Белый дом допустил возможность сотрудничества с Москвой в борьбе с ИГ
Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с любым государством, в т.ч. и с Россией, в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Шона Спайсера.
«Как ясно дал понять наш президент (Дональд Трамп), мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам», сказал Спайсер отвечая на этот вопрос о возможности «сотрудничества с Россией и проведении совместных военных операций против террористов в Сирии».
Напомним, на своей инаугурации Трамп заявил, что намерен «объединить цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом, который должен быть уничтожен с лица Земли».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что «президент Путин неоднократно говорил о безальтернативности сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и о невозможности отдельно взятой страны бороться эффективно с этим самым страшным вызовом XXI века».
«Как ясно дал понять наш президент (Дональд Трамп), мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам», сказал Спайсер отвечая на этот вопрос о возможности «сотрудничества с Россией и проведении совместных военных операций против террористов в Сирии».
Напомним, на своей инаугурации Трамп заявил, что намерен «объединить цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом, который должен быть уничтожен с лица Земли».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что «президент Путин неоднократно говорил о безальтернативности сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и о невозможности отдельно взятой страны бороться эффективно с этим самым страшным вызовом XXI века».
Использованы фотографии: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais