Типография в Киеве "признала" Крым российским

На Украине разгорелся скандал, связанный с деятельностью киевской типографии. Дело в том, что типография, располагающаяся в столице Украины, выпустила серию детских развивающих игр под общим названием «Страны+флаги+столицы». В этой развивающей игре, которая в изрядном количестве была поставлена для реализации через торговые сети Харькова, Крымский полуостров не обозначен частью Украины. Его принадлежность отмечена как российская.В типографии после обнаружения украинскими активистами «зрады 80-го уровня» заявили, что речь вовсе не идёт о какой-либо провокации. По заявлениям руководства организации, «имеет место ошибка дизайнера», добавляя, что «в украиноязычной версии развивающей игры таких ошибок не допущено, и Крым указан в качестве неотъемлемой части Украины».В типографии отметили, что готовы перепечатать материал, заказанный компанией «Вундеркинд с пелёнок» и разослать его по торговым точкам. На сайте организации русскоязычную версию карты мира, используемой в игре, на данный момент увидеть невозможно. Открывается пока лишь карта на украинской «мове».В социальных сетях поднявшие шум отдельные украинские пользовали призвали «жестоко покарать тех, кто выражает сомнения в территориальной целостности Украины». По мнению ряда пользователей, такая детская игра «тянет на госизмену»... Правда, украинские пользователи не обратили внимания на то, что составитель карты вообще не особенно утруждался при её составлении и забыл, к примеру, о существовании Калининградской области РФ, а также "поставил под сомнение" существование "независимого Косово"...