06:20 23 января

Провокации Украины в Черном море

Как заявил заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев «Российской газете», "требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море".

Он пояснил, что данная платформа является собственностью крымского государственного предприятия "Черноморнефтегаз".

"Совместными действиями спецслужб и Черноморского флота инцидент был локализован. Фрегат "Гетман Сагайдачный" и водолазное судно "Почаев", с борта которого вели обстрел, выдворены из района расположения буровой установки", — сообщил Г. Медведев.


Буровые платформы, расположенные на крымском шельфе, постоянно привлекают интерес киевских властей и подталкиваемого ими командования остатков военно-морского флота Украины. Например, в декабре 2016 года корабли погранслужбы и ВМС Украины попробовали вмешаться в работу буровых установок «Черноморнефтегаза». В целях пресечения данной провокационной деятельности для защиты платформ был направлен российский сторожевой корабль.

До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз" принадлежал украинскому "Нафтогазу". Решением Госсовета Крыма имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" было национализировано. "Нафтогаз Украины" и его дочерние компании ранее инициировали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Учитывая тот факт, что последние боевые корабли Украины обездвижены льдами на своей стоянке в Одессе, в ближайшее время ожидать новых провокаций со стороны Киева в территориальных водах России не приходится.

Провокации Украины в Черном море


5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7
  1. Мур Сегодня, 05:35
    Сами по себе свидомиты не уймутся.
    По крайней мере, пока в результате какой-нибудь "навигационной ошибки" форштевень чего-нибудь тяжелого не въедет в бочину "прикордонной" посудины.
    Мур
    1. Зяблицев Сегодня, 05:54
      Я, не кровожадный, но можно напомнить хохлам печальную судьбу линкора "Новороссийска"..."Сагайдачный вмерзший в лед - очень удобно стоит...
      Зяблицев
  2. viktor. Сегодня, 05:35
    Утопить, это не провокация а прямое нападение yes
    viktor.
    1. Александр романов Сегодня, 06:16
      Цитата: viktor.
      Утопить, это не провокация а прямое нападение

      А я бы это водолазное судно,отправил на дно и плевать кто и что там будет хрюкать.
      Фото украинского судна прилагается
      Александр романов
    2. victorsh Сегодня, 06:18
      Согласен.Многие на сайте знают-Я ЛЮБЛЮ УКРАИНУ своих предков.А ЭТИ ХОЛОПЫ получили приказ заранее зная,что это провокация.И заранее зная,что наши"пожалеют".
      victorsh
  3. volodya Сегодня, 05:40
    От скакунов можно ожидать чего угодно!
    volodya
  4. Мар.Тира Сегодня, 06:06
    Да они просто забыли,что сделали наши спецы,что бы не дать увести корабли из Крыма.В том числе и боевые пловцы.Учебными гранатами не отделаются.
    Цитата: Мур
    Сами по себе свидомиты не уймутся.
    По крайней мере, пока в результате какой-нибудь "навигационной ошибки" форштевень чего-нибудь тяжелого не въедет в бочину "прикордонной" посудины.
    Мар.Тира

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня