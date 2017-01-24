Проект легкого танка UDES 19 (Швеция)



Общий вид танка UDES 17



Общий вид танка UDES 18



Схема машины UDES 19



Деревянный макет танка UDES 19 (на переднем плане) и серийный Strv 103



Макетный образец на базе шасси Marder



Опытная машина, вид на левый борт



Испытания опытной башни проводились как с установленным кожухом, так и без него



Башня и автоматика заряжания второго прототипа, построенного на основе Strv 103

По материалам сайтов:

http://ointres.se/

https://ritastatusreport.live/

http://ritastatusreport.blogspot.ru/

http://tanks-encyclopedia.com/

В начале семидесятых годов Швеция дала старт активным работам в области бронетанковой техники. Всего за несколько лет было создано большое количество разнообразных проектов танков и иных боевых машин. В ходе этих работ изучались перспективы тех или иных идей и решений. Кроме того, постепенно формировался оптимальный облик перспективной боевой машины, пригодной для принятия на вооружение. В 1974-75 годах актуальной проблемой стала разработка проекта под условным обозначением UDES 19.В 1974 году компании Bofors и Hägglunds по заказу управления материальной части FMV разработали совместный проект UDES 15/16. Этот проект предлагал строительство гусеничной боевой машины с бронированием средней толщины и орудием калибра 105 или 120 мм. Главное оружие танка располагалось в поворотной башне и комплектовалось автоматом заряжания. Проект был доведен до строительства ходового макета и полноразмерной деревянной модели, после чего работы были остановлены. Изучив собранные данные и проанализировав полученный опыт, авторы проекта решили отказаться от дальнейшего развития существующей разработки в пользу новых работ аналогичного назначения.Ранее было установлено, что лафетная компоновка башни с размещением орудия и автомата заряжания в отдельном бронированном агрегате представляла определенный интерес. Результатом такого интереса со стороны военных стало появление нескольких новых проектов. Так, в рамках проекта UDES 17 было предложено оснастить лафетной орудийной установкой гусеничное шасси, представляющее собой дальнейшее развитие серийного танка Strv 103. В походном положении пушка могла опускаться на корпус, а перед боем ее следовало поднимать, что давало возможность полноценной вертикальной наводки в пределах широкого сектора.Убираемая турель с пушкой решала некоторые задачи, но все же была слишком сложной в производстве и эксплуатации. По этой причине был создан проект UDES 18, в котором башня лафетной компоновки с размещением экипажа внутри корпуса не имела возможности убираться в корпус. Пушку оснастили автоматом заряжания с подачей снарядов из сменного кормового короба. На корпусе предусматривалась стрела для подачи запасного короба с дополнительным боекомплектом. Тем не менее, и этот проект не вышел из стадии предварительной проработки. В то же время, некоторые идеи из этого проекта предлагалось использовать в новых работах.Дальнейшим развитием идей этих двух проектов должен был стать танк UDES 19. В его конструкции планировалось использовать уже предложенные идеи. Кроме того, могли найти применение и некоторые новые решения. В случае удачного выполнения всех поставленных задач новый легкий танк мог получить ряд характерных преимуществ перед существующей техникой зарубежного производства. При этом, однако, преимущества перед отечественным Strv 103 были бы не столь явными и выраженными.Как и другие проекты семейства UDES (Underlagsgrupp Direkt Eld Stridsfordon – «Наземная боевая машина, стреляющая прямой наводкой»), новый танк под номером «19» разрабатывался с учетом изначальных требований, сформированных специалистами FMV еще несколько лет назад. Танк должен был иметь боевую массу около 25 тонн, нести пушку калибра 105 или 120 мм, а также защищать экипаж от пуль и артиллерийских снарядов малокалиберной артиллерии. Подвижность должна была обеспечиваться двигателем, дающим удельную мощность в пределах 20-25 л.с. на тонну. Следует отметить, что все проекты семейства UDES разрабатывались в соответствии с такими требованиями, но их результаты заметно отличались друг от друга. Похожим образом обстояло дело и с UDES 19. Одними своими особенностями он должен был походить на другую технику программы, тогда как прочие черты приводили к серьезным отличиями.Одной из целей проекта UDES 19 было сокращение размеров лобовой проекции с целью снижения вероятности обнаружения и поражения на поле боя. Такое требование оказало большое влияние на форму корпуса. Применение лафетной башни, в свою очередь, позволило более полно использовать имеющиеся возможности в области доработки корпуса.Готовый корпус для нового танка должен был иметь наклонные верхние листы, образующие характерную конструкцию. Наиболее крупный и толстый лист находился в передней части машины, снизу к нему присоединялись прямоугольные детали. Предусматривалось изготовление невысоких надгусеничных ниш с вертикальными бортами небольшой высоты. Сверху они прикрывались наклонными участками крыши. Схожим образом была устроена корма. Горизонтальный участок крыши имел сравнительно малую площадь и предназначался для установки всего необходимого оборудования.В очередной раз предлагалось использовать компоновку корпуса с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Центр корпуса должен был отдаваться под сравнительно крупный обитаемый отсек с рабочими местами всего экипажа. Позади экипажа планировалось поместить объем для механизированных укладок боекомплекта и некоторых элементов автомата заряжания. Также боекомплект мог размещаться за пределами корпуса в специальном вынесенном коробе.Для обеспечения требуемой подвижности танку UDES 19 требовался двигатель мощностью около 500-550 л.с., при помощи трансмиссии выводящий крутящий момент на передние ведущие колеса. Рассматривались два варианта ходовой части, имевшие минимальные различия. В одном из них на каждом борту предлагалось устанавливать по пять опорных катков, в другом – по шесть. Во всех случаях должна была использоваться регулируемая гидравлическая подвеска. При этом балансиры двух передних пар катков должны были поворачиваться назад, остальные – вперед. Предполагалось, что для улучшения боевых качеств техники ходовая часть сможет изменять положение корпуса и орудия.Наибольший интерес в проекте UDES 19 представляла конструкция боевого модуля. На погоне корпуса должна была располагаться опорная плита лафетной башни, незначительно выступающая над крышей. На этой детали помещались две вертикальные стойки с шарнирами для установки цапф качающейся артиллерийской части. Последняя получила броневой корпус с клиновидной лобовой частью, отличающейся большим наклоном верхнего листа. Прочие элементы корпуса имели прямоугольное сечение. В лобовом листе имелась амбразура для вывода ствола, в днище и комовом листе – отверстия для взаимодействия с автоматикой перезарядки. Наводить оружие в вертикальной плоскости предлагалось при помощи пары гидроцилиндров.Базовый вариант перспективного танка должен был нести 105-мм нарезную пушку. Орудие со стволом длиной 45 калибров имело дульный тормоз характерной квадратной формы и комплектовалось автоматом заряжания. По некоторым данным, в рамках экспериментального проекта подобные системы было решено заимствовать у серийного среднего танка Strv 103. Подача снаряда к пушке могла осуществляться при помощи качающегося рычага, перемещающегося от укладки до казенной части. Также не исключалась возможность использования систем иной конструкции. Снаряды должны были располагаться в корме корпуса либо в вынесенном кожухе. Размещение укладок в кормовой нише боевого модуля не предусматривалось.Весь экипаж из трех человек должен был помещаться в едином обитаемом отсеке в центральной части корпуса. Впереди располагался пост управления с местом механика-водителя, оснащенным собственным люком и смотровыми приборами. Командир-наводчик должен был находиться в подбашенном пространстве и могли перемещаться вместе с вращением башни. Для доступа в машину он тоже должен был использовать собственные люки в крыше. Размещение и тип прицельных устройств неизвестны. Возможно, танк мог комплектоваться перископическими прицепами и оптико-электронными системами.После разработки проекта компании-подрядчики получили добро на строительство опытной техники и проведение ее испытаний. С целью ускорения и упрощения этих работ было решено отказаться от сборки полноценного прототипа танка, для начала построив упрощенный ходовой макет. Дополнительным способом ускорения программы было применение готовой серийной бронемашины, которую планировалось использовать в качестве основы для опытного танка. В середине семидесятых годов Швеция приобрела у ФРГ значительное количество танков Leopard 1 и боевых машин пехоты Marder. Именно новую импортную БМП решили использовать в новом проекте в качестве пробного шасси для одного их прототипов.Необходимо отметить, что немецкая бронемашина могла стать весьма удачным опытным шасси. В исходной комплектации БМП Marder имела боевую массу 28,5 т, а также корпус характерной формы с наклонным лобовым листом больших размеров и заваленными внутрь верхними частями бортов. Компоновка боевой машины пехоты тоже соответствовала планам проекта UDES 19. Наконец, она оснащалась двигателем мощностью 590 л.с., что давало показатели удельной мощности на требуемом уровне. Как следствие, после удаления штатной башни бронемашина Marder могла стать весьма удобным стендом для отработки идей перспективного проекта.В ходе переделки импортная машина лишилась имеющейся башни с малокалиберной автоматической пушкой и пулеметом. Кроме того, из кормового десантного отделения могли быть удалены некоторые узлы и агрегаты, прежде всего, более не нужные сиденья для солдат. На имеющийся погон установили макет боевого модуля с 105-мм пушкой. Ввиду иной конструкции корпуса башня лафетной компоновки имела опорную деталь меньшего диаметра. При этом все прочие детали соответствовали исходному проекту легкого танка.Как показывают имеющиеся материалы, изначально опытный макет орудийной установки состоял только из лафета, пушки и некоторых устройств, монтируемых рядом с казенником. Впоследствии установка получила кожух, соответствующий разработанному проекту. Во время испытаний ходовой макет танка преодолевал трассы как с открытым, так и с защищенным орудием. Вероятно, при этом планировалось проверить живучесть пушки в различных условиях, а также устойчивость орудийной установки к различным загрязнениям и помехам.Также известно о существовании второго экспериментального образца на базе серийной бронемашины. В этом случае башня лафетной компоновки была смонтирована на среднем танке Strv 103. C дорабатываемой машины удалили штатное орудие и все связанные с ним устройства боевого отделения. Вместо этого оружия на крыше корпуса, рядом с люками экипажа, установили цилиндрическую опору с поворотным боевым модулем лафетной компоновки. Именно на этом прототипе испытывался автомат заряжания с качающимся рычагом, поднимающим снаряды к пушке. Рычаг не имел возможности поворота вокруг оси башни, из-за чего при перезарядке, по-видимому, не мог «догонять» повернутую в ту или иную сторону пушку.Испытания двух экспериментальных образцов показали примерные характеристики перспективной башни нестандартной компоновки. Автоматика заряжания и устройства наведения надежно работали в разных условиях и при воздействии различных внешних факторов. Никакие осадки не мешали автомату заряжания и приводам наводки. Кроме того, системы башни тестировались и с более серьезными помехами. Для этого прямо в агрегаты боевого модуля помещали ветви деревьев толщиной до 5 см. Автоматика успешно ломала, «пережевывала» и выбрасывала ветки, продолжая правильную работу. Таким образом, при наличии или отсутствии броневого кожуха пушка и ее агрегаты могли работать без каких-либо значительных проблем, полноценно выполняя свои функции.Параллельно с испытаниями двух машин, оснащенных макетами боевого модуля, авторы проекта UDES 19 построили деревянный макет легкого танка. Это изделие имело упрощенную конструкцию, однако наглядно демонстрировало общие особенности перспективной разработки. Макет имел корпус с наклоненными внутрь верхними частями лба и бортов, а также оснащался башней лафетной компоновки с кожухом для казенника. Вместо полноценной ходовой части макет получил фанерные короба, на бортах которых были нарисованы элементы ходовой части: ведущее и направляющее колесо, пять опорных катков и поддерживающие ролики.По своим габаритам макет танка UDES 19 мало отличался от серийного Strv 103. Длина немного превышала 6 м, ширина – не менее 3,5 м, высота – не более 2,2-2,4 м. Примечательно, что при измерении высоты по крыше корпуса перспективный танк был немного ниже серийного, а разница в габаритах обуславливалась оригинальной башней. Таким образом, с точки зрения габаритов и, возможно, подвижности два образца были схожи. При этом более новый танк UDES 19 имел преимущества в виде более высокой линии огня, полноценных средств наведения и возможности использования пушки большего калибра без необходимости серьезнейшей переработки корпуса и его внутренних устройств.Испытания двух экспериментальных образцов, оснащенных башней оригинальной конструкции, позволила определить реальные возможности и перспективы основных идей, используемых в проекте UDES 19. Башня лафетной компоновки, имеющая ряд характерных преимуществ, показала себя с хорошей стороны, что позволяло продолжать развитие подобных идей. Тем не менее, проект №19 не был продолжен, вскоре его закрыли.Проект легкого танка UDES 19 являлся очередной разработкой своего семейства, предназначенной для проверки тех или иных новых идей. Сотрудниками компаний Bofors и Hägglunds при сотрудничестве с управлением FMV был разработан полноценный проект легкой бронемашины с орудием сравнительно большой мощности. Проверка основных идей проекта осуществлялась при помощи двух экспериментальных машин на базе серийной бронетанковой техники и одного деревянного макета. Предложения конструкторов были проверены, после чего необходимость в дальнейших работах по текущему проекту попросту пропала.Построенные экспериментальные машины более не были нужны авторам проекта, из-за чего их, по-видимому, перестроили по исходным проектам и вернули в обычную эксплуатацию. Деревянный макет отправился «на дрова». Теперь испытывать предполагалось прототипы, построенные в рамках иных новых проектов, имеющих самое прямое отношение к прекращенному UDES 19.Проверенные идеи в ближайшем будущем планировалось воплощать в новых проектах семейства UDES. В этих работах также предполагалось реализовать некоторые другие предложения. В частности, заказчик высказал претензии к подвижности и проходимости имеющейся техники. Существующие и перспективные гусеничные бронемашины отличались высокой подвижностью на пересеченной местности, но все же не были лишены недостатков. В связи с этим вскоре стартовал проект UDES XX 5. Его целью было создание бронемашины с башней лафетной компоновки, отличающейся от другой техники семейства кардинально улучшенной проходимостью.