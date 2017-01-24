Глава Пентагона заявил о приверженности Соединенных Штатов НАТО
Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в телефонном разговоре со своим британским коллегой Майклом Фэллоном заявил о приверженности Вашингтона НАТО и поблагодарил за решение властей выделять на оборону 2 % ВВП.
Мэттис «подчеркнул нерушимую приверженность НАТО со стороны Соединенных Штатов и поблагодарил министра Фэллона за решение его страны тратить 2% ВВП на оборону и поддержание международной безопасности», приводит ТАСС слова представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.
Министры также «условились работать вместе, сосредоточив при этом внимание на уничтожении террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)».
Кроме того, Мэттис заверил, что США и Британия «всегда будут поддерживать исключительно тесные взаимоотношения». Глава Пентагона намерен пообщаться с Фэллоном в ходе предстоящей встречи министров обороны стран НАТО.
Напомним, в понедельник Мэттис также провел телефонный разговор с министром обороны Харджитом Сингхом Саджаном, в котором отметили «крайне важное значение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD)».
Мэттис «подчеркнул нерушимую приверженность НАТО со стороны Соединенных Штатов и поблагодарил министра Фэллона за решение его страны тратить 2% ВВП на оборону и поддержание международной безопасности», приводит ТАСС слова представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.
Министры также «условились работать вместе, сосредоточив при этом внимание на уничтожении террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)».
Кроме того, Мэттис заверил, что США и Британия «всегда будут поддерживать исключительно тесные взаимоотношения». Глава Пентагона намерен пообщаться с Фэллоном в ходе предстоящей встречи министров обороны стран НАТО.
Напомним, в понедельник Мэттис также провел телефонный разговор с министром обороны Харджитом Сингхом Саджаном, в котором отметили «крайне важное значение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD)».
Использованы фотографии: Jonathan Ernst / Reuters