Провокации Украины в Черном море

Как заявил заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев «Российской газете», "требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море".Он пояснил, что данная платформа является собственностью крымского государственного предприятия "Черноморнефтегаз"."Совместными действиями спецслужб и Черноморского флота инцидент был локализован. Фрегат "Гетман Сагайдачный" и водолазное судно "Почаев", с борта которого вели обстрел, выдворены из района расположения буровой установки", — сообщил Г. Медведев.Буровые платформы, расположенные на крымском шельфе, постоянно привлекают интерес киевских властей и подталкиваемого ими командования остатков военно-морского флота Украины. Например, в декабре 2016 года корабли погранслужбы и ВМС Украины попробовали вмешаться в работу буровых установок «Черноморнефтегаза». В целях пресечения данной провокационной деятельности для защиты платформ был направлен российский сторожевой корабль.До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз" принадлежал украинскому "Нафтогазу". Решением Госсовета Крыма имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" было национализировано. "Нафтогаз Украины" и его дочерние компании ранее инициировали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на сумму 2,6 миллиарда долларов.Учитывая тот факт, что последние боевые корабли Украины обездвижены льдами на своей стоянке в Одессе, в ближайшее время ожидать новых провокаций со стороны Киева в территориальных водах России не приходится.