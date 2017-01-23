Британская армия будет уничтожена Россией за один день

Как сообщает The Daily Mail, согласно докладу Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR), постоянное уменьшение оборонных затрат вызывает нарастающее истощение армии. Данное заключение основано на обмене мнений кадровых офицеров армии, ветеранов и военных экспертов в ходе состоявшегося в 2016 году форума.Эксперты, составлявшие доклад, указывают на то, что для Соединенного королевства отсутствует непосредственная угроза прямого нападения, но видят опасность во вмешательстве в сторонний конфликт в случае агрессии в адрес британских союзников или стран, стратегически важных для Лондона.«Готова ли британская армия к такому?» – вопрошают авторы доклада. Согласно их оценке, на сегодняшний день в составе вооруженных сил страны осталось единственное боеспособное подразделение. В лучшем случае из всего состава вооруженных сил удастся развернуть бригаду численность в 10 тыс. чел. При военном противостоянии с Россией она будет полностью уничтожена за один день «таким компетентным врагом, как Россия».Ранее, в 2003 году, в ходе вторжения в Ирак британская армия смогла отправить дивизию.