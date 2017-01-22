Танки ВС Турции были остановлены боевиками ИГ в районе Эль-Баба

Боевики так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ), если верить их же сообщениям в подконтрольных террористам аккаунтах социальных сетей, провели смену «полевого командования» в районе Дейр-эз-Зора. Новый игиловский главарь прибыл к Дейр-эз-Зору с территории Ирака – по некоторым данным, из Мосула, где «коалиция» который месяц пытается взять город под собственный контроль.На этом фоне игиловцы организовали очередной этап наступления на нескольких направлениях к Дейр-эз-Зору. Перегруппировав силы, боевики ИГИЛ попытались прорвать оборону сирийской армии на востоке города, однако сирийская авиация, поднявшаяся в воздух с аэродрома в Эль-Камышлы, не позволила боевикам осуществить задуманное.Представители так называемой сирийской «оппозиции», заявляют, что игиловцы смогли захватить один из кварталов Дейр-эз-Зора, однако ни сами игиловцы, ни силы правительственной армии САР эту информацию не подтверждают. Операция в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры (Тадмора) продолжается.На этом фоне обращает на себя внимание информация, приходящая из Мосула, западная часть которого полностью контролируется боевиками «Исламского государства». Верхушка так называемого «казначейства» ИГИЛ распорядилась сформировать группировки, которые должны обходить жилые дома и изымать все драгоценности и украшения, принадлежащие местным жительницам. В заявлениях террористов говорится, что женщины должны пожертвовать «никчёмными вещами» на "создание халифата". Об объёмах и стоимости уже изъятых драгоценностей пока не сообщается. В то же время боевики и в Ираке, и в Сирии стабильно получают оружие, боеприпасы и технику. Так, в течение нескольких дней автопарк ИГИЛ в одном только Мосуле пополнился несколькими десятками новых внедорожников "Toyota". Вряд ли той же коалиции, действующей в Мосуле, неизвестны пути снабжения террористов ИГ.Тем временем сами террористы публикуют фото подбитых танков ВС Турции в районе города Эль-Баб (север САР). Сообщается, что наступление турецких войск при поддержке так называемой «сирийской оппозиции» на позиции ИГИЛ в Аль-Сульфаниехе (восточнее Эль-Баба) захлебнулось. Игиловцы контратаковали большими силами. Им удалось подбить несколько танков и военных автомобилей турецкой армии.Турецкое военное командование вынуждено было отдать приказ о временной приостановке операции «Щит Евфрата», которую Анкара проводит на севере Сирии. Напомним, что ранее позиции ИГИЛ на севере провинции Алеппо бомбили совместно самолёты ВВС Турции и ВКС РФ. Судя по всему, нанесённый боевикам урон был не настолько серьёзным, чтобы те потеряли возможность сопротивления.