Твердотопливная баллистическая ракета Р-30 «Булава». Инфографика

Р-30 «Булава-30» — российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955. Считается, что установка нового ракетного комплекса на строящиеся лодки проекта 955 «Борей» и перевооружение лодок проекта 941 «Акула» восстановит изменившийся баланс сил в российской ядерной триаде. Новая ракета не только остановит старение, но и выведет ударную мощь морского компонента на качественно новую ступень.