13:37 26 января

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Инфографика

Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Инфографика

Первоисточник: http://tass.ru/


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1
  1. bober1982 Сегодня, 11:12
    Су-34 - фронтовой бомбардировщик,а не истребитель-бомбардировщик.Текст небольшой заметки взят из Википедии,не солидно.
    bober1982

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня