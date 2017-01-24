Ехидные комментарии. Русские хакеры – это навсегда!

Джоны, Джеймсы, Оливеры и прочие Полы! Господа, ну право, что же вы! Стоит ли так уж сразу впадать в откровенную паранойю из-за таких пустяков, как пара-тройка заметок в СМИ?Конечно, эти страшные и беспощадные русские хакеры, которые круглосуточно атакуют Америку, — это страшно. Это так же страшно, как Путин. Путин, конечно, страшнее, потому что он Путин, но русские хакеры тоже страшно. Путина все знают в лицо, а русских хакеров — нет. Имя им — легион, лица их скрыты, но дела их черны и зловещи!Понятно, что все как один, русские хакеры носят черные футболки с изображением Путина, и Путин всех их давно и надежно взял под крыло. Короче, Люцифер и его верная рать. Под крыльями Тьмы.И уж если эта рать взялась за Америку, то ничего хорошего ждать от нее не стоит. От Путина никто в Америке ничего хорошего не ждет, а от призрачных хакерских легионов и тем более.Боже, защити Америку! А еще лучше, поделись файерволом своим.Но с другой-то стороны, господа американцы, в любой ситуации можно найти и положительные аспекты. Например, на русских теперь можно свалить все. Если кто не понял, повторяю: НА РУССКИХ МОЖНО ТЕПЕРЬ СВАЛИТЬ ВСЕ!И все неприятности (или наоборот, приятности) можно объяснить вмешательством в вашу жизнь русских хакеров. Ну, и Путина — как верховного хакерокомандующего.Американцы, вы задумайтесь вот над чем. Ваше фото на сайте знакомств в разделе «краткосрочные знакомства без обязательств» — это не вы. Как минимум, это под вашей украденной фотографией агент Путина собирает сведения об американках, у которых не сложилась личная жизнь. Или, вариант более интересный, это способ шантажа. Шантажируют, понятное дело, вас.Кстати, шантажом русских хакеров вполне можно оправдать и небольшие систематические траты, не запланированные семейным бюджетом. А что делать? Не заплатишь — завтра можешь оказаться в списках разыскиваемых за неуплату алиментов или еще где-то в не менее приятном месте. Или ссылка на страничку сайта знакомств может оказаться в почте у супруги. Ее почту русским хакерам найти — это не сложнее, чем на сайт Пентагона залезть.И те 1000 долларов, которые исчезли с вашей карты после поездки в Рено или Вегас, тоже можно объяснить хакерским взломом. Они, хакеры, и больше бы сняли и вывели в оффшор, если бы вы не напряглись по полной программе.Американцы (да и американки), вы задумайтесь.Если уж так вышло, что русские хакеры взломали всю Америку, то может, стоит отнестись к этому с юмором ковбоев и просто найти в этом приятные моменты?Глаз-камера вашего яблочного чуда включается в самое неподходящее время? Нелогичное поведение компьютера, ноутбука, планшета, смарт-телевизора говорят вам о том, что вы «под колпаком»?Ну да, если у вас нет (пока) паранойи, это не значит, что за вами не следят. АНБ, ЦРУ, ФСБ, ГРУ и другие страшные аббревиатуры на три буквы. Самые жуткие, конечно, из АХР — ассоциации хакеров России. Конечно, за вами следят. Следят за вами, вашими страницами и счетами, вашей перепиской с бабушкой из Оклахомы и лечащим врачом вашего попугая.Следят и будут следить. И никаких шансов хоть что-то изменить. Россия пришла в Крым (хотя некоторые утверждают, что наоборот, но кто таких в США будет слушать?), и, как сказал Путин, «это надолго». Если не навсегда, как говорят в России. Теперь Россия пришла в Америку с помощью своих хакеров.И это тоже, боюсь, надолго, если не навсегда.И никогда уже Америка не будет прежней. Вы после выборов разве этого там не поняли?Дорогие партнеры, подумайте, вдруг мои советы вам пригодятся и хоть немного скрасят ваше темное и беспросветное существование под дланью русских хакеров. Хакеры, поверьте, это не самое страшное, что могло случиться в спокойной и размеренной американской жизни.В этом даже можно и некоторую пользу усмотреть.Так что может, не стоит заклеивать объективы камер? Все равно не поможет… Мы уже здесь...2:5025/73.117