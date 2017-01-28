Сверхзвуковая противокорабельная ракета PJ-10 «БраМос». Инфографика

PJ-10 «БраМос» (PJ-10 «BrahMos») — сверхзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая совместно ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.Ракета основана на П-800 Оникс (точнее, на его экспортной версии — Яхонт) — разработке «НПО машиностроения» 1980-х годов. БраМос способен развивать скорость, соответствующую числам Mаха от 2,5 до 2,8 (то есть в 2,5—2,8 раза превышающую скорость звука). Ракета может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолётов — например, Су-30МКИ.