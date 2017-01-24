Слово о морских волках. Готовность к битве







ЭМ "Низам" этого же класса. ВМФ Австралии.

ЭМ "Юкиказе"

ЭМ "Исоказе"

ЭМ "Артиллерист"



ЭМ "Грозный" ЭМ "Грозный"

ЭМ "Бдительный"

ЭМ "Безупречный"

Дашьян А. В., Патянин С. В., Митюков Н. В., Барабанов М. С. Флоты Второй мировой. М.: Яуза, 2009.

Патянин С. В., Морозов М. Э. Немецкие эсминцы Второй мировой. Демоны морских сражений. М.: Яуза, Эксмо, 2007.

Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879—1945 гг. СПб.: Искусство России, 1998.

Морин А. Б. Эскадренные миноносцы типа «Гневный». СПб.: Гангут, 1994.

http://profilib.com/chtenie/9174/oleg-rubanov-eskadrennye-minonostsy-anglii-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-chast-i-1925-1945-gg-8.php

Сразу скажем, речь идет не о просоленных капитанах, водивших корабли под облаками белоснежных парусов. Речь пойдет о более прозаических кораблях.Но кого можно назвать «морскими волками» применимо к классам? Сразу в голове возникают «волчьи стаи» гросс-адмирала Деница. Но нет, если сопоставить с животным миром, то подлодка все-таки ближе к змеям. Скрытно подойти и смертельно ужалить — более похоже.Речь пойдет об эсминцах. Название «эскадренный миноносец» чисто наше, русское. С миноносцем (или как сперва называли, миноноской) все понятно. Небольшое судно, вооруженное сперва шестовыми минами, а с появлением торпед — торпедами. Торпеды тогда называли самодвижущимися минами, так что название менять просто не стали.Минные катера, миноноски и миноносцы появились практически во всех флотах мира в конце 19 века. Но первая успешная атака торпедами была выполнена именно русскими моряками 14 января 1878 года во время Русско-турецкой войны, когда минными катерами «Чесма» и «Наварин» был потоплен сторожевой турецкий пароход «Интибах».Так миноносцы прочно вошли в состав военно-морских флотов. Первоочередной задачей миноносцев был поиск и уничтожение крупных кораблей противника. Почему крупных? Все просто. Торпеды того времени имели скорость не более 30 узлов, и быстрый и маневренный корабль имел все шансы увернуться от них.В принципе, первым эскадренным миноносцем можно смело назвать опять же русский пароход «Великий князь Константин», ибо он как раз нес на себе целый отряд (почти эскадру) миноносок.Но на самом деле эскадренный миноносец — это корабль совсем иного плана. И разрабатывался этот класс в первую очередь как противодействие миноносцам. «Эскадренный миноносец» в русском толковании понимался как корабль, способный действовать в составе эскадры, то есть, в морской или океанской зоне, на удалении. Боевые задачи были те же, что у иностранных коллег.В других странах же новый класс контрминоносцев называли более правильно, исходя из задач. Англичане придумали термин «Destroyer», немцы — «Zerstörer», но суть у всех была одна. Сокращенное название от «Torpedo boat destroyer» — «истребитель миноносцев».Это были более крупные по тоннажу корабли, способные перехватить и уничтожить миноносцы противника в первую очередь артиллерией. И, соответственно, миноносцы остались классом лёгких кораблей, не имеющих мощного артиллерийского вооружения, зачастую с низкими мореходностью и автономностью.Само становление класса эсминцев, как мне кажется, произошло все-таки после Первой мировой войны, когда все страны смогли проанализировать итоги и сделать определенные выводы. Именно между Первой и Второй мировыми войнами и появился тот самый класс довольно универсальных кораблей, о котором мы говорим, как об эсминцах.В действительности эсминцы могли решать такой широкий спектр задач, с которым больше не смог бы справиться ни один класс кораблей. ПВО? Не вопрос, не собственной артиллерией, так постановкой дымов можно затруднить работу пилотам противника. Прикрыть суда от подводных лодок посреди океана? Без проблем, благо размеры позволяли нести не только минно-торпедное, но и гидроакустическое оборудование и даже радары. Артиллерийский бой с одноклассниками? Торпедная атака более крупных кораблей? Прикрыть высаживающийся десант? Все эти задачи были выполнимы.Именно на рубеже 20-30-х годов прошлого столетия и появились массово эти незаменимые корабли.Причем стоит отметить, что в каждой морской державе по-своему видели и понимали задачи эсминцев.Тогда еще «Владычица морей», страна, которая задавала тон в делах морских, и с которой считались если не все, то почти все. И английские серии эсминцев J, K и N — лучшее тому подтверждение. Корабли оказались более сильно вооруженные, чем «стандартные» эсминцы, и более дешевые в производстве, чем «Трайблы».ЭМ «Джервис» было построено 24 единицы. Первый в 1937 году.Это были корабли стандартного водоизмещения для того времени, 1751/2369 (стандарт/полное), длиной 108 м, осадка 4,17 м, максимальная скорость 36 узлов, дальность плавания 5 500 миль при скорости в 15 узлов.Вооружение ЭМ состояло из трех башен с двумя орудиями 120-мм в каждой.Зенитное вооружение: 1 счетверенная установка «Виккерс» 40-мм, 2 счетверенные установки 12,7-мм, 2 пулемета 7,62 мм.Минно-торпедное вооружение: 2 пятитрубных торпедных аппарата 533-мм, 1 бомбосбрасыватель на корме, 2 бомбомета, 30 глубинных бомб.Торпеды могли иметь дальность хода, миль/скорость, узлов: 3,0/47, 5,0/43, 8,0/36, 12,0/29.Кроме того, на кораблях устанавливалась поисковая система «Асдик».В принципе, все характерные признаки эсминцев «Владычицы морей» были соблюдены. Мореходность, простота конструкции, умеренные размеры, надёжность всех механизмов и приборов, наличием гидролокационной станции и хорошее вооружение.Французы, извечные соперники англичан, примерно в то же время приступили к разработке своих эсминцев «Ле Арди». Разработка и постройка новейших линкоров «Ришелье» и «Дюнкерк» заставили задуматься над разработкой более совершенных, а главное, маневренных и быстрых эсминцев. Основные ЭМ Франции «Буррак» и «Л’Адруа» никоим образом не отвечали современным требованиям и были откровенно слабыми кораблями.Было заложено 12 кораблей этого класса, но построено всего 8, а в строй вошли только 6. Быстрая капитуляция Франции на суше не дала возможности этим довольно интересным кораблям хоть как-то проявить себя.Водоизмещение — 1772/2215 тонн, длина — 101 м, осадка — 4,2 м, максимальная скорость — 37 узлов, дальность хода — 6 000 миль при 15 узлах.Вооружение: 3 х 2 орудия 130 мм.Зенитное вооружение: 2 автомата Гочкиса 37-мм, 2 спаренных пулемета 13,2 мм.Торпеды: 1 трехтрубный и 2 двухтрубных торпедных аппарата 550 мм, 4 бомбомета, 40 бомб.Торпеды могли иметь дальность хода, миль/скорость, узлов: 9/39, 13/35В целом получились весьма похожие на англичан корабли. Но все они нашли свою гибель в Тулоне 27 ноября 1942 года. Однако вины конструкторов в этом нет.Предвоенные годы были ознаменованы постройкой серии кораблей «Симс». Как дальнейшее развитие «Фаррагута», родоначальника нового поколения американских эсминцев, «Симс» был неплох. Более того, во многом как минимум, не уступал, а даже превосходил мировые образцы. В конце 30-х годов было построено 12 кораблей, все приняли участие во Второй мировой, и семь даже ее пережили.Водоизмещение — 1764/2477 тонн, длина — 106 м, осадка — 3,9 м, максимальная скорость — 35 узлов, дальность хода — 6 500 миль при 12 узлах.Вооружение: 5 универсальных орудий 127 мм.Зенитное вооружение: 4 пулемета 12,7 ммМинно-торпедное вооружение: 3 четырехтрубных торпедных аппарата 533 мм, 2 бомбомета, 28 глубинных бомб.Торпеды могли иметь дальность хода, миль/скорость, узлов: 5,5/45, 9,15/33,5, 13,7/26,5.Эсминцы оснащались гидролокаторами QC.Американские конструкторы смогли успешно реализовать идею универсальных орудий, способных вести огонь по авиации противника. Но в части зенитной артиллерии ближнего радиуса действия, «Симс» был откровенно слаб. Но в целом это был очень уверенный корабль.То, что японские корабли были далеко не самыми плохими, известно. Скажем так, они были весьма своеобразными. И то, что аппетиты милитаристских кругов в Японии толкали конструкторов на создание все более совершенных кораблей, сыграло в развитии японских эсминцев свою роль.Эсминцы «Кагеро». Было построено 19 кораблей, и все приняли участие во Второй мировой войне. Пережил войну только один корабль, «Юкикадзе».Водоизмещение — 2032/2540 тонн, длина — 118 м, осадка — 3,76 м, максимальная скорость — 36 узлов, дальность хода — 5 000 миль при 18 узлах.Вооружение: 6 универсальных орудий 127 мм в трех башнях.Зенитное вооружение: 2 спаренных автомата 25 мм.Минно-торпедное вооружение: 2 четырехтрубных торпедных аппарата 610-мм (б/к 16 торпед), бомбосбрасыватель, 18 глубинных бомб.Торпеды могли иметь дальность хода, миль/скорость, узлов: 5,5/45, 6/43, 10/35.Эсминцы оснащались гидролокатором «Тип 93».Эсминцы серии «Сольдати» можно смело назвать лучшими итальянскими кораблями этого класса. Всего было заложено 19 кораблей, в строй вступило 17. Все приняли участие в боевых действиях, 7 пережили войну и были разделены между странами-победительницами. Два эсминца были переданы СССР.Водоизмещение — 1715/2290 тонн, длина — 107 м, осадка — 3,58 м, максимальная скорость — 38 узлов, дальность хода — 2 000 миль при 20 узлах.Вооружение: 4 орудия 120 мм в двух башнях.Зенитное вооружение: 12 пулеметов 13,2 мм (4 спаренных и 4 одиночных).Минно-торпедное вооружение: 2 трехтрубных торпедных аппарата 533 мм, 4 бомбомета, 24 глубинных бомбы, 48 мин заграждения.Торпеды могли иметь дальность хода, миль/скорость, узлов: 3,0/47, 5,0/43, 8,0/36, 12,0/29.В предвоенные годы на немецких верфях была построена серия эсминцев образца 1936 года. Это были довольно крупные по меркам класса корабли, с прекрасными мореходными качествами.Водоизмещение — 2411/3415 тонн, длина — 123 м, осадка — 4,3 м, максимальная скорость — 38 узлов, дальность хода — 2 000 миль при 19 узлах.Вооружение: 5 универсальных орудий 128 мм.Зенитное вооружение: 2 спаренных ЗУ 37 мм, 6 автоматов 20 мм.Минно-торпедное вооружение: 2 четырехтрубных торпедных аппарата 533-мм, бомбосбрасыватель, 18 глубинных бомб, 60 мин заграждения.Торпеды могли иметь дальность хода, миль/скорость, узлов: 5,5/44, 7,5/40, 12,5/30.Корабли оснащались шумопеленгаторной станцией GHG.Из 6 построенных эсминцев войну пережил только один (Z-20) и был передан СССР. Остальные погибли в битве при Нарвике с английскими эсминцами. Вполне возможно, что судьба этих кораблей сложилась бы иначе, не используй их командование в тесноте норвежских фьордов.В Советском Союзе также прилагали усилия по созданию нового класса кораблей. Эсминцы «Проект 7» или тип «Гневный», стали одним из самых массовых типов эсминцев в истории нашего флота. Всего было заложено 53 единицы, вступило в строй 28, еще 18 были достроены по проекту «7У». 7 кораблей не были достроены.Водоизмещение — 1612/2215 тонн, длина — 113 м, осадка — 3,1 м, максимальная скорость — 38 узлов, дальность хода — 2 600 миль при 19 узлах.Вооружение: 4 орудия 130 мм.Зенитное вооружение: 2 × 76-мм установки 34-К, 2 × 45-мм орудия 21-К, 2 х 12,7-мм пулемёта ДШК.Минно-торпедное вооружение: 2 трехтрубных торпедных аппарата 533 мм, 2 бомбосбрасывателя, 25 глубинных бомб, 60 мин заграждения.Торпеды могли иметь дальность хода, миль/скорость, узлов: 4,0/44,5, 8,0/34,5, 10,0/30,5.Таким образом, к началу Второй мировой войны класс эсминцев приобрел форму и содержание, характерную для всех флотов.Да, немецкие корабли выбивались из общей канвы, да еще, пожалуй, итальянские и советские эсминцы. Но схожесть последних была обусловлена тем, что за образец советскими конструкторами были взяты итальянские ЭМ типа «Маэстрале», и у кораблей СССР и Италии не стояло задач в океанах, где была необходимость в большом радиусе действия. Отсюда и характерные для эсминцев ближней морской зоны высокая скорость, меньшая осадка и довольно мощное вооружение.В целом же получился класс небольших, до 2500 тонн водоизмещения (исключение — немецкие эсминцы), быстрых и маневренных кораблей. Вооруженные в соответствии с целями и задачами класса, 4-6 орудий калибра 120-130 мм, установки ПВО, торпеды, мины, глубинные бомбы. Фактически схожие друг с другом корабли.Естественно, что с началом Второй мировой войны эсминцы претерпели массу модернизаций, и к 1945 году это были уже несколько иные корабли. Но это уже отдельная тема для разговора, хотя в ней множество интересных аспектов.