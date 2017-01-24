08:40 24 января

"Вопрос о вступлении Украины не стоит на повестке НАТО"

Газета «Известия», ссылаясь на источник в Брюсселе, сообщает о том, что в НАТО пока не видят должных оснований для приглашения в Североатлантический альянс Украины. Отмечается, что Украина не сможет рассчитывать на приглашение в военный блок в ближайшие годы. На этом фоне говорится о том, что НАТО не откажется от поддержания Украины в плане проведения ею модернизации и реформы вооружённых сил.

"Вопрос о вступлении Украины не стоит на повестке НАТО"


В материале сообщается, что в НАТО пока нет понимания того, как Украина вообще могла бы усилить военную составляющую альянса, а потому членство этого государства в структуре западного военного блока как таковое не обсуждается. Мало того, есть целый ряд государств-членов альянса, которые выступают против рассмотрения вопроса об украинском членстве. В частности, среди таких государств – Нидерланды, которые уже успели поставить барьер на пути Украины к полномасштабной евроассоциации.


Необходимо отметить, что членство в НАТО может быть предоставлено при условии того, что у претендующего на такое членство государства отсутствуют территориальные споры и претензии. В случае принятия Украины в НАТО и самой Украине, и всем странам блока придётся признавать тот факт, что Крым Украине не принадлежит и де-юре, и де-факто.

С теми же вопросами сталкивается и Грузия, которая ежегодно заявляет, что вот-вот будет рассматриваться вопрос о её вступлении. Но если речь заходит о вступлении, то Грузии либо в очередной раз придётся осуществлять силовую провокацию против Южной Осетии и Абхазии ( Саакашвили уже нет в Грузии...), либо официально признавать эти республики независимыми государствами.

Использованы фотографии: Хвиля
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Комментарии 17
  1. Зяблицев Сегодня, 06:08
    Нужно быть полностью не адекватным или...хохлом, что бы верить, что Украина кому то нужна в Европе или отдельно в НАТО! laughing
    Зяблицев
    1. Громобой Сегодня, 06:15
      Скажут, что не очень то и хотелось fellow
      Громобой
      1. Azim77 Сегодня, 07:43
        Этим горе-правителям, котрые довели страну до ручки, это даже на руку. На форс-мажор в лице Трампа все спишут. Скажут - "мы все сделали для вступления в ЕС и НАТО, работали не покладая рук, были уже у самого порога, осталось чуть-чуть, но избрание Трампа все приостановило. Давайте дружно терпеть и ждать окончания срока его президентства, а потом еще попробуем. И тогда, точно сможем. Клянемся."
        Azim77
        1. cniza Сегодня, 08:15
          Цитата: Громобой
          Скажут, что не очень то и хотелось fellow


          Скорее объявят траур , а если серьёзно то только часть , нездоровых людей на Украине ,верили о вступление в НАТО.
          cniza
    2. Александр романов Сегодня, 06:53
      Цитата: Зяблицев
      не адекватным или...хохлом,

      Это синонимы одной душевной болезни.Произносятся по разному,но лечение одинаковое.
      Александр романов
      1. Чёрный Сегодня, 07:18
        Я думаю, что вопрос вступления по настоящему никогда и не стоял.Хотя бы потому, что в НАТО не принимают страны, имеющин территориальный спор с соседями. laughing Просто ослику показали морковку...
        Чёрный
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:23
    об украинском членстве
    - только как батальон химической защиты !
    Uncle Lee
    1. Александр 3 Сегодня, 06:30
      Я бы сказал осанизаторов.
      Александр 3
  3. Александр 3 Сегодня, 06:36
    Украина,Грузия так стремятся сдать деньги на содержание НАТО,как будто после того как заплатят сразу можно напасть на соседей.
    Александр 3
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Это уже не первое заявление о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Европе. Вот только до Украины это ни как не может дойти. До сих пор витают в желто-голубых облаках, на которых сами гуашью пририсовали европейские звездочки, хотя давно пора спуститься на землю.
    rotmistr60
    1. Александр романов Сегодня, 07:00
      Цитата: rotmistr60
      Вот только до Украины это ни как не может дойти.

      Им говорили,что маидан ни к чему хорошему не приведет,а толку то. Им бесполезно это говорить и объяснять.Разговаривать с человеком,который натягивает на свою голову кастрюлю,вообще не о чем.
      Александр романов
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:22
        Разговаривать с человеком,который натягивает на свою голову кастрюлю,вообще не о чем

        Вы правы. Но в данном случае им говорит горячо любимая ими Европа, а они уперлись рогами и не сдвинешь.
        rotmistr60
  5. нивасандер Сегодня, 06:50
    вчера послушал интервью пани Климпуш -Цинцад-заде(зам Гройсмана по евроинтеграции).Дык оказывается Украина уже член наты, осталость тилько соблюсти пару формальностей , подождать пару мисяцив,расстрелять пару агентов НКВД .А членство в евросоусевообще дело решенное ---- по умолчанию вообще дело решенное , по умолчанию
    нивасандер
    1. Громобой Сегодня, 07:04
      Цитата: нивасандер
      вчера послушал интервью пани Климпуш -Цинцад-заде
      Вначале подумал,что Вы прикалываетесь,но оказывается Иванна Орестовна реальный персонаж их политического Олимпа.
      Век живи,век учись---сам Гоголь бы обзавидовался ...уж он бы жирными красками описал всю эту тусовку...
      Ведущие программы "ЧБ-шоу" на канале "Еспресо" Богдан Буткевич и Сергей Чернышев написали шуточную песню о споре между главой Радикальной партии Олегом Ляшко и межфракционным объединением "Еврооптимисты". Видео и текст песни разместил на своей странице в Facebook Буткевич. Песня посвящена событиям, связанным с выступлением представителей "Еврооптимистов", которые заявили о намерении бойкотировать все законопроекты Ляшко. Такое свое решение депутаты объяснили тем, что Ляшко оскорбил вице-премьер-министра Иванну Климпуш-Цинцадзе, назвав ее "ставленницей олигарха" Виктора Пинчука и "правительственным дауном".http://gordonua.com/tags/ivanna-klimpush-tsintsa
      dze.html
      Громобой
  6. Masya Masya Сегодня, 07:30
    а потому членство этого государства в структуре западного военного блока как таковое не обсуждается..

    не доросли до члена то... lol
    Masya Masya
  7. ССИ Сегодня, 08:10
    Скакали, скакали... От сотрясений Крым отвалился, скакали, скакали - Европа отваливается.... Скачите дальше, , глядишь и Незалежная от планеты Земля отвалится! Жаль украинцев... У меня много друзей УКРАИНЦЕВ. Но никого, среди тех, кои КАСТРЮЛИ вместо шапок носят!
    ССИ
  8. gg.na Сегодня, 08:38
    Вопрос о вступлении Украины не стоит на повестке НАТО

    belay а разве он когда то стоял what этот вопрос??! wassat Кому нужна руина??! lol гы-гы!!
    gg.na

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