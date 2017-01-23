06:21 23 января

Британская армия будет уничтожена Россией за один день

Как сообщает The Daily Mail, согласно докладу Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR), постоянное уменьшение оборонных затрат вызывает нарастающее истощение армии. Данное заключение основано на обмене мнений кадровых офицеров армии, ветеранов и военных экспертов в ходе состоявшегося в 2016 году форума.

Эксперты, составлявшие доклад, указывают на то, что для Соединенного королевства отсутствует непосредственная угроза прямого нападения, но видят опасность во вмешательстве в сторонний конфликт в случае агрессии в адрес британских союзников или стран, стратегически важных для Лондона.

«Готова ли британская армия к такому?» – вопрошают авторы доклада. Согласно их оценке, на сегодняшний день в составе вооруженных сил страны осталось единственное боеспособное подразделение. В лучшем случае из всего состава вооруженных сил удастся развернуть бригаду численность в 10 тыс. чел. При военном противостоянии с Россией она будет полностью уничтожена за один день «таким компетентным врагом, как Россия».


Британская армия будет уничтожена Россией за один день


Ранее, в 2003 году, в ходе вторжения в Ирак британская армия смогла отправить дивизию.


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Комментарии 10
  1. Razvedka_Boem Сегодня, 05:00
    Вряд ли финансирование армии увеличится. Англичане всегда были мастера загребать жар чужими руками. Так что, скорее всего, в приоритете останется разведка.
    Razvedka_Boem
    1. Зяблицев Сегодня, 05:45
      Что то совсем опустились англосаксы! На самую "сильную" армию Европы и то три дня отводили... laughing
      Зяблицев
  2. viktor. Сегодня, 05:07
    за один день belay спросили бы у Русских, хотят ли Русские войны? fool
    viktor.
  3. Uncle Lee Сегодня, 05:08
    Британская армия будет уничтожена Россией за один день - с одной стороны лестно, что англосаксы так высоко оценивают наши ВС ! А с другой стороны- нам они и нафиг не нужны !
    Uncle Lee
  4. volodya Сегодня, 05:10
    А оно нам надо?У нас больше заняться нечем?
    volodya
  5. nikkon09 Сегодня, 05:29
    А Армия Китая за какое время справится?Что они к России прицепились.
    nikkon09
  6. AleksPol Сегодня, 05:47
    «таким компетентным врагом, как Россия»
    Нас не стесняясь называют врагом , а мы всё партнёры . Какие они партнёры ? Особенно англосаксы . Потенциальный противник , мягко говоря .
    AleksPol
  7. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:01
    Один день!? Это много! Давайте так, в 06.00 объявляете нам войну, в 06.05 капитулируете(безоговорочно)
    Дмитрий Потапов
  8. тлауикол Сегодня, 06:12
    для того чтобы уничтожить Бр. армию за один день, нам придется попросить их в гости. Высадить в Англии достаточный десант мы не в состоянии. Не о чем говорить
    тлауикол
    1. Александр романов Сегодня, 06:18
      Вот всю ночь пил,потом проспал весь день....просыпаешься,а Англии уже нет belay Вот это будет шок у мужиков с похмелья ......и мысли-ну нихренасее мы вчера погуляли.
      Александр романов

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