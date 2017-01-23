Боестолкновения у Саханки и ДФС. ОБСЕ в курсе
Накануне заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Александер Хуг заявил о том, что СММ ОБСЕ отметила «вопиющие случаи» боестолкновений в районе Саханки и Донецкой фильтровальной станции. Бои в обозначенном районе шли именно в момент инспектирования миссией ОБСЕ.
В ходе пресс-конференции Хуг заявил:
Александр Хуг добавил, что отмечено создание украинской стороной военных объектов на нейтральной полосе – на отдельных участках линии соприкосновения:
Напомним, что ранее украинские "волонтёры" в соцсетях хвастались тем, что украинская армия сооружает новые позиции на захваченных территориях в так называемой "серой зоне".
По словам Хуга, необходимо предпринять все меры, чтобы стороны в очередной раз смогли договориться о прекращении огня и переходе к полноформатному и всеобъемлющему выполнению минских соглашений.
В ходе пресс-конференции Хуг заявил:
Я могу подтвердить, мы фиксировались боестолкновения возле Саханки, а также в районе Донецкой фильтровальной станции - в районе между Авдеевкой и Ясиноватой (...) Это по-настоящему вопиющие случаи, когда факты нарушений сторонами очевидны. Наша миссия продолжает фиксировать несоблюдение сторонами взятых на себя обязательств. Мы находимся в постоянном контакте с представителями специального центра по координации и контролю, чтобы, получая данные, они имели возможность улучшать ситуацию.
Александр Хуг добавил, что отмечено создание украинской стороной военных объектов на нейтральной полосе – на отдельных участках линии соприкосновения:
Мы видели, как со стороны, подконтрольной правительству Украины, строятся новые военные объекты. Они находятся не в открытом поле, а в месте, где можно нанести урон. Населенный пункт Крутая Балка и Донецкая фильтровальная станция по сути находятся посередине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдёт.
Напомним, что ранее украинские "волонтёры" в соцсетях хвастались тем, что украинская армия сооружает новые позиции на захваченных территориях в так называемой "серой зоне".
По словам Хуга, необходимо предпринять все меры, чтобы стороны в очередной раз смогли договориться о прекращении огня и переходе к полноформатному и всеобъемлющему выполнению минских соглашений.
Использованы фотографии: http://dan-news.info