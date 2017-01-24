Индусский национализм: идеология и практика. Часть 4. Защитники дхармы под тенью баньяна

Многочисленные политические и социальные проблемы, с которыми сталкивается современное индийское общество, находят отклик в деятельности радикальных националистических организаций. Большинство из них придерживается концепции «хиндутва», т.е. «индусскости», предполагающей, что Индия — это страна индусов, т.е. представителей индусской культуры и индусских религий: индуизма, джайнизма, буддизма и сикхизма. Формирование националистических организаций началось еще в колониальный период новейшей истории Индии. В настоящее время в стране действует целый ряд индусских националистических организаций, о некоторых из которых мы рассказывали в предыдущих частях статьи. Большинство из этих организаций формировались в штате Махараштра на западе страны. Маратхами по национальности были и ключевые фигуры индусского национализма — Тилак, Саваркар, Хедгевар, Голвалкар, Такерей. Однако, впоследствии некоторые организации смогли распространить свою деятельность и за пределы Махараштры, и даже за пределы самой Индии.Одной из крупнейших международных организаций последователей индусского национализма и концепции «хиндутва» является «Вишва хинду паришад» — «Всемирный совет индусов». Ее создание было вызвано стремлением индусских националистов консолидировать свои усилия для утверждения принципа «хиндутвы» в качестве основополагающего для политической жизни Индии. 29 августа 1964 года в Бомбее (ныне — Мумбаи) проходил очередной Кришна-джанмаштами — фестиваль, посвященный дню рождения Кришны. В это же время проходил и съезд «Раштрия сваямсевак сангх», в котором принимали участие не только члены организации, но и представители всех дхармических общин Индии — то есть, не только индуистов, но и буддистов, джайнистов и сикхов. Кстати, от буддистов в съезде участвовал сам Далай-лама XIV, к тому времени уже проживавший в Индии. Выступавший на съезде лидер «Раштрия сваямсевак сангх» Голвалкар заявил, что все индусы и последователи индийских религий должны консолидироваться для защиты Индии и интересов индусов. Именно для достижения этой цели, согласно заявлению, и было начато создание Всемирного совета индусов.Его президентом был избран Свами Чинмайананда (1916-1993) — всемирно известный индуистский гуру, основатель «Чинмайя миссии», пропагандировавшей учение Адвайта Веданты. «В миру» Свами Чинмайананду звали Балакришна Менон. Уроженец южного региона Керала, в молодости он учился в университете Лакхнау, работал журналистом, активно участвовал в движении за независимость Индии и даже подвергался тюремному заключению. Генеральным секретарем «Вишва хинду паришад» стал Шива Шанкара Апте (1907-1985) — также журналист по профессии, один из лидеров «Раштрия сваямсевак сангх». Выступая на съезде, Апте подчеркнул, что в современной ситуации христиане, мусульмане и коммунисты конкурируют за влияние на индусское общество. Поэтому необходимо консолидировать индусов и оградить их от чужеземных идеологий и религий. В качестве базовых принципов новой организации были определены: 1) утверждение и пропаганда индусских ценностей, 2) консолидация всех индусов, проживающих за пределами Индии и защита индусской идентичности в мировом масштабе, 3) объединение и усиление индусов в самой Индии. Символом «Вишва хинду паришад» стало священное для индусов баньяновое дерево.Дальнейшая популяризация Всемирного совета индусов была связана с изменениями в политической ситуации в стране и с ухудшением индо-пакистанских отношений. Стремительное усиление организации началось в 1980-е годы и было связано с начатой кампанией в Айодхье. Некогда этот древний город, расположенный в штате Уттар-Прадеш, был столицей крупной индусской державы Чандрагупты II. Он считается местом рождения бога Рамы и почитается в качестве одного из важнейших священных городов индуизма. Однако, в Средние века территория Уттар-Прадеш стала объектом экспансии мусульман и вошла в состав державы Великих Моголов. В XVI веке император Бабур основал в городе Айодхья мечеть Бабри. Она простояла почти четыре столетия, но в начале 1980-х гг. индусские националисты заявили, что мечеть была построена на месте разрушенного моголами храма бога Рамы. Началась кампания «за освобождение Айодхьи», в которой массовое участие приняли активисты «Вишва хинду паришад».Массовые действия «Вишва хинду паришад» по «освобождению Айодхьи» начались с демонстраций протеста и постоянных исков в суд. Организация пыталась добиться закрытия мечети Бабри и ссылалась в качестве аргумента на заброшенное состояние культового учреждения. В результате кампании организация обрела поддержку со стороны широких масс индусского населения, в первую очередь — радикально настроенной молодежи. В 1984 году было создано молодежное крыло «Вишва хинду паришад» — «Баджранг дал». Оно выступало с более радикальных позиций. Кампания «за освобождение Айодхьи» была популяризована с помощью ресурсов «Бхаратия джаната парти», в результате чего вышла в число наиболее обсуждаемых в индийских средствах массовой информации. Начались марши «за освобождение Айодхьи». Но правительство Индийского национального конгресса предпочитало нараставшую проблему игнорировать. Как оказалось — зря.6 декабря 1992 года «марш на Айодхью», в котором приняли участие свыше 300 тысяч индусов, завершился разрушением мечети Бабри. Это событие было неоднозначно воспринято в индийском обществе. В целом ряде регионов страны начались массовые беспорядки в виде уличных столкновений индусов и мусульман. Волнения сопровождались человеческими жертвами, погибли 1-2 тысячи человек. Расследование инцидента в Айодхье продолжалось до 2009 года. Правительственной комиссией, которой руководил бывший судья Верховного суда Либерхан, был сделан вывод о том, что разрушение мечети подготовили и осуществили индусские националистические организации. Однако, представители «Вишва хинду паришад» выступили с заявлением о мотивированности их действий растущими противоречиями между индусами и мусульманами Индии. Всемирный совет индусов выступил с резкой критикой политики Индийского национального конгресса, который обвинили в поддержке мусульманских и христианских меньшинств и ущемлении интересов индусского большинства. В настоящее время, как и другие организации, разделяющие концепцию «хиндутва», «Вишва хинду паришад» выступает под лозунгами индусского религиозного национализма — за индусскую идентичность, за преимущественные права индусов на индийской земле.Главным объектом критики «Вишва хинду паришад» в последние годы стали исламские фундаменталисты. ВХП обвиняет их в экспансии на территорию Индии и критикует правительство за то, что оно не предпринимает реальных действий по защите индусской идентичности. Особенные опасения вызывает у индусских националистов нерадостная перспектива распространения террористической активности радикально-фундаменталистских организаций, действующих на Ближнем и Среднем Востоке, на территорию Индии. Недоброжелательное отношение к исламу со стороны индусских националистов связано с тем, что последние рассматривают ислам как религию, насаждавшуюся на индийской земле захватчиками, пришедшими с запада — с территории Среднего Востока. При этом мусульман обвиняют в том, что в прошлом их единоверцы разрушали индусские храмы и насильно обращали индусов в ислам. Негативно относится ВХП и к христианству, только уже по другим соображениям — христианство связывается индусскими националистами с эпохой колонизации Индии. Миссионерская деятельность христианских священников, по мнению националистов, представляла собой одну из форм духовной и идеологической колонизации Индостана.В настоящее время ВХП выдвигает несколько основных требований, которые можно рассматривать и как цели политической борьбы Всемирного совета индусов. Первая из них — добиться построения храма бога Рамы в Айодхье. Кроме того, ВХП требует запретить обращение индусов в христианство и ислам, прекратить миссионерскую деятельность этих религий в Индии. Важнейший принцип — введение полного запрета на убийство коров на территории Индии, что должно заставить иноконфессиональные группы придерживаться индусских обычаев. Индия, согласно утверждениям «Вишва хинду паришад», должна быть официально объявлена государством индусов — «Хинду раштра», в котором приоритетные права получат индуисты, джайнисты, буддисты и сикхи. Большое внимание ВХП уделяет и проблеме терроризма, требуя ужесточить ответственность за участие в террористических организациях. Также организация требует принятия нового Гражданского кодекса, обязательного к исполнению для всех жителей страны, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.С ВХП связаны неоднократные массовые и кровопролитные столкновения между индусами и мусульманами в разных штатах Индии. Одно из наиболее масштабных столкновений произошло в 2002 году. 27 февраля 2002 года загорелся пассажирский поезд, в котором возвращалась после паломничества в Айодхью большая группа индусов. В пожаре погибли 58 человек.Пожар произошел, когда поезд проходил город Годхра, что на востоке западного индийского штата Гуджарат. В поджоге поезда людская молва обвинила мусульманин, которые, якобы, действовали из соображений мести организации «Вишва хинду паришад» за разрушение мечети Бабри, тем более, что в поезде ехали и активисты ВХП. В Гуджарате начались массовые беспорядки, вошедшие в историю как Гуджаратское восстание 2002 года.Наиболее ожесточенные столкновения произошли в Ахмадабаде — крупнейшем городе Гуджарата. Здесь проживает достаточно много мусульман, и именно они стали объектом нападения индусских радикалов. В кровопролитных столкновениях погибли до 2000 мусульман. 22 человека были заживо сожжены толпой беснующихся радикалов в знак мести за пожар в поезде. Правительство было вынуждено ввести в Ахмадабад войсковые части для усмирения протестующих. В четырех городах Гуджарата был введен комендантский час, а представители правительства обратились к индусским националистам с призывом прекратить волну насилия. Одновременно полиция задержала 21 мусульманина. Задержанных заподозрили в причастности к поджогу поезда.«Вишва хинду паришад», будучи праворадикальной организацией, тем не менее, выступает против кастовых предрассудков, поскольку стремится объединить всех индусов, вне зависимости от кастовой принадлежности. Кстати, лидеры ВХП утверждают, что именно индусские националисты, а отнюдь не представители христианских миссий, несут основную нагрузку в деле борьбы против кастовых предрассудков. Равным образом, ВХП выступает против вражды и разногласий между представителями разных «дхармических» религий — индуистами, джайнистами, буддистами и сикхами, поскольку все они являются индусами и должны сплотить свои усилия для утверждения принципов «хиндутвы». В рядах ВХП находятся как относительно умеренные индусские националисты, так и представители крайних радикальных направлений. Более высок радикализм у молодежного крыла организации — Баджранг дал. В переводе это означает «Армия Ханумана» — легендарного обезьяньего царя. Численность этой организации, по словам руководителей, достигает 1,3 млн человек. В Индии действует несколько крупных «шакхи» — учебно-тренировочных лагерей, в которых бойцы «Армии Ханумана» повышают свой уровень физической и образовательной подготовки. Наличие этих лагерей позволяет оппонентам ВХП утверждать, что организация является военизированной и готовит боевиков для участия в массовых беспорядках и погромах иноконфессиональных групп населения.Руководителем «Вишва хинду паришад» в настоящее время является Правин Бхай Тогадия (род.1956) — индийский врач, хирург-онколог по профессии, с молодости участвующий в индусском националистическом движении. Еще в конце 1970-х годов Правин Тогадия работал в качестве инструктора в одном из лагерей подготовки членов «Раштрия сваямсевак сангх». Правин Тогдаия — выходец из штата Гуджарат, где он пользуется большим влиянием. Ряд средств массовой информации связывает его с событиями 2002 года в Гуджарате и утверждает, что влияние Тогадия позволило националистам лоббировать свои позиции в гуджаратской полиции. В результате полиция штата задерживала мусульман по обвинению в причастности к поджогу поезда. Однако, сам Тогадия называет себя противником насилия в рамках движения «хиндутвы» и не приветствует насильственные методы борьбы. Но индийское правительство до недавнего времени относилось к деятельности Тогадия с большими опасениями. Против него возбуждались уголовные дела, а в 2003 году политик помещался под арест.Таким образом, анализируя современный индусский национализм, можно сделать следующие основные выводы по его идеологии и практике. Большинство индусских националистов придерживаются концепции «хиндутва» — индусскости. Это возвышает их над узким религиозным фундаментализмом, поскольку в этой концепции к индусам относятся не только индуисты, но и представители других религий индийского происхождения — буддисты, джайнисты и сикхи. Во-вторых, индусских националистов отличает негативное отношение к кастовой иерархии, стремление к эмансипации неприкасаемых и женщин, что задает прогрессивный вектор для целого ряда направлений их деятельности. Основную опасность для Индии индусские националисты видят в распространении чуждой культуры и религии, причем наибольшее неприятие с их стороны вызывает исламская община. Это объясняется не только историческими обидами, но и постоянным противоборством Индии и Пакистана.Приход к власти в Индии «Бхаратия джаната парти», считающейся крупнейшей среди организаций, придерживающихся «хиндутвы», можно рассматривать как начало нового периода в истории индусского национализма. Теперь индусским националистам нет смысла отвергать все начинания правительства, они превращаются лишь в радикальную фракцию, которая может постоянно давить на кабинет министров с целью добиться очередного продвижения идей «хиндутвы» на государственном уровне.