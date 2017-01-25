Сравнение российского Су-35 и американского F-35 Lightning II

Большинство оружия во всём мире имеет альтернативу в том или ином виде. Разные страны часто подражают друг другу и пытаются сделать не хуже, чем у соседей. Россия сегодня старается изменить подобный подход к вооружению и создаёт уникальные военные модели. А та техника, у которой появляются аналоги за рубежом, зачастую превосходит их по большинству параметров. Для примера можно рассмотреть российские многоцелевые сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35 и американские истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.Сразу же стоит отметить, что обозначение «Поколение 4++» в моделях Су-35 является условным и лишь указывает, что по совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения. Более того, при сравнении определённых моделей можно увидеть, что класс 4++ по некоторым параметрам лучше своих «старших братьев».О плюсах говорить можно много и долго, поэтому начнём сразу с минусов моделей и их сравнения. Су-35 уступает своему аналогу в комплексе способов снижения заметности. Стелс-технология данной модели российского истребителя приблизительно имеет коэффициент отражённой поверхности в пределах 12 квадратных метров. В то время как для Ф-35 была разработана специальная геометрия планера самолёта и целый набор поглощающих сигналы средств.Также некоторые критики утверждают, что Су-35 имеет менее продуктивную технологию АФАР (активной фазированной антенной решётки). Однако на этом фактические минусы, если их можно таковыми назвать, у многоцелевого истребителя Су-35 заканчиваются. Равно как и плюсы истребителя-бомбардировщика Ф-35.Скептики могут сказать, что, наоборот, российская модель является прототипом, так как его разработка началась позже: выбор конструкции F-35 был сделан ещё в 2001 году, в то время как сборка первого опытного самолёта Су-35 (б/н 901) была завершена летом 2007 года. Хотя тут есть важный нюанс. Американское конструкторское бюро Lockheed Martin разрабатывало и проектировало будущий истребитель-бомбардировщик при поддержке ОКБ имени Яковлева.Именно знания и опыт российских инженеров повлияли на будущее строение Ф-35. К тому же начало боевой эксплуатации Lockheed Martin F-35 Lightning II стартовало почти на год позже, чем Су-35. С 31 июля 2015 года и с 12 февраля 2014 года соответственно.Проект «Локхид-Мартин» Ф-35 «Молния II» собирал отрицательные отзывы критиков с самого своего создания. Несмотря на то, что разрабатываемый истребитель был заявлен в пятом поколении, считаться таковым он смог только в Штатах. В американских самолётах делают упор на «обвесах» и количестве вооружения, задвигая скорость и манёвренность на второй или даже третий план.Именно поэтому австралийский аналитический центр Air Power Australia неоднократно заявлял, что F-35 не соответствует требованиям к истребителю пятого поколения, ведь из-за своего веса у него нет невозможности полёта на сверхзвуковой скорости без использования форсажа. После некоторых учебных и боевых задач Ф-35 также была присвоена малая степень «живучести». Всё это при условии огромных денежных затрат на производство.Даже президент США Дональд Трамп раскритиковал вторую «Молнию», заявив, что, если модель не улучшат и не удешевят, он найдёт истребители получше. 108,1 миллиона долларов за модель, которая не имеет возможности увернуться от ракет и падает, не разогнавшись до сверхзвуковой, — сомнительное вложение бюджета страны.Итого: два минуса ввиду отсутствия модернизации против одного большого летающего минуса, пусть и невидимого для воздушных радаров. По-моему, выбор очевиден. Два американских Ф-35 могут идти против одного Су-35 и не выйти победителями.