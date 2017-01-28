12:00 28 января

Сверхзвуковая противокорабельная ракета PJ-10 «БраМос». Инфографика

PJ-10 «БраМос» (PJ-10 «BrahMos») — сверхзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая совместно ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.

Ракета основана на П-800 Оникс (точнее, на его экспортной версии — Яхонт) — разработке «НПО машиностроения» 1980-х годов. БраМос способен развивать скорость, соответствующую числам Mаха от 2,5 до 2,8 (то есть в 2,5—2,8 раза превышающую скорость звука). Ракета может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолётов — например, Су-30МКИ.

Сверхзвуковая противокорабельная ракета PJ-10 «БраМос». Инфографика

Первоисточник: http://tass.ru/


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Комментарии 7
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:06
    Опыт совместных разработок уникален.Молодец Путин.Вовремя увидел перспективы сотрудничества с Индией.У нас с ними ни разу не было конфликтов.
    Мар.Тира
    1. фа2998 Сегодня, 08:37
      Почему всюду Путина упоминать?И Брежнев молодец,и последующие руководители СССР -все сотрудничали с Дели.Все индо-пакистанские войны они воевали на нашей технике,а Пакистан-на западной и китайской.Вроде это сотрудничество началось именно вчера! request hi
      фа2998
    2. ИмПерц Сегодня, 09:10
      Дело не в этом. Согласно договора о нераспространении ракет малой и средней дальности, Россия не может разрабатывать ракеты наземного базирования. А Индия может.
      ИмПерц
      1. APASUS Сегодня, 09:28
        Цитата: ИмПерц
        Согласно договора о нераспространении ракет малой и средней дальности,

        При чем тут "Договор о не распространение ракетных технологий" и "Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности",вы тут путаете
        APASUS
        1. ИмПерц Сегодня, 09:41
          Да, не так написал. Есть такое))) Что поменяло в принципе?
          Цитата: ИмПерц
          Россия не может разрабатывать ракеты наземного базирования. А Индия может.
          ИмПерц
    3. megavolt823 Сегодня, 10:39
      путин не путин а разработку конца 70х начало 80х выдать как только что придумали да ещё совместно . это и правда талант . п 800 . вот и весь брамос hi
      megavolt823
  2. Forcecom Сегодня, 11:09
    Хорошая замена "Москиту", вертикальный пуск очень интересный, батя при доводке этой ракеты года 4 из Индии не вылезал (военпред) много видео где-то на болванках лежит, учебных пусков из Индии и Крыма, если найду, выложу.
    Forcecom

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