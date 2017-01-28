Найти и обезвредить: какую технику применяют российские саперы в Сирии

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ весной 2016 года разминировали историческую и жилую части сирийской Пальмиры. Было очищено 825 га территории, 79 км дорог и 8507 различных объектов (зданий). Было обнаружено и обезврежено 17 456 взрывоопасных предметов, в том числе 432 самодельных взрывных устройства.За успехи в службе Противоминный центр был награжден Грамотой Верховного Главнокомандующего ВС РФ и 4 октября центр получил Боевое знамя.С 3 декабря 2016 года сводный отряд разминирования приступил к разминированию сирийского Алеппо. За полтора месяца разминировано около 2 тыс. га территории, 680 км дорог, 3,3 тыс. различных объектов (зданий). При этом было обнаружено и обезврежено более 25 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 13 тыс. самодельных взрывных устройств.Основные инженерные средства и комплексы, применяемые военными при разминировании объектов в СирииОн представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. Этот многофункциональный робототехнический комплекс предназначен для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов с массой взрывчатого вещества до 1 кг.В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6–7 т, ее высота — около 1,4 м, робот-сапер способен подниматься на стенку высотой до 1,2 м.Машиной управляют по радиоканалу при помощи пульта. Оператор комплекса располагается на безопасном расстоянии и может работать на удалении до 1000 м от машины. Скорость траления составляет до 2 км/ч при ширине полосы сплошного траления 1,75 м.Машина также оснащена комплектом навесного оборудования, состоящим из отвалов и тралов различного типа. Сам саперный агрегат перепахивает землю, подрывая все обнаруженные во время траления мины.Инженерными войсками накоплен значительный опыт их эксплуатации: они положительно зарекомендовали себя в ходе опытной войсковой эксплуатации при выполнении задач по очистке местности от взрывоопасных предметов в Чеченской Республике и Республике Ингушетия, а также при выполнении задач по разминированию сирийской Пальмиры в 2016 году. В настоящее время комплексы применяются для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки Алеппо.Миноискатель предназначен для поиска противотанковых и противопехотных мин, корпуса, взрыватели и детали которых изготовлены из металла. Он позволяет оператору производить классификацию обнаруженных объектов по совокупности их электрофизических методов.Обеспечивает обнаружение и селекцию по обобщенным параметрам противотанковых и противопехотных мин, установленных в грунт (снег, воду).Переносной миноискатель изготовлен с применением современных материалов и современной радиоэлектронной базы. Использование пластика помогло существенно уменьшить вес прибора (2,7 кг).Предназначен для защиты сапера от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и поражающего действия пуль огнестрельного оружия, для повышения безопасности сапера и предотвращения вероятности гибели при разминировании местности и объектов вручную и проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях.В состав каждого комплекта входит: шесть костюмов — защитных комплектов сапера "Сокол", шесть защитных шлемов. На каждый костюм приходится две транспортировочные сумки и два комплекта термобелья: летнее и зимнее. Также полагаются боевой нож "Взмах-3" и фонарь.Новый комплект не имеет аналогов. Похожие элементы встречаются, но комплектов в такой же сборке нет.Костюм значительно легче своего предшественника и весит около 8 кг. Это существенно увеличивает продолжительность работы саперов. Титановые защитные панели заменены на прессованный полиэтилен, что тоже уменьшает вес костюма. Помимо этого, усилена защита воротниковой зоны и жизненно важных органов.Предназначен для поиска противотанковых и противопехотных мин в корпусах из любых материалов. Имеет два независимых канала поиска: радиоволновой и индукционный, в каждом из которых имеется свое поисковое устройство и электрическая схема, совмещенные в единой конструкции. Миноискатель обеспечивает поиск противотанковых и противопехотных мин в трех режимах работы: радиоволновом, индукционном и совмещенном.Предназначен для поиска противотанковых и противопехотных мин в корпусах из любых материалов. Обеспечивает поиск противотанковых и противопехотных мин, установленных в грунт, снег или воду и на поверхность грунта или снега.В РВМ-2М использована новая элементная база, что позволило улучшить его основные поисковые параметры в сравнении с миноискателем РВМ-2.Принцип действия РВМ-2М основан на регистрации различия диэлектрической проницаемости и электрической проводимости между миной и средой, в которую мина установлена (грунт, вода, снег).Предназначен для дистанционного обнаружения минно-взрывных устройств с электронными взрывателями: радиоэлектронными компонентами, схемами и транзисторами. Антенный блок и радиолокационный блок с пультом управления расположены впереди, в руках сапера.Он способен обнаружить взрывные устройства, находящиеся за различными преградами: стенами из бетона и кирпича, заборами из колючей проволоки и металлической сетки, под асфальтовым и бетонным покрытием дорог. Дальность обнаружения управляемых мин и самодельных взрывных устройств достигает 30 м.Расчеты минно-разыскных собак выполняют важнейшие задачи по поиску взрывоопасных предметов, в том числе самодельных взрывных устройств, не содержащих металл, что наряду с применением других переносных средств поиска и средств дистанционного обнаружения составляет единый и наиболее полный комплекс средств, предназначенных для проведения работ по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов.В декабре 2016 года стало известно, что в ходе разминирования сирийского Алеппо российские военные нашли боеприпасы производства США, Германии и Болгарии. В одной из штаб-квартир российские саперы обнаружили минометные снаряды калибра 122 мм, снаряды для реактивных систем залпового огня, ручные гранаты, гранатометы, снаряды для гаубиц. По словам военных, таких запасов хватило бы на целый батальон.О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время российские саперы помогают разминировать здания в городе. Как заявляли в Минобороны РФ, перед тем как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки.