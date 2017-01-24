Председатель ПАСЕ выступил за снятие санкций с России

В своем интервью российским и украинским журналистам Педро Аграмунт, переизбранный на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, озвучил, как он пояснил, личное мнение на вопрос о санкциях в отношении России.Как он полагает, Россия должна быть представлена в ПАСЕ с полноценными правами. Включение Крыма в её состав не может служить для сохранения санкций, связанных с представительством Москвы в ПАСЕ. «Моя позиция такая: один вопрос – осуждать действия России на Украине, и мы уже осудили их. Но это не означает, что мы должны прекращать диалог», - подчеркнул глава ПАСЕ, заметив, что Совет Европы не сможет полноценно функционировать без сотрудничества с Москвой. При этом П. Аграмунт уточнил, что высказывает свою точку зрения, а не ПАСЕ, и указал, что вопрос о санкциях должен решать не он, а ассамблея.В январе 2015 года делегация России была лишена права голоса в ПАСЕ. В связи с чем она теряла возможность голосовать по всем резолюциям, которые обсуждает и принимает ПАСЕ; быть представленной в руководящих органах ПАСЕ (бюро Ассамблеи, президентском комитете, постоянном комитете), что означает, что Россия не сможет указывать, какие вопросы, по мнению представителей нашей страны, являются главными и заслуживают разработки докладов; участвовать в миссиях наблюдателей на выборах. В январе 2016 года делегация России приняла решение не участвовать в зимней сессии ПАСЕ. В январе 2017 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что при наличии дискриминационных решений по лишению голоса российской делегации, её деятельность в Ассамблеи теряет всякий смысл.Впервые Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2000 году в связи с проведением контртеррористической операцией в Чечне. Тогда делегация России покинула зал Ассамблеи и отказалась от участия в работе до тех пор, пока её полномочия не будут полностью восстановлены. В январе следующего, 2001 года Ассамблея высказалась за возвращение России, и делегация возобновила работу.