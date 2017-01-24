"Вопрос о вступлении Украины не стоит на повестке НАТО"
Газета «Известия», ссылаясь на источник в Брюсселе, сообщает о том, что в НАТО пока не видят должных оснований для приглашения в Североатлантический альянс Украины. Отмечается, что Украина не сможет рассчитывать на приглашение в военный блок в ближайшие годы. На этом фоне говорится о том, что НАТО не откажется от поддержания Украины в плане проведения ею модернизации и реформы вооружённых сил.
В материале сообщается, что в НАТО пока нет понимания того, как Украина вообще могла бы усилить военную составляющую альянса, а потому членство этого государства в структуре западного военного блока как таковое не обсуждается. Мало того, есть целый ряд государств-членов альянса, которые выступают против рассмотрения вопроса об украинском членстве. В частности, среди таких государств – Нидерланды, которые уже успели поставить барьер на пути Украины к полномасштабной евроассоциации.
Необходимо отметить, что членство в НАТО может быть предоставлено при условии того, что у претендующего на такое членство государства отсутствуют территориальные споры и претензии. В случае принятия Украины в НАТО и самой Украине, и всем странам блока придётся признавать тот факт, что Крым Украине не принадлежит и де-юре, и де-факто.
С теми же вопросами сталкивается и Грузия, которая ежегодно заявляет, что вот-вот будет рассматриваться вопрос о её вступлении. Но если речь заходит о вступлении, то Грузии либо в очередной раз придётся осуществлять силовую провокацию против Южной Осетии и Абхазии ( Саакашвили уже нет в Грузии...), либо официально признавать эти республики независимыми государствами.
В материале сообщается, что в НАТО пока нет понимания того, как Украина вообще могла бы усилить военную составляющую альянса, а потому членство этого государства в структуре западного военного блока как таковое не обсуждается. Мало того, есть целый ряд государств-членов альянса, которые выступают против рассмотрения вопроса об украинском членстве. В частности, среди таких государств – Нидерланды, которые уже успели поставить барьер на пути Украины к полномасштабной евроассоциации.
Необходимо отметить, что членство в НАТО может быть предоставлено при условии того, что у претендующего на такое членство государства отсутствуют территориальные споры и претензии. В случае принятия Украины в НАТО и самой Украине, и всем странам блока придётся признавать тот факт, что Крым Украине не принадлежит и де-юре, и де-факто.
С теми же вопросами сталкивается и Грузия, которая ежегодно заявляет, что вот-вот будет рассматриваться вопрос о её вступлении. Но если речь заходит о вступлении, то Грузии либо в очередной раз придётся осуществлять силовую провокацию против Южной Осетии и Абхазии ( Саакашвили уже нет в Грузии...), либо официально признавать эти республики независимыми государствами.
Использованы фотографии: Хвиля