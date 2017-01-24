08:40 24 января

Председатель ПАСЕ выступил за снятие санкций с России

В своем интервью российским и украинским журналистам Педро Аграмунт, переизбранный на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, озвучил, как он пояснил, личное мнение на вопрос о санкциях в отношении России.

Председатель ПАСЕ выступил за снятие санкций с России


Как он полагает, Россия должна быть представлена в ПАСЕ с полноценными правами. Включение Крыма в её состав не может служить для сохранения санкций, связанных с представительством Москвы в ПАСЕ. «Моя позиция такая: один вопрос – осуждать действия России на Украине, и мы уже осудили их. Но это не означает, что мы должны прекращать диалог», - подчеркнул глава ПАСЕ, заметив, что Совет Европы не сможет полноценно функционировать без сотрудничества с Москвой. При этом П. Аграмунт уточнил, что высказывает свою точку зрения, а не ПАСЕ, и указал, что вопрос о санкциях должен решать не он, а ассамблея.


В январе 2015 года делегация России была лишена права голоса в ПАСЕ. В связи с чем она теряла возможность голосовать по всем резолюциям, которые обсуждает и принимает ПАСЕ; быть представленной в руководящих органах ПАСЕ (бюро Ассамблеи, президентском комитете, постоянном комитете), что означает, что Россия не сможет указывать, какие вопросы, по мнению представителей нашей страны, являются главными и заслуживают разработки докладов; участвовать в миссиях наблюдателей на выборах. В январе 2016 года делегация России приняла решение не участвовать в зимней сессии ПАСЕ. В январе 2017 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что при наличии дискриминационных решений по лишению голоса российской делегации, её деятельность в Ассамблеи теряет всякий смысл.

Впервые Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2000 году в связи с проведением контртеррористической операцией в Чечне. Тогда делегация России покинула зал Ассамблеи и отказалась от участия в работе до тех пор, пока её полномочия не будут полностью восстановлены. В январе следующего, 2001 года Ассамблея высказалась за возвращение России, и делегация возобновила работу.


11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23
  1. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    Председатель ПАСЕ выступил за снятие санкций с России

    Понятно. Смысл существования этой организации утерян полностью - кого постоянно критиковать и учить уму разуму если представители России отсутствуют. К тому же деньги наша страна перестала платить. Вот только вернется ли Россия на этот разнузданный шабаш - большой вопрос, но имеющий конкретный ответ.
    rotmistr60
    1. Чеширский Сегодня, 07:02
      Педро такой педро..... И рыбку съесть и ...
      Чеширский
      1. Громобой Сегодня, 07:17
        Цитата: rotmistr60
        Вот только вернется ли Россия на этот разнузданный шабаш - большой вопрос, но имеющий конкретный ответ.

        Однозначно,может вернутся.В сущности ,санкции были инспирированы из США,Европа их лишь подхватила.Но Кремль всегда за политический метод решения вопросов,за равноправный диалог ,тем более с Европой.И если будет начат равноправный диалог,то это выход из изоляции и щелчок по носу киевскому правительству,европейским реакционерам и козырь при переговорах с Трампом.Косачёв несколько раз говорил,что мы не захлопываем эту дверь.
        Громобой
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:25
          Однозначно,может вернутся

          А мне кажется, что нет. Может со временем на наших жестких условиях. Если к тому времени эта организация вообще будет существовать.
          rotmistr60
          1. Громобой Сегодня, 07:45
            Да,просто посмотрим как дело сложится,я тоже за то чтобы пожёстче с Европой не давая слабины.Но если начнётся разрядка отношений ,то придётся возвращаться.В сущности,такой накат друг на друга и стягивание войск на общую границу это лишь для того ,чтобы в один прекрасный момент сесть за стол переговоров.Война ведь никому не нужна.
            Громобой
            1. cniza Сегодня, 08:01
              Их Россия интересует только как плательщик взносов , для содержания своих рабочих мест и не более.
              cniza
              1. Громобой Сегодня, 08:20
                Но и наша казна почему-то исправно платит взносы,видно и для нас это членство что-то да значит.И это несмотря на санкции.Иначе зачем.
                13 января 2017
                Сенатор Косачёв напомнил при этом, что Россия готова вернуться в ПАСЕ только в том случае, если организация откажется от практики лишения делегаций полномочий.
                В начале декабря сообщалось, что Россия в полном объеме оплатила взнос в Совет Европы за 2017 год, включая часть, предназначенную за работу в ПАСЕ.https://lenta.ru/news/2017/01/13/no_pace/
                Громобой
        2. Чёрный Сегодня, 07:26
          Дааа, очередная зрада для хунтиков из "страны 404". Были - никем, а с 2014 года стали и вовсе - НИЧЕМ. smile
          Чёрный
        3. роман66 Сегодня, 07:30
          да захлопнуть эту дверь, и гвоздями со своей стороны заколотить
          роман66
      2. Blondy Сегодня, 07:37
        Санкции штука такая - если бы не санкции у нас бы хрен когда сельское хозяйство вытянули. Также и с санкциями ПАСЕ: Россия без ПАСЕ как то обоходится, а ПАСЕ без России как то не очень. Тут сохраняй лицо, не сохраняй - все равно видно, кто облажался.
        Blondy
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:26
          Blondy hi
          Санкции штука такая - если бы не санкции у нас бы хрен когда сельское хозяйство вытянули.
          Вот! Мы в новую эру входим.Точнее в хорошо забытую старую возвращаемся.Экономические объединения становятся не в моде.
          А ПАСЕ пусть без нас дальше заседают.У них там что-то в виде клуба по интересам сейчас.Собирутся поболбесят о безопастности в Европе.Ну и разойдутся .А конкретики ноль.России нет .Значит и исполнять что там наболаболии пусть сами исполняют .
          Наблюдатель2014
    2. Зяблицев Сегодня, 07:20
      Клим Чугункин, который глава МИД Украины, навалив полные шаровары, уже выступил с заявлением, что это недопустимо...ПАСЕ, это одна из последних организаций, где еще внимательно хохлов слушают, но уже без особого энтузиазма! laughing
      Зяблицев
    3. andj61 Сегодня, 08:16
      Цитата: rotmistr60
      К тому же деньги наша страна перестала платить.

      Вот ключевой вопрос! Без российского взноса как же нормальную зарплату бюрократам-чиновникам платить? what Ради этого любыми принципами поступиться можно: ничего личного - только бизнес! fellow hi
      andj61
  2. Волька Сегодня, 06:54
    да плевать хотела ПАСЕ с высокой колокольни на участие России в их посиделках, им деньги наши нужны, и все...
    Волька
  3. samarin1969 Сегодня, 07:17
    Спасибо! не надо...взнос на ПАСЕ от России составляет порядка 30 млн ЕВРО. ...Лучше на армию.
    samarin1969
  4. Seidel45 Сегодня, 07:40
    А зачем вы, ПАСЕшники, нам нужны? Деньги на ваше содержание платить? А какая польза от вас? Пустая говорильня? Нет, проживём как-нибудь без вас. Тем более, что для "поговорить" и других мест предостаточно. Та же Генеральная Ассамблея ООН, например.
    Seidel45
  5. Altona Сегодня, 07:49
    Шо, Педро, деньги кончились? Пора переобуться? laughing
    Altona
  6. Вежливый Лось Сегодня, 07:58
    Ждать осталось недолго. Скоро газо и нефтепроводы окончательно и правильно улягутся по территориям БВ и по дну Черного моря. 2019г, в котором истекают текущие контракты на поставку газа в ЕС, не за горами. Наши либералы или лохи, принявшие условия текущих контрактов, выводы сделали, как правильно Родину любить, больше кабальных контрактов заключать не будут. Так, что, вполне вероятно, скоро будем жить по принципу: "А кто будет гавкать - отключим газ". И никакая ПАСЕ их не СПАСЕ.
    Вежливый Лось
  7. татарин 174 Сегодня, 07:59
    Деньги значит у ПАСЕ закончились wink
    татарин 174
  8. vladimirvn Сегодня, 08:11
    Угу. И как это толковать?
    ..СМИ узнали о размещении китайских межконтинентальных ракет у границ России
    ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Одна из трех китайских бригад межконтинентальных ракет "Дунфэн-41" (Dongfeng-41, DF-41) могла быть размещена в пограничной с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом пишет гонконгская газета "Пинго жибао" (Apple Daily) со ссылкой на фотографии комплекса, появившиеся в интернете.https://ria.ru/world/20170124/148632697
    3.html
    vladimirvn
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:19
      vladimirvn
      Угу. И как это толковать?
      Паникёров к стенке bully Да прячут ближе к российской границе свои ракеты от американцев.Эта ракета не "Тополь" на среднии дистанции не стреляет.А на дальнии ,какая разница с какой части Китая ей пуск произведут hi
      Наблюдатель2014
    2. andj61 Сегодня, 08:24
      Цитата: vladimirvn
      Одна из трех китайских бригад межконтинентальных ракет "Дунфэн-41" (Dongfeng-41, DF-41) могла быть размещена в пограничной с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

      Размещение межконтинентальных ракет возле границ вероятного противника - это несусветная глупость! А вот размещение их же вдали от передовых военных группировок вероятного противника вполне обоснованно. Так что эта новость как раз будет свидетельствовать о том, что Китай Россию противником не считает...
      Только вот сама новость особого доверия не вызывает. И источник гонконгский...
      Но даже в этом случае - разместили на границе с Хабаровским краем, то есть прикрылись от США территорией России. Но это явно ответка на действия американцев - и Обамы, и, тем более Трампа.
      andj61
  9. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 08:40
    В политике,высказывать свое личное мнение-моветон
    КИБЕРНИНДЗЯ

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня