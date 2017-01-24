Польша в 2008 году собиралась взять пророссийский курс?

Польские средства массовой информации сегодня публикуют материалы, в которых утверждается о появлении у них рассекреченных материалов о рассмотрении властями страны (в 2008 году) возможности перехода на "пророссийский курс". Речь идёт о документе от 4 марта 2008 года, который как сообщается, «рассекретил» глава польского МИД Витольд Ващиковский.Документ носит название "Тезисы о политике Республики Польша в России и на Украине". Под документом стоит подпись тогдашнего главы департамента восточной политики главного внешнеполитического ведомства Польши Ярослава Браткевича. Утверждается, что к документу была приложена рука и министра иностранных дел Радослава Сикорского.По заявлению Ващиковского, документ создавался с целью «сменить внешнюю политику Польши с проукраинской на пророссийскую». По заявлениям нынешних польских политиков, в тезисах доклада содержится вариант своеобразного политического торга с Западом при учёте того, что к 2008 году «Россия исчерпала возможности для военного влияния».Обращает на себя внимание, что документ был рассекречен ещё осенью 2015 года, но в прессу эти данные просочились только сейчас.Складывается впечатление, что публикации о якобы готовности польского правительства в 2008 году взять «пророссийский» курс направлены на создание негативного образа предыдущих кабинетов министров Польши на фоне нынешнего состава правительства. Ведь в Польше русофобия нынешних властей переходит все мыслимые и немыслимые границы, как и желание на этой русофобии набирать некие очки на сведении счётов с политическими конкурентами.