в ВВС, где они в эскадрильях ПВО заменили перехватчики Lightning F.3Впоследствии по мере поступления на вооружение истребителей-бомбардировщиков «Ягуар» все британские «Фантомы» вывели с континента и после переоборудования ориентировали на задачи ПВО. В годы «холодной войны» британские перехватчики часто встречались в воздухе с советскими дальними бомбардировщиками Ту-16 и Ту-95.Во время британо-аргентинского конфликта в 1982 году три F-4К перебросили на остров Вознесения, чтобы защитить базу от нападения с воздуха. Служба последних британских «Фантомов» в эскадрильях перехватчиков продолжалась до 1992 года, на замену им пришли PANAVIA Tornado F3.Практически одновременно с RAF начались поставки разведчиков RF-4E в «Люфтваффе». Со второй половины 1969 года Западная Германия получила 132 «Фантома». В 80-90-е годы немецкие RF-4E, F-4E и F-4F неоднократно модернизировались в рамках программы повышения боевой эффективности. Последний F-4F, принадлежащий авиакрылу Jagdgeschwader 71 (JG 71), был выведен из эксплуатации 29 июня 2013 года, после чего это истребительное крыло, базирующееся в Витмунде, полностью перешло на Eurofighter Typhoon. С августа 1973 года и до выхода на пенсию F-4F в общей сложности провели в воздухе 279 000 часов. Некоторые западногерманские «Фантомы» после вывода из состава боевых эскадрилий были переданы Турции.По состоянию на вторую половину 2016 года истребители-бомбардировщики F-4E и разведчики RF-4E поднимались в воздух в Египте, Иране, Греции, Республике Корея, Турции и Японии. Совершенно очевидно, что все эти самолеты, построенные самое позднее второй половине 70-х, доживают свой век и находятся на пределе эксплуатационного ресурса.Впрочем, турецкие «Фантомы», модернизированные израильской компанией Israel Aerospace Industries, продолжают воевать. 22 июня 2012 года турецкий разведчик RF-4E был сбит сирийскими средствами ПВО над сирийскими территориальными водами. В 2015 и 2016 годах RF-4E неоднократно совершали разведывательные полёты над Сирией, а истребители-бомбардировщики F-4E наносили бомбовые удары по позициям исламистов в Ираке.После начала поставок F-18 американский флот поспешил расстаться с F-4S, последний раз «Фантом» взлетел с палубы авианосца «Америка» в 1986 году. Все флотские эскадрильи, обеспечивающие ПВО авианосных группировок, к середине 80-х были перевооружены на палубные перехватчики F-14A. В боевых эскадрильях ВВС США «Фантомы» в 1990 году были окончательно вытеснены истребителями 4-го поколения F-15 и F-16. До 1992 года истребители-бомбардировщики и разведчики эксплуатировались в авиации КМП США. Последней войной американских «Фантомов» стала «Буря в пустыне». В боевых действиях против Ирака участвовали 24 «охотника за радарами» F-4G Wild Weasel и 6 разведчиков RF-4C. Во многом использование далеко не самых новых машин было вынужденным шагом. На тот момент F-4G являлся единственным специализированным боевым самолётом в ВВС США, предназначенным для подавления наземной ПВО. В то же время RF-4C был единственным разведывательным самолётом тактической авиации, оснащенный камерами бокового обзора с высоким разрешением.«Фантомы» достаточно интенсивно использовались во время «Первой войны в Заливе». Самолёты практически ежедневно проводили боевые вылеты. Причём RF-4C начали их выполнять ещё до официального начала кампании против Ирака. В ходе одного из таких вылетов разведывательный «Фантом» получил серьёзные повреждения от зенитного огня, его двигатели заглохли недалеко от своей авиабазы, и экипажу пришлось катапультироваться. В апреле 1996 года воздушные силы Национальной гвардии США окончательно простились с последним F-4G Wild Weasel.В самих США самолёты ранних модификаций, по мере выработки ресурса и поступления в войска более совершенных машин, использовались для разного рода экспериментов. Например, специалисты «Сандийской национальной лаборатории» в ходе исследований в области обеспечения безопасности ядерных объектов использовали списанный «Фантом» в «краш-тесте», разогнав его на специальных салазках и разбив об бетонную стену. Целью этого эксперимента было выяснить на практике толщину стен железобетонного укрытия, необходимого для защиты ядерного реактора в случае падения на него самолёта.Ещё несколько истребителей были переданы NASA и задействовались в различных испытаниях новой ракетной техники. Так, во второй половине 60-х F-4A снятый с вооружения в ВМС сопровождал на начальном этапе полёта сверхзвуковой ракетоплан Х-15. Несколько раз «Фантомы», разогнавшиеся до сверхзвуковой скорости, вели киносъёмку стартовавших с мыса с мыса Канаверал ракет-носителей. В начале-середине 80-х демилитаризованные F-4C летали в ходе медико-биологических исследований, выяснявших влияние разного рода перегрузок на организм человека.Как и многие другие выработавшие свой ресурс или безнадёжно устаревшие боевые самолёты в 70-80-е годы F-4 ранних модификаций переоборудовали в радиоуправляемые мишени. «Фантомы» благодаря высокой скорости полёта, тяговоруженности и большому практическому потолку могли имитировать не только пилотируемые самолеты, но и крылатые ракеты.Использование истребителей, конвертированных в радиоуправляемые мишени, позволяет воспроизвести радиолокационный и тепловой портрет реального боевого самолёта. Кроме того, мишень на базе «Фантома» позволяла реально оценить поражающие факторы боевых частей различных ракет при контактном и дистанционном подрыве, так как истребители F-4 обладали немалым запасом прочности и неплохой живучестью, что неоднократно подтверждалось в боевых действиях.На списанных «Фантомах» испытывали зенитные ракеты ЗРК «Пэтриот» и новые ракеты «воздух-воздух». Флот и ВВС независимо друг от друга модифицировали F-4 постройки 60-х годов в радиоуправляемые мишени, при этом единого стандарта конверсии самолётов не существовало.Однако обладавшие большим лётным ресурсом «Фантомы» поздних модификаций были слишком ценны, чтобы расстреливать их как мишени в значительных количествах. Самолёты передавали союзникам или отправляли на хранение в «Девис-Монтан». В 70-80-е годы в США ещё в избытке было устаревших F-86 Sabre, F-100 Super Sabre, F-102 Delta Dagger, F-8 Crusader, T-33 Shooting Star, F-106 Delta Dart – именно эти машины переделывали в радиоуправляемые мишени, а вылетавшие свой ресурс американские «Фантомы» ждали своего часа на базе хранения в Аризоне.Этот час наступил во второй половине 90-х, когда на «кладбище костей» в «Девис-Монтан» закончились пригодные для переоборудования в мишени снятые с вооружения перехватчики F-106 Delta Dart. Примерно через 15 лет после того как F-4 всех модификаций были сняты с вооружения в США, а в странах-союзниках, где имелись «Фантомы», их стали заменять более современными самолётами, стало ясно, что никаких перспектив возвращения в строй устаревших, но ещё достаточно крепких истребителей нет, и дальше хранить их нет никакого смысла. Но в отличие от радиоуправляемых мишеней QF-106 при переоборудовании «Фантомов» военные решили придать им расширенные функции.На самолёте сохранили возможность пилотируемого полёта и подвески вооружения. Часть ненужного для беспилотного самолёта оборудования: БРЛС, 20-мм пушка, навигационная аппаратура системы TACAN и топливоприёмники для дозаправки в воздухе демонтировали. В то же время благодаря установке весьма совершенной компьютеризированной аппаратуры дистанционного управления Gulf Range Drone Control (GRDCS) беспилотный «Фантом» получил возможность выполнять достаточно сложные манёвры, недоступные ранее другим радиоуправляемым мишеням. Взлёт, посадка и манёвры на маршруте полёта в беспилотном режиме могут осуществляться как в режиме дистанционного управления, так и по заданной заранее программе. На самолёт устанавливается транспондер и система спутниковой навигации с аппаратурой трансляцией данных на наземный пункт управления.На QF-4 для повышения реализма помеховой обстановки на учениях сохранены устройства выброса дипольных отражателей и тепловых ловушек. Кроме того, часть радиоуправляемых мишеней была приспособлена для подвески контейнеров с аппаратурой постановки помех наземным радиолокаторам и станциям наведения зенитных ракет. На самолёт в беспилотном варианте устанавливается радиоуправляемое взрывное устройство, предназначенное для ликвидации летательного аппарата в случае потери над ним контроля.К моменту принятия решения о переоборудовании «Фантомов» в США на хранении имелось более 400 самолётов различных модификаций, в основном это были: истребители-бомбардировщики F-4Е, «борцы с ПВО» F-4G и разведчики RF-4C. Первоначально переделке подвергались F-4Е и F-4G, по мере истощения их запасов очередь дошла до разведывательных RF-4C. Более ранние модификации, истребители-бомбардировщики F-4D и палубные перехватчики F-4S решили использовать как источник запчастей. В данный момент в «Девис-Монтан» всё ещё имеется около сотни «Фантомов» ранних модификаций, однако эти машины, скорее всего, уже никогда не поднимутся в воздух.Спутниковый снимок Google Earth: снятые с консервации F-4 Phantom II на авиабазе «Девис-Монтан» в 2009 годуПеред тем как пройти переоборудование в мишени снятые с консервации «Фантомы» проходили диагностику и комплекс восстановительных мероприятий. Техники авиабазы «Девис-Монтан» доводят самолёты до лётного состояния, после чего они облётываются. Вот что по этому поводу в апреле 2013 годы писал официальный сайт авиабазы «Эглин»:На примере "Фантома" американская система хранения и восстановления выведенных в резерв боевых самолётов в очередной раз подтвердила свою эффективность. В лётное состояние удалось вернуть самолёты, выпущенные в середине 60-х и хранившиеся на базе в Аризоне более 20 лет.Контракт на непосредственное переоборудование расконсервированных «Фантомов» в мишени в США выиграл американский филиал британской корпорации BAE Systems - BAE Systems Inc ( BAE Systems North America). С авиабазы «Дэвис-Монтан» самолёты переправляются на аэродром «Мохаве» в Калифорнии, где на них устанавливается комплект цифрового оборудования для дистанционного управления.Стоит добавить, что аэродром «Мохаве» в Аризоне, также известный как «Гражданский Аэрокосмический центр», во многом является культовым местом для американских компаний, занимающихся прорывными исследованиями в области авиации и ракетостроения. Центр в силу своего уникального местоположения и имеющейся здесь инфраструктуры стал базой и испытательным полигоном для небольших компаний, ищущих место для развития космических технологий. Это первый аэродром, лицензированный в США для горизонтальных запусков космических кораблей многоразового использования. Здесь помимо чисто гражданских исследований по контрактам с МО США ведутся работы по военной тематике. В тех же ангарах, где до недавнего времени велось переоборудование «Фантомов», осуществлялся восстановительный ремонт и переоборудование в соответствии с американскими стандартами лётной годности полученных с Украины истребителей МиГ-29 и Су-27.Примерно 10 лет назад в ходе переоборудования на самолёты QF-4 начали устанавливать систему автоматического распознавания угроз, разработанную специалистами BAE Systems, что позволяет максимально приблизить к боевой обстановку во время контрольно-учебных стрельб. Подвесная аппаратура с оптоэлектронными и радиолокационными датчиками, обнаружив приближающуюся ракету или излучение радиолокатора, сама автоматически выбирает оптимальные средства противодействия из тех, что имеются на борту самолёта и вырабатывает манёвр уклонения.По информации, опубликованной в открытых источниках, в 2011 году стоимость процедуры переоборудования одного «Фантома» обходилась американскому бюджету более чем $ 800 000 и с момента изъятия с базы хранения занимала около 7 месяцев. Назначенный лётный ресурс прошедших переоборудование и восстановительный ремонт QF-4 составляет 300 часов. В процессе переоборудования консоли крыла хвостовое оперение самолётов-мишеней для облегчения их визуальной идентификации окрашивается в красный цвет.После контрольных испытаний и облёта QF-4 передаются в распоряжение 82-й эскадрильи беспилотных мишеней (82 ATRS), базирующейся на авиабазе «Холломан» в штате Нью-Мексико и в 53-ю группу оценки и испытания вооружения (53 WEG) на авиабазе «Тиндалл» в штате Флорида. В 2005-2008 годах на авиабазе «Тиндалл» также проходили оценочные испытания полученных из стран Восточной Европы истребителей МиГ-29.Судя по спутниковым снимкам, наибольшее количество QF-4 на авиабазах «Холломан» и «Тиндалл» имелось по состоянию на 2012 год. Сейчас количество переделанных в мишени «Фантомов» сократилось примерно в два раза. Во Флориде над водами Мексиканского залива по беспилотным мишеням QF-4 велись испытательные пуски новых модификаций ракет «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder и AIM-120 AMRAAM, а на полигоне «Уайт Сэндс» в Нью-Мексико корпорация Lockheed Martin испытывала на «Фантомах» ЗРК Patriot Advanced Capability (PAC-3). Отмечается, что благодаря установленной на «Фантомах» системе BAE Systems Common Missile мишеням удавалось уклониться от ракет с радиолокационной системой наведения в 10-20% пусках, а от AIM-9X Sidewinder при массированном применении тепловых ловушек в 25-30% случаев. Как правило, во время испытаний использовались ракеты с инертной боевой частью, и разрушение мишени QF-4 происходило только в случае прямого попадания. В 2013 году во время полигонных испытаний ЗРС средней дальности MEADS (Medium Extended Air Defense System) на ракетном полигоне Уайт-Сэндс практически одновременно были уничтожены QF-4 и ОТР «Ланс», летящие на сверхзвуковой скорости с разных направлений.В среднем годовая убыль «Фантомов» при контрольно испытательных пусках составляет по 10-15 мишеней в «Тиндалл» и 4-5 в «Холломан». Помимо испытаний в районах этих двух авиабаз, QF-4 регулярно участвуют в учениях, проходящих в других местах. Если над полигоном в Нью-Мексико QF-4 управляются с помощью наземной системы GRDC, то при полётах во Флориде и в других районах США используются два специально переоборудованных самолёта E-9A. Эти машины созданы компаний Boeing на базе гражданского турбовинтового авиалайнера DHC-8 Dash 8 DeHavilland Canada.На E-9A установлена РЛС бокового обзора с правой стороны фюзеляжа и поисковая в нижней части. Также имеется аппаратура для дистанционного управления мишенями и снятия телеметрии с испытываемых ракет.Как уже говорилось, на самолётах QF-4 имеется возможность управления в пилотируемом режиме, для чего сохранены все органы управления и необходимые приборы. Полёты QF-4 с пилотами в кабине осуществляются в основном на авиабазе «Холломан». В этом случае «Фантомы» сберегают ресурс боевых самолётов, тестируя радиолокационные системы и тренируя расчёты ПВО и пилотов перехватчиков, без применения оружия.Пилотируемые QF-4 регулярно совершают «гастроли» по другим авиабазам, где задействуются в разного рода учениях и тренировках, изображая бомбардировщики противника. Достаточно часто «Фантомы» совершают посадки на авиабазе «Неллис». Именно здесь находится «Центр боевой подготовки ВВС США», а в окрестностях авиабазы расположен крупнейший в США авиационный полигон.В отличие от QF-4, используемых в беспилотных миссиях, самолёты, совершающие на постоянной основе полёты с лётчиками в кабине, окрашены в камуфляж, характерный для боевых машин. Но на хвостовом оперении в отличие от «краснокрылых» беспилотников обязательно указывается принадлежность к 82-й эскадрильи беспилотных мишеней. Для пилотируемых полётов используются наименее изношенные переоборудованные F-4G Wild Weasel, построенные в конце 70-х. Начиная с 2005 года, эти самолёты помимо «боевой» службы регулярно участвуют в различных авиашоу на территории США.К полётам на QF-4 допущены 6 пилотов ВВС и приблизительно 10 отставников, работающих с МО США по контракту. Все они очень опытные лётчики, налетавшие в прошлом на F-4 Phantom II не менее 1000 часов.Обслуживание QF-4 на разных авиабазах осуществляется по-разному. На авиабазе «Тиндалл», где «Фантомы» в основном летают в беспилотном режиме и по большей части «в один конец», меньше внимания уделяют поддержанию в лётном состоянии всего парка мишеней. К полёту готовят конкретные машины, зачастую заимствуя необходимые запчасти и узлы с других самолётов. При этом текущий ремонт и обслуживание QF-4 проводят в основном военнослужащие.На авиабазе «Холломан», где убыль QF-4 намного меньше, к самолётам-мишеням относятся бережней. Здесь больше внимания уделяют поддержанию в лётном состоянии машин, на которых осуществляются пилотируемые полёты. В то же время менее многочисленный по сравнению с авиабазой «Тиндалл» парк «краснокрылых» мишеней имеет больший процент готовых к полёту самолётов. На авиабазе «Холломан» обслуживанием «Фантомов» занимаются такие же немолодые, как и самолеты, пенсионеры, работающие по контракту.Кроме тестирования систем ПВО и радаров в пилотируемом режиме и использования в роли беспилотных мишеней, для заслуженных самолётов нашлось ещё одно применение. В январе 2008 года запущенная с беспилотного самолёта QF-4 боевая противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM впервые поразила имитатор РЛС на полигоне «Неллис».Таким образом, конвертированные в беспилотники «Фантомы» получили возможность подавлять средства ПВО противника. Предполагается, что беспилотные QF-4, оснащённые ПРР и средствами радиотехнической разведки, способны принять на себя основной удар зенитных ракет, выявить и частично подавить демаскированные позиции РЛС и ЗРК. И существенно уменьшить потери среди пилотов при выполнении операций по подавлению средств ПВО противника.Тем не менее век даже беспилотных «Фантомов» заканчивается. Возраст самых новых самолётов, построенных в США, приближается к 40 годам. На авиабазе «Девис-Монтан» уже практически не осталось пригодных для восстановления самолётов этого типа, и в конце 2016 года было объявлено, что ВВС не будет больше заказывать переоборудование истребителей F-4 в QF-4. С 2012 года осуществляется конвертация ранних модификаций F-16А/В Fighting Falcon в беспилотный радиоуправляемый вариант QF-16.В связи с этим на авиабазе «Холломан» в Нью-Мексико 16 декабря 2016 года прошли торжественные мероприятия, посвященные самолёту F-4 Phantom II. В торжественном строю над взлётно-посадочной полосой авиабазы прошла четвёрка QF-4. Однако это не означает, что служба беспилотных «Фантомов» завершилась. На двух авиабазах в Нью-Мексико и Флориде осталось примерно полсотни беспилотных краснокрылых мишеней. С учётом темпов «естественной» убыли их хватит ещё на несколько лет.