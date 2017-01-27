10:50 27 января

Твердотопливная баллистическая ракета Р-30 «Булава». Инфографика

Р-30 «Булава-30» — российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955. Считается, что установка нового ракетного комплекса на строящиеся лодки проекта 955 «Борей» и перевооружение лодок проекта 941 «Акула» восстановит изменившийся баланс сил в российской ядерной триаде. Новая ракета не только остановит старение, но и выведет ударную мощь морского компонента на качественно новую ступень.

Твердотопливная баллистическая ракета Р-30 «Булава». Инфографика

Первоисточник: http://tass.ru/


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Комментарии 2
  1. АнпеЛ Сегодня, 08:38
    Интересно, а в противоположную сторону (т.е. против движения земли) ракета такое же расстояние преодолевает?
    АнпеЛ
    1. gozmosZh Сегодня, 09:09
      мне тоже стало интересно )))
      и ...
      При исследовании движения баллистических ракет все составляющие движения Земли, кроме его суточного вращения не учитываются, т.к. их влияние на траекторию полета ракеты ничтожно мало.

      http://www.studfiles.ru/preview/2154642
      gozmosZh

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