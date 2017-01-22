06:19 23 января

Танки ВС Турции были остановлены боевиками ИГ в районе Эль-Баба

Боевики так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ), если верить их же сообщениям в подконтрольных террористам аккаунтах социальных сетей, провели смену «полевого командования» в районе Дейр-эз-Зора. Новый игиловский главарь прибыл к Дейр-эз-Зору с территории Ирака – по некоторым данным, из Мосула, где «коалиция» который месяц пытается взять город под собственный контроль.

На этом фоне игиловцы организовали очередной этап наступления на нескольких направлениях к Дейр-эз-Зору. Перегруппировав силы, боевики ИГИЛ попытались прорвать оборону сирийской армии на востоке города, однако сирийская авиация, поднявшаяся в воздух с аэродрома в Эль-Камышлы, не позволила боевикам осуществить задуманное.

Представители так называемой сирийской «оппозиции», заявляют, что игиловцы смогли захватить один из кварталов Дейр-эз-Зора, однако ни сами игиловцы, ни силы правительственной армии САР эту информацию не подтверждают. Операция в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры (Тадмора) продолжается.


На этом фоне обращает на себя внимание информация, приходящая из Мосула, западная часть которого полностью контролируется боевиками «Исламского государства». Верхушка так называемого «казначейства» ИГИЛ распорядилась сформировать группировки, которые должны обходить жилые дома и изымать все драгоценности и украшения, принадлежащие местным жительницам. В заявлениях террористов говорится, что женщины должны пожертвовать «никчёмными вещами» на "создание халифата". Об объёмах и стоимости уже изъятых драгоценностей пока не сообщается. В то же время боевики и в Ираке, и в Сирии стабильно получают оружие, боеприпасы и технику. Так, в течение нескольких дней автопарк ИГИЛ в одном только Мосуле пополнился несколькими десятками новых внедорожников "Toyota". Вряд ли той же коалиции, действующей в Мосуле, неизвестны пути снабжения террористов ИГ.

Тем временем сами террористы публикуют фото подбитых танков ВС Турции в районе города Эль-Баб (север САР). Сообщается, что наступление турецких войск при поддержке так называемой «сирийской оппозиции» на позиции ИГИЛ в Аль-Сульфаниехе (восточнее Эль-Баба) захлебнулось. Игиловцы контратаковали большими силами. Им удалось подбить несколько танков и военных автомобилей турецкой армии.

Танки ВС Турции были остановлены боевиками ИГ в районе Эль-Баба

Танки ВС Турции были остановлены боевиками ИГ в районе Эль-Баба

Танки ВС Турции были остановлены боевиками ИГ в районе Эль-Баба


Турецкое военное командование вынуждено было отдать приказ о временной приостановке операции «Щит Евфрата», которую Анкара проводит на севере Сирии. Напомним, что ранее позиции ИГИЛ на севере провинции Алеппо бомбили совместно самолёты ВВС Турции и ВКС РФ. Судя по всему, нанесённый боевикам урон был не настолько серьёзным, чтобы те потеряли возможность сопротивления.


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Комментарии 109
  1. Moskovit Вчера, 18:26
    Походить породили, а вот убить оказалось нелегко.
    Moskovit
    1. СРЦ П-15 Вчера, 18:43
      В то же время боевики и в Ираке, и в Сирии стабильно получают оружие, боеприпасы и технику.

      Я вот всё время думаю: в безлесой пустыне не могут отследить движение новой техники на помощь ИГ. А что же тогда было бы, если там росли такие же леса как у нас в Росии? Где в конце концов разведка?
      СРЦ П-15
      1. Zibelew Вчера, 18:52
        Техника тоже подводит турков. ИГИЛовцы ранее уже устраивали "геноцид немецких кошек" Леопардов 2А4, на которых не было модернизированной динамической защиты. Хорошо горят Сабры, которые ушлые евреи впарили турками. Надо еще недавние учитывать чистки в армии как в 37 году, проведенные Эрдоганом.
        Zibelew
        1. Ратник с пулеметом Вчера, 19:36
          да тут не только в технике дело,просто турецкие и сирийские армейцы не горят желанием воевать,то есть с боевым духом проблемы,а при таком раскладе любая техника груда железа.
          Ратник с пулеметом
        2. Португальский кораблик Вчера, 19:51
          Леопарды - 2 горели еще в Афганистане,правда тогда они принадлежали армии Дании...
          Португальский кораблик
      2. Монос Вчера, 18:57
        А как отследишь? Едет себе джип и едет, а куда кому - кто знает? Это же не танк. А ЗУ-шку на него поставят уже на месте.
        Монос
      3. vovanpain Вчера, 19:06
        Цитата: СРЦ П-15
        Где в конце концов разведка?

        А американская разведка борется с более "страшным" врагом-русскими хакерами и с нами не сотрудничает,но активно помогает бармалеям. request
        vovanpain
      4. Асадулла Вчера, 20:59
        Где в конце концов разведка?


        На тропах по ходу движения нор нарыто, и духовская разведка быстро сообщает за воздух, по мобильной связи и по оперативке. Чуть что, они в норы прячутся. А действуют малыми группами. Плюс там не пустыня, кишлаки кругом, зеленки хватает.
        Асадулла
      5. лысова Вчера, 21:38
        Похоже в открытою везут, под прикрытием ( а как иначе), заинтересованных в сделках лиц (понятно кто, им плевать на всё, --- торговля оружием прибыльное дело ---даже минуя законодательства.)
        лысова
    2. kapitan92 Вчера, 20:20
      Цитата: Moskovit
      Походить породили, а вот убить оказалось нелегко.

      А никто и не собирается убивать! Отрубают "щупальцы осьминога", которые регенерируются в кратчайшие сроки. "Замочат" пару тысяч бармалеев, так пару тысяч рекрутов и наберут, благо предложение есть.
      ".....В то же время боевики и в Ираке, и в Сирии стабильно получают оружие, боеприпасы и технику. Так, в течение нескольких дней автопарк ИГИЛ в одном только Мосуле пополнился несколькими десятками новых внедорожников "Toyota". Вряд ли той же коалиции, действующей в Мосуле, неизвестны пути снабжения террористов ИГ"......
      Финансирование, поставки, снабжение, кто этим занимается и прикрывает, тот и "заказывает музыку" в этом регион.
      kapitan92
  2. Oldenburg Вчера, 18:26
    Турки! А кому сейчас легко,приостанавливать операцию не надо,вводите свежие силы и вперёд.
    Oldenburg
  3. Curt Вчера, 18:27
    И как теперь относиться к этой новости) Турки вроде как наши союзники(типа) а с другой стороны так им и надо... Буду болеть против всех.))
    Curt
    1. батиаль Вчера, 20:12
      Цитата: Curt
      И как теперь относиться к этой новости) Турки вроде как наши союзники(типа) а с другой стороны так им и надо... Буду болеть против всех.))

      Сначала радуетесь неудачам союзников, а потом удивляетесь почему к вам "плохо" относятся. Сюр какой то.
      батиаль
      1. avt Вчера, 20:15
        Цитата: батиаль
        Сначала радуетесь неудачам союзников,

        У России есть два верных союзника , её Армия и Флот и неудачам их мы не радуемся.
        avt
        1. батиаль Вчера, 21:30
          Цитата: avt

          У России есть два верных союзника, её Армия и Флот.

          Не густо.
          батиаль
          1. Маз Вчера, 21:45
            А у США вассалы, рабы и слуги.
            Маз
          2. Zaurbek Вчера, 22:09
            Зато они верные и действенные...
            Zaurbek
          3. avt Вчера, 22:16
            Цитата: батиаль
            Не густо.

            Зато надёжно и нам по жизни хватает
            avt
          4. Terner38 Вчера, 22:51
            Вполне достаточно. Свидетелей и в 45 м и в 1812 м было хоть отбавляй.
            Terner38
          5. Наблюдатель 33 Сегодня, 01:54
            Цитата: батиаль
            Цитата: avt

            У России есть два верных союзника, её Армия и Флот.

            Не густо.

            Ну, что поделаешь..? Но это лучше, чем Литва, Латвия и Эстония. wink
            Наблюдатель 33
      2. влад66 Вчера, 20:57
        Цитата: батиаль
        Сначала радуетесь неудачам союзников, а потом удивляетесь почему к вам "плохо" относятся. Сюр какой то.

        Вы бы сюр то приберегли что ли,турки скорее попутчики,а не союзники. yes Вы то и попутчиками,не являетесь. wink
        влад66
        1. Комментарий был удален.
          1. влад66 Вчера, 21:39
            Цитата: батиаль
            А как же:"Слава Америке! Трампу слава!"?

            Эвона как. good Да здравствует Россия!Путин да! tongue
            влад66
          2. MMX Вчера, 21:54
            Цитата: батиаль
            Цитата: влад66
            Вы то и попутчиками,не являетесь. wink

            А как же:"Слава Америке! Трампу слава!"?


            США - вассальное государство для нас. Мы туда своего президента назначили. Про союзное государство речи не идет.
            MMX
          3. avt Вчера, 22:20
            Цитата: батиаль
            А как же:"Слава Америке!

            А кто этот Слава ? И ещё АмерИке ?Ну типа ,,Ехал Ваня на Урал, в Калифорнию попал, вот какой рассеяный внук Сары Моисеевны" wassat
            Цитата: батиаль
            Трампу слава!"?

            Вы там у себя в US-ах совсем сбрендили fool Такой жути себе в штаны нагнали , что походу и вправду решили , что вам его Путин назначил ??? bully
            avt
      3. ultra Вчера, 22:44
        Турция никогда не была не есть и никогда не будет союзником России.На сегодня она временный попутчик и не более.
        ultra
      4. Юрий из Волгограда Вчера, 22:59
        Цитата: батиаль
        Цитата: Curt
        Буду болеть против всех.))

        Сначала радуетесь неудачам союзников, а потом удивляетесь почему к вам "плохо" относятся. Сюр какой то.

        А как мы можем радоваться за Турков?
        Мы помним наш сбитый самолет, тут все взаимно.
        Они нам не друзья, а союзники по ситуации. Только подлые союзники, не уважаем мы их.
        Юрий из Волгограда
    2. Cat Man Null Вчера, 20:15
      Цитата: Curt
      Турки вроде как наши союзники...

      - это с чего бы это?
      - турки там свои собственные задачи решают...
      Cat Man Null
    3. Tusv Сегодня, 00:45
      Цитата: Curt
      И как теперь относиться к этой новости) Турки вроде как наши союзники(типа) а с другой стороны так им и надо... Буду болеть против всех.))

      Лично мне Правоверных мусульман жалко. У них семьи. Их жены и дети ждут, а не "райские гурии". Пусть поработает авиация на благо Иблиса - это нормально
      Tusv
  4. Баракуда Вчера, 18:33
    Саудовскую Аравию, Катар с лица планеты снести - паразиты на планете. И снова - опять,в случае чего, на верблюдах ездить будут.
    Жирик предлогал и Турцию, ( от них только беды ) его программу я помню в 90-стых. wink
    Баракуда
    1. Wiskar Вчера, 18:47
      Цитата: Баракуда
      Саудовскую Аравию, Катар с лица планеты снести - паразиты на планете.


      И Иран туда же. Он не лучше саудов и катарцев .
      Wiskar
      1. Aviagr Вчера, 19:09
        Начните хотя бы с собственного Правительства..
        Что, дрыщ ВНЕЗАПНО обострился?! Ну так по-легче с ЗАЯВЛЕНИЯМИ.. hi
        Aviagr
      2. Olegovi4 Сегодня, 01:28
        Цитата: Wiskar
        Иран туда же

        кто о чём, а евреи об Иране
        Olegovi4
    2. Kenneth Вчера, 20:06
      Ну литр выпили. Ну два. Но зачем же так нажираться.
      Kenneth
      1. AUL Вчера, 21:09
        Эко лихо Барракуда решает судьбы целых народов! Кому жить, а кого в расход пустить. Ну да, слава Создателю, бодливой корове Бог рогов не дает, а так пусть пацан слюной побрызгает. Вырастет - поумнеет(может быть).
        AUL
  5. Aviagr Вчера, 18:50
    Где "лопатовы"? Их идолов ниспровергают в бездну! - Останется лишь резиновая Нона - но она лишь рот "раскрывать" умеет.. no
    А-а-а! Танки и минометы - ФУФЛО! Нужно срочно развивать "москитное" оружие!!! А где его взять?!
    Голос за кадром: Есть местности в Русских селеньях! Есть Лидеры, готовые спасти страну! hi
    Aviagr
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Cat Man Null Вчера, 19:55
          Цитата: Aviagr
          Создание устройств для Победителей опять ляжет на Авиагров

          - упаси нас, Господи, от такой милости stop

          Цитата: Aviagr
          ну куда же без них?

          - точно. В каждой бочке затычка, куда ж... от нее? laughing
          Cat Man Null
        2. Смог Вчера, 20:03
          Коты смогут гораздо больше.. в поимке мышей

          Чем же Вам котики то так не угодили. Полезное животное. И мышек ловит., когда надо.
          Вон и в Эрмитаже даже живут. Целых 50 котов. Что бы грызуны подпольные не дремали и не наглели.
          С момента поселения в Зимнем дворце коты бессменно выполняют задачи по очистке помещений от грызунов. По заложенной Елизаветой Петровной традиции коты подвергаются стерилизации. Каждый кот имеет собственный паспорт, ветеринарную карточку и официально числится квалифицированным специалистом по очистке музейных подвалов от крыс[15][9].
          .
          В год 250-летия Эрмитажа директор музея Михаил Пиотровский сообщил об установленном им лимите в 50 котов, «излишки» музей отдаёт в хорошие руки[2][24]. Пополняются ряды в основном беспородными животными.
          Смог
          1. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
    2. Штык Вчера, 19:39
      Цитата: Aviagr
      Есть Лидеры, готовые спасти страну!

      А её не надо спасать - она живет и развивается! А вот некоторым "спасителям", лучше бы помолчать - надоело нытьё! am
      Штык
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
  6. donavi49 Вчера, 18:56
    Порванных Лео отчего не добавили?
    donavi49
    1. donavi49 Вчера, 18:59
      Вот ВЛДшку метнул.
      donavi49
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:29
        donavi49 [quote] Да ,судя по всему БК в корпусе рвануло. Та это просто избиение какое-то.Да тут "эксперды" орали что "Леопард" в лоб корпуса не пробивается! И боевики при этом не владеют передовыми разработками.
        Наблюдатель2014
        1. Португальский кораблик Вчера, 19:57
          А боевики не дураки. Все кто служил в армии СССР и других военнизированных организациях знают,что и Леопард и Абрамс ,если стрелять под второй каток,взрываются в куски,там боекомплект и он плохо защищен...Это наверняка известно и ИГИЛ и им подобным,да всем...
          Португальский кораблик
        2. ydjin Сегодня, 02:07
          [quote=Наблюдатель2014] donavi49 [quote] Да ,судя по всему БК в корпусе рвануло. Та это просто избиение какое-то.Да тут "эксперды" орали что "Леопард" в лоб корпуса не пробивается! И боевики при этом не владеют передовыми разработками.[/quote]
          Наверное бабахи не знали что кошка непробиваемая! Пробел в пропаганде от Краусс-Маффея. Срочно объяснить боевикам что "Леопард" шайтан-танк am к которому нельзя приближаться и упаси Аллах его трогать! laughing
          ydjin
    2. donavi49 Вчера, 19:00
      А вот брошеные-поврежденные.
      donavi49
      1. donavi49 Вчера, 19:02
        Еще - это уже у больнички
        donavi49
        1. Zibelew Вчера, 20:31
          Хорошо воюют онижедети из ИГИЛа. Тотальный геноцид хваленой и неуязвимой НАТОвской техники.Тигры и пантеры горели, леопардам эта участь по наследству перешла. Запад, ау, дайте ребятам Джавелины am
          Zibelew
        2. активатор Вчера, 22:26
          Цитата: donavi49
          Порванных Лео отчего не добавили?

          Да уж мочат авторитетов..первым был т 72 ,потом ,абрамс,лео, от лео честно скажу такого позора не ожидал опозорил он своих кошачьих предков.Осталась одна меркава 4 в списке не свергнутых.Ах да чуть не забыл т64 вообще кошмар ,молекулы этих танков разлетелись по всей вселенной. crying
          активатор
      2. Mavrikiy Вчера, 20:46
        ИГИЛОВЦЫ гады, не проложили асфальтовых дорог для "лепардов". Ведь знали что приедут. А тут лунный пейзаж. На "леопардах " нужно не наступать, а закапывать как "тигры" по башню и сидеть тихо.
        Mavrikiy
    3. donavi49 Вчера, 19:03
      И еще 2 Лео у больнички в обороне.
      donavi49
      1. Вадим237 Вчера, 19:11
        Остановлюсь на версии, что боевики, подбитые танки на первых двух фотографиях, подорвали.
        Вадим237
        1. Muvka Вчера, 20:18
          Кто бы сомневался. Вы же русофоб. Это божественные танки, не то что совковые Тэшки. У тех да, без каких либо объяснений понятно, что башни при пробитии отлетают. А тут конечно - только подрыв.
          Muvka
          1. Вадим237 Вчера, 21:00
            "Кто бы сомневался. Вы же русофоб?" - А что сразу не агент Госдепа? "А тут конечно - только подрыв". - Очень похоже, особенно на первой фотографии, место боеукладки в корпусе целое - да и сам корпус с башней чистенькие, на всех видео в Леопарды 2 из ПТРК только в башни попадали.
            Вадим237
            1. Muvka Вчера, 21:05
              А как должна отличаться башня, если бк сдетонировала от пробития или от подрыва? Она должна стать грязной? Аргументы неоспоримые. И как вы на первой фотке определили, что место боеукладки целое, с учетом того. что танк стоит другой стороной к объективу?
              Muvka
              1. Вадим237 Вчера, 21:23
                "Как вы на первой фотке определили, что место боеукладки целое, с учетом того. что танк стоит другой стороной к объективу?" - Видео ниже посмотрите. В Ираке боевики тоже танки, Абрамсы, подрывали.
                Вадим237
  7. Александр War Вчера, 18:58
    Видео происходящего
    Александр War
    1. Пиджак Вчера, 19:26
      Цитата: Александр War
      Видео происходящего

      Поддубный отдыхает!
      Пиджак
    2. Cat Man Null Вчера, 19:32
      Цитата: Александр War
      Видео происходящего

      - спасибо. Отчетливо yes
      Cat Man Null
      1. sabakina Вчера, 19:54
        Знаете, что меня поразило? Обычно такое музыкальное сопровождение накладывают на видео с подбитыми Абрамсами. Если щас найду, то покажу.
        sabakina
        1. sabakina Вчера, 20:06
          ВО! Нашёл! Сравниваем. (я это к тому, что в Ираке жгли амеров. А тут кто с кем воюет, сельдерей его знает).
          sabakina
    3. Sauron80 Вчера, 19:34
      А что за техника на 0:38? После попадания ракеты двери открылись и люди выбежали!
      Sauron80
      1. Александр War Вчера, 19:38
        http://popgun.ru/files/g/51/orig/17259671.jpg
        Александр War
        1. Sauron80 Вчера, 19:43
          Так терроры в него не попали или он в лоб выдержал удар?
          Sauron80
          1. Александр War Вчера, 19:45
            В лоб,капот улетел остальное в движок
            Александр War
      2. SSR Вчера, 20:33
        Цитата: Sauron80
        А что за техника на 0:38? После попадания ракеты двери открылись и люди выбежали!

        это где в надстройку броневика попали, попади чуть ниже ни кто бы не выбежал да и взрывная волна пошла "взад" вот и выскочили с передних сидений.
        типа "Окшоша" вроде.
        SSR
    4. APASUS Вчера, 20:04
      Цитата: Александр War
      Видео происходящего

      Что интересно в ролике есть кадры в HD качестве ,достаточно не плохо смонтировано .Ведь кто то это снимает ,монтирует ,закупает аппаратуру ,все смонтировано как в боевике ,чувствуется рука мастера.
      APASUS
      1. Александр War Вчера, 20:19
        Интересное видео
        Александр War
    5. Zibelew Вчера, 20:09
      Цитата: Александр War
      Видео происходящего

      Спасибо за дополнение в виде видео.
      Банкует турок с Аль-Бабом...
      Но почему-то мне это напоминает старое:
      - господа, а почему же не сыграл мой козырный туз?!!
      - расклад-с...
      Zibelew
    6. SSR Вчера, 20:27
      Цитата: Александр War
      Видео происходящего

      я так чувствую они репортажами Вести24 с Евгением Поддубным регулярно просматривали.
      SSR
  8. изя топ Вчера, 19:04
    Тем временем сами террористы публикуют фото подбитых танков ВС Турции
    пусть спасибо скажут себе и своим коллегам по нате-сами пичкали оружием бородатых онижедетей
    изя топ
    1. donavi49 Вчера, 19:34
      Выше видео - судя по коптежке Фаготы, а то что летит как бенгальский огонь - Метис (у него трассер в руле - поэтому легко опознать).
      donavi49
  9. masiya Вчера, 19:05
    Вот так - обезьянка породила... а теперь попробуй загони в гроб эту шайтан банду...
    masiya
  10. Наблюдатель2014 Вчера, 19:15
    Танки ВС Турции были остановлены боевиками ИГ в районе Эль-Баба
    Сейчас начнётся."Танки были супер" это турки плохо обучены. Так ведь нам тут втюхивали некоторые что турецкая армия чуть ли не сильнейшая в НАТО ну после США и Англии. И танки эталонные у них. А российские и советские туфта. И что мы видим на деле. Турецкая армия несёт тяжёлые потери.Танки горят за милую душу..Да ладно бы эти танки при штурме городов сгорели.А то по видио на открытой местности
    Наблюдатель2014
    1. Стирбьорн Вчера, 19:19
      Цитата: Наблюдатель2014
      Так ведь нам тут втюхивали некоторые что турецкая армия чуть ли не сильнейшая в НАТО ну после США и Англии.

      ну так это правда - вы думаете остальных бы бородачи не сожгли? впрочем насчет США и бритов тож не уверен
      Стирбьорн
      1. Aviagr Вчера, 19:27
        ТАКТИКА! ТАКТИКА! ТАКТИКА!
        Tuporylость легко объяснить, но ТРУДНО ОПРАВДАТЬ!
        Маразм существующего оружия ВЫЯВЛЕН НАГЛЯДНО, но "лопатовы" так и будут продвигать своих "Нон" и прочую рухлядь - а ей уже не место в современных баталиях, а уж тем более - быть ОРУЖИЕМ ПОБЕДЫ... hi
        Aviagr
      2. Наблюдатель2014 Вчера, 19:43
        Стирбьорн
        ну так это правда - вы думаете остальных бы бородачи не сожгли? впрочем насчет США и бритов тож не уверен
        Так я об этом и говорю.Кроль то голый. Они хоть сами поняли чего натворили.
        Наблюдатель2014
    2. Скептик-Самоучка Вчера, 19:25
      Стоп-стоп-стоп....
      Сейчас можно говорить все, что угодно... однако: Слава Всевышнему, что Россия не начала наземную операцию с танками и так далее.
      Я не хочу сказать что наши танки лучше или хуже - просто надо учитывать. что при наземке потери в живой силе и технике всегда выше. И вопрос даже не в мастерстве турецких военных, а, как ни странно мастерстве бородатых и в качестве оружия, которое поставили им.
      ИМХО.
      Скептик-Самоучка
      1. Вадим237 Вчера, 19:33
        Да уж, пора создавать активную защиту для бойцов.
        Вадим237
  11. svp67 Вчера, 19:36
    Да тяжела "чалма" султана всея Турции, так же может и шею сломать...
    svp67
  12. Владимир Постников Вчера, 19:37
    Первая неделя октября 2015 российская пресса захлебывается от успехов. Голоса тех, кто озабочен отсутствием каких-либо успехов наземных сил тонут в эйфории здравиц. Кто-то уже начинает высказывать обоснования присвоения С. Шойгу звания маршала. На второй неделе выясняется, что блиц-крига не получилось. Еще через неделю выясняется, что его и не планировали (прошла непроверенная информация, что блиц-криг был отвергнут на этапе подготовки операции). Через месяц (5 ноября) опубликовано интервью Главнокомандующего ВКС России Виктора Бондарева "Комсомольской Правде":
    Вопрос: "- Почему было принято решение использовать прежде всего самолеты и вертолеты наших Воздушно-космических сил в Сирии, какая тут была идея?"
    Ответ: "- А что можно было еще применить? Стрелять каждый день ракетами? Это очень накладно. Да и ведь ИГИЛовцы – это высокомобильный бандитский сброд. Они на автомобилях, на мотоциклах, на велосипедах, на ослах, на ишаках перемещаются. За ними на танках, на грузовиках или на БТРах не нагоняешься. После каждого удара они меняют позиции, чтобы избежать жертв. Другое дело – авиация. Исходя из этого, и принималось решение о той нашей боевой технике, которая там находится."
    Иначе говоря, на танках не нагоняешься, а на самолетах - нагоняешься. А зачем гоняться на танках и самолетах? Ствольная артиллерия - зачем?
    После этого интервью стало ясно, что это надолго.
    Если противник сразу не подавлен, то противник адаптируется. Естественное природное качество человека вне зависимости от расы или национальности.
    Владимир Постников
    1. Комментарий был удален.
    2. sabakina Вчера, 20:22
      Насчёт ствольной артиллерии ( в том числе и реактивной) я с Вами согласен.
      sabakina
  13. sabakina Вчера, 19:41
    В заявлениях террористов говорится, что женщины должны пожертвовать «никчёмными вещами» на "создание халифата".

    - Не запирайте дверь! Возможно, сегодня будет объявлена тотальная мобилизация всех деревянных вещей! Ха! (с) Новые похождения Швейка 1943 г.
    sabakina
    1. ватник Вчера, 20:06
      На первом фото в статье террористам похоже М-60Т Сабра модернизированный М60 израильским режимом для Турции целёхонькой досталась?
      ватник
      1. ватник Вчера, 20:07
        Кстати судя по видео выше башни там потеряли два Леопарда-2.
        №1
        ватник
        1. ватник Вчера, 20:09
          Леопард-2
          №2
          ватник
    2. teder Вчера, 21:33
      Цитата: sabakina
      В заявлениях террористов говорится, что женщины должны пожертвовать «никчёмными вещами» на "создание халифата".

      - Не запирайте дверь! Возможно, сегодня будет объявлена тотальная мобилизация всех деревянных вещей! Ха! (с) Новые похождения Швейка 1943 г.

      Основная масса жертвует девственностью. lol
      teder
  14. parusnik Вчера, 20:02
    "Зачистка" армии Эрдоганом , выходит боком...
    parusnik
  15. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:02
    Так игил и турецкую армию еще в бегство обратит -тут не поймешь кто кого побеждает!
    Изгоняющий либероидов
    1. Aviagr Вчера, 20:16
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      армию еще в бегство обратит

      не Армию - а Тактику!!! Все! Пещерные войска с танками и минометами ПРОИГРАЛИ битву с "зачатками москитного" оружия...
      Debилы будут ПРОТИВ, но РЕАЛЬНОСТЬ - только ЗА... hi
      Aviagr
      1. KaPToC Вчера, 22:59
        Цитата: Aviagr
        Пещерные войска с танками и минометами ПРОИГРАЛИ битву с "зачатками москитного" оружия...

        Ху из москитное оружие?
        KaPToC
        1. Aviagr Вчера, 23:16
          Ду Ю Рид Атикалз Ин Май Профайл? wassat
          Aviagr
  16. raid14 Вчера, 20:16
    Стоящий танк очень хорошая мишень, а операторы ПТРК у бармалеев, прекрасно обучены и БПЛА судя по роликам у них имеются.
    Тут туркам технику по крышу окапывать или прятать нужно, не помешает разведка с воздуха, противоснайперские расчеты для борьбы с наводчиками ПТРК или стационарные даззлеры.
    raid14
    1. commbatant Вчера, 21:05
      Цитата: raid14
      не помешает разведка с воздуха,


      почему "ампириалисты" т.е. Туурки не применяют армейскую авиацию и беспилотники, интересно, может решили провести сокращение армии в таком случае могли бы использовать более старые танки М48 и М60
      commbatant
      1. 1Markus Вчера, 21:19
        Цитата: commbatant
        почему "ампириалисты" т.е. Туурки не применяют армейскую авиацию и беспилотники

        Да потому что некому применять, половина сидит а вторую уволили с концами "о мудрейший" Эрдоган.
        1Markus
        1. Маз Вчера, 22:08
          Чо ты врёшь, исключительный, обрезанный и особоенный? http://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/2010
          05061644-evt8.htm/ - вторая минута вместе с нашими самолётами турецкие херачат бармалеев в ЭльБабе. Зам нач штаба ГШ Мо РФ г-л Сергей Руцкой достаточно? Восемь турецких самолетов и 9 наших, совместная, согласованная операция! Тридцать шесть целей, совместный меморандум о боевых действиях, в том числе и в воздухе. Брехливое ты чудо.Что, привык, шо твои могут врать в Израиле. Сожалею, но это тебе не Тель Авив.
          Маз
  17. Anchonsha Вчера, 20:28
    Рэджеб понял, что США втянули его страну такое месиво, что без России ему уже не выбраться из лап и мериканов поддерживающие как и прежде игиловцев
    Anchonsha
  18. Александр War Вчера, 20:33
    Задержание сирийскими военными пособников террористов, везущих оружие в Дамаск
    Александр War
    1. ватник Вчера, 21:09
      Цитата: Александр War
      Задержание сирийскими военными пособников террористов, везущих оружие в Дамаск

      Да долго после окончания войны сирийцам придётся эту "кашу" разгребать - где свой а где - враг.
      ватник
  19. Mavrikiy Вчера, 21:17
    1. Ну хорошо. Танки турецкие погорели, и что? Может быть, "если горят танки, значит кому то это нужно". По извращенной логике это нужно Турции. Расплатившись сожженными танками она откажется от активных боевых действий и продолжит свой подпольный бизнес с ИГИЛ. Не следует забывать, что на территории Турции Десятки тысяч игиловцев, уж сочувствующих им наверно счет пойдет на сотни тысяч. Какой бы Эрдоган не был великий страну в 5 сек., по своему хотению он не перестроит и сам не перестроится.
    2. Непобедимые бородачи не сдаются. А если перекрыть кислород (поставки оружия, БП и вообще снабжение, а также пополнения)? Оплата от саудитов, это вечно, но каналы поставки это в основном Турция и США. Будем ждать изменений в политике. Тогда и Леапарды, и Абрамсы, и тешки домой вернутся.
    Mavrikiy
    1. Вадим237 Вчера, 21:28
      "Тогда и Леапарды, и Абрамсы, и тешки домой вернутся" - Это война будет идти ещё ни один год, всех перемолит - ПТРК у боевиков дохренищи.
      Вадим237
      1. Mavrikiy Вчера, 22:18
        О чем и речь! Поставки. Без патронов и аллах акбар не поможет.
        Mavrikiy
  20. Монархист Вчера, 21:48
    Камрады, батиаль, Влад 66,avt,позвольте напомнить ситуацию во ВМВ: Черчель не скрывает,что не наводит большевиков,Сталин отлично помнил все,что делали английское в гражданскую и потом,но судьбе было угодно соединить их вместе против нацизма. Сталин не злорадствовал,когда у англичан били неудач и радовался успехам союзников. Вписать так же переживал наши трудности.
    Если судьбе угодно "посадить нас в одну лодку"то ту поневоле будешь вместе. Это бабуин сидел на ветке и решать свои задачи,а султану и Володе надо"грести вместе"
    Монархист
  21. Холуай Вчера, 21:54
    Дайте немного время...Турции опыт нужен...
    Холуай
  22. Монархист Вчера, 21:58
    Цитата: Aviagr
    Ответить

    Старшина! Объясните какое нужно по Вашмуж оружие и чем Нона провенилась? Кажется мы говорим о Лпопардах
    Монархист
    1. Aviagr Вчера, 23:14
      Мы говорим об ОРУЖИИ - Лео лишь Часть его.
      Все сходится к тому, что СУЩЕСТВУЮЩИМ хламом даже БАРМАЛЕЕВ победить нельзя - тогда НАПУРКУА тратить деньги на МЕТАЛЛОЛОМ?!
      Есть более выигрышная Тактика и Оружие, ее реализующее - читайте статьи в моем Профиле.. hi
      Aviagr
  23. Berkut24 Вчера, 22:30
    НАТО тускнеет. Никто не сможет сейчас сказать, насколько организация боеспособна. А ведь недавно Россию называли бумажным тигром. Контору побеждает не страна неудавшегося коммунизма, а бездарные алчные чиновники, зажравшееся и деградирующее население и зарвавшийся ВПК.
    Berkut24
  24. nesvobodnye Вчера, 23:07
    Хорошо же их подготовили, если армейцы понесли потери, вынудившие их остановить наступление. Или это такая *мощная* армия у турок?
    nesvobodnye
  25. protoss Вчера, 23:36
    игил выдал фотки танка и кобры потерянных турками еще в декабре.
    информационная война однако
    protoss
  26. viktor. Сегодня, 00:59
    в России танки покупать нужно, простые и очень надёжные. good
    viktor.
  27. 72jora72 Сегодня, 01:08
    Цитата: батиаль
    Цитата: Curt
    И как теперь относиться к этой новости) Турки вроде как наши союзники(типа) а с другой стороны так им и надо... Буду болеть против всех.))

    Сначала радуетесь неудачам союзников, а потом удивляетесь почему к вам "плохо" относятся. Сюр какой то.

    Да нам вообще то совершенно по барабану кто и как к нам относится.............или не относится.
    72jora72

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