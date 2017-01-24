06:04 25 января

Ехидные комментарии. Русские хакеры – это навсегда!

Джоны, Джеймсы, Оливеры и прочие Полы! Господа, ну право, что же вы! Стоит ли так уж сразу впадать в откровенную паранойю из-за таких пустяков, как пара-тройка заметок в СМИ?

Ехидные комментарии. Русские хакеры – это навсегда!


Конечно, эти страшные и беспощадные русские хакеры, которые круглосуточно атакуют Америку, — это страшно. Это так же страшно, как Путин. Путин, конечно, страшнее, потому что он Путин, но русские хакеры тоже страшно. Путина все знают в лицо, а русских хакеров — нет. Имя им — легион, лица их скрыты, но дела их черны и зловещи!


Понятно, что все как один, русские хакеры носят черные футболки с изображением Путина, и Путин всех их давно и надежно взял под крыло. Короче, Люцифер и его верная рать. Под крыльями Тьмы.

И уж если эта рать взялась за Америку, то ничего хорошего ждать от нее не стоит. От Путина никто в Америке ничего хорошего не ждет, а от призрачных хакерских легионов и тем более.

Боже, защити Америку! А еще лучше, поделись файерволом своим.

Но с другой-то стороны, господа американцы, в любой ситуации можно найти и положительные аспекты. Например, на русских теперь можно свалить все. Если кто не понял, повторяю: НА РУССКИХ МОЖНО ТЕПЕРЬ СВАЛИТЬ ВСЕ!

И все неприятности (или наоборот, приятности) можно объяснить вмешательством в вашу жизнь русских хакеров. Ну, и Путина — как верховного хакерокомандующего.

Американцы, вы задумайтесь вот над чем. Ваше фото на сайте знакомств в разделе «краткосрочные знакомства без обязательств» — это не вы. Как минимум, это под вашей украденной фотографией агент Путина собирает сведения об американках, у которых не сложилась личная жизнь. Или, вариант более интересный, это способ шантажа. Шантажируют, понятное дело, вас.

Кстати, шантажом русских хакеров вполне можно оправдать и небольшие систематические траты, не запланированные семейным бюджетом. А что делать? Не заплатишь — завтра можешь оказаться в списках разыскиваемых за неуплату алиментов или еще где-то в не менее приятном месте. Или ссылка на страничку сайта знакомств может оказаться в почте у супруги. Ее почту русским хакерам найти — это не сложнее, чем на сайт Пентагона залезть.

И те 1000 долларов, которые исчезли с вашей карты после поездки в Рено или Вегас, тоже можно объяснить хакерским взломом. Они, хакеры, и больше бы сняли и вывели в оффшор, если бы вы не напряглись по полной программе.

Американцы (да и американки), вы задумайтесь.

Если уж так вышло, что русские хакеры взломали всю Америку, то может, стоит отнестись к этому с юмором ковбоев и просто найти в этом приятные моменты?

Глаз-камера вашего яблочного чуда включается в самое неподходящее время? Нелогичное поведение компьютера, ноутбука, планшета, смарт-телевизора говорят вам о том, что вы «под колпаком»?

Ну да, если у вас нет (пока) паранойи, это не значит, что за вами не следят. АНБ, ЦРУ, ФСБ, ГРУ и другие страшные аббревиатуры на три буквы. Самые жуткие, конечно, из АХР — ассоциации хакеров России. Конечно, за вами следят. Следят за вами, вашими страницами и счетами, вашей перепиской с бабушкой из Оклахомы и лечащим врачом вашего попугая.

Следят и будут следить. И никаких шансов хоть что-то изменить. Россия пришла в Крым (хотя некоторые утверждают, что наоборот, но кто таких в США будет слушать?), и, как сказал Путин, «это надолго». Если не навсегда, как говорят в России. Теперь Россия пришла в Америку с помощью своих хакеров.

И это тоже, боюсь, надолго, если не навсегда.

И никогда уже Америка не будет прежней. Вы после выборов разве этого там не поняли?

Дорогие партнеры, подумайте, вдруг мои советы вам пригодятся и хоть немного скрасят ваше темное и беспросветное существование под дланью русских хакеров. Хакеры, поверьте, это не самое страшное, что могло случиться в спокойной и размеренной американской жизни.

В этом даже можно и некоторую пользу усмотреть.

Так что может, не стоит заклеивать объективы камер? Все равно не поможет… Мы уже здесь...

2:5025/73.117
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 15
  1. Teberii Вчера, 15:10
    Назначить виновных в своих промахах, всегда проще чем признать свою ошибку.
    Teberii
    1. jjj Вчера, 21:57
      Вот какая, однако, петрушка получилась. В Британии всплыли некоторые подробности неудачного пуска прошлым летом с британской подводной лодки американской баллистической ракеты "Трайдент". Неудача, так неудача - с кем не бывает, благо ракета практическая, без боезаряда. Но в чем заключалась неудача? После старта ракета пошла не в район Атлантики около Африки, а повернула к американским берегам. На родину потянуло. Казалось бы, случай. Но почему-то мировые СМИ мало пишут об инциденте и не заявляют, что это ракету русские хакеры перенацелили. А меня со вчерашнего дня терзают очень сильные подозрения. А что, если это действительно демонстрация российских возможностей
      jjj
  2. wasjasibirjac Вчера, 15:32
    Следят за вами, вашими страницами и счетами, вашей перепиской с бабушкой из Оклахомы и лечащим врачом вашего попугая.
    прмчем следит попугай. он тоже хакер. ну или бот. bully
    wasjasibirjac
  3. vadimalehin76 Вчера, 15:36
    Все, братцы коллектив в ауте (лежит под столами и ржут как те кони). Улыбнули это мягко сказано. Торгуем компами а от этой статьи не то что торговать, из под стола не вылезти. Всем форумчанам отличнейшего настроения и Вступайте срочно в АХР. laughing lol lol feel
    vadimalehin76
  4. Mr Shrek Вчера, 15:46
    Это сильно))
    Мой вечер удался)))
    Mr Shrek
  5. антивирус Вчера, 15:46
    Например, на русских теперь можно свалить все. Если кто не понял, повторяю: НА РУССКИХ МОЖНО ТЕПЕРЬ СВАЛИТЬ ВСЕ!
    Этим летом в Америке обязательно будет много малярийных комаров и москитов. В Якутии, сейчас, при -50 гр, их выращивают по личному указанию Путина.
    Для нанесения не приемлемого ущерба мирной Америке.
    антивирус
    1. Corsair Вчера, 17:56
      Цитата: антивирус
      Этим летом в Америке обязательно будет много малярийных комаров и москитов. В Якутии, сейчас, при -50 гр, их выращивают по личному указанию Путина.

      Не забудьте их предварительно перед заброской заразить сибирской язвой, эболой и зиком wassat
      Corsair
      1. антивирус Вчера, 21:18
        срочно дополнения в госзаказ внести.
        антивирус
  6. LVMI1980 Вчера, 15:58
    НУ конечно это про нас laughing
    у меня знакомого программиста называют "Мишка на сервере" - уже лет так 20 laughing
    LVMI1980
  7. Trouble Вчера, 17:53
    laughing laughing laughing
    А ещё у нас прогеров "вирусами" кличут.
    Trouble
  8. knn54 Вчера, 17:54
    Олимпийцы,хакеры...кто следующий?
    knn54
  9. Stinger Вчера, 18:14
    Да, ребята! Это вам не Меркель подслушивать. Это навсегда. Путин верхом на медведе с голым торсом, в одной руке атомная бомба, ну, а в другой - пучок хакеров А на голове корона из нефтегазовой трубы с надписью: "Forward to the West"!
    Stinger
  10. andryz72 Вчера, 21:00
    Грешно смеяться над убогими!!!!!
    andryz72
  11. НЕКСУС Вчера, 21:14
    Интересно получается...пару лет назад выяснилось ,что АНБ слушает всех,следит за всеми и как-то по этому поводу даже в США истерии сильной то не было.Даже Меркель это молча проглотила...а тут вонь подняли ,причем как дети малые.
    А кто громче всех кричит-Держи вора?
    НЕКСУС
  12. krops777 Сегодня, 04:08
    Сидит сейчас за компом какой-нибудь прыщавый подросток переросток российский хакер и от этих публикаций мнит себя "Королем Мира". lol
    krops777

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