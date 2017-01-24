Капитан Помпео стал новым директором ЦРУ

Кандидатуру Майкла Помпео на пост главы Центрального разведывательного управления США, предложенную ранее Дональдом Трампом, утвердил американский Сенат.Майкл (Майк) Помпео окончил академию в Вест-Пойнте, в конце 80-х – начале 90-х проходил военную службу в сухопутных войсках, вышел в отставку в звании капитана. В последнее время занимал пост конгрессмена от штата Канзас. Утверждён он был 66 голосами сенаторов против 32-х. Причём среди проголосовавших за Помпео были не только сенаторы-республиканцы, но и представители Демократической партии США.Помпео в ходе так называемого предварительного собеседования подвергся настоящему шквалу вопросов. Сенаторов, в частности, интересовало его отношение к слежке за американскими гражданами. Официально всё это было преподнесено так, будто бы представители верхней палаты американского Конгресса опасаются того, что Помпео усилит слежку со стороны ЦРУ. И Помпео «торжественно пообещал», что усиления слежки не произойдёт, чем сенаторы как бы удовлетворились и за Помпео проголосовали.Отдельной темой перед назначением Помпео стали вопросы по его отношению к политике России. Тогда ещё кандидат на пост директора ЦРУ представил «правильное» (в понимании сенаторов) отношение, заявив, что РФ «осуществляет вторжение и оккупацию Украины», а также «угрожает Европе и не предпринимает особых усилий для борьбы с ИГ*» (террористическая группировка, запрещённая в России).Стало известно и о решении утвердить Рекса Тиллерсона в качестве главного претендента на пост главы Госдепартамента США. Это решение принято комитетом Сената. Теперь по его кандидатуре ожидается голосование всей палаты. Для утверждения Тиллерсону необходимо набрать 51 сенаторский голос из 100. У республиканцев в Сенате 52 кресла.