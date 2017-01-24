08:40 24 января

Типография в Киеве "признала" Крым российским

На Украине разгорелся скандал, связанный с деятельностью киевской типографии. Дело в том, что типография, располагающаяся в столице Украины, выпустила серию детских развивающих игр под общим названием «Страны+флаги+столицы». В этой развивающей игре, которая в изрядном количестве была поставлена для реализации через торговые сети Харькова, Крымский полуостров не обозначен частью Украины. Его принадлежность отмечена как российская.

В типографии после обнаружения украинскими активистами «зрады 80-го уровня» заявили, что речь вовсе не идёт о какой-либо провокации. По заявлениям руководства организации, «имеет место ошибка дизайнера», добавляя, что «в украиноязычной версии развивающей игры таких ошибок не допущено, и Крым указан в качестве неотъемлемой части Украины».

В типографии отметили, что готовы перепечатать материал, заказанный компанией «Вундеркинд с пелёнок» и разослать его по торговым точкам. На сайте организации русскоязычную версию карты мира, используемой в игре, на данный момент увидеть невозможно. Открывается пока лишь карта на украинской «мове».


Типография в Киеве "признала" Крым российским


В социальных сетях поднявшие шум отдельные украинские пользовали призвали «жестоко покарать тех, кто выражает сомнения в территориальной целостности Украины». По мнению ряда пользователей, такая детская игра «тянет на госизмену»... Правда, украинские пользователи не обратили внимания на то, что составитель карты вообще не особенно утруждался при её составлении и забыл, к примеру, о существовании Калининградской области РФ, а также "поставил под сомнение" существование "независимого Косово"...

Использованы фотографии: 057.ua
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Комментарии 11
  1. ВСЗМК Сегодня, 06:47
    "поставил под сомнение" существование "независимого Косово".

    Косово это Сербия. Крым Россия. Всё верно нарисовали. С Калининградом только попутали....
    ВСЗМК
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:51
      Типография в Киеве "признала" Крым российским
      по Фрейду...
      андрей юрьевич
      1. cniza Сегодня, 08:09
        Лишь бы повод побузить , мало ли что могут написать "на заборе" , Крым это Россия был , есть и будет.
        cniza
    2. skarl Сегодня, 07:02
      Донбасс-это ЛДНР, ПМР-тоже государство...вот теперь список полный...
      skarl
  2. Александр романов Сегодня, 06:51
    Типографию сжечь,камня на камне не оставить.Типография это агент кремля.
    Интернет тоже запретить,там можно смотреть русские новости и фильмы.
    Александр романов
    1. avg-mgn Сегодня, 07:00
      Подписавшего в "печать" наградить "Орденом дружбы народов". Что касается Калининградской области и Косово,так их вообще нет и на глобусе Украины, значит и ошибки нет.
      avg-mgn
    2. andj61 Сегодня, 08:37
      Цитата: Александр романов
      Типографию сжечь,камня на камне не оставить.Типография это агент кремля.
      Интернет тоже запретить,там можно смотреть русские новости и фильмы.

      А Черноморск объявить вольным городом! bully hi
      andj61
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    Очередная зрада, из которых жители этой части суши не вылазят уже несколько лет. Зато какое раздолье для нациков - есть над кем поглумиться в очередной раз. Не завидую типографии.
    rotmistr60
  4. Рыжий А.П. Сегодня, 07:25
    Как говориться: "Оговорка по Фрейду..."
    Рыжий А.П.
  5. iliitchitch Сегодня, 08:15
    Если в 404-й у взрослых кукушка слетает , то что говорить о детях , которым две версии принадлежности Крыма предлагают . Да наши жертвы егэ по сравнению с ними интеллектуалами будут .
    iliitchitch
  6. Ferdinant Сегодня, 08:20
    Проснулись
    Ferdinant

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