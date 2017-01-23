Британское правительство скрыло провальный пуск ракеты Trident II D5

Как сообщает The Sunday Times, министерство обороны Британии скрыло провальные испытания ракеты Trident II D5. Запуск состоялся с подводной лодки HMS Vengeance королевского Военно-морского флота в 2016 году у побережья американского штата Флорида. Тестовая ракета, не имевшая боевой части, после взлета взяла курс на береговую линию, после чего упала.Программа Trident по обновлению ядерного щита Соединенного королевства привела к многочисленным спорам в парламенте и среди граждан, что было обусловлено в числе прочего её стоимостью в 150 млрд. фунтов стерлингов. Против её реализации проходили массовые протесты. Например, зимой 2016 года на улицы Лондона вышли десятки тысяч человек, недовольных расширением ядерной составляющей в британском флоте, которое весьма дорого обойдётся казне. Активно проявляли себя силы, выступающие за ядерное разоружение страны.В связи с неоднозначной оценкой программы общественностью и парламентом запуск квалифицировали как успешный, минобороны и правительство скрыли подробности испытаний. 19 июля палата общин, не имея достоверного представления об их ходе, 472 голосами «за» против 117 одобрила модернизацию средств поражения ядерного оружия потенциального противника. Согласно одобренному парламентом проекту на вооружение королевского флота должны поступить четыре субмарины, вооруженные ракетными системами Trident американского производства, но при этом оснащенные британскими ядерными боеголовками.По информации Sky News, британский министр обороны Майкл Фэллон будет вызван в палату представителей конгресса США в целях отчета об указанном инциденте.