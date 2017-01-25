23:26 25 января

МиГ-29 и Су-27: история службы и конкуренции. Часть 1

МиГ-29 и Су-27: история службы и конкуренции. Часть 1


В последнее время в интернете обострился спор вокруг современного положения дел в области оснащения боевыми самолетами отечественных ВВС. Особый акцент при этом делается на очевидном преимуществе, которое имеет ОКБ «Сухого», и почти полная утрата некогда сильных позиций ОКБ «МиГ». Споры ведутся относительно целесообразности оснащения наших ВВС исключительно машинами «Су». Законные вопросы, которые при этом ставятся – почему все заказы достаются одной фирме, а вторая деградирует и незаслуженно забыта. Характер дискуссии доходит до открытых обвинений в нечистоплотности фирмы «Сухого», а с другой стороны МиГ-29 и машины на его базе стали называть заведомо слабыми, не нужными и бесперспективными. Есть и противоположное мнение – МиГ-29 настоящий шедевр, который «суховцы» намеренно задавили. Становится обидно, причем обидно одновременно за обе стороны, поскольку превосходные машины «Сухого» вполне заслуженно пользуются спросом, а МиГ-29 - самолет ничем не хуже и точно так же заслуживает самых восторженных отзывов. Но вот почему, несмотря на все это, мы не видим в строю новых МиГов, а старые 29-е советской постройки почти выведены из эксплуатации? На эти вопросы и попытаемся ответить, расставив все точки, над «И», насколько это возможно.

Конкурс ПФИ


Для того чтобы понять, почему МиГ-29 и Су-27 стали именно такими, какими мы их привыкли видеть, нужно уйти в далекую историю. Истоки создания обоих самолетов лежат в конце 60-х годов, когда ВВС начали программу ПФИ – перспективного фронтового истребителя для замены существующего авиапарка.

Здесь стоит уточнить, что в СССР ВВС были не единственными, кто эксплуатировал боевую авиацию. Практически равным игроком были войска ПВО. Численность истребителей в их составе даже превышала число таковых в ВВС. Но по понятным причинам войска ПВО не имели бомбардировщиков и штурмовиков – их задача была в перехвате атакующих самолетов противника, а не в нанесении ответных ударов. Поэтому в стране существовало четкое разделение на фронтовые истребители и истребители-перехватчики. Первые шли в ВВС, вторые в ПВО. Первые были, как правило, легкими, маневренными и недорогими самолетами, в то время как вторые были сложнее, дороже, обладали более мощным БРЭО, большой высотой и скоростью полета.

Таким образом, программу ПФИ изначально запустили именно ВВС. Однако впервые перед фронтовым истребителем ставились довольно сложные задачи. Причиной тому было появление в США мощного истребителя F-15, способного вести дальний воздушный бой. Разведка докладывала, что самолет почти готов и полетит в начале 70-х. Нужен был адекватный ответ, которым и стала программа ПФИ. Истребитель фронтовой авиации по данной программе впервые должен был приобрести солидные размеры и мощное БРЭО, характерное ранее только для истребителей ПВО.

Однако практически сразу программа ПФИ стала разделяться на два подвида – ЛПФИ (легкий фронтовой истребитель), и ТПФИ (тяжелый фронтовой истребитель). Обоснование подобного подхода было множество. Авиапарк из двух типов самолетов обещал быть более гибким в применении. К тому же появилась информация о подобном подходе в США – там уже готовился к полету легкий F-16. Были и противники подобной концепции, считавшие, что два типа самолетов усложняют эксплуатацию, снабжение, обучение личного состава и т.д. И главное – постройка большой серией «легкого» истребителя не имеет смысла - он заведомо слабее американского F-15, вследствие чего такой истребитель просто станет массовой добычей американца.

Изначально в конкурсе ПФИ сразу же выделился лидер – ОКБ «Сухого», представившая проект самолета с интегральной компоновкой, выглядевшего перспективным. ОКБ «МиГ» представило самолет, близкий к классическому, похожий на МиГ-25. ОКБ «Яковлева» с самого начала в качестве лидера не рассматривалось. При делении ПФИ на тяжелый и легкий важно понимать, что изначально, до деления, единый самолет виделся именно тяжелым, с взлетной массой около 25-30 тонн, поэтому конкурс легкого истребителя стал как бы ответвлением и дополнением основного конкурса. Поскольку «Сухой» уже лидировал в проекте «тяжелого», то «легкий» вариант быстро перехватило КБ «МиГ», также показав новый проект самолета интегральной компоновки.

МиГ-29 и Су-27: история службы и конкуренции. Часть 1

Первоначальный проект МиГ-29 не интегральной компоновки по проекту ПФИ


Уже в процессе конкурса к нему подключились заказчики войск ПВО. Их интересовал только «тяжелый» вариант, как соответствующий требованиям продолжительного полета и мощного БРЭО. Таким образом, тяжелый вариант стал универсальным проектом – как фронтового, так и истребителя-перехватчика. В нем удавалось более-менее увязать противоречивые требования двух ведомств – ВВС и ПВО.

Суть различий легкого и тяжелого истребителей

После разделения программы на легкий и тяжелый долгое время не были четко определены их различия. Все вроде бы понимали в чем суть, но формально определить это не могли. Современных аналитиков точно также преследует эта проблема – они с трудом понимают, почему самолетов вообще получилось два. В ход идут надуманные объяснения про то, что легкий - маневренней, вдвое дешевле и т.д. Тяжелый – дальний. Все эти определения отражают лишь следствия принятия концепции двух истребителей разного весового класса, или вовсе являются ложными. Например, легкий истребитель никогда не был вдвое дешевле тяжелого.

Однако приемлемая формулировка различий была найдена еще при проектировании самолетов. И она является ключевой для понимания различий этих самолетов. Легкий истребитель (МиГ-29) должен был действовать в своем информационном поле, на тактической глубине, а тяжелый (Су-27) истребитель, помимо этого, должен был уметь действовать и вне информационного поля своих войск.

Это означало, что МиГ не должен залетать вглубь территории противника более чем на 100 км, а его наведение и управление боем ведется с наземных постов управления. Благодаря этому можно было сэкономить на составе БРЭО, максимально упростив самолет, и за этот счет улучшить летные характеристики и сделать самолет массовым и недорогим. Под «дорогим» в те годы понималась не стоимость (деньги давали «сколько надо»), а производственная массовость (сложность изделия, трудоемкость сборки), возможность собирать такие самолеты быстро и много. По составу вооружения основным калибром были ракеты с тепловым наведением Р-60 (а позднее и Р-73), которые в ряде случаев дополняли Р-27. Бортовая РЛС имела дальность устойчивого обнаружения не больше дальности пуска ракет Р-27, по сути, являясь радиолокационным прицелом для этих ракет. Сложных и дорогих средств РЭБ или связи не предусматривалось.

Су-27, наоборот, должен был уметь опираться только на собственные силы. Самостоятельно должен был вести разведку, анализировать обстановку и атаковать. Он должен был уходить в тыл противника и прикрывать в глубоких рейдах свои бомбардировщики и перехватывать цели противника над его территорией, обеспечивая изоляцию театра боевых действий. Своих наземных постов управления и РЛС на территории противника не ожидалось. Поэтому сразу требовалась мощная бортовая РЛС, способная видеть дальше и больше, чем у "легкого" собрата. Дальность полета – в два раза выше, чем у МиГа, а в качестве основного вооружения – Р-27, дополненные длинной рукой Р-27Э (повышенной энергетики) и ракетами ближнего боя Р-73. РЛС была не просто прицелом, но и средством освещения воздушной обстановки и разведки. Должны были иметься собственные средства РЭБ и мощная связь. Боекомплект – в два раза больше, чем у легкого, т.к. вести бой в отрыве от своих сил, возможно, придётся долго и с высоким напряжением. При этом самолет должен был оставаться способным вести маневренный бой, как и легкий истребитель, т.к. над территорией противника он мог встретить не только своих «тяжелых» оппонентов в виде F-15 и F-14, но и F-16, оптимизированный под «собачьи свалки».

МиГ-29 и Су-27: история службы и конкуренции. Часть 1

Мощная РЛС с антенной большого диаметра дает Су-27 очень широкие возможности, что для МиГ-29 с антенной меньшего диаметра недостижимо. Некоторым преимуществом МиГа в воздушном бою с тяжелым истребителем является лишь несколько меньшая ЭПР.


Коротко можно сказать, что Су-27 был самолетом завоевания господства в воздухе на театре боевых действий в целом, а МиГ-29 решал более частную задачу прикрытия своих войск от ударов авиации противника над линией соприкосновения.

Несмотря на то, что оба самолета изначально были разведены по разным весовым категориям, конкуренция между ними начала проявляться почти сразу. Различными НИИ и специалистами высказывались самые разные мнения на этот счет. Регулярно критиковалась система из двух машин. При этом одни призывали «подтянуть» легкий до уровня тяжелого, другие – отказаться от легкого, сосредоточив все силы на более эффективном «тяжелом».

Оценка системы из двух самолетов была осуществлена и по финансовому признаку. Оказалось, что ЛФИ не получается сделать вдвое дешевле ПФИ. Это следует запомнить, поскольку в современных спорах часто звучит довод в пользу МиГа как о дешевом, но эффективном самолете. Это не так. По советским меркам, где денег на оборону не жалели, ЛФИ стоимостью в 0,75 от ПФИ был вполне недорогим самолетом. Сегодня понятие «недорогой» выглядит совсем иначе.

Окончательное решение в судьбе двух самолетов осталось за Министерством обороны СССР – обе машины нужны, каждая займет свою нишу и мешать они друг другу не будут. Так оно и вышло в советской системе вооружения.

В строю

К 1991 году оба самолета состоялись и прочно стояли в строю. Представляет исключительный интерес то, как они были распределены в штатах ВВС и ПВО.

Истребительная авиация ВВС насчитывала 735 МиГ-29, 190 Су-27 и 510 МиГ-23. Также имелось около 600 МиГ-21, но все они были сосредоточены в учебных полках. В наиболее мощном и боеспособном соединении ВВС – 16-й воздушной армии в ГДР насчитывалось 249 МиГ-29 и 36 МиГ-23, и ни одного Су-27. Именно МиГи составляли основу фронтовой авиации, став главной ударной силой ВВС. Южный фланг советской группировки поддерживала 36-я ВА в Венгрии с ее 66 МиГ-29 и 20 МиГ-23.

МиГ-29 и Су-27: история службы и конкуренции. Часть 1

Просто красивый МиГ-29


Казалось бы, существующее положение дел наглядно демонстрирует, какой самолет советское командование считало главным и лучшим. Ни одного Су-27 в передовых частях не было. Однако ситуация несколько сложнее. МиГ-29 должен был стать расходным материалом начавшейся мировой войны, отразив первый удар. Предполагалось, что значительное число этих самолетов быстро погибнет, но обеспечит развертывание и выход в наступление сухопутных войск СССР и ОВД.

В спину войскам, размещенным в ГДР, дышали войска в Польше и Украине, которые должны были развивать первоначальный успех армии. И вот уже там как раз и были все Су-27 ФА ВВС – два полка в Польше (74 Су-27) и один полк в Миргороде (40 Су-27). Кроме того, очевидно, что перевооружение ВВС на Су-27 было далеко от завершения, 831-й ИАП в Миргороде получил Су-27 в 1985 году, 159-й ИАП в 1987 году, 582-й ИАП в 1989 году. Т.е. насыщение ФА ВВС истребителями Су-27 шло достаточно размеренно, чего не скажешь о ПВО, где за тот же временной период было получено в 2 раза больше самолетов данного типа.

МиГ-29 и Су-27: история службы и конкуренции. Часть 1

Просто красивый Су-27


В войсках ПВО практически не было МиГ-29 (в строевых частях – ни одного, а всего в ПВО было около 15 МиГ-29, но сосредоточены они были в Центре боевой подготовки ИА ПВО) и около 360 Су-27 (а кроме этого, 430 МиГ-25, 410 МиГ-31, 355 Су-15, 1300 МиГ-23). Т.е. при начале серийного производства МиГи шли исключительно во фронтовую авиацию, а Сушки первым делом стали поступать в войска ПВО – в 1984-м году они появились в 60-м ИАП ПВО (аэродром Дземги). Это логично, поскольку первоочередную потребность в истребителях 4-го поколения ВВС перекрывали именно МиГи. А в войсках ПВО в то время основную массу МиГ-23 и Су-15 заменить можно было только на Су-27. МиГ-31 стояли особняком и заменяли в первую очередь устаревающие МиГ-25.

Кроме ВВС и ПВО, истребители 4-го поколения получила и авиация ВМФ – в ней насчитывалось около 70 МиГ-29. Однако в качестве перспективного палубного варианта моряки выбрали вариант Су-27К – как имеющий большую продолжительность полета и мощное БРЭО, что немаловажно в условиях моря. МиГ-29 в составе ВМФ оказались из-за договора об обычных вооружениях в Европе, предусматривающего поблажки в отношении морской авиации. Так и попали два полка 29-х в Молдавии и Одесской области к морякам. Большой ценности именно в роли морских истребителей они не представляли.

Важным моментом в понимании роли и места МиГ-29 и Су-27 были экспортные поставки. Тут обнаруживается удивительная картина - Су-27 в советское время за границу не поставлялся. А вот МиГ-29 активно стал поступать в ВВС советских союзников. С одной стороны это определялось особенностями географии этих стран - Су-27 там просто негде развернуться. С другой - Су-27, как более сложный и дорогой самолет, был "секретным", а МиГ-29, будучи более простой машиной, легко разрешили выпускать за пределы родных ВВС.

Таким образом, в ВС СССР два самолета нового поколения не конкурировали между собой, решая каждый свою задачу. К концу существования СССР система истребительного вооружения состояла из трех типов перспективных самолетов – легкого МиГ-29 для ФА ВВС, универсального тяжелого Су-27 как для ФА ВВС, так и для ИА ПВО, и не поддающегося истребительной «весовой» классификации воздушного корабля МиГ-31 - исключительно для ИА ПВО. Но уже в 1991 эта стройная система начала рушиться вместе со страной, породив новый виток внутренней конкуренции двух замечательных истребителей.

К вопросу о классификации

До сих пор не утихают споры, какой же собственно истребитель получился в проекте МиГ-29? Легкий или не очень? Доходит до того, что обыватели считают МиГ неким «средним» истребителем, занимающим промежуточное место между легким и тяжелым.

На самом деле понятия «легкий» и «тяжелый» изначально были весьма условны и относительны. Они существовали вместе, в рамках программы ПФИ, а их появление было вызвано потребностью как-то разделить проекты двух новых истребителей в рамках одной программы. Легким стал ЛПФИ, будущий МиГ-29, и легким он был не сам по себе, а именно в сочетании с будущим Су-27. Без Су-27 понятие «легкий» становится малосодержательным.

Что касается ВВС и ПВО СССР, то там не было никакой весовой классификации. В ПВО были истребители-перехватчики, в ВВС - фронтовые истребители. Просто потребности ВВС были такими, что там всегда были в основном машины поменьше, попроще и подешевле. А в ПВО был еще и МиГ-31, который был очень-очень тяжелым даже на фоне Су-27. Так что подобная весовая классификация весьма условна.

На фоне иностранных аналогов МиГ-29 смотрелся вполне традиционно. Практически одинаковыми массами и габаритами обладали конкуренты F-16, Rafale, EF-2000. Для большинства стран, эксплуатирующих эти самолеты, они не являются ни легкими, ни какими-либо другими. Они, как правило, единственный тип истребителя на вооружении большинства стран. Тем не менее в понятных обывателю терминах, все эти самолеты вполне можно объединить в подкласс «легких», на фоне явно более крупных Су-27, F-15, F-22, ПАК-ФА. Единственным исключением в этом ряду будет американский F/A-18, который и вправду расположился почти ровно посредине между типовыми «легкими» и типовыми «тяжелыми» истребителями, но стоит помнить, что это весьма специфическая машина, создававшаяся по особым, морским требованиям базирования на авианосцах.

Что касается МиГ-31, то он с его габаритами и весами является уникальным исключением, нигде больше не существующим. Формально он тоже «тяжелый», как и Су-27, хоть разница в максимальных взлетных весах и достигает полутора раз.

Продолжение следует…
Автор: Алексей Alex_59 Поляков

Использованы фотографии: http://russianplanes.net/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37
  1. Устинов 055 055 Сегодня, 15:31
    Спасибо за статью, интересное мнение. Чувствую сейчас куча споров опять начнется. Сколько людей столько и мнений. Вообщем дайте ВМФ 2 авианосца и и ПАК МБ. А пока и 29 и СУ хорошо смотряться на Кузнецове, хотя летают из-за нашего разгильдяйства не очень
    Устинов 055 055
    1. Alexey RA Сегодня, 16:31
      Цитата: Устинов 055 055
      Вообщем дайте ВМФ 2 авианосца и и ПАК МБ.

      Чтобы сделать это ВМФ должен для начала определиться - что ему надо: классический АВ или ТАВКР.
      А промышленность должна наконец-то довести "полидут", ибо без эскорта даже ТАВКР - плавучая мишень. Вон китайцы с каким прикрытием "Варяга" гоняют.
      Alexey RA
  2. Bongo Сегодня, 15:59
    Читал с удовольствием! Снимаю шляпу... hi
    Bongo
    1. avt Сегодня, 16:33
      Цитата: Bongo
      Читал с удовольствием!

      Ну да - написано с любовью к теме , плюс конечно.Однако сразу как то хотелось бы уточнить
      Доходит до того, что обыватели считают МиГ неким «средним» истребителем, занимающим промежуточное место между легким и тяжелым.
      wassat Нащальнике , мана. Обыватель тут ну никак ни приделах bully Это фишка пошла как раз от микояновцев , когда они после СМТ модификации кажись , так и не смогли удержаться в изначальной ,,весовой категории "при увеличении показателей ТТХ!
      Авиапарк из двух типов самолетов обещал быть более гибким в применении.
      Да собственно никому ,,Абрам Соломоныч Авиапарк " ничего и никому не обещал . Реально в ходе конкурса, особенно когда сп..слямзили у суховцев ,,интегральную" схему , заказчик ровно глядя на usов ,заявил -,,А нам тоже нужен дальний тяжёлый и малэнкИй для манёвренного бою." Собственно поэтому и доедается задел СССР по МиГ-29, а новые варианты ....ну собственно обрезанные Су , или , если угодно, не раскормленные до его размеров. Потому как миговцы чётко понимают - шансов тогда точно нет.Но вот откровенно говоря , я не понял почему имея опыт МиГ-21/23/27, они упорно лезут в тяжёлую весовую категорию ??? Вот суховские одномоторный вариант рисовали .....хотя ....думаю ответ лежит в МА и конкретно авиационных генералах. Как в 90-е мне говорили о тяге к двухмоторным истребителям - ,,А чё ты хочешь !?? Бомбёры рулят , вот и не соглашаются меньше чем на два движка на аэроплане." bully
      Что касается МиГ-31, то он с его габаритами и весами является уникальным исключением, нигде больше не существующим. Формально он тоже «тяжелый»,
      Ну а это вообще автор зря помянул no Это са-а-а-всем другая история. Тут надо тогда ему готовить цикл от ,,Анаконды" Лавочкина через адаптацию в перехватчик проекта бомбера Туполева.К данному повествованию зря подтянул .Ну и ещё раз
      Тем не менее в понятных обывателю терминах, все эти самолеты вполне можно объединить в подкласс «легких»
      профессор , сойдите с постамента , а то ведь не заметите как кто то табуреткой назовёт его. bully Для ,,обывателя" это тяга в целях экономии ,,буржуАзии" создать унифицированный аэроплан под все задачи . Причём безуспешная , поскольку всё одно , даже на одной типа базовой платформе, имеют модификации под конкретные задачи. Это на мой обывательский взгляд.Тем более что вот один товарищ как то пишет
      Так что подобная весовая классификация весьма условна.
      avt
      1. Alexey RA Сегодня, 17:41
        Цитата: avt
        Но вот откровенно говоря , я не понял почему имея опыт МиГ-21/23/27, они упорно лезут в тяжёлую весовую категорию ??? Вот суховские одномоторный вариант рисовали

        А кому он нужен - одномоторный? Отечественные ВВС его не возьмут - в начале 90-х они выкинули на свалку даже отличные 23МЛД и 27К. А предлагать на экспорт абсолютно новую машину, которая хотя бы в базовой версии не закупалась своими ВВС - это надо быть большим оптимистом. smile
        В результате, МиГ пошёл по странному пути: они упорно пытаются сделать "средний" истребитель в габаритах "лёгкого" и так же регулярно наступают на одни и те же грабли: Заказчик предпочитает закупать полноценный "средний" истребитель, чем слегка уступающий ему по цене и не слегка - по ТТХ - "средне-лёгкий".
        Alexey RA
        1. avt Сегодня, 19:19
          Цитата: Alexey RA
          А кому он нужен - одномоторный?

          Кому то нужен , кто то даже из двух один выбрал и назвал Фу-35 bully Ну в итоге -да
          Цитата: Alexey RA
          В результате, МиГ пошёл по странному пути: они упорно пытаются сделать "средний" истребитель в габаритах "лёгкого" и так же регулярно наступают на одни и те же грабли:

          А разные Индии , например, пыжатся в разработке собственного массового , причём безуспешно.
          avt
          1. Alexey RA Сегодня, 19:32
            Цитата: avt
            Кому то нужен , кто то даже из двух один выбрал и назвал Фу-35

            Хорошо быть здоровым и богатым. И иметь в ВС аж 5 моделей истребителей-бомбардировщиков. smile
            А тем, кто по одёжке протягивает ножки, приходится выбирать что-то одно.
            Цитата: avt
            А разные Индии , например, пыжатся в разработке собственного массового , причём безуспешно.

            Дык... Индийский тендер. Бессмысленный и беспощадный. laughing
            Alexey RA
        2. sivuch Сегодня, 19:26
          Так это в начале 90-х не могли придумать отмазки получше . Получается ,что полвека ВВС не догадывались ,что один движок -это плохо (как и весь прочий мир) и только к 91 году прозрели ,что двухдвигательная схема надежнее .Хоть с этим тоже ,скажем так ,есть вопросы .
          sivuch
        3. Alex_59 Сегодня, 19:42
          Цитата: Alexey RA
          В результате, МиГ пошёл по странному пути: они упорно пытаются сделать "средний" истребитель в габаритах "лёгкого"

          Люди, да не является он никаким средним. Даже новейший МиГ-35 имеет габариты и веса очень близкие к Рафалю, F-16 и EF-2000. Их всех тоже средними считать? И МиГ-29СМТ тоже в тех же пределах. Если мы уж вводим понятие "легкий", то все они и есть легкие - EF-2000, F-16, Rafale и все варианты 29-го от 9-12 до самого последнего 35-го. Только надо отчетливо понимать что это самое понятие "легкий" оно действует только когда есть что-то тяжелое - как антипод легкого. Т.е. в США таки да, F-16 легкий, потому что есть тяжелый F-15. А в ВВС Нидерландов F-16 - единственный и неповторимый. Для голландцев он не легкий - он просто "истребитель" и все. В общем эта классификация зависит от точки зрения наблюдателя, как кот Шредингера.
          Если с международной точки зрения, то средним можно условно назвать только F-18. Больше никаких подходящих под это условное определение истребителей на планете Земля нет.
          Есть правда и еще одна девиация - шведский Грипен, который очень-очень легкий. Но шведы - они такие шведы, лучше эту экзотику не вспоминать.
          Alex_59
  3. Alexey RA Сегодня, 16:09
    Что касается МиГ-31, то он с его габаритами и весами является уникальным исключением, нигде больше не существующим.

    По массе пустого к нему близок "Супертомкэт". Но по максимальной взлётной массе МиГ-31 среди истребителей действительно вне конкуренции.
    Alexey RA
  4. Одиссей Сегодня, 16:42
    В целом все так и есть.Спасибо автору.
    Миг-29 массовый истребитель для большой войны на Европейском ТВД.Его главными противниками на тот момент были Фантомы и F-16 первых серий (без ракет средней дальности).Считалось,что за счет лучшей маневренности и ракет СД Миг-29 сумеет завоевать господство в воздухе над линией фронта и прикрыть свои войска.При этом поскольку бои предполагалось вести на Европейском ТВД,а вероятные потери оценивались как очень высокие, вопросы дальности и ресурса планера считались неприоритетными. Кроме того Миг-29 мог использоваться и как носитель ТЯО хотя это и была не его работа.
    Су-27 же в первую очередь рассматривался как истребитель-перехватчик для замены разных раритетов (Су-9,11,15 и Миг-21) и как истребитель сопровождения бомбардировщиков.
    В дальнейшем (по планам середины 80-х) предполагалась заменить в производстве Миг-29 9-13 на Ми-29 9-15 (Миг-29 М) и произвести их не менее 1500 бортов,то есть полностью заменить Миг-21,23.Они пошли бы в Европу,а 9-12 соответственно в полки второй линии.
    Развитие Су-27 предполагалась по линии установки системы дозаправки для перехватчиков (Су-30) и модернизированного самолета для завоевания господства в воздухе -Су-27М.
    Одиссей
  5. EvilLion Сегодня, 16:52
    Но по понятным причинам войска ПВО не имели бомбардировщиков и штурмовиков – их задача была в перехвате атакующих самолетов противника, а не в нанесении ответных ударов. Поэтому в стране существовало четкое разделение на фронтовые истребители и истребители-перехватчики.


    Здесь надо понимать одну простую вещь, никакая бюрократическая структура не исчезнет сама по себе и будет выдумывать для себя самые нелепые отличия от другой структуры, выполняющей аналогичные задачи, пока ее силом не разгонят. В авиации это в частности проявилось в тех же США, где ВВС вооружились F-15 и F-16, а флот выбрал себе F/A-18, ну и КМП на нем же, а сейчас КМП для себя требует совершенно нелепую модификацию F-35B с вертикальным взлетом, а в остальном унифицированную с F-35A и C, хотя в предыдущем поколении так получилось, что F-4 Phantom прекрасно зашел и морякам и сухопутчикам.

    Историю ВВС и ПВО СССР я не настолько хорошо знаю и судить по какой причине возникло такое разделение, не буду, но если уж возникло, то это всерьез и надолго. При этом к фронтовой авиации у меня вопросов нет, прямое управление каким-то количеством штурмовиков и вертолетов сокращает цепочку вызова авиационной поддержки. Но о какой-то особой "самости" в плане то же матчасти тут речи не идет.

    Первые шли в ВВС, вторые в ПВО. Первые были, как правило, легкими, маневренными и недорогими самолетами, в то время как вторые были сложнее, дороже, обладали более мощным БРЭО, большой высотой и скоростью полета.


    Достаточно спорное утверждение, Су-15, который был чистым ПВОшником и даже на экспорт не шел (как не шел и Су-27, для спасения завода китайскими заказами потребовалось разрешение на экспорт тогдашнего президента ЕБНа), но по максимальной скорости он заметно уступает МиГ-23. По пустому весу они одинаковые. О совершенстве РЛС судить не берусь, хотя обвинять МиГ-23 в простоте оной причин не вижу, он вполне логичный результат перехода советского авиапрома от простейших машин типа МиГ-21 (первая модификация у него вообще чисто пушечная) к сложным современным системам, способных решать широкий круг задач. А вот Вики подсказывает занятную вещь, при пустом весе 10.9 тонн, Су-15ТМ нес 5550 кг топлива, намного больше МиГ-23, который как и МиГ-29 нес порядка 3300 кг и нареканий за дальность должен был получать не меньше.

    ОКБ «Яковлева» с самого начала в качестве лидера не рассматривалось.


    Ну так они выставили чудовище с движками на крыле, прям реактивный бомбовоз первого поколения, ну или Ме-262. Хотя может "фигурять" и не собирались. Летать по прямой до вражеского бомбовоза, как изначально должен был МиГ-21 и любые его аналоги.

    Суть различий легкого и тяжелого истребителей


    А нет её, просто с ростом пустого веса снижается доля общесамолетных систем, а доля топлива и полезной нагрузки возрастает, цена машины и ее эксплуатации растет, но растут и дальность, и возможность поставить какое-то дополнительное оборудование.

    Легкий истребитель (МиГ-29) должен был действовать в своем информационном поле, на тактической глубине, а тяжелый (Су-27) истребитель, помимо этого, должен был уметь действовать и вне информационного поля своих войск.


    На самом деле всё это еще ко Второй мировой восходит. Дальние истребители сопровождения союзников (аналогов СССР не сумел построить, а потом не до этого было, хотя "Тандерболтом" американцы с нами вполне делились) просто огромные по сравнению с "мессерами" и советскими машинами. Еще раз, как минимум пилот с кабиной, что на легком самолете, что на тяжелом, одинаковые, как и пушка, и многое другое больше остается на долю топлива, или оборудования, например, 10 часов в кабине "мустанга" без писсуара как-то стремно, как и без рации большой дальности.
    EvilLion
    1. Alex_59 Сегодня, 19:49
      Цитата: EvilLion
      Ну так они выставили чудовище с движками на крыле, прям реактивный бомбовоз первого поколения, ну или Ме-262

      Як-28П с тюнингом. Тоже кстати загадка. Яковлев уперся в эту схему и тащил ее правдами и не правдами. Со скандалами, когда Су-11 свернули в пользу этого 28П, под обещания Яковлева сделать выше всех и круче всех. А оно не полетело. Яковлевской фирме после этого просто никто не верил. А когда они это чудище на конкурс ПФИ выкатили... Всем сразу всё ясно стало.
      Цитата: EvilLion
      А нет её, просто с ростом пустого веса снижается доля общесамолетных систем, а доля топлива и полезной нагрузки возрастает

      Как нет? А все перечисленное? В статье имеется ввиду разница именно в тактике применения у легкого и тяжелого. Конструктивные отличия как бы и так понятны.
      Alex_59
      1. EvilLion Сегодня, 20:01
        МиГ-29 и Су-27 должны делать одно и то же, уничтожать противника в ближнем и дальнем воздушном бою, одним и тем же вооружением. Точно так же, как "Мустанг" и какой-нибудь Як-3. Только МиГ-29 может это делать на дистанции X км, а Су-27 на дистанции X+Y км. В этом их отличие от МиГ-31, который в БВБ не умеет, зато умеет очень далеко видеть, очень быстро летать и очнь далеко доставать. Аналогичную дурь мутили с F-16, который якобы должен пару AIM-9 нести, а ДВБ на F-15. В итоге пришли к одинаковому функционалу.
        EvilLion
        1. Alex_59 Сегодня, 20:08
          Цитата: EvilLion
          Только МиГ-29 может это делать на дистанции X км, а Су-27 на дистанции X+Y км.

          Ну и это тоже верно. По моему одно и тоже говорим, только разными словами, не вижу поля для споров в данном вопросе. То что в статье написано (по крайней мере в этой части, во второй будет немного личных "измышлизмов") не мной придумано - про "информационное поле" это вполне официальная формулировка ВВС СССР. Ну они это так выразили. А можно по другому, конечно. Во второй части будет список лит-ры.
          Alex_59
      2. tomket Сегодня, 23:25
        Цитата: Alex_59
        Як-28П с тюнингом. Тоже кстати загадка. Яковлев уперся в эту схему и тащил ее правдами и не правдами. Со скандалами, когда Су-11 свернули в пользу этого 28П, под обещания Яковлева сделать выше всех и круче всех. А оно не полетело

        Главная претензия к схеме Яковлева со стороны ВВС было ,как парировать вращение при отказе двигателя? Собственно, после первого заседания комиссии Яковлева отправили "думать над этим вопросом".
        tomket
    2. Snakebyte Сегодня, 22:35
      Цитата: EvilLion
      КМП на нем же, а сейчас КМП для себя требует совершенно нелепую модификацию F-35B с вертикальным взлетом, а в остальном унифицированную с F-35A и C

      Забыли про парк "Харриеров" КМП, которые и призван заменить F-35B. У них ведь есть УДК типа "Уосп", на которых вертикалки вполне способны базироваться, а классические - нет.
      Snakebyte
  6. EvilLion Сегодня, 17:07
    Под «дорогим» в те годы понималась не стоимость (деньги давали «сколько надо»), а производственная массовость (сложность изделия, трудоемкость сборки), возможность собирать такие самолеты быстро и много.


    Вообще-то это тоже деньги.

    не только своих «тяжелых» оппонентов в виде F-15 и F-14, но и F-16, оптимизированный под «собачьи свалки»


    Как раз F-16 тут можно только посочувствовать. Но F-16 хотя бы имеет больший уровень упрощения по сравнению с F-15, чем МиГ-29 по сравнению с Су-27.

    казалось, что ЛФИ не получается сделать вдвое дешевле ПФИ. Это следует запомнить, поскольку в современных спорах часто звучит довод в пользу МиГа как о дешевом, но эффективном самолете. Это не так. По советским меркам, где денег на оборону не жалели, ЛФИ стоимостью в 0,75 от ПФИ был вполне недорогим самолетом. Сегодня понятие «недорогой» выглядит совсем иначе.


    В годы ВМВ всё было сравнительно просто, там самолет по сути дерево или метал вокруг мотора, который самая сложная часть машины. К 70-ым понадобавлялись всякие радары, навигационные системы и прочие чудеса техники. Нет никаких оснований ожидать, что меньший радар будет сильно проще и дешевле большего, как наивно ожидать, что дизель на 240 л. с. будет пропорционально проще и дешевле дизеля на 300 л. с. Нет, возможно, на более слабом движке цилиндров меньше, тогда сложность заметно падает, а если нет? У F-16 сэкономили на моторе, он такой же, как на F-15, но один, а значит стоимость силовой установки действительно в 2 раза меньше и требует в 2 раза меньше времени на обслуживание. С МиГ-29 в плане обслуживания моторов уже всё печально, нет никаких оснований считать, что РД-33 требует меньше времени, АЛ-31Ф.

    В целом же 0.75 цены за слабенькую машину, которую надо строить в больших количествах выглядит малопривлекательно.

    К 1991 году оба самолета состоялись и прочно стояли в строю.


    А вот здесь вопрос, по некоторым данным МиГ-29 оказался более сложным и капризным. По крайней мере, мне такие данные попадались.
    EvilLion
    1. Alex_59 Сегодня, 19:57
      Цитата: EvilLion
      Вообще-то это тоже деньги.

      Смотря что для вас является ключевым дефицитным ресурсом. Во всем мире этим ресурсом действительно являются деньги. Дадут денег много - много построим. Дадут мало - мало построим. А в советской системе вопрос стоял иначе. Денег дадим всегда много. Сколько надо - столько и дадим. А что тогда ключевой дефицитный ресурс? Возможность в условиях войны быстро восполнить парк убитых в боях самолетов - т.е. трудоемкость изготовления. Да, это конечно с деньгами очень тесно связано, но это не совсем равные вещи. В условиях мировой войны З/П рабочим вообще можно не платить, как в мирное время - это же СССР. Т.е. цена в денежном выражении упадет. А трудоемкость? Нет, она не упадет. Если на изготовление лопатки турбины надо 5 часов работы слесаря, то и во время войны эти же 5 часов нужно потратить. Но в мирное время рабочий за эти 5 часов получит денежку и профсоюзную путевку раз в год в Сочи. А в военное время - паек и койко-место.
      Цитата: EvilLion
      У F-16 сэкономили на моторе, он такой же, как на F-15, но один, а значит стоимость силовой установки действительно в 2 раза меньше и требует в 2 раза меньше времени на обслуживание. С МиГ-29 в плане обслуживания моторов уже всё печально, нет никаких оснований считать, что РД-33 требует меньше времени, АЛ-31Ф.

      В точку.
      Цитата: EvilLion
      А вот здесь вопрос, по некоторым данным МиГ-29 оказался более сложным и капризным.

      Тем не менее он состоялся. Серия выпущена. Массовая.
      Alex_59
      1. Одиссей Сегодня, 21:01
        Цитата: Alex_59
        Денег дадим всегда много

        Тут даже не дадут много.Знаменитая тайна Советской экономики заключалась в том,что "наши деньги -не деньги",то есть в производстве были безналичные деньги которые не являлись инструментом для извлечения прибыли и не соприкасались с наличными деньгами.
        В таких условиях производство было ограниченно только количеством трудовых и материальных ресурсов и наличием тех или иных технологий.
        Одиссей
      2. EvilLion Сегодня, 22:01
        Тем не менее он состоялся. Серия выпущена. Массовая.


        Подписывается приказ, выпустить 1000 самолетов типа А и 200 типа Б. Заводы выпускают. В советских реалиях или американских, за считанные годы. К тому, что через 10 лет эксплуатации выяснится, что тип Б оказался надежнее или его довели до ума, а тип А нет, это не имеет никакого отношения.

        Возможность в условиях войны быстро восполнить парк убитых в боях самолетов - т.е. трудоемкость изготовления. Да, это конечно с деньгами очень тесно связано, но это не совсем равные вещи. В условиях мировой войны З/П рабочим вообще можно не платить, как в мирное время - это же СССР.


        А вот в годы ВОВ платили, более того, сколько в заводской столовой, или гос. магазине еда стоила 22.06.1941 ровно столько она стоила и 09.05.1945, хотя денежная масса в 6 раз возросла и это для такой войны просто смешной рост. Т. е. ключевые пункты потребления рабочими выдерживались сверхжестко. Если же лопатку турбины условно делать 5 часов, то тут уже неважно, что в санаторий никто не поедет в военное время. Важно, что если на Су-27 таких лопаток, допустим надо 400, то на МиГ-29, их скорее всего будет надо 300. А что касается санатория, то будет всё просто, в мирное время самолет с учетом всех расходов, включая детский садик для детей работника завода обходился допустим в 1 млн. советских рублей, а будет обходится в 700 тыс. Это да, с учетом того, что рубль в госторговле и на базаре, где за мешок овощей могут просить, как за цветной телевизор, будут отличаться в разы. И вообще, как же без военного займа и т. п. вещей?
        EvilLion
  7. Олежек Сегодня, 17:24
    ЛФИ стоимостью в 0,75 от ПФИ б


    Как-то так....невесёлый коэффициент
    0,60 - имело бы смысел, а так -непонятно зачем весь этот джаз...
    Олежек
  8. МорякЧФ Сегодня, 17:52
    Статья очень понравилась,и отображающая реальные факторы двух,на мой взгляд равных(в зависимости от модели) самолётов.
    МорякЧФ
  9. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:56
    Супер, спасибо огромное! Многого не знал hi drinks
    Андрей из Челябинска
  10. 52гим Сегодня, 19:02
    Хороший заход. Жду продолжения,надеюсь ,будет так же интересно.
    52гим
  11. av58 Сегодня, 19:59
    Цитата: avt
    Реально в ходе конкурса, особенно когда сп..слямзили у суховцев ,,интегральную" схему

    С какого перепугу вы решили, что МиГ подсмотрел схему у сухарей? :-))) Ещё до Су-27 эту же схему разработали американцы, да и вообще, вы что, в мозг Белякова заглядывали?
    Цитата: avt
    Но вот откровенно говоря , я не понял почему имея опыт МиГ-21/23/27, они упорно лезут в тяжёлую весовую категорию

    На секундочку, МиГ-25 существенно тяжелее, мощнее и быстрее, чем любой вариант Су-27, так что "не понимайте" и дальше :-)
    av58
    1. Alex_59 Сегодня, 20:13
      Цитата: av58
      С какого перепугу вы решили, что МиГ подсмотрел схему у сухарей? :-))) Ещё до Су-27 эту же схему разработали американцы, да и вообще, вы что, в мозг Белякова заглядывали?

      Это факт. Но формулировка "подсмотрел" тут не годится - аэродинамические схемы ОКБ помогает прорабатывать и дает рекомендации ЦАГИ и СибНИИА, т.е. для обоих ОКБ это все не являлось секретом. Но изначально именно Сухой выставил самолет с интегральной компоновкой. А МиГ - классический (картинка в статье есть). После первого этапа конкурса в МиГе осознали что Сухой вырвался вперед, в том числе и благодаря интегралке. В итоге они полностью переработали эскиз и уже на второй этап показали самолет очень близкий по виду к нынешнему МиГ-29. Т.е. тоже интегралку, как изначально показал Сухой. Тем не менее лидерство Сухой уже захватил плотно, и МиГ спасло деление конкурса - они победили уже в "легком" варианте, правда там Сухой даже не пытался лезть, делая упор только на тяжелый вариант.
      Alex_59
  12. sailor52 Сегодня, 21:09
    "...Решить вопpос, какой самолет имеет пpеимyщества — МиГ-29 или Сy-27, можно было очень пpосто: в yчебном воздyшном бою. Кроме того подобный бой позволил бы смоделиpовать действия своего смешанного авиапарка пpотив yсловного пpотивника. Выработать тактикy действий как пpотив одиночного тяжелого истpебителя, так и пpотив "связки" F-15 — F-16. Именно микояновцы выступили инициаторами подобного учебного боя. И многие военные и гpажданские инститyты ЦHИИ-30, ГHИКИ, ЛИИ, ЦАГИ, HИАС эту идею поддержали. Единственным пpотивником выстyпил Михаил Петpович Симонов. По его мнению, такие воздyшные бои не имели смысла, потомy что якобы и без них было ясно, что Сy-27 значительно лyчше МиГ-29. В частности, сyховцы yтвеpждали, что их самолет обладает более высокими летными качествами. Действительно, на меньших скоpостях (500-550 км/час) Сy-27 имел небольшое пpеимyщество, но зато на скоpостях свыше 550 км/час — а это основной реальный боевой диапазон — наш самолет выглядел значительно сильнее. Еще одним пpеимyществом Сy-27 считался его мощный локатоp. Hо оценивать локатоp только по его мощности может только дилетант. Мощность сама по себе в бою значит не очень много, так как дальность обнаpyжения и дальность захвата цели и ее сопpовождение зависят не столько от мощности локатоpа, сколько от pазмеpов цели, то есть ее отpажающей повеpхности. А Сy-27, междy пpочим, в 1,5 pаза больше МиГ-29.
    Никто не хотел идти напеpекоp мнению Симонова, поэтому казалось, что идее этих воздyшных боев так и не сyждено осyществиться. Однако нашелся человек, способный договориться с Симоновым, это был начальник Центpа боевого пpименения в Липецке Сyламбек Асканов. И бои были пpоведены. Более сотни боев показали, что в 80 пpоцентах пpеимyщество было на стоpоне МиГ-29. Пpичем МиГ выигpывал и ближние, и сpедние, и даже дальние маневpенные бои, котоpые заведомо считались "коньком" Сy-27. Как и пpедполагали микояновцы, на пеpвый план выстyпила не мощность его локатоpа, а pазмеpность нашего "двадцать девятого". Этот pезyльтат стал оглyшительным для многих, и его пpедпочитали не афишиpовать. С наyчно-методической точки зpения эти экспеpименты были пpоведены достаточно коppектно, и сомневаться в достовеpности их pезyльтатов не было никаких оснований.
    Однако yстpоить Симонова такой pезyльтат никак не мог. Михаил Петpович сpочно пpилетел в Липецк. Благодаря его деятельности пpидyмали опpеделенные огpаничения для МиГ-29. Эти ограничения не позволяли емy выходить на pежим допyстимых yглов, котоpые сознательно yменьшили, обосновывая это недостаточной боковой yпpавляемостью. Естественно, это ограничения были некоppектными и надyманными. Все самолеты того времени не обладали требуемым ypовнем боковой yпpавляемости для подобных yглов атаки. Но, как бы то ни было, эти ограничения для МиГ-29 пpиняли. Новые бои провели уже с ними. О какой чистоте эксперимента можно было говорить, когда летчиков МиГа поставили в заведомо неравные условия? Во-пеpвых, огpаничения накладывались только на один самолет, во-втоpых, отслеживать запpещенный yгол атаки, любое пpевышение котоpого каpалось как бы пpедпосылкой к сваливанию, летчик должен был визyально, "на глазок", что в бою вообще непpиемлемо. При таком раскладе преимущество уже было у Су-27. Летчик Центpа А.Хаpчевский так прокоментировал результаты боя: «Сейчас каpтина немного лyчше. Hаконец-то стало пpоявляться пpеимyщество Сy-27».
    Далее провели воздушный бой спарки МиГ-29 и Су-27. Управлял спаркой шеф-пилот ОКБ им. Микояна Валерий Евгеньевич Меницкий. Вот как он описывает бой: «Пеpвые полтоpы минyты боя мы двигались по тpаектоpии, выходя в нyжное для атаки место всеми возможными способами. Hам довольно быстpо yдалось создать себе пpеимyщество для выхода на атакy цели, мы сели на "хвост" Сy-27 и весь остаток боя пpовели не слезая с него. Hадо отдать должное летчикy Сy-27, пилотиpовал он хоpошо, но бой все pавно выигpали мы. Пpавда, Харчевский пытался меня yбедить в том, что летчик был выбpан неyдачно и что если бой пpоведет он сам, pезyльтат бyдет иным. Hо в том-то и дело, что pезyльтат экспеpимента не должен находиться в зависимости от квалификации летчика...».
    https://topwar.ru/64207-v-teni-bolshogo-brata-o-p
    rotivostoyanii-mig-29-i-su-27.html
    sailor52
    1. EvilLion Сегодня, 22:07
      В реальном воздушном бою МиГ-29 остались грудами металлолома. 3:0 в пользу "сушек".
      EvilLion
    2. Alex_59 Сегодня, 22:12
      Решить вопpос, какой самолет имеет пpеимyщества — МиГ-29 или Сy-27, можно было очень пpосто: в yчебном воздyшном бою.
      В своей статье я намеренно избегаю подобных столкновений лбами двух замечательных русских самолетов. Не хочу этого делать. Потому что независимо от результатов - оба самолета великолепные. Но коли уж зашел разговор... в качестве контраргумента можно привести результаты реальных, а не учебных воздушных боев между Эфиопскими и Эритрийскими летчиками. Результаты как известно были разгромными для МиГа. Но суть в том, что и это не показатель. Казалось бы, я мог бы радостно попрыгать на обломках 29-го - вот мол, доказуха превосходства Сушки. Но надо быть объективным - эти результаты не говорят ни в чью пользу. Как и описанные учебные бои. Слишком много неравных условий и факторов. Такие бои могут дать скорее оценку личных качеств пилотов и их мастерства, чем оценку матчасти.
      Hо оценивать локатоp только по его мощности может только дилетант. Мощность сама по себе в бою значит не очень много, так как дальность обнаpyжения и дальность захвата цели и ее сопpовождение зависят не столько от мощности локатоpа, сколько от pазмеpов цели, то есть ее отpажающей повеpхности.
      А вот здесь ошибка, либо заведомая подтасовка. Основное уравнение радиолокации говорит что мощность принимаемого отраженного от цели сигнала зависит как от ее (цели) ЭПР, так и от размеров (эффективной площади) и формы (коэффициет усиления) антенны и мощности передатчика. В равной степени! Так что размер антенны и мощность излучаемого сигнала имеют исключительное значение.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%
      D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%
      D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%
      D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D
      0%B8%D0%B8
      Alex_59
  13. EvilLion Сегодня, 21:46
    [quote](а кроме этого, 430 МиГ-25, 410 МиГ-31, 355 Су-15, 1300 МиГ-23)/quote]

    Т. е. никакой принципиальной разницы между перехватчиком Су-15 и обычным фронтовым истребителем МиГ-23 в самом ПВО тоже провести не смогли и использовали оба. Здесь, кстати, вопрос, а куда делись Су-15, которых построили около 1300 и производство шло до 1981-го года? Все машины до Су-15ТМ списали?

    [quote]А вот МиГ-29 активно стал поступать в ВВС советских союзников. С одной стороны это определялось особенностями географии этих стран - Су-27 там просто негде развернуться. С другой - Су-27, как более сложный и дорогой самолет, был "секретным", а МиГ-29, будучи более простой машиной, легко разрешили выпускать за пределы родных ВВС.[/quote]

    Только даже на нем упрощенное БРЭО ставили. Обезьянам и так сойдет, им что так, что эдак, всё равно бросают оружие сотнями экземпляров. Занятно, что США для обезьян вообще хотели F-20 толкнуть, но все-таки решили не заморачиваться, точнее заморочились с экспортной моделью F-16, но она не пошла. Впрочем, ситуация примерно сохраняется и сейчас, тот же Су-30МКИ и его производные банально купить денег у бомжей нема, для них какой-нибудь Су-30МК. Конечно, наш Су-30М2 из той же серии, но от него, видимо, ничего кроме оперативной замены Су-27УБ и не ждет, для повседневных полетов нет разницы насколько совершенен радар в деле обнаружения буржуйского F-22.

    [quote]Просто потребности ВВС были такими, что там всегда были в основном машины поменьше, попроще и подешевле.[/quote]

    Че-го??

    [quote] Единственным исключением в этом ряду будет американский F/A-18, который и вправду расположился почти ровно посредине между типовыми «легкими» и типовыми «тяжелыми» истребителями, но стоит помнить, что это весьма специфическая машина, создававшаяся по особым, морским требованиям базирования на авианосцах.[/quote]

    Еще раз, че-го? Пустой вес F/A-18 10.4 т, даже немного меньше, чем у МиГ-29, данный "специфический" самолет успешно поставлялся ряду стран никаких авианосцев не имеющих и по летным данным превосходит F-16, успех которого в общем-то проистекает из цены, а не из каких-то выдающихся характеристик.

    В общем и целом, что можно почерпнуть из статьи?
    Что машины поставляли разным ведомствам, одно сбивало машины над линий фронта, другое за линией фронта. Метод сбития, если отбросить МиГ-25 и его производные, один и тот же. Что стоимость МиГ-29 составляет 0.75 от стоимости Су-27. А это вообще оправдано? На 3 Су-27 мы можем построить 4 МиГ-29. Какого-то решающего количественного превосходства это явно не обеспечивает, при этом:

    1) Каждый отдельный самолет слабее. ХЗ насколько, если ракета попала, то хоть легкий, хоть тяжелый, машина, как правило, теряется. Но в среднем Су-27 должны нести меньшие потери. Лучше оборудование, больше топлива, лучше ЛТХ, больше шансов выйти победителем, или хотя бы избежать поражения. Т. е. надо больше машин для восполнения потерь. Может на 10% больше, может на 20%, может на 50%. Мы не знаем.
    2) Нужно больше машин для постановки в ПВО, особенно в каких-нибудь северных или дальневосточных регионов, здесь потребность в принципе рассчитывается, и в штабах должны были считать, но эти числа не опубликованы. Нужно будет больше заправщиков.
    3) Нужно вложить ресурсы в разработку 2 самолетов. Т. е. в любом уравнении эффективности у нас всегда есть некоторая константа C. Прежде чем хотя бы эскадрилью поставим на БД, самолет нужно разработать, выработать для него методические рекомендации по летной эксплуатации, техническому обслуживанию, тактике применения.
    4) Легкая машина принципиально ничего не добавляет в функциональном плане. Рассмотрим ситуацию, перевернутую от фактических событий, но хорошо показывающую расклад. Вот есть у нас мотор АЛ-31Ф. На нем мы можем построить вполне себе функциональный истребитель пустым весом около 9 тонн (ну китайцы и построили J-10, только позже, чем появился Су-27, потому и перевернутую). Ну будет летать на 2000 км без ПТБ, подвесок 9 штук, радар, ракетки малой и средней дальности, все дела. Но мы можем взять 2 таких движка, построить на их базе самолет с пустым весом 16.5 тонн, летать он будет безо всяких ПТБ на 4000 км, правда топлива для этого потребуется больше не в 2 раза, а в 2.5. Поставим помощнее радар, прочее оборудование, добавим пару подвесок для ракет. Стоить он будет, допустим в полтора раза дороже, эффективность в бою за счет лучших ЛТХ и оборудования возрастет процентов на 20. Вроде бы негусто за такую прибавку в цене, но ведь есть еще огромный бонус к дальности, и если перед нами стоит задача нанесения удара на 1000 км, то наш легкий самолет столкнется с трудностями, он на такое расстояние может только без нагрузки слетать и назад. На оптимальной высоте. Зато тяжик всё это сделает без проблем. Ну прихватит ПТБ, но от заправщика, например, вообще избавились. Допустим, что нам дальше 500 км лететь не потребуется в 90% случаев, т. е. соотношение вылетов легких и тяжелых машин 1:10, тогда, конечно, можно построить ВВС на основе легких машин, тяжей будет сильно меньше, хотя отказаться от них совсем мы не можем, т. к. оставшиеся 10% вылетов надо как-то выполнить, либо отказываемся, но вместо них приобретаем заправщики, например, 1 танкер на 4 истребителя, т. е. экономии нет. А если ситуация такая, что соотношение вылетов 50/50? Тогда уже вопрос, а стоит ли вообще делать легкую машину?
    EvilLion
    1. EvilLion Сегодня, 22:16
      Модераторы, пожалуйста, поправьте цитирование.
      EvilLion
    2. Alex_59 Сегодня, 22:32
      Здесь, кстати, вопрос, а куда делись Су-15, которых построили около 1300 и производство шло до 1981-го года? Все машины до Су-15ТМ списали?
      Су-15 без букв делали в 1966-1971 г - 564 самолета. Не удивительно, что их к 1991 году все списали.
      Учебные Су-15УТ 148 самолетов выпущено до 1972 года - туда же.
      Су-15Т/ТМ делали 1970-1975 годы, всего 441 самолет. После 1975 до 1980 делали только спарки УМ. Итого 560 машин Т/ТМ/УМ. На 1991 год их числится 335. 560-335=225. Видимо 225 ранних Т/ТМ тоже уже списали к 1991 году. По идее это машины до 1973 г постройки. Другого объяснения не видно.
      Т. е. никакой принципиальной разницы между перехватчиком Су-15 и обычным фронтовым истребителем МиГ-23 в самом ПВО тоже провести не смогли и использовали оба.
      Имела место некоторая локализация по географии. В центральной Сибири, на Урале и в заполярье 23-х не было вообще. Ближе к границам - 2/3 частей на 23-х, остальные МиГ-25, Су-15.
      Alex_59
  14. tchoni Сегодня, 22:15
    Автор в статье высказывает очень интересное мрение о разделении истребителей на машины ближнего боя и машины завоевания превосходства в воздухе. Получается, если следовать логике, что и пятому поколению подобное разлеление не мешает, что собственно, наши "партнеры" и демонстрируют, одновременно создавая дорогущий перехватчик ф-22 и рабочую лошадку ф-35. Правда, на сегодняшний вялотекущий момент обе машины почти сравнялись по стоимости, различаясь, при этом, по боевым возможностям. В связи с этив возникает дурная мысль: довести идею до абсурда. Т.е. В рамках проекта истребителя пятого поколения вывести в свет сразу две машины:
    1) летающий с-500 увешенный радарами, что елка герляндами, обладающий всеракурсным общором, несущий на себе десяток длинных рук и десятка два ракет самообороны, плюс пару операторов в прилачу к пилоту, дабы ему не скрутно было сим хозяйством заруливать. Естественно все должно быть стелс! (пятое поколение все таки). И, если так можно выразится, "слепого убийцу" в формате як-130. То же стелс, вообще без радара, только с ОЛС пушкой и парой-чнтверкой ракет блиднего действия в конформных контейнерах. Первый будет королем дальнего воздушного боя, а второй,возьмет на себя роль разнорабояего. И пехоту огнем поддердит слегка, если что, и как учебный сгодится, и в своем РЛ поле как перехватчик работать сможет. Ну и как стелс 100 очков вперед любому лайтингу даст. Потому что маленький (а это важно в метровом диапазоне) и потому что без радара (много труднее булет засекаться станциями Ри РТР).
    Как вам бред?
    tchoni
  15. eleronn Сегодня, 22:37
    По статье могу сказать следующее: в Центре боевой подготовки ИА ПВО (это Саваслейка) МиГ-29 никогда не находился. К нам, в 611 иап, на показ техники толстопузым генералам из штаба ПВО, гоняли МиГ-29 из Астрахани, а не из Андреаполя или Кубинки. Далее... В 1991 году в Мары перелетели десять Су-27П из липецкого центра. По итогам учебных воздушных боёв с МиГ-29, сухие проиграли в сухую! Даже с учётом того, что "сушки" пользовались целеуказаниями А-50 (который прилетел из Печоры). Вопрос эксплуатации и обслуживания даже не поднимаю! МиГ-29 в эксплуатации прост как марлевые трусы, за рубль двадцать! Су-27 - это сказка про лису и кувшин. Я эксплуатировал и МиГ-29 и Су-15тм и Су-27п. И, к стати, на учениях нашего полка (Бежецк, Су-15тм) и полка из Туношны (МиГ-23п) мы с треском проиграли.
    eleronn
  16. sailor52 Сегодня, 22:43
    Цитата: Alex_59
    В своей статье я намеренно избегаю подобных столкновений лбами двух замечательных русских самолетов. Не хочу этого делать. Потому что независимо от результатов - оба самолета великолепные. Но коли уж зашел разговор... в качестве контраргумента можно привести результаты реальных, а не учебных воздушных боев между Эфиопскими и Эритрийскими летчиками. Результаты как известно были разгромными для МиГа. Но суть в том, что и это не показатель.

    Согласен!
    Материал про воздушные бои между Эфиопией и Эритрией я же и выкладывал (может, не один я).
    Но надо знать все материалы. И бой МиГов -29 с Су-27 был над песками Африки. Было? Было ведь.
    И эпизод с учебным боем между этими замечательными машинами был.
    У Вас, должен признать, самая емкая, захватывающая статья, которая анализирует и суммирует всё. Спасибо!
    И полностью согласен, что есть масса условий, которые могут склонить чашу весов в реальном бою, и подготовка и состояние (усталость) пилотов, и характер, особенности ТВД, и снабжение\логистика на этом ТВД вообще
    sailor52
  17. KKND Сегодня, 23:18
    Народ, Вы что, совсем с дуба рухнули?
    Статья высосана из пальца, фантазии появляющиеся у автора при полном незнании матчасти.
    И это видно даже мне, сопляку не служившему в армии.А еще над Капцовым смеетесь.
    Один Evil Lion заподозрил неладное.
    Пройдемся.
    [quote][Это означало, что МиГ не должен залетать вглубь территории противника более чем на 100 км, а его наведение и управление боем ведется с наземных постов управления. Благодаря этому можно было сэкономить на составе БРЭО, максимально упростив самолет, и за этот счет улучшить летные характеристики и сделать самолет массовым и недорогим. /quote]
    Автор учи мат часть! И Миг-29 и Су-27 ранних модификаций обладали практически одинаковой СУО. А именно ОЛС, нашлемной системой целеуказания и двумя близкими по конструкции("Кассегренна") РЛС(Н-019 у Мига и Н-001 у Су). Да диаметр разный и у Су была выше чуствительность РЛС. Примерно на 30% была выше дальность обнаружения целей.
    [quote]Дальность полета – в два раза выше, чем у МиГа, а в качестве основного вооружения – Р-27, дополненные длинной рукой Р-27Э (повышенной энергетики) и ракетами ближнего боя Р-73.[/quote]
    А у Мига Р-27 небыло?
    [quote] Должны были иметься собственные средства РЭБ и мощная связь. [/quote]
    В МиГ-29С станция постановки активных помех(САП) Гардения Была встроина. Приемные и передающие антенны находятся на законцовках крыла.
    А у Су-27(дороговатого и автономного по мнению автора) встроиной станции САП не было. Она(Сорбция) устанавливалась на законцовках крыла, что снижало кол-во ракет на две штуки. По понятным причинам не могу сказать какая из них была дороже или технически сложнее.
    [quote] Бортовая РЛС имела дальность устойчивого обнаружения не больше дальности пуска ракет Р-27, по сути, являясь радиолокационным прицелом для этих ракет. [/quote]
    "Гениальная" в своей бесмысленности фраза wassat
    Перечеслять можно долго.
    Возникает только один вопрос почему некоторые авторы у здешней публики в фаворе, а на некоторых льется ушат грязи.
    Похоже из-за этого ушел к примеру Фалькон, если и Капцов уйдет вообще капец мыслям на сайте настанет.
    Кстати никто не знает что Фальконом случилось?
    KKND

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