06:21 23 января

Боестолкновения у Саханки и ДФС. ОБСЕ в курсе

Накануне заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Александер Хуг заявил о том, что СММ ОБСЕ отметила «вопиющие случаи» боестолкновений в районе Саханки и Донецкой фильтровальной станции. Бои в обозначенном районе шли именно в момент инспектирования миссией ОБСЕ.

Боестолкновения у Саханки и ДФС. ОБСЕ в курсе


В ходе пресс-конференции Хуг заявил:
Я могу подтвердить, мы фиксировались боестолкновения возле Саханки, а также в районе Донецкой фильтровальной станции - в районе между Авдеевкой и Ясиноватой (...) Это по-настоящему вопиющие случаи, когда факты нарушений сторонами очевидны. Наша миссия продолжает фиксировать несоблюдение сторонами взятых на себя обязательств. Мы находимся в постоянном контакте с представителями специального центра по координации и контролю, чтобы, получая данные, они имели возможность улучшать ситуацию.



Александр Хуг добавил, что отмечено создание украинской стороной военных объектов на нейтральной полосе – на отдельных участках линии соприкосновения:
Мы видели, как со стороны, подконтрольной правительству Украины, строятся новые военные объекты. Они находятся не в открытом поле, а в месте, где можно нанести урон. Населенный пункт Крутая Балка и Донецкая фильтровальная станция по сути находятся посередине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдёт.


Напомним, что ранее украинские "волонтёры" в соцсетях хвастались тем, что украинская армия сооружает новые позиции на захваченных территориях в так называемой "серой зоне".

По словам Хуга, необходимо предпринять все меры, чтобы стороны в очередной раз смогли договориться о прекращении огня и переходе к полноформатному и всеобъемлющему выполнению минских соглашений.

Использованы фотографии: http://dan-news.info
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Комментарии 6
  1. nablydatel Сегодня, 06:09
    ОБСЕ на мыло wassat
    nablydatel
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:09
    продолжает фиксировать несоблюдение сторонами взятых на себя обязательств?????????????????Казачёк за свою жизнь испугался?Сами заварили кашу,сами и хлебайте.
    Мар.Тира
  3. изя топ Сегодня, 06:10
    а обстрел российских представителей этой же миссии не вопиющий случай?
    изя топ
    1. Mavrikiy Сегодня, 06:14
      Похоже нет. Обычное дело. (Сам обстрел и то что обстреливают наших)
      Mavrikiy
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:11
    По словам Хуга, необходимо предпринять все меры, чтобы стороны в очередной раз смогли договориться о прекращении огня и переходе к полноформатному и всеобъемлющему выполнению минских соглашений.

    Фантазер... с нацбатами ВСУ не договариваются...их уничтожают.
    Нельзя договориться с теми кто намерен вести геноцид народа ЛДНР.
    Тот же ЛЕХА
  5. volodya Сегодня, 06:19
    Давно пора нацбаты уничтожать как боевиков ИГИЛ, а Украину признать террористическим государством!
    volodya

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