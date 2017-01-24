08:42 24 января

Глава Пентагона заявил о приверженности Соединенных Штатов НАТО

Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в телефонном разговоре со своим британским коллегой Майклом Фэллоном заявил о приверженности Вашингтона НАТО и поблагодарил за решение властей выделять на оборону 2 % ВВП.

Глава Пентагона заявил о приверженности Соединенных Штатов НАТО


Мэттис «подчеркнул нерушимую приверженность НАТО со стороны Соединенных Штатов и поблагодарил министра Фэллона за решение его страны тратить 2% ВВП на оборону и поддержание международной безопасности», приводит ТАСС слова представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.


Министры также «условились работать вместе, сосредоточив при этом внимание на уничтожении террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)».

Кроме того, Мэттис заверил, что США и Британия «всегда будут поддерживать исключительно тесные взаимоотношения». Глава Пентагона намерен пообщаться с Фэллоном в ходе предстоящей встречи министров обороны стран НАТО.

Напомним, в понедельник Мэттис также провел телефонный разговор с министром обороны Харджитом Сингхом Саджаном, в котором отметили «крайне важное значение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD)».

Использованы фотографии: Jonathan Ernst / Reuters
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Комментарии 4
  1. cniza Сегодня, 08:23
    Мэттис «подчеркнул нерушимую приверженность НАТО со стороны Соединенных Штатов и поблагодарил министра Фэллона за решение его страны тратить 2% ВВП на оборону и поддержание международной безопасности», приводит ТАСС слова представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.


    Цель быстро достигнута , всем пример показан.
    cniza
  2. Громобой Сегодня, 08:30
    поблагодарил министра Фэллона за решение его страны тратить 2% ВВП на оборону
    Как я понимаю,со штрафниками будет разговор особый...платить будут все,прозрачно намекает Бешеный дог.
    Громобой
  3. 210окв Сегодня, 08:30
    Да это понятно!Куда же НАТО без вас..заштатников yes
    210окв
  4. andj61 Сегодня, 08:32
    Задачей Трампа был вовсе не развал НАТО, а заставить союзников по НАТО платить 2% ВВП страны на оборону - как это и зафиксировано в натовских договорённостях. Только страны НАТО, кроме Турции и Великобритании эти расходы нести не желают! Вот Трамп и ставит вопрос ребром: или платите оговорённые 2% - или пошли Вы лесом! Америка дополнительные расходы на вашу безопасность нести не будет!
    Так что для нас эти трения в НАТО никакого позитива не несут: страны НАТО почешутся, покряхтят, но платить больше рано или поздно станут. А это вовсе не в наших интересах!
    andj61

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