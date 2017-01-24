08:42 24 января

Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор». Инфографика

Ка-52 «Аллигатор» (по кодификации НАТО — Hokum B) — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Чёрная акула».

До прекращения серийного производства Ка-50 — командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолётов.

Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор». Инфографика

Первоисточник: http://tass.ru/


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