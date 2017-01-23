Боестолкновения у Саханки и ДФС. ОБСЕ в курсе

Я могу подтвердить, мы фиксировались боестолкновения возле Саханки, а также в районе Донецкой фильтровальной станции - в районе между Авдеевкой и Ясиноватой (...) Это по-настоящему вопиющие случаи, когда факты нарушений сторонами очевидны. Наша миссия продолжает фиксировать несоблюдение сторонами взятых на себя обязательств. Мы находимся в постоянном контакте с представителями специального центра по координации и контролю, чтобы, получая данные, они имели возможность улучшать ситуацию.

Мы видели, как со стороны, подконтрольной правительству Украины, строятся новые военные объекты. Они находятся не в открытом поле, а в месте, где можно нанести урон. Населенный пункт Крутая Балка и Донецкая фильтровальная станция по сути находятся посередине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдёт.