Русский шпион Данила Трампецкий
На Д. Трампа, склонного, по мнению американских контрразведчиков, к шпионажу в пользу Путина, специалисты якобы «нарыли» немножко компромата. Точнее, не на самого Трампа, а на его советника Майкла Флинна. Но это ж почти одно и то же. Советник-то — по национальной безопасности! Правда, компромат оказался… засекреченным.
О «расследовании» американских контрразведчиков поведало широкой публике влиятельное подписное издание «The Wall Street Journal». Информация поступила от «информированных источников». У материала три автора: Кэрол Ли (Carol E. Lee), Дэвлин Барретт (Devlin Barrett) и Шейн Хэррис (Shane Harris).
Новость моментально разошлась по крупным западным СМИ: от радио «Свобода/Свободная Европа» до «Немецкой волны». Ну, ещё бы: появился долгожданный повод для обвинения администрации новоизбранного президента в связях с Кремлём. Впрочем, материалы от «информированных источников» часто оказываются пустышками. Зато шуму от них немало. И запоминаются такого рода новости надолго. «А, мы где-то когда-то уже читали, что Трамп — русский шпион! Всё с ним ясно, к стенке его!»
Суть американской публикации в нескольких словах.
«Источники» «The Wall Street Journal» уверяют троих корреспондентов, что американская контрразведка расследовала связи между Майклом Флинном (Michael Flynn), советником по национальной безопасности президента США, и русскими.
Никакой конкретики в публикации и сведениях «источников», как всегда, нет. Неизвестна даже дата старта «расследования». Итоги его тоже неведомы. Известна лишь цель контрразведчиков — разобраться в характере «контактов» мистера Флинна с чиновниками из России. Ставилась и цель помельче: определить законность таких контактов.
Спецслужбисты уцепились за телефонные переговоры советника Трампа с российским послом в США Сергеем Кисляком (дело было в конце декабря 2016 г.). Также контрразведка обратила внимание на «более ранние контакты» мистера Флинна с представителями властей Российской Федерации.
В публикации указывается, что на данный момент неизвестно, обнаружила ли американская контрразведка «доказательные улики». О том, ведётся ли расследование до сих пор, тоже не сообщается.
В американской прессе ранее уже писали о переговорах мистера Флинна с товарищем Кисляком. Некоторых вашингтонских политиков всерьёз обеспокоило предполагаемое обсуждение по телефону «санкций». Российское посольство не стало давать никаких комментариев любопытным американцам.
«The Wall Street Journal» также сообщает о реакции администрации Трампа в отношении «расследования». Из Белого дома сказали, что там не в курсе событий. Представительница Белого дома Сара Сандерс заявила: «Мы не имеем совершенно никакой информации о каком-то расследовании или даже об основаниях для его проведения».
Переговоры по телефону Флинна и Кисляка, добавим, не являются тайной за семью печатями. И делать из них предмет «расследования» просто смешно. С тем же успехом можно создавать завесу секретности и искать поводы для «разоблачений», беря за основу любые разговоры американских чиновников с российскими дипломатами. Поговорил с послом — ярлык на грудь: шпион Путина.
Полторы недели тому назад, 13 января, пресса всего мира обсуждала разговоры Сергея Кисляка и Майкла Флинна. Информация пришла от агентства «Рейтер» со ссылкой, опять же, на «источники».
Однако «Рейтер» подошло к публикации куда более взвешенно, нежели «The Wall Street Journal». «Шпионажем» и «трампоманией» здесь и не пахнет.
В материале (авторы Jonathan Landay и Arshad Mohammed) указывается, что Майкл Флинн, которого избранный президент Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности, провёл в общей сложности пять телефонных разговоров с послом России в Вашингтоне. Разговоры состоялись в тот день, когда администрация США ввела «ответные меры» на «вмешательство Москвы в президентские выборы». Об этом «Рейтер» сообщили «три источника, знакомые с вопросом».
29 декабря 2016 года президент США Барак Обама объявил, что высылает из страны 35 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а также ввёл санкции в отношении двух российских разведывательных ведомств за их причастность к хакерскому взлому. О телефонных звонках Кисляку впервые сообщила газета «Washington Post», а именно — обозреватель Дэвид Игнатиус.
Официальный представитель Трампа открыто подтвердил телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря, и сказал, что стороны не обсуждали вопрос санкций.
Все три источника подчеркнули в разговоре с корреспондентами «Рейтер», что инициатор пяти звонков неизвестен. Кроме того, источники не знают ничего о содержании разговоров. Есть лишь предположения. Один из источников, например, считает, что Москва, скорее всего, просто хотела бы понять, что думает команда Трампа о новых санкционных мерах Обамы.
Такое нейтральное мнение, стати, поддержал пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер. По его словам, ничего, «не соответствующего» правилам, в разговорах между членами новой администрации и иностранным должностным лицом не было.
Правда, два источника «Рейтер» допускают, что частые звонки могли бы заострить вопрос о контактах Флинна и Кисляка по поводу спорных моментов между США и РФ, касающихся дальнейших отношений двух государств. А если так, то возможны самые разные допущения, путано изложенные в законе Логана от 1799 года (The Logan Act), воспрещающем гражданам США несанкционированные переговоры с иностранными правительствами, с которыми у Соединённых Штатов идут споры. Этот акт направлен на предотвращение подрыва официальных правительственных позиций США.
Представитель российского посольства в Вашингтоне Алексей Мосин сказал агентству, что посольство «не комментирует» те некоторые контакты «с местными собеседниками», которые «осуществляются на ежедневной основе».
«Рейтер» указывает, что ранее руководители четырёх американских спецслужб «представили» секретные документы, которые включали необоснованную информацию от «частной охранной фирмы». Якобы Москва собрала компрометирующие материалы на Д. Трампа, в том числе «личные и финансовые сведения».
Что до разговоров с Кисляком, то официальный представитель Трампа признал, что один разговор 29 декабря касался организации телефонных переговоров Трампа и Путина после инаугурации.
И ещё один комментарий: представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что остаётся неясным, является ли разговор между Флинном и российским послом «нежелательным».
Ранее газета «The New York Times», напоминают «Ведомости», писала о проверках Пола Манафорта, бывшего председателя избирательного штаба Трампа. Этому человеку пришлось уволиться из-за информации о сотрудничестве с «Партией регионов» Виктора Януковича. Под проверки попали и Картер Пейдж с Роджером Стоуном, два других советника штаба. Спецслужбы проверяли перехваченные записи переговоров, письма и финансовые сделки.
Кроме того, избранный вице-президент США Майкл Пенс дал интервью «Fox News Sunday», в котором сообщил, что никто из штаба Трампа во время предвыборной кампании не контактировал с Россией. Заодно он опроверг сообщения о том, что советник по национальной безопасности Трампа говорил с официальными лицами РФ о санкциях, отмечает «Коммерсантъ».
Напомним, в конце минувшего года администрация Б. Х. Обамы объявила о новых санкциях против нескольких российских граждан и ряда организаций, в том числе ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также Обама объявил персонами нон грата тридцать пять российских дипломатов. Такое «наказание» администрация Белого дома применила из-за якобы имевшего место хакерского вмешательства Москвы в свободные американские выборы.
В свою очередь, Кремль отвергает причастность к компьютерной «агрессии».
Дональду Трампу, добавим, нелегко будет управлять страной на фоне таких скандалов, искусственно раздуваемых крупной прессой. Вот-вот в заголовках появится фигура русского шпиона Данилы Трампецкого, который проводит в Вашингтоне линию Путина.
Трамп обещал сделать Америку снова великой. Пока же его предварительным политическим результатом является раскол нации на два противоборствующих лагеря. Недаром СМИ уже подняли тему «Убить Трампа»!
О «расследовании» американских контрразведчиков поведало широкой публике влиятельное подписное издание «The Wall Street Journal». Информация поступила от «информированных источников». У материала три автора: Кэрол Ли (Carol E. Lee), Дэвлин Барретт (Devlin Barrett) и Шейн Хэррис (Shane Harris).
Новость моментально разошлась по крупным западным СМИ: от радио «Свобода/Свободная Европа» до «Немецкой волны». Ну, ещё бы: появился долгожданный повод для обвинения администрации новоизбранного президента в связях с Кремлём. Впрочем, материалы от «информированных источников» часто оказываются пустышками. Зато шуму от них немало. И запоминаются такого рода новости надолго. «А, мы где-то когда-то уже читали, что Трамп — русский шпион! Всё с ним ясно, к стенке его!»
Суть американской публикации в нескольких словах.
«Источники» «The Wall Street Journal» уверяют троих корреспондентов, что американская контрразведка расследовала связи между Майклом Флинном (Michael Flynn), советником по национальной безопасности президента США, и русскими.
Никакой конкретики в публикации и сведениях «источников», как всегда, нет. Неизвестна даже дата старта «расследования». Итоги его тоже неведомы. Известна лишь цель контрразведчиков — разобраться в характере «контактов» мистера Флинна с чиновниками из России. Ставилась и цель помельче: определить законность таких контактов.
Спецслужбисты уцепились за телефонные переговоры советника Трампа с российским послом в США Сергеем Кисляком (дело было в конце декабря 2016 г.). Также контрразведка обратила внимание на «более ранние контакты» мистера Флинна с представителями властей Российской Федерации.
В публикации указывается, что на данный момент неизвестно, обнаружила ли американская контрразведка «доказательные улики». О том, ведётся ли расследование до сих пор, тоже не сообщается.
В американской прессе ранее уже писали о переговорах мистера Флинна с товарищем Кисляком. Некоторых вашингтонских политиков всерьёз обеспокоило предполагаемое обсуждение по телефону «санкций». Российское посольство не стало давать никаких комментариев любопытным американцам.
«The Wall Street Journal» также сообщает о реакции администрации Трампа в отношении «расследования». Из Белого дома сказали, что там не в курсе событий. Представительница Белого дома Сара Сандерс заявила: «Мы не имеем совершенно никакой информации о каком-то расследовании или даже об основаниях для его проведения».
Переговоры по телефону Флинна и Кисляка, добавим, не являются тайной за семью печатями. И делать из них предмет «расследования» просто смешно. С тем же успехом можно создавать завесу секретности и искать поводы для «разоблачений», беря за основу любые разговоры американских чиновников с российскими дипломатами. Поговорил с послом — ярлык на грудь: шпион Путина.
Полторы недели тому назад, 13 января, пресса всего мира обсуждала разговоры Сергея Кисляка и Майкла Флинна. Информация пришла от агентства «Рейтер» со ссылкой, опять же, на «источники».
Однако «Рейтер» подошло к публикации куда более взвешенно, нежели «The Wall Street Journal». «Шпионажем» и «трампоманией» здесь и не пахнет.
В материале (авторы Jonathan Landay и Arshad Mohammed) указывается, что Майкл Флинн, которого избранный президент Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности, провёл в общей сложности пять телефонных разговоров с послом России в Вашингтоне. Разговоры состоялись в тот день, когда администрация США ввела «ответные меры» на «вмешательство Москвы в президентские выборы». Об этом «Рейтер» сообщили «три источника, знакомые с вопросом».
29 декабря 2016 года президент США Барак Обама объявил, что высылает из страны 35 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а также ввёл санкции в отношении двух российских разведывательных ведомств за их причастность к хакерскому взлому. О телефонных звонках Кисляку впервые сообщила газета «Washington Post», а именно — обозреватель Дэвид Игнатиус.
Официальный представитель Трампа открыто подтвердил телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря, и сказал, что стороны не обсуждали вопрос санкций.
Все три источника подчеркнули в разговоре с корреспондентами «Рейтер», что инициатор пяти звонков неизвестен. Кроме того, источники не знают ничего о содержании разговоров. Есть лишь предположения. Один из источников, например, считает, что Москва, скорее всего, просто хотела бы понять, что думает команда Трампа о новых санкционных мерах Обамы.
Такое нейтральное мнение, стати, поддержал пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер. По его словам, ничего, «не соответствующего» правилам, в разговорах между членами новой администрации и иностранным должностным лицом не было.
Правда, два источника «Рейтер» допускают, что частые звонки могли бы заострить вопрос о контактах Флинна и Кисляка по поводу спорных моментов между США и РФ, касающихся дальнейших отношений двух государств. А если так, то возможны самые разные допущения, путано изложенные в законе Логана от 1799 года (The Logan Act), воспрещающем гражданам США несанкционированные переговоры с иностранными правительствами, с которыми у Соединённых Штатов идут споры. Этот акт направлен на предотвращение подрыва официальных правительственных позиций США.
Представитель российского посольства в Вашингтоне Алексей Мосин сказал агентству, что посольство «не комментирует» те некоторые контакты «с местными собеседниками», которые «осуществляются на ежедневной основе».
«Рейтер» указывает, что ранее руководители четырёх американских спецслужб «представили» секретные документы, которые включали необоснованную информацию от «частной охранной фирмы». Якобы Москва собрала компрометирующие материалы на Д. Трампа, в том числе «личные и финансовые сведения».
Что до разговоров с Кисляком, то официальный представитель Трампа признал, что один разговор 29 декабря касался организации телефонных переговоров Трампа и Путина после инаугурации.
И ещё один комментарий: представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что остаётся неясным, является ли разговор между Флинном и российским послом «нежелательным».
Ранее газета «The New York Times», напоминают «Ведомости», писала о проверках Пола Манафорта, бывшего председателя избирательного штаба Трампа. Этому человеку пришлось уволиться из-за информации о сотрудничестве с «Партией регионов» Виктора Януковича. Под проверки попали и Картер Пейдж с Роджером Стоуном, два других советника штаба. Спецслужбы проверяли перехваченные записи переговоров, письма и финансовые сделки.
Кроме того, избранный вице-президент США Майкл Пенс дал интервью «Fox News Sunday», в котором сообщил, что никто из штаба Трампа во время предвыборной кампании не контактировал с Россией. Заодно он опроверг сообщения о том, что советник по национальной безопасности Трампа говорил с официальными лицами РФ о санкциях, отмечает «Коммерсантъ».
Напомним, в конце минувшего года администрация Б. Х. Обамы объявила о новых санкциях против нескольких российских граждан и ряда организаций, в том числе ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также Обама объявил персонами нон грата тридцать пять российских дипломатов. Такое «наказание» администрация Белого дома применила из-за якобы имевшего место хакерского вмешательства Москвы в свободные американские выборы.
В свою очередь, Кремль отвергает причастность к компьютерной «агрессии».
Дональду Трампу, добавим, нелегко будет управлять страной на фоне таких скандалов, искусственно раздуваемых крупной прессой. Вот-вот в заголовках появится фигура русского шпиона Данилы Трампецкого, который проводит в Вашингтоне линию Путина.
Трамп обещал сделать Америку снова великой. Пока же его предварительным политическим результатом является раскол нации на два противоборствующих лагеря. Недаром СМИ уже подняли тему «Убить Трампа»!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru