Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор». Инфографика

Ка-52 «Аллигатор» (по кодификации НАТО — Hokum B) — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Чёрная акула».До прекращения серийного производства Ка-50 — командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолётов.