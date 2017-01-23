Спецслужбы США проверяют "связи с Россией" советника Дональда Трампа

Американское изданиепишет о том, что американские спецслужбы затеяли расследование на предмет «связей» советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа c Россией. Речь идёт о человеке по имени Майкл Флинн. При этом в издании заявляют, что им не известно, когда начато расследование и кто его инициировал. Информацию не комментируют и в Белом доме.В материале американского журнала заявлено , что поводом для «беспокойства» стали переговоры по телефону, которые проводились Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком. Заявлено, что они общались по телефону в конце прошлого года – после решения Барака Обамы ввести новые санкции против России, включая санкции по высылке российских дипломатов из Соединённых Штатов. Кто конкретно по пальцам считал «созвоны» Флинна с Кисляком, не сообщается.В издании тем временем говорится, что контрразведывательные службы США «намереваются проверить, были ли такие контакты советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности противозаконными».На таком фоне Дональд Трамп посетил офис Центрального разведывательного управления США, где, как и в своей предвыборной риторике, заявил, что основная задача, стоящая в рамках вопроса американской безопасности, – «безжалостное уничтожение террористов ИГИЛ» (организация запрещена как в США, так и в России). Удивительно, что посещение офиса ЦРУ Трампом вызвало негативные комментарии со стороны бывшего руководителя ведомства. По словам г-на Бреннана, он «глубоко опечален самовозвеличиванием Дональда Трампа перед мемориальной стеной».