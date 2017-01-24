08:41 24 января

Польша в 2008 году собиралась взять пророссийский курс?

Польские средства массовой информации сегодня публикуют материалы, в которых утверждается о появлении у них рассекреченных материалов о рассмотрении властями страны (в 2008 году) возможности перехода на "пророссийский курс". Речь идёт о документе от 4 марта 2008 года, который как сообщается, «рассекретил» глава польского МИД Витольд Ващиковский.

Документ носит название "Тезисы о политике Республики Польша в России и на Украине". Под документом стоит подпись тогдашнего главы департамента восточной политики главного внешнеполитического ведомства Польши Ярослава Браткевича. Утверждается, что к документу была приложена рука и министра иностранных дел Радослава Сикорского.

Польша в 2008 году собиралась взять пророссийский курс?



По заявлению Ващиковского, документ создавался с целью «сменить внешнюю политику Польши с проукраинской на пророссийскую». По заявлениям нынешних польских политиков, в тезисах доклада содержится вариант своеобразного политического торга с Западом при учёте того, что к 2008 году «Россия исчерпала возможности для военного влияния».

Обращает на себя внимание, что документ был рассекречен ещё осенью 2015 года, но в прессу эти данные просочились только сейчас.

Складывается впечатление, что публикации о якобы готовности польского правительства в 2008 году взять «пророссийский» курс направлены на создание негативного образа предыдущих кабинетов министров Польши на фоне нынешнего состава правительства. Ведь в Польше русофобия нынешних властей переходит все мыслимые и немыслимые границы, как и желание на этой русофобии набирать некие очки на сведении счётов с политическими конкурентами.

Использованы фотографии: Ruposters
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Комментарии 14
  1. Зяблицев Сегодня, 07:06
    Ага! Вот почему Качинского грохнули именно над территорией России...Я все гадал - странная какая та авиакатастрофа - исключительно выгодная англосаксам и прозападному лобби в Польше. Лучше не придумаешь, что бы раздуть русофобскую истерию, затем установить ПРО и развернуть контингент войск альянса!
    Зяблицев
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:20
      Польша в 2008 году собиралась взять пророссийский курс?
      да ладно...небеса рухнут.
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 07:32
        Очень похоже на то, что это по крайней мере обсуждалось. Сикорский известен своим известным скандальным высказыванием, произнесённым в приватной беседе и которое попало в 2014 году в польские СМИ.
        Цитирую:«Альянс между Польшей и США не стоит ничего, — говорит человек, идентифицированный как Сикорский. — Он даже вреден, потому что создает ложное чувство безопасности. Это полное дерьмо. Мы конфликтуем с Германией, с Россией и думаем, что все супер, потому что мы отсасываем у американцев wassat . Неудачники. Полные неудачники». wassat
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 07:57
          Цитата: андрей юрьевич
          Польша в 2008 году собиралась взять пророссийский курс?
          да ладно...небеса рухнут.


          Это им даже не приснится , они пытались играть в свою игру и не более.
          cniza
  2. Барбос Сегодня, 07:26
    Друзья мои! Оказывается... lol Польша... winked с 2008 года feel перешла на пророссийский курс crying belay Что я могу сказать.... С приходом администрации Трампа позиция еуропроституток стала слегка меняться. Слегка. Но очень сильно и быстро. recourse
    Барбос
  3. iliitchitch Сегодня, 07:28
    Ну как же так ? Рассматривали-рассматривали , и ?
    В белых тапочках мы видали таких "пророссийских" . Братаны нашлись , на лету переобуваются .
    iliitchitch
  4. Александр Абдрахманов Сегодня, 07:30
    Все политики в Польше были под влиянием США , да и сегодня тоже самое . Над Украиной сбили пассажирский самолет - тоже провокация , чтобы свалить на Россию . Русофобия развивалась быстрыми темпами . Не кто не хочет расследовать эту катастрофу , ее еще и за секрет или . Кто хочет брать на себя это преступление . Преступник себя в тюрьму не посадит. С первого дня было ясно - что это не Россия , зато в Американских и Европейских СМИ уже писали кто виновник . Обломки летели к земле , а у них материал был уже готов , что надо писать .
    Александр Абдрахманов
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:33
    Сейчас начнут по американскому варианту выискивать "предателей родины" и чистить оппозицию. Какая еще польза для нынешних властей от рассекречивания этого документа?
    rotmistr60
  6. Дмитрий Потапов Сегодня, 07:51
    Еще те персонажи с низкой социальной ответственностью.
    Дмитрий Потапов
  7. Altona Сегодня, 07:51
    Я хочу жениться на прекрасной молодой принцессе! Ну знаете, озвучивать хотелки десятилетней давности. Яблочки видать уже сильно поджимают к горлу поляков. laughing
    Altona
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:11
    Польша в 2008 году собиралась взять пророссийский курс?
    Польша хуже женщины с пониженной социальной ответственностью laughing Упаси боже от таких друзей.
    Наблюдатель2014
  9. Ferdinant Сегодня, 08:18
    Пошли они вон пшеки эти бледносиние ,как и чехи.
    Ferdinant
  10. Iline Сегодня, 08:24
    Похоже что готовят пути к отступлению. На фоне кардинально меняющейся обстановки в мире и вокруг России им хочется успеть вскочить в последний вагон отходящего от русофобства поезда.
    Мы ведь хотели, но не получилось тогда....
    Iline
  11. истопник Сегодня, 08:26
    Чушь какая-то. ЕС Польшу кормил и поил. НАТО её защищал. Какой может быть "пророссийский" курс?

    Чистая внутриполитическая грызня.
    истопник

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