«Атлантическая решимость» привела НАТО к границам России

В субботу вечером в Любуском воеводстве Польши неподалёку от города Зелёна Гура на национальной дороге № 27 перевернулся грузовик вооруженных сил США, перевозивший снаряды для танков. Польский канал tvn24.pl сообщил со ссылкой на представителя полиции города Зелёна Гура Камилу Видрих, что водитель военного автомобиля не учёл условий дорожного движения и превысил скорость. В результате потерял управление, съехал с дороги и перевернул грузовик. На месте аварии рассыпались снаряды для танков. Движение на дороге было заблокировано. Военные сапёры и полиция всю ночь устраняли последствия этого происшествия.Город Зелёна Гура хорошо известен в России. Здесь с 1965 до 1989 года проходил популярный «Фестиваль советской песни». Он был знаковым культурным мероприятием Польши. На фестивале выступали звёзды советской эстрады. Для молодых польских исполнителей выступление в Зелёна Гура становилось началом большой музыкальной карьеры.Фестиваль прикрыла новая демократическая власть Польши, составленная из победивших на выборах 1989 года движений во главе с «Солидарностью». Размежевание со всем советским начнётся здесь с песни. В 2008 году по инициативе городских властей при поддержке министерств культуры Польши и России в Зелёна Гура возродится «Фестиваль русской песни». Его даже будут показывать по прямой трансляции польского телеканала TVP2.Шесть лет на сцене амфитеатра имени Анны Герман снова будут вручать российские призы (золотой, серебряный и бронзовый самовары). В 2014 году под предлогом участия России в вооружённом конфликте на Украине польские власти во второй раз закроют фестиваль в городе Зелёна Гура.Теперь здесь другая жизнь. Рядом с прославленным песенным городом, в близких к нему населённых пунктах (Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец), разместилась бригада НАТО числом в 3,5 тысячи военнослужащих. В распоряжении местного воинства более 400 единиц гусеничной (танки, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты, специальные и инженерные машины) и порядка 900 единиц колесной техники.Одну из таких «единиц» уронил в субботу в кювет бравый американский водитель. По сведениям из военных источников, на которые ссылается польский канал, грузовик вёз танковые снаряды на учения в Литву и превысил скорость. Очевидцы менее дипломатичны: водитель пёр так, что на повороте машину занесло и выплюнуло с дороги.Пренебрежение местными законами и правилами давно стало общим тоном заокеанских военных. Начинает привыкать к этому и Польша. Инцидент под городом Зелёна Гура обошелся без серьёзных последствий. Впрочем, он уже не первый (прошлым летом, например, возвращавшийся с учений «Анаконда» американский военный грузовик протаранил возле Свентошува польскую легковушку; водитель малолитражки погиб на месте, пассажир получил тяжёлые травмы). И не последний. Ведь НАТО в местных краях размещается основательно и надолго. Американцы находятся здесь, как принято считать, на ротационной основе. Так что вместо пострадавшего лихача в Польшу скоро направят другого. Всё — в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»).Её запустили весной 2014 года. На первом этапе «решимость» натовских генералов переросла в череду учений, охвативших всю Восточную Европу, — от акватории Балтийского моря до моря Чёрного. Особенно угрожающий масштаб приобрели военные манёвры в Польше и странах Балтии.Именно здесь Североатлантический альянс решил осесть постоянно. Натовские стратеги определили пункты базирования своих подразделений в Польше, Литве, Латвии и Эстонии — по усиленной бригаде в каждой стране. Как водится у лицемерных западных политиков, военное присутствие у границ России оправдали временным характером подразделений, которые будут находиться в пунктах дислокации на ротационной основе.Военное строительство — вещь достаточно бюрократическая и неспешная. То, что задумали в штабах НАТО весной четырнадцатого, по-настоящему начало реализовываться только в нынешнем году. Восьмого января в немецком порту Бремерхафен пришвартовались суда с бронетехникой армии США.Здесь военный конвой нового века уже ждали 900 железнодорожных вагонов. В них и перегрузили 87 танков M1 Abrams, 144 боевые машины пехоты M2 Bradley , 18 самоходных гаубиц М109 Paladin и сотни инженерных, специальных и колёсных машин. Через четыре дня вся эта техника выгрузилась в польском Жагане. Пройдёт ещё 9 дней, и мир узнает об опасном происшествии с американским военным грузовиком под песенным городом Зелёна Гура.Вступивший в пятницу в должность новый американский президент Дональд Трамп в пору предвыборных баталий много говорил о НАТО. Называл альянс громоздкой, дорогостоящей и устаревшей структурой. «Надо переосмыслить. Сохранить НАТО, но возможно, платить намного меньше на ее поддержание, — сомневался Трамп на встречах с избирателями. — Да, мы защищаем Европу с помощью НАТО, но тратим на этом чересчур много денег».Процесс «переосмысления» займёт у Трампа много больше времени, чем его скорые решения вроде отмены соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве, и вот почему. Размещение военной техники и усиленных бригад в Польше и Прибалтике уже профинансировано военными бюджетами Соединённых Штатов прошлого и нынешнего годов.Механизм усиления военного присутствия в Восточной Европе, запущенный администраций президента Обамы, уже не остановить. Так что прибытие новых конвоев с техникой из-за океана — только вопрос времени. По планам НАТО все бригады должны быть сформированы и обеспечены вооружением в течение 2017 года.Присмотримся внимательно к этим планам. Известный военный обозреватель Александр Шарковский приводит такие цифры: ударная военная группировка НАТО будет иметь 6000 единиц бронетехники, в том числе 3600 танков, свыше 1000 самолётов ударной авиации и 500 — палубной, 110 военных кораблей, имеющих на борту крылатые ракеты, и много ещё другого, явно не оборонного вооружения.В этой связи эксперт приводит очень выразительный пример: в 1941 году у западных границ СССР в войсках вторжения Гитлера насчитывалось 3332 танка. Теперь НАТО превзойдёт вермахт по этому показателю. Мало того, резко сократилось расстояние от размещённых войск альянса до российских столиц. Передовые отряды НАТО отделяют от Санкт-Петербурга 120 километров, от Москвы — 570.Так близко к России силы альянса привела «Атлантическая решимость» нобелевского миротворца Барака Обамы. Свои действия он оправдывал исходящей от России угрозой Европе. Этот тезис активно тиражировали западные СМИ, не особо вникая в его содержание. Люди осведомлённые знали реальную цену словам американского президента.Их, например, в прошлом ноябре в интервью французской газете Le Monde поставил под сомнение председатель военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел. Он заявил, что Россия не пытается вести себя агрессивно, а демонстрирует намерение вернуть себе образ конструктивного игрока на международной арене. По словам генерала Павела, Россия лишь демонстрирует свою силу, при этом «находится на связи с Соединенными Штатами, чтобы избежать инцидентов между войсками».Зато политики тему российской военной угрозы используют по полной программе. Так, министр обороны Польши Антони Мачеревич, комментируя прибытие американской военной техники в Жагань, повторил свой излюбленный тезис, что «в настоящий момент Россия является самой большой угрозой безопасности мира».Слова Мачеревича тиражируют польские СМИ, выносят в заголовки и на первые страницы изданий. Гипотетическая российская угроза увлекла многих. Значительно больше, чем опасный дорожный инцидент с американским военным грузовиком. В местных СМИ особо отметили: танковые снаряды распались по дороге «на безопасном расстоянии от населённых пунктов». Тем и успокоились…