Обострение на Донбассе: даже Хуг прозрел
Из Донбасса приходят вести о резком обострении обстановки. Обстрелам со стороны ВСУ подвергается не только территория ДНР, но и ЛНР. А 22 января дончане вспоминали вторую годовщину со дня трагедии, потрясшей весь город: в 2015 году тем утром произошел обстрел троллейбуса на остановке в микрорайоне Боссе в Ленинском районе Донецка. Тогда погибли восемь и были ранены 26 мирных граждан. Карательная операция произошла утром, когда людей было много: кто-то ехал на работу, кто-то – на учебу...
Это стало одним из самых драматичных эпизодов войны. Сначала на этом месте был создан импровизированный народный мемориал, а год назад власти установили памятник в виде гранитной свечи. К нему постоянно несут цветы. На вторую годовщину к этому памятнику пришли тысячи человек.
Выступая перед собравшимися, глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил: «Кровавые преступления нацистских карателей мы будем помнить всегда. И пусть враг знает — за каждую каплю крови он заплатит втройне».
Накануне того дня, когда жители Донецка поминали жертв обстрела троллейбуса, - украинские войска открыли огонь по городу Ясиноватая. Один из снарядов угодил в девятиэтажный жилой дом. К счастью, он не разорвался, поэтому дело ограничилось лишь материальным ущербом.
А за два дня до печальной годовщины, 20 января, украинские каратели обстреляли пассажирский автобус Донецк – Докучаевск. Это случилось около поселка Еленовка, который находится на юго-западе от Донецка, очень близко к линии фронта. В результате одна женщина получила ранение. Причем, к ней не сразу смогла приехать скорая – все из-за того же обстрела.
Это преступление выглядит особо вызывающим на фоне того, что оно было совершено аккурат во время визита на Донбасс замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга. Согласно заявлению Эдуарда Басурина, этот факт «демонстрирует наплевательское отношение украинских террористов к международной миссии».
Кстати, о Хуге. Случилось этому европейскому чиновнику и самому попасть под обстрел порошенковских «силовиков». Это случилось 21 января вблизи Донецкой фильтровальной станции, куда он прибыл с инспекцией.
ОБСЕшных наблюдателей часто называют «слепыми» и «глухими», об этом на Донбассе шутят и слагают анекдоты. Было дело, даже рисовали глаза на лобовых стеклах автомобилей, принадлежащих миссии. Потому что внятных заявлений от наблюдателей дождаться непросто.
На этот раз Александр Хуг, кажется, что-то увидел и даже услышал. Посетив населенные пункты Красный Партизан и Крутая Балка, он неожиданно сделал заявление о том, что на линии соприкосновения – «сложная гуманитарная ситуация» и имеется постоянный «риск обстрела из артиллерии». И даже посочувствовал жителям, которым сложно выживать без электричества. «Нет света и нет доступа к другим возможностям. Без него нет возможности зарядить мобильные телефоны», - констатировал еврочиновник.
Но обстрелы были и до его визита, и, надо думать, продолжатся после…
Как известно, каратели обычно резко активизируются во время праздников. Вот и на этот раз Крещение Господне не обошлось без инцидентов.
В ночь перед этим православным праздником под ударами ВСУ оказался и без того сильно пострадавший поселок Зайцево (около Горловки). По данным и.о. главы Горловской администрации Ивана Приходько, значительный урон был нанесен трем жилым домам.
А 15 января в районе близ Горловки обстрелу подвергся поселок Доломитное. Там был ранен ребенок - Кирилл Мироненко, которому всего три годика. Всю ночь мальчик провел в реанимации.
Еще одно преступление майдановских «борцов за демократию» - издевательство над пленным бойцом ДНР и его последующее убийство. Военнослужащий Республики был схвачен карателями 15 января около Донецка. Еще один военный ДНР в ходе этого рейда был убит. На следующий день после переговоров палачи вернули тело плененного со следами страшных пыток.
Как полагает Командование армией ДНР, командир 92 бригады ВСУ поставил задачу: добыть пленника, чтобы затем выбить из него «показания», будто бы он – «российский диверсант».
Такие ролики украинские СМИ любят смаковать ради обвинений в адрес России. Но схваченный солдат оказался не робкого десятка – он отказался давать «показания». Из него не получилось сделать орудие грязной пропаганды, а потому – бойца после пыток расстреляли.
Неутешительные новости приходят и из Луганской Народной Республики. В городе Славяносербск 23 января в ходе обстрела был поврежден жилой дом. Ранее под огонь ВСУ попали три дома в селе Долгое Славяносербского района.
Все это – непрекращающаяся череда преступлений против ДНР и ЛНР. Обострение может быть связано, помимо активизации на Крещение, еще с несколькими событиями. Во-первых, так называемым «героям АТО» хотелось выслужиться на «День соборности Украины» (очередной псевдопраздник, придуманный националистами). Во-вторых, «глава администрации Донецкой области» Павел Жебривский, назначенный Порошенко, сделал громкое заявление о необходимости «освобождения» (то бишь, зачистки) Донбасса (вообще-то, подобные намерения резко противоречат Минским соглашениям). В-третьих, в Киев прибыл один из «застрельщиков» майдана – экс-президент США Джон Байден.
Так или иначе, ситуация остается тревожной. Больная майданом Украина продолжает грезить о возвращении Донбасса под свой контроль, и отнюдь не мирными способами. Продолжает литься кровь мирных граждан.
На фото - имена погибших при обстреле троллейбуса 22 января 2015 г.
Автор: Елена Громова