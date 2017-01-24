Ехидные комментарии. Русские хакеры – это навсегда!
Джоны, Джеймсы, Оливеры и прочие Полы! Господа, ну право, что же вы! Стоит ли так уж сразу впадать в откровенную паранойю из-за таких пустяков, как пара-тройка заметок в СМИ?
Конечно, эти страшные и беспощадные русские хакеры, которые круглосуточно атакуют Америку, — это страшно. Это так же страшно, как Путин. Путин, конечно, страшнее, потому что он Путин, но русские хакеры тоже страшно. Путина все знают в лицо, а русских хакеров — нет. Имя им — легион, лица их скрыты, но дела их черны и зловещи!
Понятно, что все как один, русские хакеры носят черные футболки с изображением Путина, и Путин всех их давно и надежно взял под крыло. Короче, Люцифер и его верная рать. Под крыльями Тьмы.
И уж если эта рать взялась за Америку, то ничего хорошего ждать от нее не стоит. От Путина никто в Америке ничего хорошего не ждет, а от призрачных хакерских легионов и тем более.
Боже, защити Америку! А еще лучше, поделись файерволом своим.
Но с другой-то стороны, господа американцы, в любой ситуации можно найти и положительные аспекты. Например, на русских теперь можно свалить все. Если кто не понял, повторяю: НА РУССКИХ МОЖНО ТЕПЕРЬ СВАЛИТЬ ВСЕ!
И все неприятности (или наоборот, приятности) можно объяснить вмешательством в вашу жизнь русских хакеров. Ну, и Путина — как верховного хакерокомандующего.
Американцы, вы задумайтесь вот над чем. Ваше фото на сайте знакомств в разделе «краткосрочные знакомства без обязательств» — это не вы. Как минимум, это под вашей украденной фотографией агент Путина собирает сведения об американках, у которых не сложилась личная жизнь. Или, вариант более интересный, это способ шантажа. Шантажируют, понятное дело, вас.
Кстати, шантажом русских хакеров вполне можно оправдать и небольшие систематические траты, не запланированные семейным бюджетом. А что делать? Не заплатишь — завтра можешь оказаться в списках разыскиваемых за неуплату алиментов или еще где-то в не менее приятном месте. Или ссылка на страничку сайта знакомств может оказаться в почте у супруги. Ее почту русским хакерам найти — это не сложнее, чем на сайт Пентагона залезть.
И те 1000 долларов, которые исчезли с вашей карты после поездки в Рено или Вегас, тоже можно объяснить хакерским взломом. Они, хакеры, и больше бы сняли и вывели в оффшор, если бы вы не напряглись по полной программе.
Американцы (да и американки), вы задумайтесь.
Если уж так вышло, что русские хакеры взломали всю Америку, то может, стоит отнестись к этому с юмором ковбоев и просто найти в этом приятные моменты?
Глаз-камера вашего яблочного чуда включается в самое неподходящее время? Нелогичное поведение компьютера, ноутбука, планшета, смарт-телевизора говорят вам о том, что вы «под колпаком»?
Ну да, если у вас нет (пока) паранойи, это не значит, что за вами не следят. АНБ, ЦРУ, ФСБ, ГРУ и другие страшные аббревиатуры на три буквы. Самые жуткие, конечно, из АХР — ассоциации хакеров России. Конечно, за вами следят. Следят за вами, вашими страницами и счетами, вашей перепиской с бабушкой из Оклахомы и лечащим врачом вашего попугая.
Следят и будут следить. И никаких шансов хоть что-то изменить. Россия пришла в Крым (хотя некоторые утверждают, что наоборот, но кто таких в США будет слушать?), и, как сказал Путин, «это надолго». Если не навсегда, как говорят в России. Теперь Россия пришла в Америку с помощью своих хакеров.
И это тоже, боюсь, надолго, если не навсегда.
И никогда уже Америка не будет прежней. Вы после выборов разве этого там не поняли?
Дорогие партнеры, подумайте, вдруг мои советы вам пригодятся и хоть немного скрасят ваше темное и беспросветное существование под дланью русских хакеров. Хакеры, поверьте, это не самое страшное, что могло случиться в спокойной и размеренной американской жизни.
В этом даже можно и некоторую пользу усмотреть.
Так что может, не стоит заклеивать объективы камер? Все равно не поможет… Мы уже здесь...
2:5025/73.117
Конечно, эти страшные и беспощадные русские хакеры, которые круглосуточно атакуют Америку, — это страшно. Это так же страшно, как Путин. Путин, конечно, страшнее, потому что он Путин, но русские хакеры тоже страшно. Путина все знают в лицо, а русских хакеров — нет. Имя им — легион, лица их скрыты, но дела их черны и зловещи!
Понятно, что все как один, русские хакеры носят черные футболки с изображением Путина, и Путин всех их давно и надежно взял под крыло. Короче, Люцифер и его верная рать. Под крыльями Тьмы.
И уж если эта рать взялась за Америку, то ничего хорошего ждать от нее не стоит. От Путина никто в Америке ничего хорошего не ждет, а от призрачных хакерских легионов и тем более.
Боже, защити Америку! А еще лучше, поделись файерволом своим.
Но с другой-то стороны, господа американцы, в любой ситуации можно найти и положительные аспекты. Например, на русских теперь можно свалить все. Если кто не понял, повторяю: НА РУССКИХ МОЖНО ТЕПЕРЬ СВАЛИТЬ ВСЕ!
И все неприятности (или наоборот, приятности) можно объяснить вмешательством в вашу жизнь русских хакеров. Ну, и Путина — как верховного хакерокомандующего.
Американцы, вы задумайтесь вот над чем. Ваше фото на сайте знакомств в разделе «краткосрочные знакомства без обязательств» — это не вы. Как минимум, это под вашей украденной фотографией агент Путина собирает сведения об американках, у которых не сложилась личная жизнь. Или, вариант более интересный, это способ шантажа. Шантажируют, понятное дело, вас.
Кстати, шантажом русских хакеров вполне можно оправдать и небольшие систематические траты, не запланированные семейным бюджетом. А что делать? Не заплатишь — завтра можешь оказаться в списках разыскиваемых за неуплату алиментов или еще где-то в не менее приятном месте. Или ссылка на страничку сайта знакомств может оказаться в почте у супруги. Ее почту русским хакерам найти — это не сложнее, чем на сайт Пентагона залезть.
И те 1000 долларов, которые исчезли с вашей карты после поездки в Рено или Вегас, тоже можно объяснить хакерским взломом. Они, хакеры, и больше бы сняли и вывели в оффшор, если бы вы не напряглись по полной программе.
Американцы (да и американки), вы задумайтесь.
Если уж так вышло, что русские хакеры взломали всю Америку, то может, стоит отнестись к этому с юмором ковбоев и просто найти в этом приятные моменты?
Глаз-камера вашего яблочного чуда включается в самое неподходящее время? Нелогичное поведение компьютера, ноутбука, планшета, смарт-телевизора говорят вам о том, что вы «под колпаком»?
Ну да, если у вас нет (пока) паранойи, это не значит, что за вами не следят. АНБ, ЦРУ, ФСБ, ГРУ и другие страшные аббревиатуры на три буквы. Самые жуткие, конечно, из АХР — ассоциации хакеров России. Конечно, за вами следят. Следят за вами, вашими страницами и счетами, вашей перепиской с бабушкой из Оклахомы и лечащим врачом вашего попугая.
Следят и будут следить. И никаких шансов хоть что-то изменить. Россия пришла в Крым (хотя некоторые утверждают, что наоборот, но кто таких в США будет слушать?), и, как сказал Путин, «это надолго». Если не навсегда, как говорят в России. Теперь Россия пришла в Америку с помощью своих хакеров.
И это тоже, боюсь, надолго, если не навсегда.
И никогда уже Америка не будет прежней. Вы после выборов разве этого там не поняли?
Дорогие партнеры, подумайте, вдруг мои советы вам пригодятся и хоть немного скрасят ваше темное и беспросветное существование под дланью русских хакеров. Хакеры, поверьте, это не самое страшное, что могло случиться в спокойной и размеренной американской жизни.
В этом даже можно и некоторую пользу усмотреть.
Так что может, не стоит заклеивать объективы камер? Все равно не поможет… Мы уже здесь...
2:5025/73.117
Автор: Роман Скоморохов