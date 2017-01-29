09:44 29 января

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Инфографика

Ту-22М3 – стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец - бомбардировщик, предназначенный для поражения цели на территории противника, являющейся глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями.

Разработка машины ОКБ А.Н. Туполева велась с 1974 года, и 20 июня 1977 года состоялся первый испытательный полет. На вооружение в ВВС машина поступила в 1978 году и выпускалась до 1993 года Казанским авиационно –производственным объединением(КАПО). Выпуск Ту-22М3 был ограничен рамками соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений ОСВ-2 и за весь период было выпущено 268 единиц техники.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Инфографика

Первоисточник: http://tass.ru/


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Комментарии 1
  1. Spartanez300 Сегодня, 08:02
    Неплохо сыпет по басмачам в Сирии.
    Spartanez300

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