06:03 25 января

Сербские гусары давят украинский фашизм. Противостояние длиною в жизнь

Сербские гусары давят украинский фашизм. Противостояние длиною в жизнь


Чем отличается доброволец ЛДНР от украинского ура-патриота, обстреливающего мирных жителей Донбасса, прикрываясь защитой неньки от «агрессора»? Простите за заведомо глупый и, может быть, для многих провокационный вопрос. Я никого не хотел задеть и не говорю сейчас о непреложных истинах.

Естественно, любое сравнение в этом плане является в некоторой степени настоящим кощунством. Ведь каждый солдат армии ЛДНР – изначально доброволец, защищающий свой дом, семью и землю от оккупантов, тогда как украинские «герои» тянут лямку по приказу хозяина, либо утоляют свои звериные аппетиты.


Хотелось бы поговорить о других ребятах. На защиту Новороссии встало множество иностранцев, которые действительно воюют по идеологическим соображениям, рискуя жизнями за русский народ далеко от родины. С украинской же стороны добровольцами себя называет откровенная мразь, прибывшая на юго-восток лишь для обогащения и утоления жажды крови.

Изначально так называемые нацбаты спонсировали олигархи, и патриоты зарабатывали неплохие деньги. Сейчас же, когда спонсоры обрезали выплаты, многие просто сбежали в столицу требовать «справедливости» и возврата прежнего пайка. На линии разграничения остались только те, кто успел наладить свой бизнес на гражданской войне и до сих пор умело прикрывает грабежи и убийства в прифронтовой зоне.

Украина, по сути, располагает «шикарной» армией – вечно голодные солдаты-срочники, брошенные в окоп киевскими реформаторами, и разномастная стая гиен и стервятников, прикрывающая националистическими лозунгами свою жажду наживы и насилия.

Вот с оглядкой на это зверьё хотелось бы вспомнить о сотнях, в основном, европейских добровольцев, которые до сих пор, несмотря на запреты собственного правительства и угрозу уголовного преследования на родине, остаются на Донбассе и уничтожают украинский фашизм по мере сил своих. Ведь, по сути, эти ребята ничего не просят за свою помощь, как бы там ни раздувала киевская пропаганда истерию об иностранных наёмниках и бурятских легионах, проплаченных Кремлем.

Сейчас ведь и ежу понятно, что Москва поддерживает ЛДНР только гуманитарными поставками и войной на дипломатических полях. А республикам просто не по карману ЧВК и другие профессиональные вооружённые группировки. И, несмотря на всё это, иностранцы продолжают драться за русскую землю. Безвозмездно, оттого и с такой отдачей.

По этому поводу хотелось бы вспомнить недавнее интервью с сербскими добровольцами, опубликованное донецкими журналистами. Бойцы так называемого иностранного ополчения Донбасса прекрасно демонстрируют истинный патриотизм (как ни странно это звучит по отношению к солдатам, воюющим за чужую, по сути, землю) и по-своему объясняют слабость украинских вояк и боевиков нацбатов.

Сербы некогда первыми откликнулись на «зов Новороссии» и остаются самыми верными соратниками местных ополченцев. Для них это дело чести и в каком-то смысле всей жизни, ведь помогают они своим братьям, не раз и не два подтвердившим свою дружбу. А заодно и давят украинский (по факту американский) фашизм плечом к плечу с русскими, как это уже не раз случалось и в прошлом столетии.

Во время Второй мировой войны в Югославии развернулось самое крупное партизанское движение в Европе, и костяк его составляли именно сербы. По размаху подпольного сопротивления сербское ополчение уступало только Советскому союзу. Гитлеру приходилось держать в оккупированной Югославии 35 дивизий, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию.

В 1945 тысячи сербов в рядах Красной армии освобождали свою родину от фашистских оккупантов. На протяжении всего ХХ века сербы не забывали о многовековой дружбе и убедились в её крепости уже в его конце. Когда Россия выступила против резолюции ООН по конфликту в Косово, а потом всеми силами пыталась предотвратить бомбардировки НАТО.

Русские солдаты оказались единственными союзниками сербов в 1999 году и спасли немало жизней. По сути, албанский сепаратизм, разожжённый Вашингтоном, был далёким выродком того же фашизма, мутировавшим в новых обстоятельствах. Так что союзники снова встали плечом к плечу, сражаясь всё с тем же зверем в новом обличье. Ещё и практически со всем миром. К сожалению, в тот раз Североатлантический альянс победил, но возродившаяся Сербия не забыла единственного союзника.

В Украине американцы провернули ту же Косовскую операцию, с незначительной корректировкой и поправкой на изменившийся геополитический ветер. Если бы не покровительство России, возродившей свой статус сверхдержавы, НАТО со всей вероятностью утюжил бы Донбасс в 2014 году так же, как некогда Югославию. Стоит ли удивляться, что сербы пришли на помощь своим братьям в борьбе всё с тем же американским фашизмом только с приправой из украинского псевдопатриотизма?

Боец с позывным «Гризли» признаёт, что правительство его страны сейчас мечется, и в какой-то мере продалось Западу. Именно поэтому ему и его соотечественникам грозит наказание за участие в украинском конфликте. Но, несмотря ни на что, сербский народ всецело поддерживает своих русских братьев и защищает их сейчас на Донбассе по мере сил, выступая против системы.

Для его соотечественников это дело чести и даже некое историческое предназначение. Сербские гусары, как они себя называют, готовы сражаться до последней капли крови.

Вот в этом, наверное, и кроется главный секрет превосходства Донбасса. Украинский ура патриотизм, замешанный на деньгах, пропаганде и вшивом национализме – ничто по сравнению с реальной мотивацией и настоящей дружбой народов.

"Одна вера, Одна кровь!"

Автор: Антон Климков


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Комментарии 24
  1. Сибирь М 54 Вчера, 15:34
    Настоящие сербские братушки!Будь в России нормальные люди у руля,отношения с братской Сербией пошли бы по другому руслу.Храни вас Бог братушки!!!
    Сибирь М 54
  2. Вас Влад Вчера, 15:43
    А всё таки жалко им миги 29 отдавать,да?Я желаю чтобы наша дружба не перед чем не пасовала!Мира вам дружи
    Вас Влад
  3. Социал-демократ Вчера, 15:49
    Со стороны закона любой страны они - вооружённые преступники на территории чужой независимой страны.
    Социал-демократ
    1. Вас Влад Вчера, 16:06
      Это с какого бока?В Киеве сидит хунта,ДНР и ЛДНР законные власти Украины,а они им служат!Это со стороны закона как вы выразились.
      Вас Влад
      1. Социал-демократ Вчера, 16:19
        Во-первых ,если бы не Россия, ЛДНР долго не продержались бы. Там почти половина солдат ЛДНР - граждане России. Во-вторых ,весь мир считает власть в Киеве законной и даже "союзник" России Лукашенко встречался с Порошенко. А вот ДНР и ЛНР ни одна нормальная страна не признала. Даже Россия не признаёт их.
        Социал-демократ
        1. krops777 Вчера, 17:03
          А вот ДНР и ЛНР ни одна нормальная страна не признала. Даже Россия не признаёт их.

          Но мы то с вами знаем правду, и все остальные ее тоже знают только им не выгодно.
          krops777
        2. Ныробский Вчера, 17:44
          Цитата: Социал-демократ
          Во-первых ,если бы не Россия, ЛДНР долго не продержались бы. Там почти половина солдат ЛДНР - граждане России.

          А вам так бы хотелось залить ЛДНР кровью? Россия не дала))) А Россия всегда на стороне слабых.
          Цитата: Социал-демократ
          Во-вторых ,весь мир считает власть в Киеве законной и даже "союзник" России Лукашенко встречался с Порошенко.

          Не надо причёсывать за весь мир. На уркаине произошёл АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ переворот. Процедура отстранения президента, прописана в Конституции. У вас Янукович формально до сих пор является президентом. Самозванцев признали те кто организовал этот шабаш и их вассалитет.
          Цитата: Социал-демократ
          А вот ДНР и ЛНР ни одна нормальная страна не признала. Даже Россия не признаёт их.

          Всему своё время. Признают. Одно можно сказать с уверенностью, ЛДНР - это уже не Украина.
          Ныробский
        3. serega61 Вчера, 17:46
          В 2014 г.,с начала войны,там добровольцев из России,было не более 20 %,по всей ЛДНР,сейчас и того меньше.Думаете из 2-х миллионов населения,они не могли набрать 2-а корпуса?
          serega61
        4. Сибирячка Вчера, 17:52
          А нормальная страна -это какая? Гондурас,Сомали,Кот Д'Ивуар?
          По законам нашей страны принимать участие в освободительном движении не возбраняется.
          В России признаны дипломы об образовании, паспорта и гражданские документы республик. Все неспешно дрейфует к месту назначения.
          Сибирячка
        5. dimann27 Вчера, 19:20
          Социал-демократ??? А, я, то, думаю, чем попахивает?
          dimann27
        6. Пришелец Сегодня, 04:05
          Мужик, по твоему я например, не от мира сего?
          А то я, скажем, не считаю киевскую хунту законной.
          А еще знаю сербов, дравшихся на стороне хунты, как и болгар, туда же. Сдавать их не буду никому, потому что по глупости своей они сами засветились где им не надо. Знаю так же и болгар и сербов, которые хунте противостояли. Их сдавать никому не буду, исключительно по идейным соображениям.
          Потом посидим втихаря, выпьем, и может отмордасим подвернувшихся социал-демократов. Мало ли швали под заборам развелось.
          Пришелец
    2. Лелёк Вчера, 19:19
      Цитата: Социал-демократ
      Социал-демократ


      Чьих будете, неуважаемый? По-вашему так и организации сопротивления фашистским режимам на территориях Испании, Италии, Германии, Венгрии и т.д. были преступниками? А народы этих стран их (участников сопротивления аналогичных воинам ЛДНР) чтят, памятники ставят, а Муссалини с Гитлером в преступники международным судом зачислены. Что-то не сходится у вас ("вас" пишу с малой буквы, поскольку не уважаю). stop
      Лелёк
    3. Сергей С. Вчера, 21:46
      Цитата: Социал-демократ
      Со стороны закона любой страны они - вооружённые преступники на территории чужой независимой страны.

      Вранье.
      В любой нормальной стране, они ГЕРОИ!
      Сергей С.
      1. Пришелец Сегодня, 04:11
        Конечно преступники. Все партизаны на территории СССР были преступниками, мне сам гитлер говорил.
        Дай времени фраерочку полистать газеты с весны 45-о.
        Пришелец
  4. potapych Вчера, 17:19
    Братья! эт вам не продажные болгары , эту дружбу ценить надо
    potapych
    1. Сибирячка Вчера, 17:52
      Да болгары не продажные. Продажные любые политические элиты влюбой стране.
      Сибирячка
    2. НЕКСУС Вчера, 21:47
      Цитата: potapych
      Братья! эт вам не продажные болгары , эту дружбу ценить надо

      Продажные не болгары,не чехи ,не словаки или другие славяне...продажны правительства и элиты этих стран.Путать народ с правящими кругами не надо. Когда был ЕБН у власти,по вашей логике,бросив всех своих славянских братьев,мы тоже были продажны?Или правительство все таки?
      Мне очень понравилось интервье с сербской девушкой-снайпером в ДНР...
      НЕКСУС
      1. Ал.Пересвет Сегодня, 00:30
        Правильно она,Багира, говорит.
        Ал.Пересвет
    3. Пришелец Сегодня, 04:13
      А ну ка, фраерок продажный, выскажись конкретнее!
      Пришелец
  5. Dekabrist Вчера, 21:13
    "Ведь каждый солдат армии ЛДНР – изначально доброволец, защищающий свой дом, семью и землю от оккупантов, тогда как украинские «герои» тянут лямку по приказу хозяина, либо утоляют свои звериные аппетиты."
    Сами верите в то, что пишете?
    Dekabrist
  6. Стирбьорн Вчера, 21:35
    Русские солдаты оказались единственными союзниками сербов в 1999 году и спасли немало жизней.
    Не солдаты, а русские добровольцы. Странно, что автор боснийскою войну не вспоминает, где как раз и развернулось русское добровольческое движение, оставив яркий след в этой войне. РДО-1, 2, 3, казаки и тд. Опять же не лишним вспомнить Стрелкова, как одного из наших представителей в той заварухе.
    Стирбьорн
    1. Пришелец Сегодня, 04:22
      Подтверждаю. Хотя тогда мы были по разные стороны.
      Друг друга сторонились, из взаимного уважения.
      Там было много глупостей и дури, но уважуха осталась. С годами потерялись, но после этого не одну литру сожрали при полной дружбе. Не ваша это была война. А что мы опять проиграли ...
      Пришелец
  7. Ал.Пересвет Сегодня, 00:25
    Спасибо вам,сербские братья.Поистине-одна вера,одна кровь.
    Придёт то время-и мы будем в нём жить его-когда-мы все вместе-соберёмся и воссоединимся-до не бывалой мощи.
    Ал.Пересвет
    1. Пришелец Сегодня, 04:24
      Только подумай сначала, пожалуйста.
      Пришелец

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