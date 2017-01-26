01:18 27 января

Больные братья и мертворождённый нацизм

Больные братья и мертворождённый нацизм


Что делать с украинским национализмом? Этим вопросом многие задаются уже не первый десяток лет, а за последние три года он действительно стал ребром, и не только для ближайших соседей, но и для самих кураторов недоделанного фашизма в Украине. Процесс, запущенный США ещё в 40-х годах прошлого столетия, подогретый в 1991 и спущенный с поводка в 2014 году, на первый взгляд, сорвался в неконтролируемое пике.

Украинские националисты пользуются беспрекословной поддержкой правительства и с каждым днём пополняют свои ряды новыми «порциями» одурманенной молодёжи. Порошенко делает всё для развития общегосударственного шовинизма и разжигает ненависть на высшем уровне.


Национальные средства массовой информации давно подстроились под формат «Радио тысячи холмов» и транслируют русофобию круглые сутки.

Пропагандой забит и радиоэфир. Казалось бы, Украина давно превратилась в фашистское государство и эту проблему сейчас нужно решать всем миром, пока она не прекратилась в настоящего монстра и не выплеснулась за границы умирающего государства.

Так почему же мировое сообщество ограничивается лишь голословным осуждением и не предпринимает никаких мер, ведь память о Третьем Рейхе ещё слишком свежа и предостерегает общество, несмотря на то, что её так упорно искусственно уничтожают. И речь сейчас не идёт о США и Европе, чьи лидеры, по сути, и затеяли украинскую свистопляску, а сейчас просто поспешно умывают руки и заметают следы.

Почему даже Москва не предпринимает никаких действий для предотвращения нового всплеска коричневой чумы? Регулярные фашистские марши, жестокие репрессии и подавление инакомыслия вкупе с авторитарным режимом и явно агрессивными намерениями должны хотя бы насторожить ближайших соседей обезумевшей Украины. Майданные скачки зашли слишком далеко. Так почему бы не вмешаться и не остановить опасную эпидемию, даже если и придётся применить силу?

Ответ на этот вопрос прост и незамысловат. Украинский национализм, построенный исключительно на русофобии с мелкими вкраплениями антисемитизма – проект изначально мертворождённый, по большей части из-за нюансов местного менталитета. Возможно, американские кураторы и хотели провести эксперимент, подобный германскому в 30-х годах, но на выходе получилось нечто среднее между этническим конфликтом в Косово и ближневосточным экстремизмом. И даже эти детища тех же родителей на украинской земле мутировали до неузнаваемости.

Национализм «великих укров» продолжает влачить своё жалкое существование лишь в качестве прикрытия воровства государственного масштаба. Без денежных вливаний, которые, по факту, давно уже прекратились, вся эта «великая армия фашистов» - всего лишь стремительно растущая толпа прокажённых и убогих, перенявшая повадки стервятников и гиен ради выживания.

Из всего, на данный момент уже многотысячного, стада украинских радикалов более-менее серьёзную опасность могут нести только боевики «Азов», так как лидеры движения продемонстрировали некоторые зачатки организаторского таланта. Активно расширяющееся движение подминает под себя другие радикальные группировки и проводит массовую пропаганду во всех слоях общества.

Но даже этот, так называемый гражданский корпус на поверку – банда профессиональных наёмников, без должного финансирования ничего из себя не представляющая. И пойдёт эта армия туда, куда её укажет спонсор, который сейчас, где-то там за океаном, потерпел сокрушительное поражение. И русофобская риторика того же Билецкого исчезнет, как только хозяин отдаст приказ.

Украинский нацизм, хоть и поднят на государственный уровень, жалок и недееспособен. Лживая идеология прикрывает лишь свору гиен. Именно поэтому силовое вмешательство в историю этой болезни может лишь серьёзно навредить в перспективе. Россия, как, впрочем, сейчас и Европа, предпочла не вмешиваться в проблемы диких обезьян.

А недавние союзники Порошенко пошли ещё дальше, и аккуратно изолируют не в меру буйного больного, цивилизованно закрывая границы. Невменяемый больной должен быть помещён в палату с мягкими стенами, в которую и превращается Украина.

Остается только моральная дилемма, которая и не позволяет Москве пойти на более жёсткие и вполне закономерные санкции по отношению к вчерашним братьям. А именно крепкие и практически неразрывные узы, связывающие представителей одного народа (чтобы там не кричали со своих пальм киевские маргиналы).

Предвидя возражения и даже, возможно, негодование, хотелось бы привести в качестве примера историю из жизни. В небольшом кабачке в Северной столице за кружкой пива разговорились исконно русский татарин с родственниками в Запорожье и коренной житель Питера в 70-летним «стажем» родом из Чернигова.

Основной темой разговора стала именно Украина, так как перед этим по телевизору прошёл сюжет об очередном нацистском марше в Киеве. Тот, что помоложе, начал возмущаться бездействием нашей власти.

Ведь русский народ в Украине нужно как-то спасать, и раз дипломатические игры не помогают, не стоит ли ввести войска и как минимум посадить в клетку киевских правителей вместе с беснующимся стадом радикалов. Игнорирование такого беспредела ведь смерти подобно. На это умудрённый опытом собеседник ответил шикарным монологом:

«Представь, что у тебя есть брат. Он серьёзно болен и, может быть, даже неизлечимо. Двинулся он на всю голову, бегает по стенам, гадит у тебя под дверью и даже настраивает против тебя соседей по лестничной площадке. Что ты будешь с ним делать? Неужели покалечишь или даже убьёшь? Сдавать брата в дурдом тоже вроде негуманно, ибо с таким диагнозом ему, скорее всего, пропишут лоботомию, и останется он навсегда растением, жизнедеятельность которого придётся поддерживать всё равно тебе, ибо других родственников у него нет.»

Вот тут и пошла речь о разумном пределе милосердия. Если этот брат пытается поджечь твой дом и угрожает твоим близким, стоят ли родственные чувства такого риска? И что делать с миллионом родственных душ, оказавшихся в смертельно опасном зоопарке? Ведь если ты закроешь клетку и вышвырнешь ключ, как это уже делают твои соседи, всех их ждёт неминуемая гибель.

С другой стороны, миллион (даже миллионы) – не такая уж и малая сила, и если они сами легко прогибаются под фашистов, в то время как их же соотечественники с оружием в руках защищают свой дом, то стоит ли заморачиваться их спасением. По идее, они сами выбрали свой путь, и в этом случае спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Проблема, конечно, намного глубже и расписана здесь довольно утрировано, но главную суть я постарался передать в видеоматериале!

Автор: Антон Климков


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Комментарии 41
  1. seti Вчера, 15:34
    Статья не раскрывает сути. А ответ один - нацизм в стране 404 выжечь огнем. Если есть нарыв его нужно вскрыть и прижечь каленым железом. Другого пути нет.
    seti
    1. 210окв Вчера, 16:21
      Такого скорее всего не будет..К великому сожалению.Во главу угла поставлено выполнение минского сговора,а идеология там уже Кремль не волнует.
      Цитата: seti
      Статья не раскрывает сути. А ответ один - нацизм в стране 404 выжечь огнем. Если есть нарыв его нужно вскрыть и прижечь каленым железом. Другого пути нет.
      210окв
      1. Homo Вчера, 18:03
        Цитата: 210окв
        .Во главу угла поставлено выполнение минского сговора,а идеология там уже Кремль не волнует.

        Не "выполнение минского сговора" а государственная политика с мыслями о завтра, послезавтра и далее а не только о сегодняшних хотелках!
        Homo
    2. Homo Вчера, 18:01
      Цитата: seti
      А ответ один - нацизм в стране 404 выжечь огнем. Если есть нарыв его нужно вскрыть и прижечь каленым железом. Другого пути нет.

      А в чём проблема? Объявите войну стране 404, войдите туда и "вскройте и прижгите"! Не можете? Конечно, советы (безответственные) давать легко, лозунгами и громкими фразами бросаться тоже!
      Homo
    3. orsker Вчера, 22:36
      Именно! Огнём!!!
      orsker
      1. renics Сегодня, 00:21
        (Именно! Огнём!!!) и не только огнём, водой и медными трубами.
        renics
  2. Просто человек Вчера, 15:52
    Завистливые, продажные, хвасливые, вороватые, жестокие к бессильным и трусливые перед сильным - это характеристика свидомышей, раньше их звали просто хохлы.
    Просто человек
  3. vovanpain Вчера, 16:12
    Цитата: seti
    Статья не раскрывает сути. А ответ один - нацизм в стране 404 выжечь огнем. Если есть нарыв его нужно вскрыть и прижечь каленым железом. Другого пути нет.
    Вот тут Коллега,возникает вопрос. request Кто должен выжигать нациков каленым железом?Россия?А оно нам надо?Вводить войска и бегать за ксждым отморозком.Европа,да она во всю старается впихнуть Украину к нам на содержание и при этом,что бы нацики гавкали на нас.США,да хрен его знает,о чем Трамп мечтает.Вывод-сами,только сами украинцы должны вылечить себя от нацизма. hi
    vovanpain
    1. Seliger Вчера, 16:59
      А вот чисто теоретически, нацизм сам помереть не сможет ? Если не будет никакой подпитки ни деньгами ни чем то ещё.
      Seliger
      1. Лелёк Вчера, 17:17
        Цитата: Seliger
        А вот чисто теоретически, нацизм сам помереть не сможет ?


        Сам - не сможет, он как сифилис - начинается с языка и нёба, переходит на нос и кожу и заканчивается в "домовине". Вот и в данном случае - началось на майдане, поразило всю Руину и объявилось в Беларуси (при бездействии руководства и устремлении на запад) и "прыщиками" в России (так же при благодушном отношении руководства). Лечить нужно очаг заразы и делать это кардинально. Вся беда в том, что наши "оппоненты" (запад и США, нацизм в которых процветает чёрно-красным цветом) полагают, что всё рассосётся. Ан - нет, не рассосётся.
        Лелёк
    2. zoolu300 Вчера, 19:32
      А чего же немцы в 30х не вылечили себя от фашизма? Ответ простой. Что в 30х Германия, что сегодня Украина это всего лишь орудие в руках хозяев ФРС для уничтожения России. И пока эти орудия им нужны, никакого "лечения" не будет. Меня больше раздражает позиция "олигархата" РФ. Ибо сотрудничество с откровенными врагами вместо их уничтожения, ни к чему, кроме поражения не приведет.
      zoolu300
  4. Monster_Fat Вчера, 16:30
    Кого вы там спасать собрались? Мне мои коллеги, у которых, к несчастью, оказались родственники на Украине, жаловались, что эти родственники, после всем известных событий, звонили им в Россию только для того, чтобы наговорить гадостей и уверить их в том, как они их - русских, теперь ненавидят. А сейчас, они уже звонят по поводу чтобы любыми путями пристроить подрастающих их "чад" в России, чтобы они избежали участи быть призванными в АТО, причем у них хватает наглости даже утверждать, что их русские родственники обязаны спасать своих украинских родственников от АТО, так как именно Россия во всем виновата. Абсолютно бессовестные и беспринципные люди-не надо нам таких "братьев"
    Monster_Fat
  5. prior Вчера, 16:31
    Про братьев - это интересно. А если этот брат вменяемый предатель ?
    Вопрос Украины - это не вопрос Украины. Это вопрос о существовании России.
    Если Запад установит в Украине частокол ракет, кому это будет угрожать?
    Теперишняя жизнь в незалежной - это цена предательства.
    Так что, жалеть будем скакунов ? может ещё печеньками поможем ?
    prior
  6. iouris Вчера, 17:05
    Нацизм следует уничтожать вместе с его корнями, а не высмеивать. Нацизм - это идеология, насаждаемая извне, направленная на уничтожение нации. Эта зараза пропагандируется агентурой "в порядке демократии". Следует признать, что часть русских больны. Больны на Украине и в РФ. Одни - бандеровцы, другие - власовцы. Причина болезни устранится только благодаря и после воссоединения страны в рамках единого государства. Или Россия сгниёт.
    iouris
  7. vetor Вчера, 17:07
    Москаль мэни нэ брат
    vetor
    1. Балу Вчера, 19:34
      А кто тебе брат-фашингтонская макака? Так ты для него пушечное сало. Это фашингтон ведет гибридную войну против Украины. Агентами влияния киевской ОПГ разрушена экономика, развязана война с украинцами на Донгбассе, которые не захотели жить под властью посла ФША и бандерлогов. Последние 2 года (2014 и 2015) смертность превышает рождаемость на 150 тыс в год.
      Уже на 01.01.16 население Украины без крыма и Донбасса 36 лямов, а не 43 как недавно.
      Так ты говоришь Россия виновата. Иди умойся, думай...
      Балу
  8. raid14 Вчера, 17:43
    Не обладая всей информацией и настроениями в украинской обществе, трудно сказать, люди просто боятся или симпатизируют нацистам . Менталитет "хатаскрайников", если основная масса населения сидит и ждёт пока Россия, Бог или Герой, освободят их от бандеровцев, вместо того чтобы самим протестовать или браться за оружие.
    По моему, вместо ввода российских войск и зачисток, нужно дождаться самостоятельного развала Украины, как единой страны на несколько областей.
    Поляки, венгры и румыны в этом помогут, там уже "положили глаз" на Закарпатье, Львов и другие западные области.
    raid14
    1. Alexey RA Вчера, 18:24
      Цитата: raid14
      Менталитет "хатаскрайников", если основная масса населения сидит и ждёт пока Россия, Бог или Герой, освободят их от бандеровцев, вместо того чтобы самим протестовать или браться за оружие.

      ИЧСХ, после этого освобождения они будут винить освободителей во всех своих бедах. Жили бы как в Европе, если бы не эти...
      Alexey RA
      1. raid14 Вчера, 18:44
        Винить других в своих бедах у них в крови, то суп жидкий , то жемчуг мелкий .
        raid14
        1. Скиф Вчера, 23:17
          Конечно, из Штатов виднее, да? Не надо про "кровь" говорить, про совесть подумай
          Скиф
        2. Скиф Вчера, 23:19
          В общем, ты, что смылось, а теперь серет издалека
          Скиф
    2. iouris Вчера, 20:34
      Цитата: raid14
      Не обладая всей информацией и настроениями в украинской обществе, трудно сказать,

      Нормальных людей подавляющее большинство. Везде. Это вся информация, которая нужна для управления.
      iouris
  9. диванный но умный генерал Вчера, 18:23
    все что западнее Киева НИКАКИЕ НАМ НЕ БРАТЬЯ...это помесь полякорумын а не славян чистых,-носителями которые остались лишь сербы русские и белорусы..ВСЕ...все что западнее Киева нас ненавидела за все свое существование.дед мне рассказывал как они там детей вместо елочных игрушек вешали....а теперь за 25 лет заразили все что дальше западной свинарнии...так что не надо ляля тут про братьев!те что были до Киева братьями теперь покусаны и все-они уже зомби.во всех смыслах....а лечение этого сами знаете..
    диванный но умный генерал
  10. vik669 Вчера, 18:47
    Цитата: seti
    Статья не раскрывает сути

    А ответ один-выжигать калёным железом и никаких соглашений с тварями.
    vik669
    1. raid14 Вчера, 19:13
      Своих парней класть за этих трусливых захребетников? Они будут сидеть горилку с салом жрать и посмеиваться, а мы за них воевать? Оно нам надо?
      raid14
      1. zoolu300 Вчера, 19:43
        Надо. Мы не за них воюем, а за себя. Мы (Россия) главная цель ваших хозяев. И когда вы (англосаксы), бандерлоги и прочие холопы хозяев ФРС придете сюда нас уничтожать, то местные (РФ) "сами-сами" будут весьма расстроены. Поэтому войну желательно вести вдали от своих границ, на территории укрорейха, еще лучше у границ Мелкобритании.
        zoolu300
        1. raid14 Вчера, 20:00
          Что же вы молодой человек еще не в ополчении? Мамка не пускает или еще вторую помочь не пришла? А флаги заморские на аватарке от того, что с телефона пишу через впн так что сильно не возбуждайтесь .
          raid14
          1. zoolu300 Вчера, 20:09
            Потому что я прикрываю страну на другом направлении. И на этом направлении шансов противостоять врагу действительно никаких, в отличие от границ укрорейха.
            zoolu300
            1. raid14 Вчера, 20:18
              "Киборвоин", ракетчик или погранец?
              Или из конторы?
              Ну, тогда успехов в службе!
              raid14
              1. zoolu300 Вчера, 20:22
                Не нравятся мне эти прыгающие натовские флажки. Подозрительно.
                zoolu300
                1. raid14 Вчера, 20:25
                  Значит из конторы, территориал или МиМО?
                  raid14
                  1. zoolu300 Вчера, 20:33
                    Вы бы еще личный номер спросили, для полного счастья. Вы на какую контору работаете? ЦРУ, АНБ, МИ6, СБУ, Моссад, МОБ?
                    zoolu300
                    1. raid14 Вчера, 20:35
                      Уже отработал, но свой л/н помню, не будем народ смешить, контору запалим, Удачи!
                      raid14
  11. мичман Вчера, 19:54
    С Украиной положение опасное. Программы как жить рядом с этой страной нет, как и с другими странами. Остается только ждать и готовить свои ВС к любой ситуации. Наверно так наши отцы и матери жили в 1940 году. А итог 1941 года русским известен.
    Ленинградцы, с праздником вас, с днем прорыва блокады! Честь имею.
    мичман
    1. iouris Вчера, 20:36
      Цитата: мичман
      Остается только ждать и готовить свои ВС к любой ситуации.

      Вы, наверное Верховный Главнокомандующий? Ну, ждите.
      iouris
  12. PENZYAC Вчера, 20:53
    Цитата: Seliger
    А вот чисто теоретически, нацизм сам помереть не сможет ? Если не будет никакой подпитки ни деньгами ни чем то ещё.

    Если чисто теоретически, то конечно может, например, по причине вымирания, часть разъедутся по свету в поисках пропитания, а оставшиеся перестанут питаться (ни кто не кормит), перестанут плодиться (на-тощак особо не поразмножаешься), состарятся и через энное количество лет вымрут, как мамонты, одна территория останется...
    Реально?...
    PENZYAC
    1. raid14 Вчера, 21:08
      Не реально, идеалогия не истребима, там детей с детского сада начинают оболванивать, в сети роликов, где карапузы орут "Смэрть ворогам" и М. лей на ножи" через край.
      В школах мозги забивают про голодомор и выкопанное протоукрами Черное море, 140 тыс. летнюю историю "великих селюков".
      Если приглядется, то подавляющее большинство участников, факельных шествий молодые люди 20-30 лет родившиеся в самостийной и воспитанные в бандеровском духе.
      raid14
  13. PENZYAC Вчера, 21:08
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: raid14
    Менталитет "хатаскрайников", если основная масса населения сидит и ждёт пока Россия, Бог или Герой, освободят их от бандеровцев, вместо того чтобы самим протестовать или браться за оружие.

    ИЧСХ, после этого освобождения они будут винить освободителей во всех своих бедах. Жили бы как в Европе, если бы не эти...

    Тут главный вопрос - когда освобождать и как освобождать. Если освобождать когда выбранную ими чашу до дна изопьют и привлечь самих к собственному освобождению (сравните, для примера, первую и вторую "чеченские" войны), то возможно винить будут, наверное, что поздно, и что почему долго тянули, и что почему не на-халяву, но всё это, согласитесь, всё-таки уже совсем другая история...
    PENZYAC
    1. raid14 Вчера, 21:18
      "Дождаться, когда вна Украине "верхи не могут, а низы не хотят" и немного помочь, но только, чтобы сами украинцы , своими руками раздавили, всю бандеровскую свору.
      Только тогда прививка от нацизма будет надолго.
      raid14
  14. Товарищ_Сталин Вчера, 23:54
    Моя коллега родом из Украины, после пенсии планировала поехать жить в Вышгород, там у нее хатка и все прочее, да и муж родом из Киева. Но после этих событий решили остаться. Каждый год бывает на Украине, рассказывает, что с каждым годом народ нищает, но все больше и больше ненавидит русских и Россию, обвиняет их в том, что они так плохо живут. Говорит, что такой ненависти и такого зомбирования себе даже не представляла, она скрывала, что она российская гражданка, иначе вполне могли ее убить.
    Товарищ_Сталин
  15. sergei1975 Сегодня, 00:15
    И за таких тунеядцев и умственно деградирующих национал-патриотов Украины все жители бывшей УССР кажутся рагулями и прозападными "тампаксами"
    sergei1975

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