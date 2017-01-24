Оперативная обстановка на ТВД Донбасса на фоне блистательно безумной стратегии Авакова. Каких шагов ждать?

Батарея 122-мм гаубиц Д-30, состоящая на вооружении 6-го ОМСП им. Матвея Платова 2-го армейского корпуса НМ ЛНР. Данные буксируемые орудия наряду с самоходными аналогами («Гвоздиками») являются неотъемлемой частью артиллерийского вооружения ВС Новороссии

Самолёт тактической связи и ретрансляции Ан-26РТ (или его модификация) ВСУ, переброшенный в ноябре на аэродром оккупированного Краматорска. В составе БРЭО может присутствовать радиоретрансляционная станция «Инжир», предназначенная для многократного увеличения дальности радиосвязи между наземными тактическими звеньями вне зависимости от дальности радиогоризонта. Переброска этого борта на Донбасс говорит о возможности начала широкомасштабного наступления ВСУ

122-мм реактивные снаряды РСЗО БМ-21 «Град» на одном из многочисленных военных складов ЛНР

152-мм гаубица «Гиацинт-Б» на ремонтной базе АК НМ ЛНР

Источники информации:

http://bmpd.livejournal.com/1752427.html

https://lenta.ru/news/2017/01/17/avakov/

http://shkvarki.org/donbass/item/12522-tuka-uveren-v-vozvrate-donbassa-maksimum-v-2018-godu

Ещё до того, как грянул многообещающий 2017-й год, на очередной встрече Контактной группы в Минске, 21 декабря 2016-го года, была достигнута ещё одна абсолютно бесполезная договорённость о введении режима прекращения огня, которая должна была вступить в силу ровно в полночь 24 октября. Первые полторы недели наблюдалось заметное снижение артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных формирований по приграничным городам Новороссии (от 100 до 200 раз в сутки), затем ситуация вернулась к старой тенденции: число ежедневных атак из ствольной артиллерии начало постепенно возрастать, и уже к 20-м числам января достигло прежней 1000 обстрелов, а поэтому и муссировать тему «Минсков» больше нет никакого смысла. В то же время на основании заявлений, сделанных окружением Порошенко и представителями силовых структур «незалежной», уже можно набросать довольно подробную прогностическую картину на текущий год.За последние 4-5 месяцев Киев, заручившись финансовой и материально-технической поддержкой предыдущего режима Вашингтона, осуществил переброску к линии соприкосновения на театре военных действий Донбасса максимально возможное количество крупнокалиберных единиц ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, бронетанковых подразделений, профессионально подготовленных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а также частных военных компаний из стран Восточной Европы. При этом в декабре на фоне провального прощупывания боеспособности передовых подразделений Корпусов народной милиции ЛДНР на дебальцевском ОН силами 54-й ОМБр совместно с формированиями «Правого сектора» были сделаны шаги по дополнительному усилению укрепрайонов в окрестностях Мариуполя, действующих на новоазовском ОН. Как мы отмечали в нашей последней работе за декабрь, большая часть артиллерийских батарей в составе 10 САУ «Акация», 8 буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б», 15 гаубиц Д-30 (33 орудия) было размещено в прибрежных посёлках Рыбацкое и Мелекино (на западных окраинах Мариуполя).Исходя из ТТХ вышеуказанных орудий, с этих населённых пунктов отлично простреливается Орджоникидзевский и Ильичёвский районы Мариуполя, а также посёлок Калиновка и п.г.т. Сартана, являющиеся основными рубежами для штурма и освобождения города Вооружёнными силами ДНР. Из этого можно сделать единственный неутешительный вывод: ВСУ будут прикрываться жилыми кварталами города, ведя беспорядочный контрбатарейный огонь по восточным окрестностям Мариуполя, и их абсолютно не смущает, что здесь проживает до 100 тыс. человек мирного населения. Во время проведения зачистки Мариуполя от украинских военизированных формирований, для уничтожения или вытеснения артиллерийских позиций из Рыбацкого и Мелекино, способных превратить в руины восточную половину города, потребуется проведение спецоперации отдельным разведывательным батальоном «Спарта», разведывательной ротой «Тайфун» и другими подразделениями. Также могут быть использованы крупнокалиберные корректируемые артиллерийские снаряды 152-мм артиллерийских орудий, если таковы конечно закуплены ополченцами по многочисленным лазейкам военторга.Подготовка ВСУ к боевым действиям, а также перегруппировка артиллерийских, бронетанковых и пехотных «костяков» с целью придания им наступательной конфигурации на тельмановском, новоазовском и дебальцевском направлениях проводилась под наблюдением американского стратосферного стратегического разведчика RQ-4A «Global Hawk», который периодами барражировал в 60—200 км от линии соприкосновения над Донбассом на протяжении нескольких дней ноября и декабря 2016-го года. Дрон с помощью бортовой РЛС AN/ZPY-2 MP-RTIP собирал исключительно важную информацию о местах расположения позиций армий ДНР и ЛНР близ Новоазовска, Старобешево, Дебальцево и Стаханова. В зону обзора этого радара (дальность действия AN/ZPY-2 достигает 200 км) также попали тыловые части ВСН, расположенные в Красном Луче, Антраците, Амвросиевке и Седово (близ российской границы). Вся информация была передана в Генштаб ВСУ. О масштабах планирующейся акции стало известно ещё 17 ноября, когда с краматорского аэродрома в воздух был поднят самолёт Ан-26 с оборудованием для радиосвязи между тактическими звеньями ВСУ. Благоприятная почва для активизации боевых действий была создана.И вот, в январе 2017-го года, из Киева начали приходить первые «многообещающие и конструктивные» мысли относительно будущего Донецкой и Луганской Народных Республик. Первый перл «выдал» заместитель министра по вопросам непризнанных республик Георгий Тука. Он заявил о возможности начала процесса по возвращению ЛДНР в состав «незалежной» осенью 2017-го года, а также описал перспективы по возвращению Республики Крым. Абсолютно маразматическое мнение Туки опирается на надежды об окончании всеобъемлющей экономической поддержки республик со стороны Российской Федерации, что в его видении должно привести к полному краху жизнеспособности Новороссии. И уже с этого момента можно заявлять о полнейшей недальновидности «тараканов», сидящих в голове у замглавы бездарного украинского ведомства.Для начала начнём с того, что к апрелю 2016-го года российская группа компаний «Атлант Инвест» приобрела у ДНР 11 предприятий пищевой промышленности, среди которых оказалось 9 хлебозаводов, майонезный завод, а также макаронная фабрика, входящие в состав Донецко-Макеевской агломерации. Председатель правления группы Алексей Скворцов тогда заявил, что в течении одного года, с весны 2015-го года, им удалось заключить очень выгодную сделку с бывшим владельцем данных предприятий — украинской группой компаний «Lauffer Group», возглавляемой предпринимателем Александром Лещинским. Это уже говорит нам о том, что политика экономического сотрудничества с молодыми республиками Донбасса носит долговременный характер, и ни о каком возврате Донбасса в кровавые руки Киева не может быть и речи. А закрепляет подобный вывод вполне правильное утверждение А. Лещинского о ценности сегмента продукции этих заводов не только на территории ЛДНР, но и в Российской Федерации. Более того, Лещинский отметил, что новые предприятия, расположенные на территории играют очень большую роль в стратегически важной для Москвы структуре импортозамещения, которую пришлось сформировать в качестве противовеса санкционной волоките. Российские компании навряд ли выкупали бы акции предприятий Донецко-Макеевской агломерации, если бы ожидался повторный захват республик оккупационными войсковыми формированиями украинской хунты.Вторым примером можно считать продажу 80% акций публичного акционерного общества «Норд», специализирующегося на производстве холодильной техники, российскому ООО «Диорит-Технис» (входит в крупнейший коммерческий холдинг «Диорит»), ранее являющемуся эксклюзивным дистрибьютором «Норда» в Российской Федерации. Несмотря на то, что украинское руководство перерегистрировало «NORD» из Донецка в подконтрольный Киеву Краматороск, все мощности предприятия, к счастью, остались в столице Донецкой Народной Республики, правда, из-за временных экономических трудностей персонал завода сокращён в 5 раз (до 800 человек), а режим работы предусматривает 1 смену. Не менее важные события произошли также 16 декабря 2016-го года, а также 20 января 2017-го. Первая дата отметилась документом, подписанным Александром Захарченко, направленным на поэтапную интеграцию ДНР в экономическую структуру России. Вторая, помимо инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, — подписанием соглашения об углублении экономического сотрудничества с Республикой Крым, где А. Захарченко и И. Плотницкий побывали с визитом в честь годовщины Переяславской Рады. Как видите, российский бизнес постепенно проникает в развивающуюся экономику ЛДНР, и к приостановке этого процесса нет никаких предпосылок.Помимо некомпетентных прогнозов Туки, есть и не менее «занимательные» планы незаконно заступившего на пост министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, озвученные 17 января 2017-го года. На этот раз Аваков, месяцем ранее наставляющий офицерский состав Нацгвардии на подготовку к военной полицейской операции на Донбассе, дал указание пограничникам готовиться в «выходу на государственную границу Украины на Донбассе», что означает взятие под контроль приграничного участка между ЛДНР и Российской Федерацией. Он дал понять, что повторный захват территорий республик должен сопровождаться зачисткой силами военизированной полиции, нацгвардейцев, а также органов юстиций. Другими словами, на повестке дня у силовых структур «незалежной» проведение карательной операции среди мирного населения городов Новороссии, придерживающихся соответствующей пророссийской идеологии и повторное насильственное навязывание бандеровских идей, традиций и принципов.Особый интерес у нас, жителей временно оккупированного киевскими властями Мариуполя, вызывает то, какими методами Аваков со своей деградирующей сворой планирует выйти к восточным границам Новороссии. Очевидно, что на «деревянной лошади», учитывая сегодняшний боевой потенциал Корпусов народной милиции республик. В то же время, регулярно оглашаемые Аваковым сроки начала наступательной операции ВСУ на ТВД Донбасса говорят о том, что час «Ч» в Киеве уже давно известен. Тука говорил об осени 2017-го года, Аваков останавливается на 17-м и 18-м годах. Спрогнозировать дату очередной попытки проведения наступательной операции ВСУ против ВСН весьма сложно, но для этого уже имеются дополнительные факты.В первом ряду находится закон о разрешении пребывания на украинской территории иностранных военных подразделений, который был принят в Верховной раде по инициативе нелегитимного президента Украины Порошенко (Вальцмана) 19 января 2017-го года. По официальной информации, этот закон даёт разрешение на переброску в Украину военных подразделений США, Великобритании, Румынии, Канады, Турции, Азербайджана и Польши в общем количестве примерно 3000 человек с целью проведения военных учений «Rapid Trident-2017», которые начнутся на полигоне в н.п. Старичи, Яворовского района во Львовской области. Также, к закону относится прибытие в порты южных областей «незалежной» корабельной ударной группировки ОВМС НАТО в составе 10 надводных кораблей, 5 ПЛ, 10 ед. тактической авиации (включая вертолёты), а также 60 ед. легкобронированной колёсной техники и более чем 1500 чел. личного состава. Вроде бы обычная классика жанра для Киева: манёвры ВСУ с подразделениями ОВС НАТО на полигонах Одесской, Николаевской и Херсонской областей (аэродромы «Школьный», «Кульбакино», «Чернобаевка», а также торговый порт «Южный» и ВМБ Очакова).Но есть тут интересная загвоздка: завершатся учения в сентября 2017-го, как раз в тот период, когда Киев собирается приступить к агрессивным действиям против ЛДНР. Развязка на Донбассе методично подводится под период нахождения военно-морских и сухопутных подразделений ОВС НАТО на территории Украины, что вполне может привести к их неофициальному втягиванию в противостояние Киева с армиями ДНР и ЛНР. Тут же возникает вопрос: как можно подключить к прямому выступлению на стороне ВСУ объединённые ВС НАТО и чем командование Североатлантического альянса аргументирует такое решение? Здесь существует две вполне правдоподобные версии.Первая чрезвычайно проста, и прецедентом для неё можно считать события произошедшие во время операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го года. Тогда, в момент выдвижения российского военного контингента в грузинский город Поти, были обнаружены американские армейские внедорожники «HMMWV» с передовым оборудованием обмена тактической информацией (включая использование спутниковых кодированных радиоканалов), также на подавленных позициях грузинских подразделений были найдены удостоверения личности американских военнослужащих ВС США, которые, судя по всему, корректировали действия грузинских артиллеристов. Это говорит о прямом локальном участии Запада в том конфликте, и абсолютно никаких внятных объяснений Москва от альянса тогда не дождалась. Чем не повод к действию в случае с ситуацией на ещё более сложном театре военных действий Донбасса.Вторая версия может заключаться в моделировании командованием ВСУ, совместно с различными структурами НАТО, casus belli, после которого альянс не сможет не ответить силовым методом. Украинскими военными формированиями может быть совершена серьёзная провокация, заключающаяся нанесении ракетного или бомбового удара близ участков сосредоточения многонационального контингента ВС НАТО на полигонах Херсонской области. Одним из них может стать полигон в Чернобаевке. Для «фейковых» ударов могут быть использованы как беспилотники с самодельным «снаряжением», состоящие на вооружении ВСУ и многих стран альянса, так и оперативно-тактические комплексы «Точка-У» или «Эльбрус», развёрнутые в северной части Донецкой и в Запорожской области. Естественно, во всех грехах обвинят Корпуса народной милиции ЛДНР, которые якобы отважились на военную агрессию против натовских подразделений и ВСУ. Тогда-то и может начаться самое непредсказуемое.Превосходящие по численности украинские бронетанковые подразделения, координируемые инструкторами НАТО, вполне могут попытаться «прорвать» оборону передовых укрепрайонов Корпуса народной милиции ЛНР в районе Станицы Луганской и попытаться выдвинуться на 15-20 км на краснодонском ОН. Наступательная операция будет проходить при поддержке крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии, позиции которой расположены районе населённого пункта Счастье (близ этого н.п. также присутствует танковая бригада, представленная Т-64БВ, и 2-хтысячная группировка украинских военных, подтянутые в июле 2016-го года). Ожидающаяся интенсивность боёв на этом оперативном направлении может быть чрезвычайно высокой. Но даже при численном превосходстве войск хунты и военно-технической поддержке НАТО, армия ЛНР имеет массу возможностей для того, чтобы загнать ВСУ в очередной тактический «котёл» прямо на границе с Россией. Да и Россия не будет сидеть сложа руки, если прямо у ворот «загорится» новый виток противостояния, спровоцированный Киевом, при активной западной поддержке.Здесь возникает ещё один интересный вопрос: какова вероятность всеобъемлющей военной поддержки Киева со стороны НАТО при новом, якобы более сговорчивом режиме президента Д. Трампа? Особых иллюзий здесь питать не стоит, поскольку хоть Трампу и наплевать на то, что происходит в Украине, среди его окружения есть такая непредсказуемая личность, как 26-й министр обороны США Джеймс Мэттис, воспринимающий все пророссийские настроения как угрозу для безопасности США и альянса. Да и в самом Североатлантическом альянсе может наметиться раскол, где США будут вести более конструктивные отношения с Москвой, а европейские члены — Великобритания, Дания, Германия и Франция продолжат придерживаться более конфронтационного вектора взаимоотношений, активно поддерживая Киев в его бесчинствах по отношению к республикам Донбасса. Об этом свидетельствуют и заявления высокопоставленных лиц ЕС за последние недели. Так, 16 января, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаер, после брюссельских консультаций с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, выразил глубочайшую обеспокоенность по поводу высказываний Дональда Трампа о бесперспективности НАТО. В то же время, Штайнмаером была полностью поддержана агрессивная риторика Джеймса Маттиса, наблюдаемая на слушаниях в Конгрессе. С каждым днём ситуация в структуре блока НАТО становится всё нестабильнее, а неизменным остаётся лишь то, что число локальных угроз для РФ и её союзников будет увеличиваться пропорционально росту идеологического хаоса в самом альянсе, поскольку каждый его участник или группы участников будут действовать в соответствии с собственными выгодами.Пришло время рассмотреть оборонительный потенциал армейских корпусов ЛНР в свете предстоящих летне-осенних попыток прорыва линии фронта украинской армией в районе Станицы Луганской или на дебальцевском оперативном направлении. Как мы говорили ранее, укры на любом из этих направлений имеют 2-, а то и 3-кратное превосходство в живой силе, а также почти 2-кратное превосходство по количеству единиц бронетехники и артиллерии. По этой причине ВС ЛНР придётся опереться лишь на 3 своих преимущества — опыт и мотивированность, объявление всеобщей мобилизации, а также наличие крупных населённых пунктов вдоль всего Северного фронта (Луганск, Алчевск, Брянка и Стаханов); как известно, сеть укрепрайонов и опорных пунктов близ крупных городов значительно улучшает оборонительные возможности, нежели на открытых площадях. Более того, большая плотность огневых точек артиллерии на этих участках даёт возможность подавить украинскую артиллерию, развёрнутую в полях южнее Северодонецка, Лисичанска и Новоайдара. Огромную роль для ВС ЛНР на этом участке фронта будет играть наличие контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки («Аистёнок» и «Зоопарк»), с помощью которых будет значительно проще вычислить позиции украинских артиллерийских и миномётных расчётов.Артиллерийский «кулак» Корпуса народной милиции ЛНР обладает сегодня весьма достойными и мощными арсеналами, способными сдерживать ВСУ на всей линии соприкосновения с ЛНР. Его основу составляет ствольная и реактивная артиллерия, состоящая на вооружении 10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса НМ ЛНР. В её составе 18 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 (9К57) «Ураган», аналогичное количество 122-мм БМ-21 (9К51) «Град», 18 транспортируемых 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б», 18 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б». Входящие в состав бригады гаубицы и РСЗО имеют дальность действия от 24 до 40 км, а поэтому способны легко «утюжить» дальние подступы к линии соприкосновения и тыловые участки подконтрольных Киеву территорий. Кроме того, из крупнокалиберных гаубиц «Гиацинт-Б» может быть использован специализированный корректируемый артиллерийский снаряд ЗОФ39 комплекса 2К25 «Краснополь». Им артиллеристы Новороссии могут вести эффективный контрбатарейный огонь по украинским расчётам, а также фортификационным сооружениям в 10-15 км от линии фронта. Данные снаряды также унифицированы со 152-мм пушками 2А65 «Мста-Б». На складах 10-й бригады находятся десятки тысяч артиллерийских и реактивных снарядов различных типов, что позволит поддерживать бронетанковые и пехотные подразделения на протяжении долгих недель или даже месяцев противостояния с украинскими формированиями.И это только малая часть артиллерийского вооружения которое находится у АК НМ ЛНР. Имеются такие подразделения, как: 6-й отдельный мотострелковый полк «им. Матвея Платова» (казачий), на вооружении которого находится дивизион из 18 гаубиц Д-30 и дивизион из 18 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика»; ОБрОН 2-го АК НМ ЛНР (Отдельная бригада особого назначения), которая располагает РСЗО «Град», «Гвоздиками» и другой артиллерией; а также 4-я ОМСБр 2-го АК НМ ЛНР, которая также применяет различные артиллерийские установки. Кроме того, существуют и другие артиллерийские части, благодаря которым общее количество РСЗО, САУ, гаубиц и противотанковых пушек МТ-12 может достигать 350 — 400 ед., не учитывая сотни 120-мм миномётов типа 2Б11. Сила доволи внушительная, и при точном целеуказании с помощью БПЛА способна стереть с лица земли наступающие украинские бригады и добробаты. Для индивидуальной обороны артиллерийских подразделений НМ ЛНР от танковых взводов и бригад ВСУ, каждое из них может иметь своих «противотанкистов», вооружённых ПТРК «Метис-М», «Конкурс» и т.д.Танковый парк АК НМ Луганской Народной Республики имеет в составе более 400 — 500 основных боевых танков Т-64БВ, Т-72Б, большая часть из которых оснащена комплексами динамической защиты «Контакт-1», а в некоторых случаях и «Контакт-5». Боевые машины пехоты БМП-2, состоящие на вооружении механизированных и мотострелковых подразделений АК НМ ЛНР, также часто оснащаются элементами динамической защиты 4С22 «Контакт-5». Благодаря такому техническому решению луганчан живучесть мотострелковых подразделений республики в сравнении с украинскими возросла более чем в 2 раза. Под некоторыми углами обстрела (более 55 град к нормали) БМП-2 НМ ЛНР способны теперь выдерживать попадания из РПГ-7 или «Сапогов» (армейское прозвище СПГ-9). Корпус НМ Луганской Народной Республики, собственно как и Корпус НМ ДНР, считается полноценными вооружёнными силами: в структуре имеются хорошо оснащённые Инженерные войска, подразделения воздушной разведки, использующие БПЛА, РЭР и ПВО. Так, к примеру, на вооружении частей ПВО состоят зенитно-ракетные самоходные комплексы «Оса-АК» и «Стрела-10М3», способные прикрывать стратегически важные объекты республик и восковые подразделения от ударов с воздуха украинскими МиГ-29А, Су-24М и Су-25. На счетах комплексов «Оса» ЛДНР уже десятки сбитых БПЛА ВСУ.Попытка захвата украинскими военными формирований участков восточной границы Новороссии может быть совершена и на Южном фронте. ВСУ, пользуясь значительным численным превосходством, способны продавить оборону ВС ДНР на участке Тельмановского перешейка шириной всего 35 км. С этой целью будут задействованы бронетанковые и артиллерийские группировки, которые в данный момент развёрнуты в окрестностях Волновахи и Мариуполя. Чтобы этого не произошло, командованию ВС ДНР необходимо особо внимательно взглянуть на количество и качество укрепрайонов и противотанковых подразделений в Октябре, Новой Марьевке и Белой Каменке. Для артиллерийской поддержки танковых рот и «противотанкистов», действующих на этом сложнейшем и опаснейшем отрезке линии соприкосновения, под Тельманово должно быть переброшено не менее одного смешанного артиллерийского дивизиона, представленного батареей «Гиацинтов», батареей Д-30 и батареей «Градов» или «Ураганов». В ином случае «перешеек» может быть потерян.В том случае, если он будет достаточно укреплён, учитывая ещё и наличие у 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного МСП контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки, купировать наступательные действия хунты получится достаточно быстро. А уже после этого откроется много тактических моделей для контрнаступления, включая образование «Мариупольского котла» (с зачисткой от ВСУ) и дальнейший марш-бросок вдоль побережья Азовского моря. В настоящий же момент остаётся лишь внимательно следить за тем, какие шаги предпримет Киев в ближайшее время, ведь ожидаемая ранее военно-стратегическая стабилизация от смены режима в Белом доме вряд ли предвидится. Что касается «наполеоновских планов» Туки и Авакова по захвату восточных границ независимых республик Донбасса, то походят они в большей мере на сценарий фантастического сериала; но и их не брать во внимание никак нельзя, ведь оборонительные возможности армейских корпусов НМ ЛДНР на некоторых участках линии фронта далеки от идеала и по сей день нуждаются в дополнительных пехотных подразделениях и единицах техники.