08:42 24 января

Завершены испытания корпуса очередной субмарины проекта «Ясень-М»

В пресс-службе АО ПО «Северное машиностроительное предприятие» (Северодвинск) сообщили об окончании гидравлических испытаний корпуса атомной подводной лодки проекта 885М «Ясень-М» «Красноярск»: «АПЛ успешно прошла проверку на герметичность, и корпус выдержал расчетные характеристики, заложенные проектантом. В настоящее время ведется дальнейшая плановая работа, связанная с подготовкой корпуса к изоляционным и монтажным работам».

Головной корабль проекта 885, спроектированного Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит», – многоцелевая атомная подводная лодка c крылатыми ракетами «Северодвинск» - заступил на боевую службу в составе Северного флота в 2014 году. Следующие корабли серии («Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск») строятся по усовершенствованному проекту 885М «Ясень-М». «Красноярск» был заложен 27 июля 2014 году.

Завершены испытания корпуса очередной субмарины проекта «Ясень-М»



По имеющимся на текущий момент планам, «Севмаш» построит для ВМФ России семь субмарин проектов 855 «Ясень» и 885М «Ясень-М». Выполняются работы по шести из них. Малошумная лодка четвертого поколения способна выполнять все функции многоцелевой торпедной лодки-охотника, но при этом несет также крылатые ракеты. Максимальная скорость хода — 16 узлов надводная и 31 узел подводная. Экипаж — 85 человек. На вооружении состоят десять 533-мм торпедных аппаратов, крылатые ракеты «Гранит» и противолодочные ракеты. Лодка может нести до 32 противокорабельных ракет П-800 «Оникс» (дальность стрельбы — до 300 км) или крылатых ракет комплекса «Калибр».

Как сообщило в апреле 2016 года Министерство обороны РФ, экипаж субмарины «Северодвинск» проекта 885, проходящей службу на Северном флоте, выполнил из подводного положения успешный пуск крылатой ракеты морского базирования «Калибр». «Пуск осуществлен из акватории Баренцева моря по береговой учебной цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета поразила учебную цель с высокой точностью».

Завершены испытания корпуса очередной субмарины проекта «Ясень-М»


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Комментарии 7
  1. Titsen Сегодня, 06:34
    Только такие новости и радуют - есть ещё у России и у нас всех настоящий союзник - Армия и Флот!
    Titsen
  2. hohryakov066 Сегодня, 06:44
    Больше подлодок, хороших и разных!
    hohryakov066
  3. kolkulon Сегодня, 07:04
    Подлодки как пирожки пекут.В 14м заложили,в 17м готова.
    kolkulon
  4. Стройбат запаса Сегодня, 07:07
    Такое впечатление, что этот "Северодвинск" постоянно ходит с дифферентом на нос, чтоб ГАС спрятать.
    Стройбат запаса
  5. solovald Сегодня, 08:10
    Как так? "... Максимальная скорость хода — 16 узлов надводная и 31 узел подводная..." Под водой в два раза быстрее движется?
    solovald
    1. PapaZen Сегодня, 08:27
      Именно так. Форма корпуса оптимизируется для эксплуатации в подводном положении.
      PapaZen
  6. PapaZen Сегодня, 08:23
    Корпус заложен 27 июля 2014, сварен в январе 2017. Два с половиной года на корпус это вполне приемлемо, допустим... В советское время было примерно так же. К примеру, Б-534 заложили в феврале 86, спустили на воду летом 89 (2,5 года), весной 91 она прошла ГОСы. И это головной 945А с титановым корпусом ,который варили в Нижнем и тащили в Двинск. Ныне же лодки годами на достройке.
    Соответственно, получается, что корпус и крупногабаритные конструкции не являются главным тормозом при постройке Ясеней. Основные проблемы создают поставщики систем и комплексов. Возможно также, что проблемы при наладке и интеграции систем. Главные проблемы не у корабеллов в узком смысле этого слова, а у смежников и интеграторов.
    PapaZen

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