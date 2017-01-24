Боевой орден Октябрьской революции

Времена нынешние порой позволяют узнать о вещах странных и оригинальных. Так, например, я с огромным удивлением узнал о том, что орден Октябрьской революции вручался за реально боевые дела и одно время был фактически приравнен к ордену Боевого Красного Знамени.Причем узнал я это от человека, который в свое время был награжден обеими орденами. Жизнь порой очень забавно сталкивает людей друг с другом, а потом уже, через некоторое время, выясняешь, что человек, с которым ты по-соседски общался, весьма и весьма непрост.Но так как мой знакомый по вполне объяснимым причинам не желает себя афишировать, то рассказ пойдет исключительно об орденах. Единственное, что разрешено мне сказать, так это то, что уволен из армии он был в звании полковника, а на петлицах у его кителя артиллерийские эмблемы.В целом же мой герой — типичнейший «ихтамнет» советского времени. Служил он добросовестно и (по его словам) безбашенно, потому наградами не обижен. Причем примерно две трети у него на парадном кителе, а часть просто лежит в шкатулке. И там есть такие сооружения, простите, что даже в голову не приходит, где такое могли изобрести. С кошачьими мордами можете себе ордена представить? Я теперь могу. Видел.Но самое интересное, что в этой же шкатулке лежал абсолютно новехонький орден Октябрьской революции. Орден, который, как ни крути, привычнее видеть у партработника, министра, доярки или тракториста-комбайнера, наконец. Но не у человека, который посвятил свою жизнь делам весьма далеким от строительства коммунизма.Хотя это как посмотреть…В целом же ситуация нарисовалась такая. На наших страницах уже не раз рассказывали о местах, где «наших было». И, давайте положа руку на сердце, примем, что «на дальние берега» посылали далеко не самых худших, а наоборот, лучших из лучших представителей нашей армии.И эти представители свою задачу, поставленную страной, выполняли. Обычно так, что у противников зубы скрипели (это его выражение), особенно в местах, где лицо европейской наружности, появившееся на ближайшей сотне квадратных километров надо было безоговорочно мочить, поскольку ничего хорошего это не сулило.Долг свой выполняли все. Кто-то хуже, кто-то лучше. И со временем со второй категорией начались головняки. Да, чеки Внешпосылторга — это неплохо. Но… Так уж было принято у нас, что не долларом единым сыт человек (хотя долларом-то вполне, даже в виде чека), а уж если офицер что-то этакое устроил…С давних времен были для офицера две почетнейшие награды: орден Красного Знамени и орден Красной Звезды. Но в их статутах четко прописано, за что ими награждают. И если у БКЗ значится, что «за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества», значит, как минимум, на социалистическое Отечество кто-то должен был напасть.То же и с Красной Звездой. Да, когда конфликт или война ясна и понятна, как тот же Афганистан, то почему нет? И Знамя, и Звезду «афганцам» вручали. Кстати, орден Красного Знамени, что рядом на снимке, как раз за Афганистан...А что делать, если войны, в которой участвует Советский Союз, нет? И специалистов разного профиля тоже нет? Забыть? Но, с другой стороны, правительства тех стран-республик свои высшие награды не жадничая вручали и благодарили от всей души. Наши что, хуже?При Хрущеве наградами не баловали. А вот при Брежневе все изменилось. Леонид Ильич, повоевавший отнюдь не в тылах, себя баловал наградами, как известно, но и другим не зажимал. Кому в голову пришла такая идея в его аппарате, сегодня не найти, конечно, но именно при Брежневе «ихтамнетам» стали вручать и орден Ленина, и орден Октябрьской революции.Статут ордена — вещь строгая. В статуте ордена Ленина есть такие строки:Был у нас в городе военком в Левобережном районе в 80-е годы, вот он тоже в далеких далях 15 лет «укреплял» чего-то. Так, что у него три таких ордена было.А у ордена Октябрьской революции в статуте вот что есть:Если народ Камландии находится в состоянии дружбы с Советским Союзом, значит, его враги — это и враги Советского государства. Все в полном порядке.Да, военным не сильно нравился такой порядок, ибо быть в списке награжденных среди доярок, геологов, астрономов, деятелей культуры, партийных работников — как-то не очень. И эти ордена благополучно получались, но не афишировались и не носились.Как мне сказал собеседник: «Слава богу, никто и не настаивал, чтобы мы их носили. Начальство было в курсе и одобряло такой подход».Потому, кстати, на снимке «Октябрина» в таком состоянии. Хотя между ней и Красным Знаменем целых 8 лет. «Афганское» Красное Знамя носилось, а вот полученная много ранее Октябрьская революция — нет.Да, если по рангу, то орден Октябрьской революции немного понизили. Но так вот вышло в нашей потаенной истории.Так что если вдруг на каком-нибудь празднике или собрании ветеранов вы увидите (маловероятно, конечно, но вдруг) крепкого такого деда лет 60-70 с таким орденом, вполне возможно, что это как раз из тех, которых нигде не было. И орден не за кукурузу или партийные отчеты. А за выполненное задание далеко за нашими границами.Вот так порой случается в этой стране.