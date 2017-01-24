08:38 24 января

Капитан Помпео стал новым директором ЦРУ

Кандидатуру Майкла Помпео на пост главы Центрального разведывательного управления США, предложенную ранее Дональдом Трампом, утвердил американский Сенат.

Капитан Помпео стал новым директором ЦРУ


Майкл (Майк) Помпео окончил академию в Вест-Пойнте, в конце 80-х – начале 90-х проходил военную службу в сухопутных войсках, вышел в отставку в звании капитана. В последнее время занимал пост конгрессмена от штата Канзас. Утверждён он был 66 голосами сенаторов против 32-х. Причём среди проголосовавших за Помпео были не только сенаторы-республиканцы, но и представители Демократической партии США.


Помпео в ходе так называемого предварительного собеседования подвергся настоящему шквалу вопросов. Сенаторов, в частности, интересовало его отношение к слежке за американскими гражданами. Официально всё это было преподнесено так, будто бы представители верхней палаты американского Конгресса опасаются того, что Помпео усилит слежку со стороны ЦРУ. И Помпео «торжественно пообещал», что усиления слежки не произойдёт, чем сенаторы как бы удовлетворились и за Помпео проголосовали.

Отдельной темой перед назначением Помпео стали вопросы по его отношению к политике России. Тогда ещё кандидат на пост директора ЦРУ представил «правильное» (в понимании сенаторов) отношение, заявив, что РФ «осуществляет вторжение и оккупацию Украины», а также «угрожает Европе и не предпринимает особых усилий для борьбы с ИГ*» (террористическая группировка, запрещённая в России).

Стало известно и о решении утвердить Рекса Тиллерсона в качестве главного претендента на пост главы Госдепартамента США. Это решение принято комитетом Сената. Теперь по его кандидатуре ожидается голосование всей палаты. Для утверждения Тиллерсону необходимо набрать 51 сенаторский голос из 100. У республиканцев в Сенате 52 кресла.

Использованы фотографии: https://apnews.com
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Комментарии 8
  1. Titsen Сегодня, 06:29
    Очередной ОБАЖАТЕЛЬ России в кресле главного цэрэушника - ждём эскалации гонки выведывания секретов и фальшивых разоблачений!
    Titsen
    1. cniza Сегодня, 08:12
      Говорить и делать - это разные вещи , будем посмотреть.
      cniza
  2. Стройбат запаса Сегодня, 06:49
    Если он не будет продолжать стращать всех Россией, то очень скоро мы увидим "последний день Помпео" laughing Опять или дамочка с пониженной соц. ответственностью появится, или портфельчик потеряется.
    Стройбат запаса
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:49
    Если сказать честно, то лично мне по барабану кого утвердят директором ЦРУ. Спецслужбы при любых президентах занимаются своей работой решая специфические задачи. А в Сша к этому добавляется и подрывная работа в суверенных государствах по свержению режимов и власти. Поэтому кто бы не занимал это кресло методы и формы работы остаются прежними уже сотни лет с добавлением новых технологий.
    rotmistr60
  4. Altona Сегодня, 07:48
    Сто лет назад был капитаном, всю дорогу работал депутатом и тут нате вам-идите, батенька, ЦРУ управлять, мир спасать, так сказать. recourse
    Altona
    1. iliitchitch Сегодня, 08:01
      А без разницы , кто там рулит , система отсаморегулировалась за десятилетия .
      Ух и разворошил Трамп этот гадюшник (не только цру) , прям сцена из "Чужих 2" вспоминается , когда они на нижний уровень полезли . Таки аж жить всё интересней становится .
      iliitchitch
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:23
    Это же какой то театр. Мужики хотят должности. Им, грубо говоря, ставят условие. В Бога веруешь ( типа, Россия враг?)? Да, говорят мужики. Проходи!
    Горный стрелок
  6. Knizhnik Сегодня, 08:37
    директора ЦРУ представил «правильное» (в понимании сенаторов) отношение, заявив, что РФ «осуществляет вторжение и оккупацию Украины», а также «угрожает Европе и не предпринимает особых усилий для борьбы с ИГ*» (террористическая группировка, запрещённая в России).

    Главная мантра произнесена - и, о чудо! feel
    Knizhnik

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