Самоходный огнемет Ronson flamethrower (Великобритания)



Лобовая часть машины Ronson flamethrower с брандспойтом огнемета. Фото UK War Office / Iwm.org.uk



Бронетранспортер Universal Carrier, задействованный в военно-исторической реконструкции. Фото Wikimedia Commons



Общий вид самоходного огнемета. Фото Canadiansoldiers.com



Музейный образец серийной машины Wasp II. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://canadiansoldiers.com/

http://pro-tank.ru/

https://nevilshute.org/

http://strangernn.livejournal.com/

Fletcher D. Churchill Crocodile Flamethrower. Osprey. 2007.

В течение 1940 года британские инженеры из управления Petroleum Warfare Department, компании Lagonda и других организаций работали над проектами самоходных огнеметов семейства Cockatrice («Василиск»). Две модели подобной техники пошли в серию и использовались в войсках с целью защиты аэродромов от возможного нападения. К концу года авторы проектов решили использовать имеющиеся наработки и идеи в новых проектах самоходной техники с повышенными характеристиками подвижности. Первый успешный образец такой техники получил название Ronson flamethrower.Одной из главных проблем огнеметов Cockatrice была недостаточная подвижность. Шасси грузовых автомобилей имели не слишком высокую проходимость, ухудшавшуюся большой массой брони и специального оборудования. В ходе испытаний такие особенности техники даже привели к аварии с разрушением некоторых сооружений. По этой причине в конце 1940 года началась разработка самоходного огнемета Basilisk, который должен был отличаться повышенной подвижностью. По некоторым данным, этот проект дошел до стадии испытаний опытного образца, но не заинтересовал армию. Работы в направлении улучшения техники были продолжены.Главным исполнителем работ по новым проектам был Департамент нефтяной войны, отвечавший за создание всего огнеметного и зажигательного оружия для британской армии. Важную роль в создании и развитии техники сыграл глава автомобилестроительной компании Lagonda Рейджинальд П. Фрейзер. Кроме того, к работам привлекались участники предыдущих проектов Невил Шют Норвей и лейтенант Джон Кук. Таким образом, огнеметная машина с повышенной проходимостью фактически разрабатывалась тем же конструкторским коллективом, что и предыдущие «Василиски».Новый проект самоходного огнемета получил рабочее название Ronson flamethrower, под которым и вошел в историю. Особый интерес представляет происхождение такого название. Боевая машина была названа в честь известной американской компании, выпускавшей карманные зажигалки. Подобные изделия пользовались большой популярностью в Великобритании, что и привело к появлению оригинального имени проекта. Примечательно, что схожий принцип наименования техники любили и за океаном: все самоходные огнеметы США неофициально называли Zippo – тоже в честь знаменитых зажигалок.Главной проблемой предыдущих огнеметов разработки PWD и Lagonda была недостаточная подвижность, связанная с использованием колесных шасси грузовых автомобилей. Новый вариант подобной техники должен был основываться на существующем образце с требуемыми характеристиками. По результатам анализа имеющихся гусеничных бронемашин, находящихся в серийном производстве и используемых армией, в качестве носителя обновленного огнемета был выбран бронетранспортер Universal Carrier.БТР Universal Carrier пошли в серию в середине тридцатых годов и стали самой массовой техникой британской армией. Такие машины уже освоили ряд новых специальностей и выпускались в нескольких модификациях того или иного назначения. Теперь список модификаций предлагалось пополнить самоходным огнеметом. Опыт предыдущих проектов показывал, что монтаж нового оборудования на гусеничное шасси не представляет собой чрезмерно сложную задачу.Бронетранспортер имел узнаваемый внешний вид, обусловленный особенностями компоновки. Корпус машины изготавливался из броневых листов толщиной до 10 мм, защищавших экипаж от пуль и осколков. Лобовая часть корпуса имела уменьшенную высоту, позади нее находилось отделение управления с изогнутым лобовым листом, оснащенным смотровыми лючками. Корпус имел развитые надгусеничные ниши с вертикальными бортами. Центральный отсек корпуса отдавался под десантное отделение. В его середине, между двумя объемами для десанта, находился кожух силовой установки. Характерной чертой машины Universal Carrier были малые габариты и вес. Длина бронетранспортера составляла 3,65 м, ширина – 2 м, высота – менее 1,6 м. Боевая масса, в зависимости от конфигурации, – до 3,5-3,7 т.Бронемашины оснащались бензиновыми двигателями мощностью не менее 85 л.с. При помощи механической трансмиссии двигатель передавал крутящий момент на ведущие колеса кормового расположения. Направляющие колеса движителя, соответственно, находились в передней части корпуса. На каждом борту машины имелось по три опорных катка. Передние два монтировались на тележке с пружинной амортизацией. Третий крепился на собственном балансире с аналогичным амортизатором.В конфигурации бронетранспортера машина Universal Carrier несла один пулемет BREN или одно противотанковое ружье Boys. Машина управлялась водителем и его помощником, также являвшимся стрелком. В десантном отделении небольших размеров можно было разместить не более 3-4 солдат с оружием. В вариантах специализированной техники десантное отделение могло использоваться для монтажа тех или иных систем. Несмотря на ограниченные характеристики вместимости и грузоподъемности, машина хорошо зарекомендовала себя и производилась в больших количествах. Британские и зарубежные предприятия общими усилиями построили более 110 тыс. единиц такой техники.Распространенный и освоенный бронетранспортер заинтересовал авторов проекта «Ронсон». Вскоре был сформирован облик перспективной бронемашины, подразумевавший некоторые незначительные доработки существующей техники. Фактически базовый БТР должен был лишиться нескольких имеющихся деталей, а также получить комплекс нового оборудования. С целью удешевления производства и эксплуатации новый проект PWD подразумевал максимальное упрощение конструкции новых агрегатов.Разработчики нового проекта решили, что самоходный огнемет нового типа может обойтись без пулеметного вооружения. Как следствие, из лобовой амбразуры «Юниверсел Кэрриера» удалили пулемет BREN, а пустое отверстие прикрыли заслонкой. Теперь на рабочем месте стрелка должен был находиться только брандспойт огнемета. Тем не менее, конструкция машины не исключала возможность установки пулемета на иных креплениях.На скуловом листе корпуса, перед местом наводчика, появилась стойка для крепления брандспойта, одновременно являвшаяся частью трубы для подачи огнесмеси. На верхней части этой трубы имелся шарнир, позволявший наводить брандспойт в двух плоскостях. Последний представлял собой трубку с форсункой на дульной части. Сзади к нему подсоединялись труба для подачи горючей жидкости, гибкие шланги и кабели. Все элементы системы закрывались цилиндрическим кожухом с отверстиями в торцевых крышках. Наводить оружие предлагалось вручную, удерживая его за казенную часть. Для управления стрельбой имелся боевой клапан с ручным управлением, позволявший стрелку самостоятельно менять продолжительность «залпа». Низкое расположение брандспойта и малая высота бортов корпуса должны были обеспечить приемлемое удобство работы наводчика.Труба, выполнявшая функции опоры брандспойта, в нижней части скулового листа изгибалась и уходила на левый борт корпуса. К нему она крепилась при помощи нескольких хомутов. В кормовой части машины труба вновь изгибалась, соединяясь с баками для хранения огнесмеси. Установка трубы и ее креплений не требовали значительной переделки корпуса. Фактически следовало лишь проделать несколько отверстий для болтов.Транспортировать огнесмесь предлагалось в нескольких металлических баках, смонтированных внутри корпуса и за его пределами. Две емкости для «боезапаса» помещались в бывшем десантом отделении, по одной в каждой его половине. Еще два таких бака удалось установить за кормовым листом на дополнительной раме. Все баки для огнесмеси соединялись трубами в общую систему. Через один из штуцеров система баков соединялась с бортовой трубой, идущей к брандспойту. В свободном объеме корпуса также установили баллоны для сжатого газа, используемого для метания горючей жидкости.Огнемет «Ронсон», предложенный для установки на серийный БТР Universal Carrier, представлял собой незначительно доработанную систему, заимствованную из предыдущих проектов. Как следствие, общие характеристики оружия остались на прежнем уровне. Давление в газовых баллонах позволяло отправлять огнесмесь на дальность до 100 ярдов (91 м), при этом образующийся факел имел ширину до нескольких метров. Крепления огнемета позволяли атаковать цели в широком секторе передней полусферы, а также поднимать брандспойт на сравнительно большие углы возвышения, увеличивая дальность метания.В конце 1940 или начале 1941 года опытный образец бронемашины Ronson flamethrower вышел на испытания, в ходе которых планировалось определить правильность и жизнеспособность основных идей проекта. Тесты показали, что по своим боевым качествам новый образец почти не отличался от предыдущих систем семейства Cockatrice. Единственным минусом в сравнении с предыдущей техникой была уменьшенная емкость баков огнесмеси. Предыдущие самоходные огнеметы могли нести не менее 2 т горючей жидкости, а грузоподъемность гусеничного шасси не превышала 500-550 кг, включая элементы огнемета. Одновременно с этим имелись значительные преимущества в подвижности. Серийное гусеничное шасси позволяло перемещаться как по дорогам, так и по пересеченной местности, благодаря чему новая техника могла использоваться не только в тылу, но и на фронте.После подтверждения расчетных характеристик новейший самоходный огнемет предложили потенциальному заказчику в лице британской армии. Специалисты военного ведомства ознакомились с представленным прототипом, но не проявили интереса к нему. Характеристики оригинальной бронемашины сочли недостаточными и неприемлемыми для использования в войсках. Одной из главных причин для отказа стал недостаточный уровень защиты и безопасности техники для экипажа. Противопульное бронирование корпуса не могло обеспечить надежную защиту баков с горючей жидкостью. Дополнительные риски были связаны с отсутствием крыши корпуса и открытым размещением двух кормовых баков. Размещение брандспойта на вертикальной опоре тоже посчитали неправильным, поскольку наводчик не мог управлять оружием, находясь под защитой корпуса.Из-за неоднозначного соотношения характеристик самоходный огнемет Ronson flamethrower не смог заинтересовать военных и поступить на вооружение британской армии. В то же время, военные выступили с встречным предложением, касавшимся дальнейшего развития огнеметных систем. По мнению армейских специалистов, огнемет конструкции PWD и Р.П. Фрейзера показывал приемлемые характеристики, но нуждался в ином носителе. В качестве более удачной и удобной платформы для размещения такого оружия рекомендовали использовать танк Churchill. Такая бронемашина имела гораздо более мощное бронирование, способное снизить риски для экипажа и техники. Первый прототип танка «Черчилль» Mk II с двумя лобовыми курсовыми огнеметами типа «Ронсон» был представлен в марте 1942 года. В дальнейшем проект был переработан, в результате чего появилась известная боевая машина Churchill Oke. Еще позже развитие танковых огнеметов привело к появлению проекта Churchill Crocodile.Что касается самоходного огнемета на базе серийного бронетранспортера, то эта машина лишилась будущего в контексте перевооружения армии Великобритании. Однако, учтя особенности текущей ситуации, опытный образец такой техники не стали отправлять на разборку. Так, в марте 42-го состоялась демонстрация современных огнеметных вооружений от Petroleum Warfare Department, в ходе которой вместе с прочими образцами оружия и техники демонстрировался прототип «Огнемета Ронсон». Вряд ли разработчики надеялись на то, что армия пересмотрит свое решение, но даже бесперспективная бронемашина могла послужить «декорацией» и создать видимость существования большего количества проектов.Интересен тот факт, что к этому времени военные изменили свое мнение о перспективах самоходной техники с огнеметным вооружением. Теперь было решено ставить на вооружение не только огнеметные танки с мощным бронированием, но и легкие машины наподобие ранее отвергнутой Ronson flamethrower. Тем не менее, технику следовало доработать с учетом выявленных недостатков. Негативными особенностями существующего проекта военные сочли открытое расположение баков огнесмеси, в том числе связанное с недостаточной высотой корпуса и отсутствием крыши. Также требовалось изменить конструкцию огнемета с таким расчетом, чтобы наводчик мог работать под защитой броневого корпуса и не подвергаться излишнему риску.В кратчайшие сроки конструкторы PWD и смежных организаций разработали новый вариант проекта «Ронсон», измененный в соответствии с пожеланиями заказчика. Такая машина полностью устроила военных и была принята на вооружение под обозначением Wasp Mk I. Вскоре был начат серийный выпуск самоходных огнеметов в интересах британской армии. Позже такой техникой заинтересовались некоторые зарубежные страны.Самоходный огнемет Ronson flamethrower в исходной версии не смог заинтересовать военных по причине наличия ряда характерных недостатков. Тем не менее, после доработки машина была принята на вооружение и помогла повысить огневую мощь пехотных подразделений. Первый вариант проекта, имевший недостаточные характеристики, более не был нужен. Однако есть основания полагать, что эта разработка не была забыта. Имеются сведения о строительстве некоторого количества «упрощенных» машин Wasp, по своей конструкции похожих на первый прототип «Ронсона». Такую технику, отличавшуюся меньшей стоимостью и сложностью производства, использовали в роли учебных машин для подготовки механиков-водителей и наводчиков.В качестве линейной техники для усиления строевых частей предлагалось использовать серийные огнеметы семейства Wasp. Эти образцы имели минимальные отличия от базового Ronson flamethrower, однако все же представляли собой новую технику улучшенной модели с более высокими характеристиками. По этой причине они должны рассматриваться в рамках отдельной статьи.