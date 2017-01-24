Сербские гусары давят украинский фашизм. Противостояние длиною в жизнь

Чем отличается доброволец ЛДНР от украинского ура-патриота, обстреливающего мирных жителей Донбасса, прикрываясь защитой неньки от «агрессора»? Простите за заведомо глупый и, может быть, для многих провокационный вопрос. Я никого не хотел задеть и не говорю сейчас о непреложных истинах.Естественно, любое сравнение в этом плане является в некоторой степени настоящим кощунством. Ведь каждый солдат армии ЛДНР – изначально доброволец, защищающий свой дом, семью и землю от оккупантов, тогда как украинские «герои» тянут лямку по приказу хозяина, либо утоляют свои звериные аппетиты.Хотелось бы поговорить о других ребятах. На защиту Новороссии встало множество иностранцев, которые действительно воюют по идеологическим соображениям, рискуя жизнями за русский народ далеко от родины. С украинской же стороны добровольцами себя называет откровенная мразь, прибывшая на юго-восток лишь для обогащения и утоления жажды крови.Изначально так называемые нацбаты спонсировали олигархи, и патриоты зарабатывали неплохие деньги. Сейчас же, когда спонсоры обрезали выплаты, многие просто сбежали в столицу требовать «справедливости» и возврата прежнего пайка. На линии разграничения остались только те, кто успел наладить свой бизнес на гражданской войне и до сих пор умело прикрывает грабежи и убийства в прифронтовой зоне.Украина, по сути, располагает «шикарной» армией – вечно голодные солдаты-срочники, брошенные в окоп киевскими реформаторами, и разномастная стая гиен и стервятников, прикрывающая националистическими лозунгами свою жажду наживы и насилия.Вот с оглядкой на это зверьё хотелось бы вспомнить о сотнях, в основном, европейских добровольцев, которые до сих пор, несмотря на запреты собственного правительства и угрозу уголовного преследования на родине, остаются на Донбассе и уничтожают украинский фашизм по мере сил своих. Ведь, по сути, эти ребята ничего не просят за свою помощь, как бы там ни раздувала киевская пропаганда истерию об иностранных наёмниках и бурятских легионах, проплаченных Кремлем.Сейчас ведь и ежу понятно, что Москва поддерживает ЛДНР только гуманитарными поставками и войной на дипломатических полях. А республикам просто не по карману ЧВК и другие профессиональные вооружённые группировки. И, несмотря на всё это, иностранцы продолжают драться за русскую землю. Безвозмездно, оттого и с такой отдачей.По этому поводу хотелось бы вспомнить недавнее интервью с сербскими добровольцами, опубликованное донецкими журналистами. Бойцы так называемого иностранного ополчения Донбасса прекрасно демонстрируют истинный патриотизм (как ни странно это звучит по отношению к солдатам, воюющим за чужую, по сути, землю) и по-своему объясняют слабость украинских вояк и боевиков нацбатов.Сербы некогда первыми откликнулись на «зов Новороссии» и остаются самыми верными соратниками местных ополченцев. Для них это дело чести и в каком-то смысле всей жизни, ведь помогают они своим братьям, не раз и не два подтвердившим свою дружбу. А заодно и давят украинский (по факту американский) фашизм плечом к плечу с русскими, как это уже не раз случалось и в прошлом столетии.Во время Второй мировой войны в Югославии развернулось самое крупное партизанское движение в Европе, и костяк его составляли именно сербы. По размаху подпольного сопротивления сербское ополчение уступало только Советскому союзу. Гитлеру приходилось держать в оккупированной Югославии 35 дивизий, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию.В 1945 тысячи сербов в рядах Красной армии освобождали свою родину от фашистских оккупантов. На протяжении всего ХХ века сербы не забывали о многовековой дружбе и убедились в её крепости уже в его конце. Когда Россия выступила против резолюции ООН по конфликту в Косово, а потом всеми силами пыталась предотвратить бомбардировки НАТО.Русские солдаты оказались единственными союзниками сербов в 1999 году и спасли немало жизней. По сути, албанский сепаратизм, разожжённый Вашингтоном, был далёким выродком того же фашизма, мутировавшим в новых обстоятельствах. Так что союзники снова встали плечом к плечу, сражаясь всё с тем же зверем в новом обличье. Ещё и практически со всем миром. К сожалению, в тот раз Североатлантический альянс победил, но возродившаяся Сербия не забыла единственного союзника.В Украине американцы провернули ту же Косовскую операцию, с незначительной корректировкой и поправкой на изменившийся геополитический ветер. Если бы не покровительство России, возродившей свой статус сверхдержавы, НАТО со всей вероятностью утюжил бы Донбасс в 2014 году так же, как некогда Югославию. Стоит ли удивляться, что сербы пришли на помощь своим братьям в борьбе всё с тем же американским фашизмом только с приправой из украинского псевдопатриотизма?Боец с позывным «Гризли» признаёт, что правительство его страны сейчас мечется, и в какой-то мере продалось Западу. Именно поэтому ему и его соотечественникам грозит наказание за участие в украинском конфликте. Но, несмотря ни на что, сербский народ всецело поддерживает своих русских братьев и защищает их сейчас на Донбассе по мере сил, выступая против системы.Для его соотечественников это дело чести и даже некое историческое предназначение. Сербские гусары, как они себя называют, готовы сражаться до последней капли крови.Вот в этом, наверное, и кроется главный секрет превосходства Донбасса. Украинский ура патриотизм, замешанный на деньгах, пропаганде и вшивом национализме – ничто по сравнению с реальной мотивацией и настоящей дружбой народов.